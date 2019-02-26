 СБУ предотвратила попытку спецслужб РФ заблокировать госреестр избирателей Украины. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что житель областного центра создал и администрировал группу в запрещенной российской соцсети. Правоохранители установили, что злоумышленник распространял в соцсети фейковые новости и другие деструктивные материалы, среди которых были публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.Отмечается, что к администрированию группы также причастны жители РФ, а количество ее участников было искусственно увеличено для создания иллюзии масштабного сопротивления государственной системе.
В ходе проведения следственных действий сотрудники СБУ также установили, что Интернет-провокатор, который является работником подрядной организации в телеком-отрасли, вел электронную переписку с жителем России. Россиянин интересовался и собирал данные о сети стратегически важных операторов связи, местонахождении телекоммуникационных узлов и о периоде времени, которое необходимо для восстановления их после повреждений.
"По замыслу спецслужб РФ, массовые повреждения кабельных линий и оборудования определенных операторов связи приведут к нарушению устойчивого функционирования подразделений ведения Государственного реестра избирателей, а также заблокируют работу отдельных звеньев Единой информационно-аналитической системы "Выборы", которая в настоящее время разворачивается", - сказано в сообщении.
Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.
Справка: Основной задачей Автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" является ведение персонифицированного учета и составления списков избирателей для проведения выборов. Единая информационно-аналитическая система "Выборы" предназначена для обеспечения надлежащих условий информационно-аналитического обслуживания избирательных процессов в Украине, а также информатизации деятельности избирательных комиссий и процессов, осуществляемых в ходе подготовки и проведения выборов.
случае, сегодняшний скандал сойдет на нет за 5 дней.. а бабе Уйле нужен Майдан, потому что выборы она уже проигрывает..
На эту мысль меня натолкнул пост одного мужика в Твиторе:
НАВІЩО НАМ ПРЕЗИДЕНТ І ЙОГО КОНТОРА? ЩОБ НАРКОТУ КРИШУВАТИ І ГАЛЬМУВАТИ УКРАЇНУ?
--на трьох засіданнях поспіль, протягом трьох діб, онлайн,
--шляхом дистанційного голосування мерами міст і областей,
--керівниками національних корпорацій, список яких складається у Раді,
--представниками діючого центрального уряду,
список яких складається керівниками міст і областей,
--головами комітетів Ради, спікером і замами спікера.
Червона риска. Депутати мають дорадчі голоси і ними можуть заблокувати будь-яку кандидатуру голосами конституційної більшості.
Україна отримає професійний уряд і професійного голову уряду.
У разі необхідності, виборці уряду організовують свою прогресивну концепцію реформи уряду на онлайн-засіданнях, організованих у Раді раз на пів-року, і міняють сектори центрального уряду, які застаріли, на нові, і міняють кадровий склад застарілих секторів уряду на нових.
В Україні зникне руйнівна диверсійна практика зміни уряду кожним паразитом-президентом.
Уряд отримує постійну самовідновлюючу владу і постійного професійного голову уряду.
Верховна Рада набуде якості президента, залишаючи собі законотворчі функції.
Партії мусять здохнути раз і назавжди.
У депутати тоді будуть вибиратись юристи, пассіонарії і галузеві спеціалісти до комітетів.
Кількість депутатів різко зменшиться.
У той же час вони діють разом на засіданнях Ради і онлайн і шляхом представництва у ложі місцевого і центрального уряду.
Для цього Рада має зробити великий екран і систему онлайн-діалогу у областях з обласною владою, з офісами провідних корпорацій, міністерствами уряду.