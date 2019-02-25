 "Воевать за мир - это все равно, что трахаться за девственность", - MARUV. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она с использованием ненормативной лексики заявила в видео-комментарии изданию Тelegid.

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"Воевать за мир - это все равно, что трахаться за девственность. Конфликтами никогда ничего не решается. Всегда все решается мирным путем. Я считаю, что обо всем можно договориться, просто нужно иметь желание это сделать", - отметила Корсун.

Певица объяснила, что музыка должна находиться вне ситуации в зоне боевых действий на Востоке Украины, так как этот вид искусства должен быть признаком взаимопонимания между людьми разных народов.

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"У меня нет разделения людей на негров, азиатов, кто-то говорит по-английски, кто-то на русском, кто-то на украинском", - сказала она.

По словам Корсун, все люди в любой стране не могут быть плохими, потому что "везде есть и хорошие".

"Я считаю это правильно", - добавила Корсун.

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