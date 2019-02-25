 БТР-4 с новыми корпусами украинского производства проходит завершающие испытания, - "Укроборонпром". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укроборонпром, на сегодня ДП "Завод имени Малышева" уже успешно завершил полный цикл испытаний первого образца БТР-4, сделанного на предприятии и был квалифицирован как производитель этих машин. Аналогичную квалификацию проходит и "ХКБМ им. Морозова".

Во время испытаний БТР-4 с новым корпусом прошел несколь сотен километров по бездорожью и дорогам с твердым покрытием и выдержал испытания обстрелом. В частностности, из крупнокалиберного пулемета.

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