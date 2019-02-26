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 Общество, За рубежом
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 "Я вернулся из Сирии!" - пьяный контрактник Росгвардии устроил стрельбу из автомата на балконе многоэтажки в Челябинской области. ВИДЕО

Военнослужащий по контракту в городе Симе Челябинской области открыл стрельбу с балкона третьего этажа многоквартирного дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, нетрезвый мужчина стрелял, стоя на балконе третьего этажа дома на улице Володарского.

Стрелок задержан. Полицейские утверждают, что огонь велся из оружия, непригодного для использования боевых патронов. По данным местных СМИ, задержанный - контрактник Росгвардии.

"Мужчина открыл стрельбу из автомата. 15 минут спустя приехала полиция, встала под его балконом. Его взяли. Он кричал: "Я вернулся из Сирии", - рассказал один из очевидцев.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3113828
 
   
 Топ комментарии
 
Нема нічого дивного, бо це звичайна кацапська поведінка.
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Небось и гранат набрал там, мог и рвануть.
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Вам там уже навезли... С Донбасса... Охраняете границу от "хахлов", а вам "обдроченцы" родные прут массово, через российскую границу...(СБУшники поговаривают, что в "КамАЗах", которыми беларусы харчи на Донбасс возят...). Скоро палить и взрывать начнут... "Бацька" жаловаться начал...
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У Батьки каждый патрон(граната) на учете, "ласты" быстро завернет(всем).
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Нема нічого дивного, бо це звичайна кацапська поведінка.
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огонь велся из оружия непригодного для использования боевых патронов "Я вернулся из Сирии!" - пьяный контрактник Росгвардии устроил стрельбу из автомата на балконе многоэтажки в Челябинской области - Цензор.НЕТ 5015
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Мне другое интересно - "А как ему в руки автоматический "огнестрел" попал? И что это за тип автомата, который холостыми только стреляет? На боевой вместо компенсатора навинчивается спецнасадка и пожалуйста - пали холостыми... И третье - если под "неприспособленым к стрельбе боевыми" подразумевается охотничья "Сайга", так она не стреляет очередями... Короче - "туфта на постном масле", рассчитанная на "лохов"...
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-Анка, почему замолчал пулемёт?!
-Патроны закончились Василий Иванович!
-Ты же коммунист Анка!
И пулемёт застрочил снова...
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Менты, падлы, не дали херою подвиг совершить.
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Вбивця дітей повернувся до дому... Ну і добре
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Жаль, очень жаль, что никого не замочил.
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Мац-Ква, (ТАещеСС), 26.02.2019.
......специалисты начали проверку по факту взрыва на судне "Партизан" приморской компании "Гудзон" в Японском море.
Заместитель судовладельца Олег Аникин сообщил, что взрыв на судне "Партизан" произошел 25 февраля, когда оно с грузом металлолома следовало в южнокорейский порт. В судне образовались 2 пробоины выше ватерлинии, однако само оно пока еще находится в мореходном состоянии.
Сейчас судно идет своим ходом в порт Донгхэ в Южной Корее, на судне находится 13 членов экипажа. "Подозреваем, что что-то извне прилетело", - заявил Улискин относительно причин пожара, подтвердив, что точные причины инцидента предполагается установить в ходе расследования. По его словам, капитан опасается за возможный ущерб, нанесенный ценному грузу на борту...
"Я вернулся из Сирии!" - пьяный контрактник Росгвардии устроил стрельбу из автомата на балконе многоэтажки в Челябинской области - Цензор.НЕТ 3629

(металлолом - ценный груз)))))))))))))
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Я вернулся из Сирии!" - пьяный контрактник Росгвардии устроил стрельбу из автомата на балконе многоэтажки в Челябинской области. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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