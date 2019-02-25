 "Воевать за мир - это все равно, что трахаться за девственность", - MARUV. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она с использованием ненормативной лексики заявила в видео-комментарии изданию Тelegid.
"Воевать за мир - это все равно, что трахаться за девственность. Конфликтами никогда ничего не решается. Всегда все решается мирным путем. Я считаю, что обо всем можно договориться, просто нужно иметь желание это сделать", - отметила Корсун.
Певица объяснила, что музыка должна находиться вне ситуации в зоне боевых действий на Востоке Украины, так как этот вид искусства должен быть признаком взаимопонимания между людьми разных народов.
"У меня нет разделения людей на негров, азиатов, кто-то говорит по-английски, кто-то на русском, кто-то на украинском", - сказала она.
По словам Корсун, все люди в любой стране не могут быть плохими, потому что "везде есть и хорошие".
"Я считаю это правильно", - добавила Корсун.
Про знищення складу *********** повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Facebook.
Согласен, но есть одно "но".
В договорах участвуют адекватные, желающие получить положительный результат, стороны. А получается сами знаете как... "сами виноваты", "они заблудились", "ихтамнет" и тд
да и фик с ним, пусть приходько едет.
А кому в Україні був потрібний Михайло Хома?Раджу його послухати на ютубі,за це дебільний дзьідзо іде на ура.
А ихним краненым ********* и в тупую голову не приходит для чего и ради чего будут петь.Хотя,хоть я не специалист,все финалисты и в подметки негодятся моему клубному сельському хору из четырех бабушек.Но о вкусах не спорят.
"спасибо" мудаку Аласании, за то, что он выбрал нам такого исполнителя на "Евровидение" (сарказм)
2. Россия уходит с Донбасса, мы заезжаем туда на танках и строим тюрьмы для тех десятков тысяч сепаров которые воевали против нас. Лишаем ихних семей льгот, как "врагов народа". Я правильно озвучил главные условия победы и цели сегодняшней власти, если я не прав пожалуйста подправьте.
ЗЫ Пусть представляет Турцию, чесн слово..Зашкваренная уж слишком.
Она из себя строит #яглупаядефачка #внеполитеке. Денюжки не пахнут для этой персоны.
Я бы после такого разогнал бы НТКУ, набрал бы новый состав и пропустил бы разок олимп..., ой, евровидение.
Она ж победила в интернет-голосовании, пусть теперь эта сладкоголосая бестолочь представляет Украину на конкурсе.
А потом выберем Зе президентом...
лучше жевать, чем говорить..........(с)
Казалось бы, при чём тут эта девка?...
почему-то напомнило: При покупке крема для увеличения груди крем для мозгов в подарок.........(с)
"Глотка шорсный"...
Им нужно объединиться в политический союз.
Политическое движение Зеленского и Марув, объединит всех состоящих на учете имбецилов Украины