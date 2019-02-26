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 Общество, За рубежом
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 "На подводной лодочке да с десятком бомбочек: "Наводи, Петров, на город Вашингтон!" - хор Санкт-Петербурга в Исакиевском соборе спел песню о бомбардировке США. ВИДЕО

В Исаакиевском соборе во время праздничного концерта 23 февраля "Концертный хор Санкт-Петербурга" исполнил песню об атомной бомбардировке США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, под руководством дирижера Владимира Беглецова артисты пели песню Андрея Козловского "На подводной лодочке или о зарплате военнослужащих", написанную еще в 80-е годы.

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На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика: "Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!"

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,

Все могу за три рубля!

Здравствуй, новая земля

Неприятеля!

И на самолетике сверху друг мой Вовочка

Не с пустыми люками в гости прилетел,

На подводной лодочке да с атомным моторчиком

Экипаж веселую песенку запел.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,

Можем все за три рубля!

Ты гори, гори земля

Неприятеля!

Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,

Спят усталые игрушки, негры тихо спят,

Ты прости, Америка, хорошая Америка,

Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,

Все могу за три рубля!

Пополам гори земля

Неприятеля!

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Источник: https://censor.net.ua/v3113721
 
 
 Топ комментарии
 
Когда было пробито очередное дно, снизу постучали. По последним данным рассиянцы - древнейший вид приматов на Земле - от них произошли обезьяны.
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Хвалилась кобыла. Пока не околела ))
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Оце треба у Вашингтон конгрисменам)) відправити з тітрами, переводом цієї риголети..... в них волосся дибом встане!!!!! це вже- північна корея 2...
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Так это же сказка! Йих надо срочно от Рассеи на Евр(ейское)овидение посылать! Место (в палате типа №6) обеспечено! А какой промотур по Европе получился бы, закачаться можно.
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Спасибо кацапы,такую анитирекламу своей вонючей страны и не придумаешь..:)
Трампику должно понравится...
И еще хочется отметить, где поют эти мрази,думаю в этом и все рашенправославие....

Белая армия, чёрный барон
Снова готовят нам царский трон,
Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней.

Припев:
Так пусть же Красная
Сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой,
И все должны мы
Неудержимо
Идти в последний смертный бой!


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в бывшем кафедральном соборе петь блатату камерным хором... Да и текст про атомные бомардировочки за три рубля?!!! Это до какой-же степени маразма, культура данного государства докатилась?!!! У чертей в аду репертуар поскромнее. "На подводной лодочке да с десятком бомбочек: "Наводи, Петров, на город Вашингтон!" - хор Санкт-Петербурга в Ісаакіївському соборі заспівав пісню про бомбардування США - Цензор.НЕТ 1287
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-Пойду на войну,убью немца, медаль получу!
-Изя, а если тебя убьют?!
-А меня то за что?
Вот так и в Рашкостане...
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Єто всьо путин винават, та же єсть и харошие люди! Не всє такиє плахиє!
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"На подводной лодочке да с десятком бомбочек: "Наводи, Петров, на город Вашингтон!" - хор Санкт-Петербурга в Исакиевском соборе спел песню о бомбардировке США. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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