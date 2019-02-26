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 СБУ предотвратила попытку спецслужб РФ заблокировать госреестр избирателей Украины. ВИДЕО

В Днепре сотрудники СБ Украины разоблачили попытки российских спецслужб получить данные о сети связи, обеспечивающей проведение выборов Президента Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники спецслужбы задокументировали, что житель областного центра создал и администрировал группу в запрещенной российской соцсети. Правоохранители установили, что злоумышленник распространял в соцсети фейковые новости и другие деструктивные материалы, среди которых были публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.Отмечается, что к администрированию группы также причастны жители РФ, а количество ее участников было искусственно увеличено для создания иллюзии масштабного сопротивления государственной системе.

В ходе проведения следственных действий сотрудники СБУ также установили, что Интернет-провокатор, который является работником подрядной организации в телеком-отрасли, вел электронную переписку с жителем России. Россиянин интересовался и собирал данные о сети стратегически важных операторов связи, местонахождении телекоммуникационных узлов и о периоде времени, которое необходимо для восстановления их после повреждений.

"По замыслу спецслужб РФ, массовые повреждения кабельных линий и оборудования определенных операторов связи приведут к нарушению устойчивого функционирования подразделений ведения Государственного реестра избирателей, а также заблокируют работу отдельных звеньев Единой информационно-аналитической системы "Выборы", которая в настоящее время разворачивается", - сказано в сообщении.

Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал закон, который запрещает представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Справка: Основной задачей Автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" является ведение персонифицированного учета и составления списков избирателей для проведения выборов. Единая информационно-аналитическая система "Выборы" предназначена для обеспечения надлежащих условий информационно-аналитического обслуживания избирательных процессов в Украине, а также информатизации деятельности избирательных комиссий и процессов, осуществляемых в ходе подготовки и проведения выборов.

Источник: https://censor.net.ua/v3113791
 
   
 Топ комментарии
 
я вот щас подумал, если кацапы подорвут редакцию "Наши гроши", то баба Йуля обвинит Пороха. .скажет: "то месть шакаладной Хунты!" и будет большой Майдан.. в противном
случае, сегодняшний скандал сойдет на нет за 5 дней.. а бабе Уйле нужен Майдан, потому что выборы она уже проигрывает..
На эту мысль меня натолкнул пост одного мужика в Твиторе:
СБУ предотвратила попытку спецслужб РФ заблокировать госреестр избирателей Украины - Цензор.НЕТ 4350
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Через месяц тебе придется менять ник, жмых соевый. Ведь люди заплюют. Думай об этом.
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Это тот, в котором отказали Гриценко?
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Кремль і Зеленський купували у терористів вугілля, у країни агрессора контрабасом запчастини і по втричі завищеній ціні продавали Українській державі, щоб скомпроматувати святого Порошена...
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Толсто и слишком умно тролите щиколадных, у Пецякрысиных избирателей ума не хватит понять, что Вы так тонко их высмеяли.
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я вот щас подумал, если кацапы подорвут редакцию "Наши гроши", то баба Йуля обвинит Пороха. .скажет: "то месть шакаладной Хунты!" и будет большой Майдан.. в противном
случае, сегодняшний скандал сойдет на нет за 5 дней.. а бабе Уйле нужен Майдан, потому что выборы она уже проигрывает..
На эту мысль меня натолкнул пост одного мужика в Твиторе:
СБУ предотвратила попытку спецслужб РФ заблокировать госреестр избирателей Украины - Цензор.НЕТ 4350
 показать весь комментарий
 
 
Через месяц тебе придется менять ник, жмых соевый. Ведь люди заплюют. Думай об этом.
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О чем Вы? Ну не пойдет же нормальный, умный человек работать на проворовавшегося, жадного, тупого брехуна Пецякриса!
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Никнейм это чепуха.. вот как ты без совести и без мозгов живёшь, я не понимаю..
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Совесть Баблоката = вафли на зарплату.
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Та уверен у минстеця списки всех платных потрохососов есть. Так, шо совестью они не отделаются.
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Да всем и так понятно, что скандал сойдет на нет, что барижная власть ничего расследовать и никого наказьівать не будет. А Гладковские и Порошенки продолжат и дальше воровать еще два месяца.
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Правильно ,зачем контробасом с Россией заниматься. А тут ничего не надо и делать:прокукарекал, а там хоть не рассветай!
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скомарох каломойского уже возомнил из себя говнокомандующего перед кадыркиным извинился не помню за что и уже готов перед крысой загнанной в угол на колени бухнуться
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Це слід було очікувати.. І це не остання спроба рашистів та їх холуїв втрутитися у президентські вибори в Україні. Та і не дарма ж один дуже відомий персонаж так намагається отримати на руки копію Держреєстру виборців України..😕😕😕
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Оба на! Новые приключения Щиколадных! Новые пугалки! Неужели щикаладным прихвостням новую методичку уже завезли и они ее курить начали??? Смотрите новые шедевры от аффторов "выбери пецякрису а то ***** нападет"!
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Ты уже новую методичку скурил? Что то не заметно! Плохо работаете, щикаладное отребье, вам за тупые высеры никто рошенок не даст!
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Так я не понял, ты новую то методичку курить будешь? Мне ваши старые измышления еще месяц назад надоели, хочу срочно услышать новые гавновысеры твоего руководства! Арбайтен шнелль, щикаладное, а то без рошенок останешся!
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иди ещо мамке поплачь что ты только баниш
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Баню не я а Их Модераторство. За тупизну надо полагать.
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Перед нами, господа, выступает типичный пример щикаладного жополиза. Тупые шутки, унылые репризы и весь прочий набор дибилизма, зашквара и неадеквата будет продемонстрирован особо ярко!
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В Україні є купа, аж 450 делегатів від місцевих адміністрацій і господарств. Є центральна і місцеві влади, є установлений порядок їх утворення і заміни.
НАВІЩО НАМ ПРЕЗИДЕНТ І ЙОГО КОНТОРА? ЩОБ НАРКОТУ КРИШУВАТИ І ГАЛЬМУВАТИ УКРАЇНУ?
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Тобто, Кремль не хоче проведення в Україні виборів, і хоче залишити у кріслі президента Порошенка.
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Не, это просто щикаладные жополизы разленились и не хотят курить новые методички, вот мы и вынуждены наблюдать их унылую постановку в 148й раз.
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Раз морда замазана - значит очередной шатун. Больше мы про этого *** на видео не увидим и не услышим.
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Голову центрального уряду і список уряду слід вибирати у Раді,
--на трьох засіданнях поспіль, протягом трьох діб, онлайн,

--шляхом дистанційного голосування мерами міст і областей,

--керівниками національних корпорацій, список яких складається у Раді,

--представниками діючого центрального уряду,

список яких складається керівниками міст і областей,

--головами комітетів Ради, спікером і замами спікера.

Червона риска. Депутати мають дорадчі голоси і ними можуть заблокувати будь-яку кандидатуру голосами конституційної більшості.

Україна отримає професійний уряд і професійного голову уряду.

У разі необхідності, виборці уряду організовують свою прогресивну концепцію реформи уряду на онлайн-засіданнях, організованих у Раді раз на пів-року, і міняють сектори центрального уряду, які застаріли, на нові, і міняють кадровий склад застарілих секторів уряду на нових.

В Україні зникне руйнівна диверсійна практика зміни уряду кожним паразитом-президентом.

Уряд отримує постійну самовідновлюючу владу і постійного професійного голову уряду.

Верховна Рада набуде якості президента, залишаючи собі законотворчі функції.

Партії мусять здохнути раз і назавжди.
У депутати тоді будуть вибиратись юристи, пассіонарії і галузеві спеціалісти до комітетів.
Кількість депутатів різко зменшиться.
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Перед загрозою ворожих диверсій і війни у такому разі Україна отримує три стабільні гілки влади, які ротються по-різному, міняють нове на старе у порядку потреб реформування і ніколи не збираються разом докупи.

У той же час вони діють разом на засіданнях Ради і онлайн і шляхом представництва у ложі місцевого і центрального уряду.

Для цього Рада має зробити великий екран і систему онлайн-діалогу у областях з обласною владою, з офісами провідних корпорацій, міністерствами уряду.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСБУ предотвратила попытку спецслужб РФ заблокировать госреестр избирателей Украины. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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