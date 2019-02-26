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 Политика Украины, Общество
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 Модернизированный и усовершенствованный БПЛА "Spectator-М1" украинского производства успешно прошел испытания, - "Укроборонпром". ВИДЕО

Модернизированный и усовершенствованный БПЛА "Spectator-М1" украинского производства прошел успешные испытания на одном из полигонов ВСУ,

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укроборонпром, модернизированный БПЛА получил новый тепловизор, новую станцию управления, а также уменьшенный вес, что позволяет беспилотнику более длительное время нахродиться в воздухе.

В ходе испытаний Spectator-М1 использовался в условиях максимально приближенных к боевым. В частности была проверена способность БПЛА выполнять задания в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В ВСУ протестировали новое оружие против беспилотников. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3113745
 
   
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Модернізований і вдосконалений БПЛА "Spectator-М1" українського виробництва успішно пройшов випробування, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 5164

Апять с*и*д*ли !
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Пока на нем мальдивский главнокомандующий не полетает, НЕ ПОВЕРЮ!
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Вот это бы для армии: Норвежские мини-дроны Black Hornet станут новым «оружием» разведчиков

https://3dnews.ru/824792
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Модернизированный и усовершенствованный БПЛА "Spectator-М1" украинского производства успешно прошел испытания/ Климкин посетил Израиль и заявил, что Киев заинтересован в покупке беспилотников . Компания "Israel Aerospace Industries" согласилась продать дроны Украине. Израиль отменил решение о поставке беспилотных летательных аппаратов в Украину после звонка Путина Нетаньяху. -Израиль передумал продавать беспилотники Украине ...zn.ua. Повезло , что не связались с этой сранью.
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Можешь чем хочешь обо что хочешь стучать, но и с рогатки можно взрывающимися при ударе "бомбочками" делать то же, что и пистолетом. Причем в уголовном кодексе разницы не видят. А тут и так видно, что крыло делали "по последним достижениям" - с винглетами. Система устойчива к рэб. ґзись дальше.
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до урала точно долетит и тогда кранты мацкалям
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"Спектатор" - "спостерігач" українською. А латинською мовою - з прицілом на продаж "за бугор", чи тільки щоб кацапів лякати? Взагалі у кацапів з мовами проблеми. А усе незрозуміле лякає. Ось і тут аквафреши заполошилися. Закукурікали.
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Модернизированный и усовершенствованный БПЛА "Spectator-М1" украинского производства успешно прошел испытания,
В ПеПо ненавидит все, что не дает откаты .Толи дело -зеленая электоэнергия,повышение тарифов,закупка беспилотников в Турции или там строительство катеров по цене авианосца...
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Весь мир - спектакль и люди в нем - мишени. Spectator-М1.
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Комплектующие по схеме ремонта БТРов собирали?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМодернизированный и усовершенствованный БПЛА "Spectator-М1" украинского производства успешно прошел испытания, - "Укроборонпром". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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