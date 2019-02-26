 Модернизированный и усовершенствованный БПЛА "Spectator-М1" украинского производства успешно прошел испытания, - "Укроборонпром". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укроборонпром, модернизированный БПЛА получил новый тепловизор, новую станцию управления, а также уменьшенный вес, что позволяет беспилотнику более длительное время нахродиться в воздухе.

В ходе испытаний Spectator-М1 использовался в условиях максимально приближенных к боевым. В частности была проверена способность БПЛА выполнять задания в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.

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