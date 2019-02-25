 "Чтоб я сиськи свои показала? Дули вам всем! Святую воду пейте почаще и молитесь", - священник из Подмосковья протоиерей Ткачев призвал россиянок не обнажаться у врача. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время эфира своей авторской передачи на телеканале "Царьград".
В качестве примера правильного лечения он рассказал о некой "сестре Мокрине", которая отказалась от осмотра врачем во время воспаления в области груди.
"Думаете вечно жить в этой смрадной плоти - это великое счастье? Сколько можно какать в баночку? Нет, умереть - большее счастье. Когда Бог прикажет. И ты готов. Пейте святую воду почаще и молитесь Богу. А раз уж умирать пришлось - умирайте!" - сказал Ткачев.
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Протоиерей Андрей Ткачев с 2006 по 2014 год был настоятелем киевского храма Агапита Печерского. В июне 2014 года переехал в Россию.
https://www.youtube.com/watch?v=QCMhvs8Rmw4
От запитати цього остолопа, а де таке написано в Біблії?
Дивлюся на ЦЕ - і томос то є велика річ
Какой идиот-- оно еще Было настоятелеи Киевского храма
По моему это даже полезно, нам посмеяться, а молодым поколениям регулярная прививка от "хохлизма", чтобы не скатились до "там такие же люди", "это все политики" и прочего "мышебратства" и в будущем снова не наступили с кацапами на грабли, как в нашей истории не раз уже бывало.
- Рабинович, склько раз вам говорили - по субботам с таким членом не приходить! И без вас работы много!
- А как же. В молодости у врача мне каждый раз приходилось раздеваться, а теперь достаточно язык показать.
Раневская Фаина Георгевна
Хай покаже, де таке в Біблії написано?
Если в новостях из росиси в течение дня нет дичи - ущипните себя: возможно, вы спите.
Вот ещё духовный и православный случай
Пока мать молилась в храме, ребенок утонул в церковном пруду
Нахер врачей, нахер лечиться!
Стройтесь тесными рядами, берите плешивого гомункула - и в рай!
"После смерти матери святая Макрина руководила сестрами обители. Она пользовалась глубоким уважением всех знавших ее. Строгость к себе и воздержание во всем были присущи святой в течение всей жизни. Спала она на досках и не имела никакой собственности. Святая Макрина была удостоена дара чудотворения. Был случай (рассказанный сестрами обители святому Григорию Нисскому после смерти святой Макрины), когда она исцелила девочку, у которой на глазу было бельмо, поцеловав этот больной глаз. По молитвам святой, в ее обители во время голода не оскудевала пшеница, необходимая для пропитания сестер.
Вывод из бредней попа: сиськи надо не рассматривать, а целовать. Насчёт геморроя и прочих болячек этот поп расскажет детальнее из собственного опыта.
Який рік надворі????
Вісімсот дев'ятнадцятий від Різдва Христового?
Це, значить, в уяві цього тупорилого підараса, усі лікарі-мамологи пішли у мамологи щоб мацати цицьки? Отак учишся 6 років, потім ще 2 роки учишся, потім отримуєш кваліфікацію і нарешті!!!! нарешті!!!! нарешті!!!! цицьки!!!! мацати!!!!
Блеать, рука-ліцо...
Йоу, шо там у тій пустій попівській макітрі робиться... Які-ж комплекси з цього тупого боговіра фонтанують... Христоз головного мозку, йо. Воно, звичайно, усі боговіри схиблені на голову за визначенням, але це вже просто унікум якийсь, прям червонокнижний екземпляр, його би у клітку і за гроші людям показувати.
18:23 07 Февраля 2014
После проклятий на майдан протоиерея Андрея Ткачева вызвали в Киевскую митрополию
Сегодня протоиерей Андрей Ткачев, руководитель Миссионерского отдела Киевской епархии УПЦ, был вызван в Киевскую митрополию УПЦ на личную встречу с Управляющим делами митрополитом Антонием - дать объяснение по поводу резонансной «антимайданной» проповеди …