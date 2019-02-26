 "Я вернулся из Сирии!" - пьяный контрактник Росгвардии устроил стрельбу из автомата на балконе многоэтажки в Челябинской области. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, нетрезвый мужчина стрелял, стоя на балконе третьего этажа дома на улице Володарского.

Стрелок задержан. Полицейские утверждают, что огонь велся из оружия, непригодного для использования боевых патронов. По данным местных СМИ, задержанный - контрактник Росгвардии.

"Мужчина открыл стрельбу из автомата. 15 минут спустя приехала полиция, встала под его балконом. Его взяли. Он кричал: "Я вернулся из Сирии", - рассказал один из очевидцев.

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