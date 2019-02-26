 "Я вернулся из Сирии!" - пьяный контрактник Росгвардии устроил стрельбу из автомата на балконе многоэтажки в Челябинской области. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, нетрезвый мужчина стрелял, стоя на балконе третьего этажа дома на улице Володарского.
Стрелок задержан. Полицейские утверждают, что огонь велся из оружия, непригодного для использования боевых патронов. По данным местных СМИ, задержанный - контрактник Росгвардии.
"Мужчина открыл стрельбу из автомата. 15 минут спустя приехала полиция, встала под его балконом. Его взяли. Он кричал: "Я вернулся из Сирии", - рассказал один из очевидцев.
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-Патроны закончились Василий Иванович!
-Ты же коммунист Анка!
И пулемёт застрочил снова...
......специалисты начали проверку по факту взрыва на судне "Партизан" приморской компании "Гудзон" в Японском море.
Заместитель судовладельца Олег Аникин сообщил, что взрыв на судне "Партизан" произошел 25 февраля, когда оно с грузом металлолома следовало в южнокорейский порт. В судне образовались 2 пробоины выше ватерлинии, однако само оно пока еще находится в мореходном состоянии.
Сейчас судно идет своим ходом в порт Донгхэ в Южной Корее, на судне находится 13 членов экипажа. "Подозреваем, что что-то извне прилетело", - заявил Улискин относительно причин пожара, подтвердив, что точные причины инцидента предполагается установить в ходе расследования. По его словам, капитан опасается за возможный ущерб, нанесенный ценному грузу на борту...
(металлолом - ценный груз)))))))))))))