 Кто должен быть премьером, генпрокурором и главой СБУ? - Зеленский спросил избирателей, кого взять в "команду мечты". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook .
Мы вместе с тобой написали программу "Украина мечты". Сейчас – следующий шаг: команда мечты", – сказал Зеленский.
"Заходи на ze2019.com или в Команда Зеленського – и предлагай, кто, по твоему мнению, должен быть премьер-министром Украины, генеральным прокурором, главой СБУ, министром иностранных дел, министром обороны. Сделаем это вместе", – сказал он.
Напомним, согласно последним данным, украинцы на президентских выборах больше всего голосов готовы отдать за шоумена Владимира Зеленского (23,8%), на втором месте в электоральных предпочтениях жителей страны – действующий глава государства Петр Порошенко (20,3%), на третьем – лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (15,9%).
Аваков как отражение нового олигархического консенсуса. Итак, к чему же Арсен Борисович привязал Зеленского к парламентаризму? Само интервью Авакова в пожарном порядке вышло после того, как грохнули пирамиду Тимошенко, после того, как полиция попыталась «дать ответку» в Сумах, и после того, как на прессконфе Тимошенко дала понять, что у нее сговор с Аваковым. Почему пожар начал тушить Аваков? Сишком глупо для Авакова договариваться с Тимошенко. Но совсем другое дело - Коломойский. А возможно, что не персонально Коломойский, а Коломойский, как лицо, представляющее круг заинтересованных лиц. Вот это больше похоже на правду.
Но просто убрать Порошенко - мало. Надо убрать сам корень зла - саму должность Президента. Или хотя бы сделать ее картонной - без каких-либо реальных полномочий. И вот на этот вопрос вчера пролился свет. Зекоманда спалилась с опросом «Вам же правда нравится перспектива, где Вова - президент, Юля - премьер?» И спалилась не тем, что даже аудитория Зеленского офигела от такого поворота, а тем, что засветила стратегию достижения своих целей их Заказчиком. А именно: Буратину в президенты, прикрываясь этой декорацией - лису Алису к рулю, потом - Буратину на помойку. Помойку под именем «Парламентаризм». Сейчас у нас президентская вертикаль де-факто - самый эффективный институт, вернее сказать - наименее неэффективный. У нас огромная проблема - слабость государства в силу слабости институтов. А теперь представьте, что президент и АП стали картонными. В армии реформы слабо идут? Представьте, что нет президента (есть декоративный). Что было бы с армией? Помните, как-то Самопомощь закидывала, что армией должен управлять парламент? Вот представьте, где бы проходила линия разграничения между ВСУ и рашистско-оккупационными войсками, если бы армией управляла Рада. «Сироїд керує ВСУ з кресла вице-спікера» - вот это было бы реалиями нашей парламентской республики. Впрочем, это не было бы проблемой, потому что в этом случае линия разграничения проходила бы по Карпатам.
По Карпатам - если повезло бы! Потому что в первом и втором Минске Украину представлял бы картонный президент. Что бы он наподписывал, не имея возможности просто отвечать за свои слова? Это опять-таки, если не касаться картонного президента Зеленского, которых хоть с полномочиями, хоть без просто обмочился бы при виде Путина, да и всё.
Или другое: как Рада вводит военное положение - мы все видели, а представьте теперь то же самое, но без Президента. Так что, граница по Карпатам - это не пугало, а оптимистический сценарий. Такие дела.
Парламентская республика для страны, где нет никаких политических партий, кроме олигархических и около-олигархических проектов; где представительской демократии нет вообще, поскольку парламентские фракции не представляют интересы своих избирателей, это самоубийство для страны. Это способ превратить страну в ЗАО "Украина" - в Закрытое акционерное общество. Где баланс интересов участников будет в виде «Я пилю энергетику, а ты - МВД». У нас ведь почти случился уже прецедент. Ширка-2009. Помните? Распределение вкусных посад между Тимошенко и Януковичем на основании поголовья населения. Вот оно, ЗАО "Украина", как оно есть.
Целый пакет документов, оформляющих такое ЗАО, был слит через Лещенко. Почитайте. https://www.pravda.com.ua/articles/2014/04/24/7023382/
Представьте себе то же самое, но не для двух участников, а для шести-семи: Коломойский, Ахметов, Пинчук, Тимошенко и еще две-три собирательных фигуры интересантов - условный Путин и пару условных Живаго, представляющих свои кусты мини-олигархов. И вот под эти шесть-семь групп расписанное разделение регионов, активов, должностей - другими словами, присосок доильного аппарата, подключенного к Украине.
Вот это идеал, на достижение которого работают сейчас олигархические машины в синхроне с кремлевской машиной.
А подаваться это все будет под красивой вывеской «Парламентская республика». https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2364006937175317&id=100006981015136
а потом сообща решим, куда вы поедете
https://www.facebook.com/SlugaUroda/videos/394099334715454/
ну а программа понятна - встать поудобнее и просить просить просить...
Премьер-министр - Петросян;
Генпрокурор - Нагиев
Минобороны - Полунин
глава СБУ - Олег Попов!
- Доктор у меня тут очень болит.
Врач
- Давайте вы мне напишете чем вас лечить
Пи.Си. Одному дохтору давним-давно писав чим мене треба лікувати, хоча дохтор приписував інше. Він з радістю погодився з "моїм рецептом", похвалив, сказав що хворим абсолютно не болить голова за своє здоров!я, вони тупо згодні з тим що він назначить, не хотять абсолютно нічого знати, тому йому самому начхати на їх здоров'я, раз їм самим до лампочки.
Пи.Си 2
Робив нескладну ранозашивну процедуру на нозі після травми, але дуже термінову
Робив всю ніч, слава Богу було чим. На диво вийшло ідеально потім, не зміг здержати себе і показав спеціалістам із словами"Дивіться, ви так, хірурги, не зробите". Дивились і кивали головами
Итак сидим в полной Ж, дак надо добить нас окончательно.
Дауны, блин. Теперь ещё и клоуна-магната пророссийского нам не хватало.
Когда уже с цирка обезьяну начнут толкать в презы?
армяна на армяна поменять)))))))))))))))))
Все, наши пришли, новые!!! Будем назначать наконец-то своих кумовьев, а не чужих. Так: Коломойского, Боголюбова, Лысого, Толстого, Ленку, Жидкова, жену (она же умная, сценарии пишет), ну и еще 2-3 брата (по крови). Уф, наконец-то! Ой, не могу, эмоции переполняют, наконец-то, народ услышали!!
Один вопрос только, а как узнать, мрійник Ви наш, % предложенного во внедренном, какие были предложения, послушались ли Вы нас? И кто лучший предложитель? А то с Программой как-то не так вышло. Где сигареты по 1рн.15коп, налоги 0,5% и гарантированные 3 отпуска в году на Мальдивах?
Разом ви заробите на українцях більш, ніж він сам.
https://www.youtube.com/watch?v=a32LIZSO2SA&hd=1
То то дебіл, прости Господи. Але 22% дебілів саме такий і подобається))))))
Какая команда,если ты просто технический кандидат,призванный набрать голоса,которыми будет торговаться Коломойский? У тебя даже нет реально выполнимой программы,а только "векторы направления ".Какая поддержка у тебя со стороны бизнеса и силовиков? Какая поддержка у тебя от "укоренившихся" на местах чиновников,многие из которых спокойно пережили всех президентов,,без которых ни один президент не усидит даже полгода в кресле?
Я хочу розсмішити коміка. Українська Конституція передбачає, що голова уряду пропонується парламентською більшістю. Його призначення залежить не від бажань прихильників Зеленського, а від того, які партії створять між собою парламентську коаліцію. Для того, щоб вплинути на призначення прем'єра, потрібно перемогти не тільки на президентських, але й на парламентських виборах.
Якщо ж такої перемоги не буде, доведеться узгоджувати із депутатами і всі інші призначення. І генеральним прокурором чи головою СБУ буде не той, хто подобається кандидату або його віртуальним шанувальникам, а той, за кого проголосує Верховна Рада.
Можна, звичайно, йти іншим шляхом, на який наважився Янукович - переписати під себе Конституцію, узурпувати владу і призначати, кого хочеш. Однак в Україні такі інтермедії закінчуються Ростовом."