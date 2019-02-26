 СБУ предотвратила попытку спецслужб РФ заблокировать госреестр избирателей Украины. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники спецслужбы задокументировали, что житель областного центра создал и администрировал группу в запрещенной российской соцсети. Правоохранители установили, что злоумышленник распространял в соцсети фейковые новости и другие деструктивные материалы, среди которых были публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.Отмечается, что к администрированию группы также причастны жители РФ, а количество ее участников было искусственно увеличено для создания иллюзии масштабного сопротивления государственной системе.

В ходе проведения следственных действий сотрудники СБУ также установили, что Интернет-провокатор, который является работником подрядной организации в телеком-отрасли, вел электронную переписку с жителем России. Россиянин интересовался и собирал данные о сети стратегически важных операторов связи, местонахождении телекоммуникационных узлов и о периоде времени, которое необходимо для восстановления их после повреждений.

"По замыслу спецслужб РФ, массовые повреждения кабельных линий и оборудования определенных операторов связи приведут к нарушению устойчивого функционирования подразделений ведения Государственного реестра избирателей, а также заблокируют работу отдельных звеньев Единой информационно-аналитической системы "Выборы", которая в настоящее время разворачивается", - сказано в сообщении.

Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

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Справка: Основной задачей Автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" является ведение персонифицированного учета и составления списков избирателей для проведения выборов. Единая информационно-аналитическая система "Выборы" предназначена для обеспечения надлежащих условий информационно-аналитического обслуживания избирательных процессов в Украине, а также информатизации деятельности избирательных комиссий и процессов, осуществляемых в ходе подготовки и проведения выборов.