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Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины, Общество
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Все про:зарплата (1835) Порошенко (16419) уголь (744) Львовуголь (4)

 "Да знаем мы уже. Ты такой шахтер, как я балерина", - Порошенко в Червонограде. ВИДЕО

Во время визита в Червоноград Президента Украины Петра Порошенко один из присутствующих на встрече с главой государства спросил о долгах на ГП "Львіввугілля".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET, спрашивали Порошенко дважды: впервые - когда Президент проходил возле людей с охраной, а потом уже на Вечевой площади.

Во время первой попытки Порошенко выяснил, что задающий вопрос мужчина не работает на шахте, а когда его во второй раз спросили об этом, глава государства ответил: "Да знаем мы уже. Ты такой шахтер, как я балерина" и попросил первого вице-премьера Степана Кубива отчитаться о погашении задолжености.

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Также смотрите: "Все люди знают, что раздаются деньги и называют их "Петрова тысяча", - Тимошенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3113635
 
   
 Топ комментарии
 
Гражданских отсечь!!!!
Сходи в церковь покайся!!!
Какие тебе еще реформ бл#дь надо!!!

Краткая предвыборная программа ПАП.
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Посыпался пэтя, ой посыпался
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А что если не шахтер то и спросить нельзя?))
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И с каких это пор Президент заведует зарплатами и их выдачей? "Дебилы ***" (с)
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..А що він сьогодні у *пенсійному * терся ? ...Чого поперся до студентів ? Це ж не його *парафія * ! "Да знаем мы уже. Ты такой шахтер, как я балерина", - Порошенко в Червонограде - Цензор.НЕТ 2100
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его парафия - все граждане Украины. но надо разделять вопросы, которые решает Президент, а которые - Премьер-министр.
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Так он первый скизданул, что зарплата выплачена. Это ничего?
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А с каких пор лезет в церковные дела?
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ой ля. а что так возбудились? вопрос церкви - вопрос безопасности страны, поэтому - это и его вопрос тоже.
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А в сознании нашего электората президент даже канализационными люками заведует.Стащили люк в металлолом ,со всех сторон возмущение:"Куда это президент смотрит".
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Дурне поїхало в турне (частина ІІ) "Да знаем мы уже. Ты такой шахтер, как я балерина", - Порошенко в Червонограде - Цензор.НЕТ 9833

Дайте йому ******** в цьому Червонограді!!
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Цікаво через скільки це видалить модератор. "Да знаем мы уже. Ты такой шахтер, как я балерина", - Порошенко в Червонограде - Цензор.НЕТ 2691
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" Да знаем мы уже. Ты такой шахтер, как я балерина. Идите в церковь, поставьте свечку. И Вас Господь попустит и вообще, почему не отсекли гражданских"...
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Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman

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. Петя и его банда пошли на прямой подкуп пенсионеров за счёт налогоплательщиков. Алчные злодюги зажали даже "своих" ворованных денег.* * *
Пенсионерам перед выборами единожды "Да знаем мы уже. Ты такой шахтер, как я балерина", - Порошенко в Червонограде - Цензор.НЕТ 3825 выплатят 2410 грн
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. "Да знаем мы уже. Ты такой шахтер, как я балерина", - Порошенко в Червонограде - Цензор.НЕТ 3825

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Это даже не ненависть к своему народу. Это презрение. Кто-то позволил задать неудобный вопрос вне сценария. Неслыханная наглость! Тут повод рассказать, чтобы идем в ЕС. И где в ЕС президент может себе такое позволить унизить прилюдно человека и нахамить? Где? Ну разве что в любимой для пете и очень близкой его нутру раше.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Да знаем мы уже. Ты такой шахтер, как я балерина", - Порошенко в Червонограде. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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