 Модернизированный и усовершенствованный БПЛА "Spectator-М1" украинского производства успешно прошел испытания, - "Укроборонпром". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укроборонпром, модернизированный БПЛА получил новый тепловизор, новую станцию управления, а также уменьшенный вес, что позволяет беспилотнику более длительное время нахродиться в воздухе.
В ходе испытаний Spectator-М1 использовался в условиях максимально приближенных к боевым. В частности была проверена способность БПЛА выполнять задания в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.
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Апять с*и*д*ли !
https://3dnews.ru/824792
лелечки дуже потрібні
В ПеПо ненавидит все, что не дает откаты .Толи дело -зеленая электоэнергия,повышение тарифов,закупка беспилотников в Турции или там строительство катеров по цене авианосца...