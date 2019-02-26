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Все про:Одесская область (1695) Нацполиция (8993)

 Автобусы остановлены, проводится досмотр пассажиров: полиция проверяет информацию о вооруженных людях, направляющихся в Одессу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские проверяют информацию о вооруженных людях, которые двигаются в направлении Одессы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Одесской области в Facebook.

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"По спецлинии 102 поступило сообщение о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми", - сказано в сообщении.

Автобусы остановлены, проводится досмотр пассажиров: полиция проверяет информацию о вооруженных людях, направляющихся в Одессу 01
Фото: полиция /Facebook

Сообщается, что для проверки информации на пост при въезде в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования патрульной полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе из гаража изъят арсенал с оружием, похищенным из луганского отделения полиции в 2014 г., - Нацполиция. ФОТО

Автобусы остановлены, проводится досмотр пассажиров: полиция проверяет информацию о вооруженных людях, направляющихся в Одессу 02

Правоохранителями проводятся превентивные меры, направленные на недопущение дестабилизации оперативной обстановки в регионе.

Автобусы остановлены, проводится досмотр пассажиров: полиция проверяет информацию о вооруженных людях, направляющихся в Одессу 03
Автобусы остановлены, проводится досмотр пассажиров: полиция проверяет информацию о вооруженных людях, направляющихся в Одессу 04

Автобусы остановлены, проводится досмотр пассажиров: полиция проверяет информацию о вооруженных людях, направляющихся в Одессу 05

Источник: https://censor.net.ua/v3113753
 
 
 Топ комментарии
 
Красавчики, оперативно сработали.
Как приятно знать, что меня и мою семью защищают.
Спасибо, ребята!

пы сы - щас начнется вой опарышей на подсосе у кремля - "минты ахтивистав шманают!"
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Молодцы !!!Давите гнид в зародыше ! Мертвечук не дремлет отрабатывают хуйлу
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лично я бы ввел военное положение и отменил выборы! в стране начинается ЖОПА!
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Красавчики, оперативно сработали.
Как приятно знать, что меня и мою семью защищают.
Спасибо, ребята!

пы сы - щас начнется вой опарышей на подсосе у кремля - "минты ахтивистав шманают!"
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лично я бы ввел военное положение и отменил выборы! в стране начинается ЖОПА!
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Як обрали однотурового, так %опа й почалась...
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черкни конкретно, что в твоей жизни изменилось в худшую сторону после этого.
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та отодвинули его рыло от корыта, в которому оно привыкло, разве не понятно
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Пэтя, прекрати безвиз с агрессором? Ты что творишь? Чего людей подставляешь ,да еще в период предвыборной кампании и выборов? Это что такое?
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А потом порохоботы будут говорить, что в Украине нет частных армий... Смешные люди! Когда из бюджета наворованы миллиарды, то жизнь человека обесценивается. За пару копеек найдутся убивать других. Это и есть распад государства при мальдивском главнокомандующем.
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есть неплохой вариант, делать так, как делает твоей сцарь-прессовать всех по полной еще на подходе.
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Лайкают как раз те,кто был на стороне беркутни в цикле "ложись Бандера", что в принципе давно уже не удивляет...
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шо. тварица, граждане, шо творица, похоже мы на пороге грандиозного шухера
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Ну то таке!(с) Не знайшли - підкинуть (і знайдуть)! (Для фоток Антохі - завжди є!)
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Судя по видео, два складных ножа и пневмат.
Такой улов можно у любой кучки ПТУ-шников возле ларька с хот-догами найти.
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Відео вертикальне.Стільки хлопців, а відеооператором блондинку поставили
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Молодцы !!!Давите гнид в зародыше ! Мертвечук не дремлет отрабатывают *****
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И кто это такие?В стране столько всяких спецур и никто не знает?Их же кто то финансирует,организовывает,где фейсбук-министр сабаков,что он молчит?
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Да, ну... Это они в театр оперы и балета. Там сегодня "Жизель" дают.
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А теперь новая мода начнётся. Вместо заминированных зданий будут звонить анонимы и говорить про автобусы с боевиками. По факту, полиция должна реагировать на каждый звонок и досматривать каждый автобус. Работы прибавилось. А если автобус с инотуристами, то и реклама нам не лучшая..
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Активисты видно работают без выходных.По всей Украине поспевают.А оружие им на местах дают.Зачем его с собой таскать.Еще взорвут автобус гранатами.
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Агитаторам можно платить деньги за работу, а оружие нельзя что-ли иметь? Автобуси зупинено, проводиться огляд пасажирів: поліція перевіряє інформацію про озброєних людей, які прямують до Одеси - Цензор.НЕТ 4388
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Аваков понимает что барыги на грани огромного шухера, вот и начал наконец хоть что-то делать.
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Интересно кто вёз титушек в Одессу из Киева, и с какой целью.
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В Одессе посносили агитационные палатки "Батькивщины", в штабах проводят обыски.
Там, где вчера стояли палатки "Батькивщины", сегодня стоят палатки БПП.
Миротворец Пэтя хочет раскрутить ситуацию до 3-го майдана?
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Тут недавно юледрочеры радовались когда в Виннице офис БПП разгромили..
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Правильно.Не дарма служать.Не забувайте,що наші союзники зараз в Одесі находяться.Не повинно бути провокацій х..ла.Респект.
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устроить для них марш бросок обратно, сразу пропадет охота к митингам
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Де сбу де прокуратура, незаконий обшук у людей просто по якомусь дзвінку. в Сумах теж по дзвінку поліція приїхала у будівлю і виявила людей зі зброєю, і все далі поїхало сбу приїхало, прокуратура заборонила ОГЛЯД осіб та відкрила проти поліцейських справу, і шооооооо...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияАвтобусы остановлены, проводится досмотр пассажиров: полиция проверяет информацию о вооруженных людях, направляющихся в Одессу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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