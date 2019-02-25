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 Кто должен быть премьером, генпрокурором и главой СБУ? - Зеленский спросил избирателей, кого взять в "команду мечты". ВИДЕО

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский предложил избирателям принять участие в выборе кандидатов от его команды на ключевые должности в государстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook .

...
"Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет?

Мы вместе с тобой написали программу "Украина мечты". Сейчас – следующий шаг: команда мечты", – сказал Зеленский.

"Заходи на ze2019.com или в Команда Зеленського – и предлагай, кто, по твоему мнению, должен быть премьер-министром Украины, генеральным прокурором, главой СБУ, министром иностранных дел, министром обороны. Сделаем это вместе", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае победы Зеленского процесс перехода к парламентской республике может начаться еще до парламентских выборов, - Аваков

Напомним, согласно последним данным, украинцы на президентских выборах больше всего голосов готовы отдать за шоумена Владимира Зеленского (23,8%), на втором месте в электоральных предпочтениях жителей страны – действующий глава государства Петр Порошенко (20,3%), на третьем – лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (15,9%).

Источник: https://censor.net.ua/v3113537
 
   
 Топ комментарии
 
Идет охота на ЛОХА!!Идет охота........
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Должен же кто-то на коленях извиняться постоянно....будет у него полно работы.. Кто должен быть премьером, генпрокурором и главой СБУ? - Зеленский спросил избирателей, кого взять в "команду мечты" - Цензор.НЕТ 2445
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если Зеленский победит на выборах, процесс перехода к парламентской республике будет ускорен, - Аваков
Аваков как отражение нового олигархического консенсуса. Итак, к чему же Арсен Борисович привязал Зеленского к парламентаризму? Само интервью Авакова в пожарном порядке вышло после того, как грохнули пирамиду Тимошенко, после того, как полиция попыталась «дать ответку» в Сумах, и после того, как на прессконфе Тимошенко дала понять, что у нее сговор с Аваковым. Почему пожар начал тушить Аваков? Сишком глупо для Авакова договариваться с Тимошенко. Но совсем другое дело - Коломойский. А возможно, что не персонально Коломойский, а Коломойский, как лицо, представляющее круг заинтересованных лиц. Вот это больше похоже на правду.
Но просто убрать Порошенко - мало. Надо убрать сам корень зла - саму должность Президента. Или хотя бы сделать ее картонной - без каких-либо реальных полномочий. И вот на этот вопрос вчера пролился свет. Зекоманда спалилась с опросом «Вам же правда нравится перспектива, где Вова - президент, Юля - премьер?» И спалилась не тем, что даже аудитория Зеленского офигела от такого поворота, а тем, что засветила стратегию достижения своих целей их Заказчиком. А именно: Буратину в президенты, прикрываясь этой декорацией - лису Алису к рулю, потом - Буратину на помойку. Помойку под именем «Парламентаризм». Сейчас у нас президентская вертикаль де-факто - самый эффективный институт, вернее сказать - наименее неэффективный. У нас огромная проблема - слабость государства в силу слабости институтов. А теперь представьте, что президент и АП стали картонными. В армии реформы слабо идут? Представьте, что нет президента (есть декоративный). Что было бы с армией? Помните, как-то Самопомощь закидывала, что армией должен управлять парламент? Вот представьте, где бы проходила линия разграничения между ВСУ и рашистско-оккупационными войсками, если бы армией управляла Рада. «Сироїд керує ВСУ з кресла вице-спікера» - вот это было бы реалиями нашей парламентской республики. Впрочем, это не было бы проблемой, потому что в этом случае линия разграничения проходила бы по Карпатам.
По Карпатам - если повезло бы! Потому что в первом и втором Минске Украину представлял бы картонный президент. Что бы он наподписывал, не имея возможности просто отвечать за свои слова? Это опять-таки, если не касаться картонного президента Зеленского, которых хоть с полномочиями, хоть без просто обмочился бы при виде Путина, да и всё.
Или другое: как Рада вводит военное положение - мы все видели, а представьте теперь то же самое, но без Президента. Так что, граница по Карпатам - это не пугало, а оптимистический сценарий. Такие дела.
Парламентская республика для страны, где нет никаких политических партий, кроме олигархических и около-олигархических проектов; где представительской демократии нет вообще, поскольку парламентские фракции не представляют интересы своих избирателей, это самоубийство для страны. Это способ превратить страну в ЗАО "Украина" - в Закрытое акционерное общество. Где баланс интересов участников будет в виде «Я пилю энергетику, а ты - МВД». У нас ведь почти случился уже прецедент. Ширка-2009. Помните? Распределение вкусных посад между Тимошенко и Януковичем на основании поголовья населения. Вот оно, ЗАО "Украина", как оно есть.
Целый пакет документов, оформляющих такое ЗАО, был слит через Лещенко. Почитайте. https://www.pravda.com.ua/articles/2014/04/24/7023382/
Представьте себе то же самое, но не для двух участников, а для шести-семи: Коломойский, Ахметов, Пинчук, Тимошенко и еще две-три собирательных фигуры интересантов - условный Путин и пару условных Живаго, представляющих свои кусты мини-олигархов. И вот под эти шесть-семь групп расписанное разделение регионов, активов, должностей - другими словами, присосок доильного аппарата, подключенного к Украине.
Вот это идеал, на достижение которого работают сейчас олигархические машины в синхроне с кремлевской машиной.
А подаваться это все будет под красивой вывеской «Парламентская республика». https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2364006937175317&id=100006981015136
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Другими словами, вы сначала заплатите деньги и купите билет на поезд,
а потом сообща решим, куда вы поедете
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Не. ну а че - зек был (закончилось расстрелами на майдане и началом войны), ****..бол невероятный тоже (закончилось тем же чем началось 5 лет назад, только нищеты в три раза больше стало), теперь можно проверить что будет после клоуна...
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Тепер зрозуміло, чому йому заборонили спілкуватися з журналістами. Щоб інтелектом раптом не розчавив когось.

https://www.facebook.com/SlugaUroda/videos/394099334715454/
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Мне интересно, он под чем? То что он умом не блещет, я всегда знал. Но здесь...
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Человек идёт в президенты без программы и команды... Стоять перед ВВХ на коленях?
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зачем ему команда чтобы стоять перед Пу на коленях?
ну а программа понятна - встать поудобнее и просить просить просить...
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Люди, не нужно рассуждать что будет после выборов президента, проголосуе ВР за кандидатуры по президентской квоте, или не проголосует - это вообще вопрос не имеет никакого смысла. Смысл имеет один вопрос: с кем президент собирается отбиваться от оккупанта, вскрывать вражескую агентуру в стране, влиять на монетарную политику государства, вершить правосудие (судьи, гепрокурор) - если вы считаете, что это все неважно - зачем вам тогда идти на выборы? ТОгда вообще пох кто победит - про портфели договорятся как всегда. Если ВР не поддержит тех кого предложит президент - смотрите на результаты голосования - осенью выборы в ВР, и если кандидатура была достойной - а некоторые фракции ее завалили и поставили какое-то муйло, то это очень хороший индикатор, чтобы осенью такие партии в ВР не прошли - не нужно за них голосовать. У нас в данном случае как у избирателей есть уникальный шанс повлиять и изменить эту гнилую систему в лучшую сторону. Вы же не за бигборд голосуете? или ...
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Вот посмотрите на ЗЕ, уже понятно что у него нет ни программы, ни команды, поэтому он просто переводит вполне серьезный вопрос, который может многое прояснить в плоскость клоунады. Смотрите кто явно или неявно тоже переводит вопрос с командой в плоскость неважности/и несвоевременности - это те же ЗЕ, только опытные очень.
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если президент- зеленский спрашивает кого бы взять в команду, то можно предложить
Премьер-министр - Петросян;
Генпрокурор - Нагиев
Минобороны - Полунин
глава СБУ - Олег Попов!
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Министр Здравоохранения - Охлабыстин
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приходишь такой к врачу
- Доктор у меня тут очень болит.
Врач
- Давайте вы мне напишете чем вас лечить
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Не, врач так не каже, він цікавиться на яку суму хочете полікуватися..
Пи.Си. Одному дохтору давним-давно писав чим мене треба лікувати, хоча дохтор приписував інше. Він з радістю погодився з "моїм рецептом", похвалив, сказав що хворим абсолютно не болить голова за своє здоров!я, вони тупо згодні з тим що він назначить, не хотять абсолютно нічого знати, тому йому самому начхати на їх здоров'я, раз їм самим до лампочки.
Пи.Си 2
Робив нескладну ранозашивну процедуру на нозі після травми, але дуже термінову
Робив всю ніч, слава Богу було чим. На диво вийшло ідеально потім, не зміг здержати себе і показав спеціалістам із словами"Дивіться, ви так, хірурги, не зробите". Дивились і кивали головами
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Это просто банальное издевательство и сарказм бени...
Итак сидим в полной Ж, дак надо добить нас окончательно.
Дауны, блин. Теперь ещё и клоуна-магната пророссийского нам не хватало.
Когда уже с цирка обезьяну начнут толкать в презы?
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а что, те, кто играл соответствующих героев в сериале, уже отказались?..., хотя ход гениальный - их выбрал народ! - это раз, а если "избранники" облажаются на посту,- не, ну а что вы хотите, их люди предложили...это - два..., жаль, что страна не кино, когда что-то не нравится, махнул рукой на купленный билет, встал и ушел....
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Вот того чмошного неграмотного армянина из квартала - в новые министры МВД))))
армяна на армяна поменять)))))))))))))))))
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Ура!! Все!! Наконец-то!!! Демократия!!! (а может анархия? а, не будем задумываться)
Все, наши пришли, новые!!! Будем назначать наконец-то своих кумовьев, а не чужих. Так: Коломойского, Боголюбова, Лысого, Толстого, Ленку, Жидкова, жену (она же умная, сценарии пишет), ну и еще 2-3 брата (по крови). Уф, наконец-то! Ой, не могу, эмоции переполняют, наконец-то, народ услышали!!
Один вопрос только, а как узнать, мрійник Ви наш, % предложенного во внедренном, какие были предложения, послушались ли Вы нас? И кто лучший предложитель? А то с Программой как-то не так вышло. Где сигареты по 1рн.15коп, налоги 0,5% и гарантированные 3 отпуска в году на Мальдивах?
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Це є абсолютною неправдою, що народ буцім обирає прем'єра. Насправді виборці обирають народних депутатів України - членів парламенту, а новостворена парламентська більшість буде пропонувати кандидатуру на посаду Прем'єр-міністра України. А це, як говорять в Одесі, дві великі різниці.
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Вероятно еще есть те кто верит этому дурачку.... Хто має бути прем'єром, Генпрокурором і главою СБУ? - Зеленський запитав виборців, кого взяти в "команду мрії" - Цензор.НЕТ 968
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У "команду" потраплять ті, кого розкрутять телеканали Коломойського!
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Зеленский, а почему ты так своего кассира и бухгалтера не выбираешь? Потому что они будут считать ТВОИ деньги.
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Бери пОрошенка, він бреше і офшориться так, як і ти, це буде файна коМанда.
Разом ви заробите на українцях більш, ніж він сам.
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истерикой порохоботов удовлетворен Хто має бути прем'єром, Генпрокурором і главою СБУ? - Зеленський запитав виборців, кого взяти в "команду мрії" - Цензор.НЕТ 82
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ахах заявил на камеру лицевую телефона...серьезно..ахах говновлогер
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Премьер - Коломойский, Генпрокурор - Корбан, глава СБУ - Боголюбов (его свояк Семочко уже там). По(коло)мойму все просто!
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Блін... Він і посрать без сценарію не ходить??? Що, він самостійно не спроможний прийняти ні одне рішення? Весь його полум'яний гумор тільки на тексті написаному командою сценаристів. Сам він не може й два слова до купи зліпити:
https://www.youtube.com/watch?v=a32LIZSO2SA&hd=1

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В кино "Слуга народа" есть же какие-то артисты, которые играют все эти должности. Вот их и назначай. Все логично.
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Тобто, в цього клоуна немає навіть власних пропозицій і команди? І що, по всіх посадах референдуми буде оголошувати? Чи проводити інтернет - опитування?
То то дебіл, прости Господи. Але 22% дебілів саме такий і подобається))))))
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Предвыборная хрень для ЛОХТОРАТА (популизм). Правильная расстановка кадров - это и есть главная задача любого руководителя, только в слаженной и толковой команде можно добиться хоть какого-то результата (и он это прекрасно знает), но всё равно играет в "народного кандидата"! Чем плоха "всеобщая любовь"? Тем, что от фаворита ждут исполнения несбыточной мечты (сам же люд ничего делать не собирается), а когда мечты не воплотятся в жизнь, то будет ВСЕОБЩЕЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ! А проблема-то не в "избранниках" или фаворитах, а в самом НАСЕЛЕНИИ (которое никак не переродится в НАРОД СВОБОДНЫХ ГРАЖДАН, а не ХОЛОПОВ)!
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о какой! давай мы решим кто в какой день будет трахать твою жену, если все вопросы в твоей жизни уже решают избиратели!! можем и со счетами в офшорах определиться, куда что потратить.
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Силові органи у нас геть не силові, а просто імпотенти... На посади головного міліціянта, прокурора та сбу - - - 100% мають іти журналісти... Журналісти краще розслідують... Візьміть будь-яку резонансну справу... Медіа принесуть інформацію людям в погонах, а ті моментально завалять справу... Видно під погонами мізки не поміщаються, зате 100$ купюри добре ховаються...
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Володя,"сохрани лицо".Спокойно доиграй свою роль "кандидата в президенты" перед Коломойским и ,не набравшись народного гнева,как это сталось с некогда любицем публики-Кличко,вернись на сцену как шоумен.
Какая команда,если ты просто технический кандидат,призванный набрать голоса,которыми будет торговаться Коломойский? У тебя даже нет реально выполнимой программы,а только "векторы направления ".Какая поддержка у тебя со стороны бизнеса и силовиков? Какая поддержка у тебя от "укоренившихся" на местах чиновников,многие из которых спокойно пережили всех президентов,,без которых ни один президент не усидит даже полгода в кресле?
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"Комік Володимир Зеленський, що вирішив балотуватися у президенти України, пропонує чисельним прихильникам разом із ним вирішити, хто буде прем`єр-міністром України, головою СБУ, генеральним прокурором України, міністрами оборони і закордонних справ.
Я хочу розсмішити коміка. Українська Конституція передбачає, що голова уряду пропонується парламентською більшістю. Його призначення залежить не від бажань прихильників Зеленського, а від того, які партії створять між собою парламентську коаліцію. Для того, щоб вплинути на призначення прем'єра, потрібно перемогти не тільки на президентських, але й на парламентських виборах.
Якщо ж такої перемоги не буде, доведеться узгоджувати із депутатами і всі інші призначення. І генеральним прокурором чи головою СБУ буде не той, хто подобається кандидату або його віртуальним шанувальникам, а той, за кого проголосує Верховна Рада.
Можна, звичайно, йти іншим шляхом, на який наважився Янукович - переписати під себе Конституцію, узурпувати владу і призначати, кого хочеш. Однак в Україні такі інтермедії закінчуються Ростовом."
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АДНАЗНАЧНА это должны быть три друга!!!! .... Которых впоследствии посадит Тимошенко..... кстати, ....списочек своих друзей она приготовила?
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Смеялись над кацапами ваяющими петуха из говна, а сами из говна лепим президента.... Хто має бути прем'єром, Генпрокурором і главою СБУ? - Зеленський запитав виборців, кого взяти в "команду мрії" - Цензор.НЕТ 615
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Царь уже титулылами жалует инфантов от народа!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКто должен быть премьером, генпрокурором и главой СБУ? - Зеленский спросил избирателей, кого взять в "команду мечты". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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