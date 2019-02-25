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 БТР-4 с новыми корпусами украинского производства проходит завершающие испытания, - "Укроборонпром". ВИДЕО

Харьковские бронетанковые предприятия ГК "Укроборонпром" заканчивают испытания БТР-4 с новым корпусом украинского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укроборонпром, на сегодня ДП "Завод имени Малышева" уже успешно завершил полный цикл испытаний первого образца БТР-4, сделанного на предприятии и был квалифицирован как производитель этих машин. Аналогичную квалификацию проходит и "ХКБМ им. Морозова".

Во время испытаний БТР-4 с новым корпусом прошел несколь сотен километров по бездорожью и дорогам с твердым покрытием и выдержал испытания обстрелом. В частностности, из крупнокалиберного пулемета.

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Источник: https://censor.net.ua/v3113527
 
   
 Топ комментарии
 
Лозовской кузнечно-механический завод
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в феврале видел как по Морозова в сторону Героев Сталинграда ехал такой "краусавчиГ"..
он оказался довольно динамичным для своих размеров.. сказывается немецкий движок..
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тебе путину - вообще по мокрому асфальту...
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Лозовской кузнечно-механический завод
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лозовской завод, но он не справлялся с заказами..
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На шостий рік війни завершуються випробування.
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ну это лишнее подтверждение что она только началась.... увы.....
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шо у него на крыше, орудийный ствол? Так это почти танк...
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у БТР-4 пушка 30мм а у танка 125мм . почувствуй разницу
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в феврале видел как по Морозова в сторону Героев Сталинграда ехал такой "краусавчиГ"..
он оказался довольно динамичным для своих размеров.. сказывается немецкий движок..
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В общемто не даром их называют такси.... бронетакси.... а лс предпочитает на броне....
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По асфальту нужно ездить.На бездорожье корпус может потрескаться.
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В нормальной стране - при адекватном Президенте за 5 лет была б така статья - БТР -4 полностью заменил все старые БТР советского производства , все мех части на вооружении имеют новые БТР....Но у нас даже некомплект БТР советского производства....А на момент 2014 года были батальоны с ОДНИМ БТР ом что возил комбата....Сейчас немного лучше но все так ПЛАЧЕВНО что аж подташнивает....Как достала ета ПРОПАГАНДА...результат то почти НУЛЕВОЙ.
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так кацапів і повинно "подташнивать". все вірно
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И куда ОДИН БТР возил комбата? Все вопросы по "исчезнувшей" технике к Гриценко, он в курсе, куда все "уехало". Не зря бабла хватает на выборы..
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБТР-4 с новыми корпусами украинского производства проходит завершающие испытания, - "Укроборонпром". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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