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Все про:Евровидение (667) MARUV (6)

 "Воевать за мир - это все равно, что трахаться за девственность", - MARUV. ВИДЕО

Победительница Национального отбора на конкурсе Евровидение-2019, певица Анна Корсун (она же MARUV) считает, что с Россией следует договариваться об установлении мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она с использованием ненормативной лексики заявила в видео-комментарии изданию Тelegid.

...

"Воевать за мир - это все равно, что трахаться за девственность. Конфликтами никогда ничего не решается. Всегда все решается мирным путем. Я считаю, что обо всем можно договориться, просто нужно иметь желание это сделать", - отметила Корсун.

Певица объяснила, что музыка должна находиться вне ситуации в зоне боевых действий на Востоке Украины, так как этот вид искусства должен быть признаком взаимопонимания между людьми разных народов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я готова отказаться от выступлений в России", - MARUV заявила, что ее пытаются заставить не ехать на Евровидение

"У меня нет разделения людей на негров, азиатов, кто-то говорит по-английски, кто-то на русском, кто-то на украинском", - сказала она.

По словам Корсун, все люди в любой стране не могут быть плохими, потому что "везде есть и хорошие".

"Я считаю это правильно", - добавила Корсун.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Притула пошутил над словами MARUV о населении России: "4 млрд – это, наверное, мечта их президента, а 4 млн – это наша мечта". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3113552
 
 
 Топ комментарии
 
IQ у нее на уровне улитки, лучше бы просто молчала )))
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Надо ее на передовую, в окопы, пусть договаривается, дура !!!
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Ей лучше совсем не разговаривать. Феерическая ТП.
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Цензор чому святкову новину ще не олублікували?Біля окупованої Горлівки Донецької області здетонували ********** на складі противника 👉Святковий феєрверк: у районі Горлівки злетів у повітря склад *********** "ДНР".

Про знищення складу *********** повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Facebook.
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я не писал в этих темах - но по моему - виноваты организаторы конкурса и судьи - не ужели нельзя было поставить изначально условия, шоб еще до первого отбора отселить всех, кто не подходить представать Украину - нет им надо шоб все об этом говорили и обсуждали - одним словом - СКАНДАЛ
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Сразу видно...мадам большой профессионал по траху...с большим опытом...😀
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пожалуй всё как раз наоборот, тут явный недотрах! когда человек сыт он о жрачке не думает "Воювати за мир - це все одно, що трахатися за цноту", - MARUV - Цензор.НЕТ 6788
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ну вот по сути только про трахаться она и может поговорить професиАнально,интересно 4 милиарда или 4 милиона уев она отоварила,хотя нет,даже не интересно .
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Так хоті найти хоть одну суку, яка б підтримала оцю суку,щоб вилити на них всю грязь. Але ні немає. ТОМУ Я РАД ЗА НАШИХ ПАТРІОТІВ !!!
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Эта ***** таки большой специалист по трахпнью.
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Как земля носит бидло такое ......и ми голосуем .....так и будет с призиденскими виборами виберем , таких недоразвитих .....если Путин такой хороший чемодан Москва и с Украини заберитесь до рашки и там жить где хорошо вам ,...
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Краще Україні іноді пропускати Євробачення, як це багатократно робив Ізраїль.
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"Воевать за мир - это все равно, что трахаться за девственность. Конфликтами никогда ничего не решается. Всегда все решается мирным путем. Я считаю, что обо всем можно договориться, просто нужно иметь желание это сделать", - отметила Корсун.

Согласен, но есть одно "но".
В договорах участвуют адекватные, желающие получить положительный результат, стороны. А получается сами знаете как... "сами виноваты", "они заблудились", "ихтамнет" и тд "Воювати за мир - це все одно, що трахатися за цноту", - MARUV - Цензор.НЕТ 5771
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А как же высказывание:"Хочеш мира--готовься к войне!!!"???
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Она так видит происходящее,чего вы напали на нее за ее искренность ? Так думает примерно пол страны ! Просто мы воюем не за мир а за то чтоб вернуть украденные територии ! И в этом интервью она не о нас говорила а вообще о войнах !
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какое нахрен "ВЕРНУТЬ" ??? защищаем из последних сил то, что ещё не отобрали!!!
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молодец, смело сказала. но приговор себе подписала - евровидение не светит.
да и фик с ним, пусть приходько едет.
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это уже не глупость, а какое-то клиничекское заболевание. полоумие? удивительно, что подобное существо хотябы к туалету приучили
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Це проблема деградуючих суспільств, коли для жінок головне в житті це, зовнішній вигляд. Коли соціальні ліфти працюють через вагіну то, не варто очікувати багато від такого суспільства. Воно приречене.
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Іноді мусимо визнати що, немає кого послати на міжнародні арени і тому краще не брати участь ніж посілати безпринципні "співаючі труси"
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Дозвольте з Вами не погодитись.Хто тепер шукає нових виконавців?Всі хто тепер на нашій естраді всі по рекомендаціям або на гроші спонсорів.Досить подивитися по супутниковому регіональні канали і там Ви побачите нікому невідомих але на десять голів вище теперішніх супер-пупер українських виконавців.
А кому в Україні був потрібний Михайло Хома?Раджу його послухати на ютубі,за це дебільний дзьідзо іде на ура.
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Трахаться за мир или во имя мира или трахаться только чтоб трахаться этим дурам по барабану,главное процес.
А ихним краненым ********* и в тупую голову не приходит для чего и ради чего будут петь.Хотя,хоть я не специалист,все финалисты и в подметки негодятся моему клубному сельському хору из четырех бабушек.Но о вкусах не спорят.
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на диво ці дури ніколи не трахаються аби трахатися. Вони знають кому давати.
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хочется спросить устами Суворова из "Гусарской баллады": " maruv, вы...женщина?"
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И за это мурло проголосовало 130 тыс человек?! Так и до Зелёнки-прИзидента рукой подать...
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у спаниеля интеллект выше, чем у этой овцы..
"спасибо" мудаку Аласании, за то, что он выбрал нам такого исполнителя на "Евровидение" (сарказм)
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Баба действительно потасканная,ггггг. Мужики, а у меня вопрос, четко практический, давайте без оскорблений. Вот как вы лично видете установление мира в практическом плане на условиях Украины ????? Я ето вижу так: 1. Россияне отменяют все свои законы, выводят Крым из состава субьекта федерации и возвращают жителям Крыма украинское гражданство, заберая у них полученное российское без референдумов, желания самих жителей Крыма и т.д.
2. Россия уходит с Донбасса, мы заезжаем туда на танках и строим тюрьмы для тех десятков тысяч сепаров которые воевали против нас. Лишаем ихних семей льгот, как "врагов народа". Я правильно озвучил главные условия победы и цели сегодняшней власти, если я не прав пожалуйста подправьте.
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3 Смотрим на Израиль и понимаем что это и про нас тоже - жить с неадекватными соседями. Надо привыкнуть к мысли что война эта не закончиться никогда, а будет только в разных стадиях обострения.
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совершенно верно!! Нахрена на украине тот даунбац и лугандон!! Да и Крым уже- "до свиданье"!!Это уже "Чернобыльская зона!! Отравленная ****** на долгие долгие годы!! Те населенюки уже -не украинцы..они ими никогда и не были!! ОНИ- ходячие мертвецы!! И не надо бросать в топку войны патриотов украинцев на отвовоевание Крыма и ОРДЛО!! Отгородиться китийской стеной и отдать все эти помойки параше!! Ни сил ни средств ни человеческих душ на отвоевание этих "радиоактиных путлеровских свалок" НЕТ.!! И 100000 раз прав Зеленский-СТОП ВОЙНЕ !! Но не "автономией" в Украине а полным отсечением ОРДЛО!!
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Який саме зельонський: клоун на корпоративах чи озвучувач ролі преза у телесеріалі за чужим сценарієм? Чи ви якогось іншого зельонського знаєте?
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Не нужны тюрьмы, делаются поселения, то есть изолированные и хорошо контролируемые нас. пункты и они там мирно живут, ходят на работу, рожают детей и т.п., со временем статус изолированного поселения снимается, по мере утрясания и забывания. Там по сути даже в таком виде как есть все можно оставить, только разоружить и взять под контроль границу с эрэф, что по сути и было изначально в планах. А вот Крым никто не отдаст, по одной маленькой причине... это Черноморский Флот... из-за него и аннексия произошла.
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Наша война не наступательная, а оборонительная. По этому да, для мира нужна война. Война, которую не мы начали но мы можем закончить, двумя способами или победить или проиграть.
ЗЫ Пусть представляет Турцию, чесн слово..Зашкваренная уж слишком.
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послушал маруф. понял почему был холокост - еврейские "артисты" не смогли договориться с хитлером.
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До чего же тупая писта. И таких очень много,они реально думают,что своими песенками, смогут повлиять на кровожадное куйло...
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Она не тупая. 2014 году окончила факультет Автоматики и приборостроения Харьковского политехнического института[17][18], получив дипломы по двум специальностям: «радиофизика и электроника» и «специалист в сфере интеллектуальной собственности»
Она из себя строит #яглупаядефачка #внеполитеке. Денюжки не пахнут для этой персоны.
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Ну? И нужен нам вот такой скандал? Мало нам выборов?
Я бы после такого разогнал бы НТКУ, набрал бы новый состав и пропустил бы разок олимп..., ой, евровидение.
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Просто офигеть какое наплевательское отношение к своей стране.
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Воюють за перемогу, а взагалі я не думав що співаки вміють говорити... хоча Клічка то я бачив.
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ну, пришло время для прямой демократии?
Она ж победила в интернет-голосовании, пусть теперь эта сладкоголосая бестолочь представляет Украину на конкурсе.
А потом выберем Зе президентом...
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мда........
лучше жевать, чем говорить..........(с)
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Вспомнилось: характерное проявление интеллекта какой-то ТП.
Казалось бы, при чём тут эта девка?...

"Воювати за мир - це все одно, що трахатися за цноту", - MARUV - Цензор.НЕТ 4335
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"Воювати за мир - це все одно, що трахатися за цноту", - MARUV - Цензор.НЕТ 3364

почему-то напомнило: При покупке крема для увеличения груди крем для мозгов в подарок.........(с)
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Со страницы ещё одной ТПшки.
"Глотка шорсный"...

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В окупованій Макіївці підірвали автомобіль так званого командира підрозділу "МВС ДНР" 👉 https://fakty.com.ua/?p=3254128
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smotriu i dalse zalevajetsia.Plius slovo negry pojavilos.Konecno tut ne amerika gde zapreceno eto slovo,no kak to neocen toze zvucyt kak by rasistka polucajetsia.Negr eto todze lentiaj,bomz,bezobrazovanije to jest tupoj,tak ciornyje ponimajet eto slovo.Vot nazavy belovo celoveka bomzom on obiditsia dumaju,Toze jedyt pered mirom pokazatsia ,nadejus v Izraele neskazet toze samoje a to ejio nepojmut
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Яка ж вона тупа...Невже ось ця амеба буде представляти Украіну на тому евровижн ????
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КОГДА НАДО ЧТО-ТО СКАЗАТЬ УМНОЕ, НО УЖ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ВЪЕЗДНОЙ В ********* ЧТОБЫ ДЕНЬГИ И ТАМ ЗАРАБОТАТЬ
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Проголосовало за 25 мин 130 тис. чел., а сколько в Украине против, кто-то подсчитал!!!!
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Она вместе с Зеленским представляют найтупейшую часть нашего населения
Им нужно объединиться в политический союз.
Политическое движение Зеленского и Марув, объединит всех состоящих на учете имбецилов Украины
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Блеснула заезженной фразой "Воювати за мир - це все одно, що трахатися за цноту", - MARUV - Цензор.НЕТ 4050 Здорово же тебе мозг трахнули...
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Ездить на ******** с концертами во время войны, и заявлять, что музыка обьединяет - это все равно, что проходить мимо насилия над девушкой и говорить, что секс объединяет.
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Говорят, на Евровидении побеждает эпатаж. -- Ну вот, наконец и украинские артисты нашли способ эпатировать европейскую ( и не только ) публику: красивые девки, и движения интересные
"Воювати за мир - це все одно, що трахатися за цноту", - MARUV - Цензор.НЕТ 3100
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Это вышло позорище, а не Евроотбор, что судьи, что участники, что те, кто отвечает за выбор.
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Пздц а не много ли она на себя берет? Ведь не леди Гага ниразу
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Воевать за мир - это все равно, что трахаться за девственность", - MARUV. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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