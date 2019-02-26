 "На подводной лодочке да с десятком бомбочек: "Наводи, Петров, на город Вашингтон!" - хор Санкт-Петербурга в Исакиевском соборе спел песню о бомбардировке США. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, под руководством дирижера Владимира Беглецова артисты пели песню Андрея Козловского "На подводной лодочке или о зарплате военнослужащих", написанную еще в 80-е годы.

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На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика: "Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!"

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,

Все могу за три рубля!

Здравствуй, новая земля

Неприятеля!

И на самолетике сверху друг мой Вовочка

Не с пустыми люками в гости прилетел,

На подводной лодочке да с атомным моторчиком

Экипаж веселую песенку запел.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,

Можем все за три рубля!

Ты гори, гори земля

Неприятеля!

Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,

Спят усталые игрушки, негры тихо спят,

Ты прости, Америка, хорошая Америка,

Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,

Все могу за три рубля!

Пополам гори земля

Неприятеля!

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