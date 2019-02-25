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 Общество, За рубежом
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 "Чтоб я сиськи свои показала? Дули вам всем! Святую воду пейте почаще и молитесь", - священник из Подмосковья протоиерей Ткачев призвал россиянок не обнажаться у врача. ВИДЕО

Клирик храма Святителя Василия Великого в селе Зайцево Московской области протоиерей Андрей Ткачев призвал российских женщин никогда не раздеваться перед врачами, даже если речь идет о жизни и смерти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время эфира своей авторской передачи на телеканале "Царьград".

В качестве примера правильного лечения он рассказал о некой "сестре Мокрине", которая отказалась от осмотра врачем во время воспаления в области груди.

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...
"Думаете вечно жить в этой смрадной плоти - это великое счастье? Сколько можно какать в баночку? Нет, умереть - большее счастье. Когда Бог прикажет. И ты готов. Пейте святую воду почаще и молитесь Богу. А раз уж умирать пришлось - умирайте!" - сказал Ткачев.

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Протоиерей Андрей Ткачев с 2006 по 2014 год был настоятелем киевского храма Агапита Печерского. В июне 2014 года переехал в Россию.

Источник: https://censor.net.ua/v3113621
 
   
 Топ комментарии
 
Мокринья здохла но сиськи увидел только патологоанатом)))
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а професію гінеколога і маммолога взагалі заборонити !
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Ткачёв- одессит. Секретарь Митрополита Агафангела. Принимал участие в попытке установить ОНР. После провала заговора выехал на Московию.
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Зійшов на єресь, растрига. Гріх проповідує. Не знає, що християнська релігія вважає тіло Божим даром, який потрібно берегти і доглядати, щоб не заподіяти шкоди. Незвернення до лікаря прирівнюється до самргубства, яке є великим гріхом. Цей "піп" проповідує вчення деяких псевдохристиянських сект. Це все, що потрібно знати про секту так званого мацковського патріархату.
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Шановний, це лише доказ, що дипломи купляються не тільки в «світських » ВИШах, але й у Семінаріях.
От запитати цього остолопа, а де таке написано в Біблії?
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Ну, він спитає, що це таке? "Щоб я цицьки свої показала? Дулі вам всім! Святу воду пийте частіше і моліться", - священик з Підмосков'я протоієрей Ткачов закликав росіянок не оголюватися у лікаря - Цензор.НЕТ 7736 Бо та семінарія, яку він закінчував була під патронатом КГБ.
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а професію гінеколога і маммолога взагалі заборонити !
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Професію пупоріза-писькознавця також - пологи має приймати лише бабка-повитуха
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***** із якого ж ******** нас Петро за вуха витягує........

Дивлюся на ЦЕ - і томос то є велика річ
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Только одного не пойму, почему этот попяра не запретил мужчинам свой орган у уролога показывать. проблемы, а ты не смей к врачу обращаться, завяжи узелком и жди пока бог позовет "Щоб я цицьки свої показала? Дулі вам всім! Святу воду пийте частіше і моліться", - священик з Підмосков'я протоієрей Ткачов закликав росіянок не оголюватися у лікаря - Цензор.НЕТ 9294
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Ткачёв- одессит. Секретарь Митрополита Агафангела. Принимал участие в попытке установить ОНР. После провала заговора выехал на Московию.
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Ткачев не одессит. Родился 30 декабря 1969 года в городе Львове.
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было бы вообще эпично, если во время этих слов он застрелился
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А раз уж умирать пришлось - умирайте!" - сказал Ткачев.Источник: https://censor.net.ua/v3113621

Какой идиот-- оно еще Было настоятелеи Киевского храма
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Это хорошо. Чем больше будет на паРашке таких мракобесов, тем быстрее её постигнет участь Содома и Гоморры.
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Мокринья здохла но сиськи увидел только патологоанатом)))
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Добре було б, якби всі їхні самки його послухалися.
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Идите в церковь и помолитесь? Хм...Где-то это уже слышали. И тоже то ли от протоиерея, то ли от дьякона мацковского парханата
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Протоиерей Андрей Ткачев с 2006 по 2014 год был настоятелем киевского храма Агапита Печерского.
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Прихильникам Мордорського патріархату і святаґо Путєна дивитися цей монолог обов'язково! Щоб потім не питали чому в Україні не хочуть бачити мордорських попів.
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Офигеваю, дорогая редакция............ "Чтоб я сиськи свои показала? Дули вам всем! Святую воду пейте почаще и молитесь", - священник из Подмосковья протоиерей Ткачев призвал россиянок не обнажаться у врача - Цензор.НЕТ 8121 Дна дебилизма кацапы хоть когда-то достигнут или мне не дожить до этого?
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А говорили, что Марианская впадина самая глубокая, опять наврали...
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Рух в строну дна - це рух в зворотньому напрямку від цивілізації, і з таким стрімким рівнем дебілізації цей рух скоро досягне швидкості 27 МАХів. Так що не надійся. "Чтоб я сиськи свои показала? Дули вам всем! Святую воду пейте почаще и молитесь", - священник из Подмосковья протоиерей Ткачев призвал россиянок не обнажаться у врача - Цензор.НЕТ 2616
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Из нот. Лет ми спик фром май харт: вэн ит симс ту би зе вери боттом, итс джаст э нью дипер левел энд сомбади из олвейз кнокинг фром белоу - бикоз ин факт, раша из рили ********.
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У меня ощущение, что снизу даже постучать не успевают, скорость погружения слишком высокая.
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Никогда не будет лишним напомнить, против каких полоумных шизофреников и мракобесов, мечтающих нас в свое болото затащить, мы боремся.
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Так я не знаю, кто не понимает, шо кацапы полные ушлепки. Просто много этой хрени, а шо занадто, то не здраво.
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Ну что поделать, если мы с этой имперской дуркой соседствуем. Хочешь не хочешь, а новости из мордора будут просачиваться, благо эти клоуны не устают брать рекорды по пробиванию своего бездонного дна.
По моему это даже полезно, нам посмеяться, а молодым поколениям регулярная прививка от "хохлизма", чтобы не скатились до "там такие же люди", "это все политики" и прочего "мышебратства" и в будущем снова не наступили с кацапами на грабли, как в нашей истории не раз уже бывало.
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Похоже там в церквях, вместо вина, уже боярой причащаются, а вместо ладана - гашиш.😁
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В мацкофскам сатанате

- Рабинович, склько раз вам говорили - по субботам с таким членом не приходить! И без вас работы много! "Чтоб я сиськи свои показала? Дули вам всем! Святую воду пейте почаще и молитесь", - священник из Подмосковья протоиерей Ткачев призвал россиянок не обнажаться у врача - Цензор.НЕТ 6509
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Интересно, если у него будет гемморой, что он будет делать?
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ну, свящённые свечки никто еще не отменял))) особенно, ежели они - вышестоящие...
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Так они же восковые и сильно длинные.
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ну, дык я не о тех... хотя тоже вариант))
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- Фаина, - спрашивала её старая подруга, - как ты считаешь, медицина делает успехи?
- А как же. В молодости у врача мне каждый раз приходилось раздеваться, а теперь достаточно язык показать.

Раневская Фаина Георгевна
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А сам гнида только кашлянет и уже у врача...скрепы лечить
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Большинство попов не знают Писания. Бог не против врачей. Это дело каждого , обращаться к врачу или молиться об исцелении. Но только толку , если женщина материться, бухает , курит и не показывает сиськи врачу? Что это ей даст? В рай , только за это не попадают...
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А если они приходят к зубнику и сиськи показывают ? ))
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Цікаво,що цей ідіот скаже,коли побаче як дітей родять?
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главное, шо пупок мальчикам мона не только показывать, а даже цаловать! а то, шо этим попцом тема сисек не раскрыта, так это всегда так ))
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Мразота, за сало семінарію закінчило.
Хай покаже, де таке в Біблії написано?
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А что, хороший совет для кацапов. Пусть не лечатся а дохнут, раз уж у них мировоззрение такое. Думаю никто в соседних странах возражать не будет.
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правильно зачем Момологу сиськи показывать, лучше паталогоанатом потом в морге при вскрытии сам посмотрит...
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Это капец...... До чего Россия дожила..... Вот такие неучи вправляют мозги этим несчастным людям. Сплошная архаика. Россия ошиблась веком. Где-то в веке так 17-18 это еще кое-как проканало бы. Но на дворе 21 век. Россия заблудилась во времени.
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Навіть якщо лікар жінка гінеколог?), то пургомет знатний з рф виступає.
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Зина, попрошу попикову водки больше не наливать!
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А рожать только на сеновале..и что бы роды только бабка повитуха принимала...не дай бог врач акушер мужиком окажется...😀
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М-да. Архискрепно. Дна действительно нетути.
Если в новостях из росиси в течение дня нет дичи - ущипните себя: возможно, вы спите.
Вот ещё духовный и православный случай

Пока мать молилась в храме, ребенок утонул в церковном пруду
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Если Россия - "страна неограниченных возможностей", то только для всякой херни. Выживание всего здорового и светлого там проблематично. "Щоб я цицьки свої показала? Дулі вам всім! Святу воду пийте частіше і моліться", - священик з Підмосков'я протоієрей Ткачов закликав росіянок не оголюватися у лікаря - Цензор.НЕТ 3395
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это чудесно. мечта о 4 миллионах так близка как никогда. только бы прислушались к проповеди))
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И даже перед ВРАЧИХАМИ? Ах! Да, они же могут быть лесбиянками! "Щоб я цицьки свої показала? Дулі вам всім! Святу воду пийте частіше і моліться", - священик з Підмосков'я протоієрей Ткачов закликав росіянок не оголюватися у лікаря - Цензор.НЕТ 1135
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Гомосекам во Христе не о чем больше думать , как о бабах .
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Проблема рососиссии не в *****, а в народе, которое генерирует ***** за *****м столетиями подряд. Народ там быдло. Планктон.
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И это правильно!
Нахер врачей, нахер лечиться!
Стройтесь тесными рядами, берите плешивого гомункула - и в рай!
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Дебил. Бездельник и тварь сам можешь к врачам не ходить водой лечись чище земля будет. Про сиськи в бане своим проституткам рассказывай или проститутам
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Яйца заболят, живо побежит к хирургу или там урологу с поднятой рясокй.
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правильно поп глаголет... и лопухом - сраки подтирайте, а не туалетной бумагой.....
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Парашный поп о святой Макрине рассказал, которая жила в IV веке:
"После смерти матери святая Макрина руководила сестрами обители. Она пользовалась глубоким уважением всех знавших ее. Строгость к себе и воздержание во всем были присущи святой в течение всей жизни. Спала она на досках и не имела никакой собственности. Святая Макрина была удостоена дара чудотворения. Был случай (рассказанный сестрами обители святому Григорию Нисскому после смерти святой Макрины), когда она исцелила девочку, у которой на глазу было бельмо, поцеловав этот больной глаз. По молитвам святой, в ее обители во время голода не оскудевала пшеница, необходимая для пропитания сестер.

Вывод из бредней попа: сиськи надо не рассматривать, а целовать. Насчёт геморроя и прочих болячек этот поп расскажет детальнее из собственного опыта. "Щоб я цицьки свої показала? Дулі вам всім! Святу воду пийте частіше і моліться", - священик з Підмосков'я протоієрей Ткачов закликав росіянок не оголюватися у лікаря - Цензор.НЕТ 8668
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москалі! пользуйтесь любим случайєм шоп здохнути!!!
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Обратите внимание на слог «батюшки»- прэлэстно!
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интересно, когда этого дебила хватит геморрой, ему ректоскоп в жопу через его черный балахон будут всовывать? "Щоб я цицьки свої показала? Дулі вам всім! Святу воду пийте частіше і моліться", - священик з Підмосков'я протоієрей Ткачов закликав росіянок не оголюватися у лікаря - Цензор.НЕТ 3922
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может многие не в курсе, но сей "Щоб я цицьки свої показала? Дулі вам всім! Святу воду пийте частіше і моліться", - священик з Підмосков'я протоієрей Ткачов закликав росіянок не оголюватися у лікаря - Цензор.НЕТ 9489 товАрищ, убежал из Украины, конкретно с Западной, к моськам!! и начал гадить там как сра**ный кот!! Конкретно в Хабаровске, на вопрос челяди, как там обстоят дела "на Украине"" это "Щоб я цицьки свої показала? Дулі вам всім! Святу воду пийте частіше і моліться", - священик з Підмосков'я протоієрей Ткачов закликав росіянок не оголюватися у лікаря - Цензор.НЕТ 9489 чмо ответило, что там фашизм!! В базу Миротворца он должен попасть по определению!!
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Не, ну нормально.Але як Невзоров каже:Ще не один, себе конца не вiдрубав "Щоб я цицьки свої показала? Дулі вам всім! Святу воду пийте частіше і моліться", - священик з Підмосков'я протоієрей Ткачов закликав росіянок не оголюватися у лікаря - Цензор.НЕТ 5199
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И казалось бы: какое его собачье дело до чужих сисек? Жалеет что ему не достанутся?
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і це правильно, нехай цих мокшан хвороби з'їдять ,чистіше світ буде.
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вот это он херню сморозил, так сморозил, а раньше я его смотрел по телику, красиво говорил, а потом он вдруг пропал, а оно вона как вышло, в московии значит всплыл, абасрался...
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І воно це меле сидячи перед КОМПЬЮТЕРОМ!!!! Більш сатанинського прибору для таких немає ж................. "Щоб я цицьки свої показала? Дулі вам всім! Святу воду пийте частіше і моліться", - священик з Підмосков'я протоієрей Ткачов закликав росіянок не оголюватися у лікаря - Цензор.НЕТ 2200
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Мляяяяяяя..........
Який рік надворі????
Вісімсот дев'ятнадцятий від Різдва Христового?
Це, значить, в уяві цього тупорилого підараса, усі лікарі-мамологи пішли у мамологи щоб мацати цицьки? Отак учишся 6 років, потім ще 2 роки учишся, потім отримуєш кваліфікацію і нарешті!!!! нарешті!!!! нарешті!!!! цицьки!!!! мацати!!!!
Блеать, рука-ліцо...
Йоу, шо там у тій пустій попівській макітрі робиться... Які-ж комплекси з цього тупого боговіра фонтанують... Христоз головного мозку, йо. Воно, звичайно, усі боговіри схиблені на голову за визначенням, але це вже просто унікум якийсь, прям червонокнижний екземпляр, його би у клітку і за гроші людям показувати.
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Главная » Украина » Религия
18:23 07 Февраля 2014

После проклятий на майдан протоиерея Андрея Ткачева вызвали в Киевскую митрополию

Сегодня протоиерей Андрей Ткачев, руководитель Миссионерского отдела Киевской епархии УПЦ, был вызван в Киевскую митрополию УПЦ на личную встречу с Управляющим делами митрополитом Антонием - дать объяснение по поводу резонансной «антимайданной» проповеди …
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Чтоб я сиськи свои показала? Дули вам всем! Святую воду пейте почаще и молитесь", - священник из Подмосковья протоиерей Ткачев призвал россиянок не обнажаться у врача. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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