 Автобусы остановлены, проводится досмотр пассажиров: полиция проверяет информацию о вооруженных людях, направляющихся в Одессу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Одесской области в Facebook.
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"По спецлинии 102 поступило сообщение о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми", - сказано в сообщении.
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Сообщается, что для проверки информации на пост при въезде в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования патрульной полиции.
Правоохранителями проводятся превентивные меры, направленные на недопущение дестабилизации оперативной обстановки в регионе.
Как приятно знать, что меня и мою семью защищают.
Спасибо, ребята!
пы сы - щас начнется вой опарышей на подсосе у кремля - "минты ахтивистав шманают!"
Такой улов можно у любой кучки ПТУ-шников возле ларька с хот-догами найти.
Там, где вчера стояли палатки "Батькивщины", сегодня стоят палатки БПП.
Миротворец Пэтя хочет раскрутить ситуацию до 3-го майдана?