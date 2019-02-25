 "Да знаем мы уже. Ты такой шахтер, как я балерина", - Порошенко в Червонограде. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET, спрашивали Порошенко дважды: впервые - когда Президент проходил возле людей с охраной, а потом уже на Вечевой площади.
Во время первой попытки Порошенко выяснил, что задающий вопрос мужчина не работает на шахте, а когда его во второй раз спросили об этом, глава государства ответил: "Да знаем мы уже. Ты такой шахтер, как я балерина" и попросил первого вице-премьера Степана Кубива отчитаться о погашении задолжености.
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Дайте йому ******** в цьому Червонограді!!
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. Петя и его банда пошли на прямой подкуп пенсионеров за счёт налогоплательщиков. Алчные злодюги зажали даже "своих" ворованных денег.* * *
Пенсионерам перед выборами единожды выплатят 2410 грн
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