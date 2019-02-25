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 Политика Украины, Общество
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 "Я не понял. Вроде бы попадание было", - снайпер "третьей силы" делает точный выстрел по российскому террористу на южном участке фронта под Мариуполем. ВИДЕО

Снайпер подразделения так называемой "третьей силы" делает точный выстрел на южном участке фронта под Мариуполем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно позицию российских террористов и слышны короткие переговоры украинских бойцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир 8-го батальона украинского добровольческой армии Андрей Гергерт (июнь): "Мой орден, считаю, не лично мой - его получил весь батальон"

 "Идет. Да, вижу",- после этих слов следует точный выстрел.

"Я не понял. Вроде бы попадание было. Да?" - говорит один из бойцов после выстрела.

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...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Минус один танк и укрытие с личным составом", - бойцы 54-й бригады уничтожили позицию российских террористов в Луганской области. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3113508
 
   
 Топ комментарии
 
Додав тварині в бошку клепки!
Супер!
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прямо в черепок....
Гуманный выстрел... "Я не понял. Вроде бы попадание было", - снайпер "третьей силы" делает точный выстрел по российскому террористу на южном участке фронта под Мариуполем - Цензор.НЕТ 5341
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Кацапы должны жить или в тундре, или в украинском перегное.
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))) заметно было даже, как вата из под каски в разные стороны полетела.
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Посчитай: от момент начала звука выстрела до визуального попадания сколько времени прошло... и умножь на предполагаемую скорость пули.
От звука до попадания более секунды. а значит твоя версия 400-500м не верна.
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Ви не відкрили для мене Америку. Я врахував написане Вами. Відстань до ураженого снайпером 400-500м. Навіть ближче до 400...
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Вы УТВЕРЖДАЕТЕ что скорость пули МЕНЕЕ 400м/с. раз у вас при данном видео, а прошло более 1 секунды между выстрелом и попаданием ...Что у вас либо со знаниям проблема либо ...
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Почему?
Если звук синхронизирован с видео - не более 600
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Если звук синхронизирован, то время подлета пули УЖЕ более секунды ! А значит ну ни как не может быть 600 метров !

А если НЕ синхронизирован - то прибавь еще время и дистанцию с учетом отставания звука !
В любом случае дистанция не менее 1000 м
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канешно, было бы лучше, как для сепара, шоб долго мучался
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"Я не понял. Вроде бы попадание было", - снайпер "третьей силы" делает точный выстрел по российскому террористу на южном участке фронта под Мариуполем - Цензор.НЕТ 8201Анатолий Штирлиц‏ @Shtirlitz53 4 ч.4 часа назад
" Гори, гори ясно..." В результаті порушення заходів безпеки та необережного поводження з ************ в районі н.п. Горлівка відбувся святковий феєрверк зі знищенням складу БК окупантів. Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України! https://m.youtube.com/channel/UCR6KkyVO_4ZgX-HwIhCRgQg/featured …

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1099907094386491393



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Хорошо, что не бежал. А то умер бы уставшим.
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+ торжество с последующей повальной пьянкой в нароссийской глубинке по случаю похорон!
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"Скорбно" взвоет вдова:
- И-э-эх! Гуляй, дяревня! Моего долбоящера поубили - нонче я барыня-меллиёнщица!!! "Я не зрозумів. Нібито влучання було", - снайпер "третьої сили" здійснює точний постріл по російському терористу на південній ділянці фронту під Маріуполем - Цензор.НЕТ 2986
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Как-бы соседки не позавидовали бАгатству и не наслали порчу счастливице.
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Я б не ображала поросятко. Тварини i тварюки мають рiзне значення.
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Не обижай свиней, по сравнению с ватниками они просто чистоплотные душечки
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У еще одного уродца появилось дополнительное анальное отверстие.
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Даже злостному сепару может прийти в голову что-то хорошее...
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Теперь, когда потрясет головой, никто не скажет, что у него пустая голова.
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Теперь у него будет новая погремуха - "Погремуха".
Извините за каламбурчик.
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быстрдействующие, главное принять вовнутрь.. при наружном применении эффект замедляется "Я не зрозумів. Нібито влучання було", - снайпер "третьої сили" здійснює точний постріл по російському терористу на південній ділянці фронту під Маріуполем - Цензор.НЕТ 6225
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Щиро бажаю "Третій силі" попадання з першого разу!!!
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А что это за третья сила? Это название какого-то подразделения или что такое вообще?
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Точно не знаю, но супер симпатичные ребята.
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Одно из трех - это либо Кориолис, либо Лоренц, либо сам Исаак... Помощь от НАТО "Я не зрозумів. Нібито влучання було", - снайпер "третьої сили" здійснює точний постріл по російському терористу на південній ділянці фронту під Маріуполем - Цензор.НЕТ 8878
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Это те, которые минские договоренности официально не подписывали но желают высказать казламордым свою гражданскую позицию доступными методами
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зомбі якесь скребло ,та воно і не дивно там всі зомбаки в тій лугандоії
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И вновь где-то близ рязанской дяревни тревожно взвыла выпь на болоте... и в ответ зловеще заухал филин...
В пропахшей клопами и портянками избе проснулася Аксинья, ёкнуло сердчишко о муже, уехавшем воевать на Домбас - "не убили ль Ваньку бендеры-супостаты? Матушки-светы, а ежель сложил буйну-то головушку?...
...
...То-то радость привалить! То-то рублёв отвалють за долбо*бушку! Цельную няделю бухать будем - буду я первая барыня-миллиёнщица на дяревне!!!"
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И пряников больше не принесет дитяткам... И сукна заморского, трофейного бабе на новую юбку и платок... И спизж...ный унитаз фаянсовый не довезет ... Жизнь - боль...
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Нет, такого не будет. Прийдет уведомление о сердечном приступе в воинской части. Ведь ихтамнет)))
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***
Степ…Морозець…Мій "Выхлоп" в порядку…
Він не схибить… Ціль знайде… Проб'є…
У чеченця забрав… А на згадку
кулю у лоба … хай крови поп'є
десь в дорозі... до раю чи аду...
Хай їх Бог розбирається з тим…
Мені ж виродку дати б лиш раду,-
за гріхи поквитатися з ним…

Що їм треба було,- цим хорошим
котрих вождь як баранів погнав?
Мали шахти, роботу та гроші,
тепло в домі і всі, з наших прав…
Та не стала для них Україна...
в поколіннях.. ким бути могла,-
Хоч пригріла, мов матінка сина,
все що треба Донбасу дала…

Козырились… Донбасс- это круто...
На колени не встанет Донбасс...
Замість посмішок… шкірились люто,
А тепер? Нашу землю від нас
вже намірились нагло забрати…
Ні, пацанчік! Цьому не бувать…
Ось.!.. Мій йде… Скамуфляжені шати…
Руки в крові… і... мать - перемать!..

Ну що, "Выхлоп", до справи, дружище…
Що той шолом, для тебе…- ніщо!..
Постріл… Холод… В степу вітер свище,
наліта на дірявий…. горщок.../////
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попаданійє явнойє, токо кого в мінус?
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"В прицеле вижу человека, понимаю, что это не боевик. Все остальные на той стороне, тем временем, прячутся. Сбоку появляется труба разведчика: оккупанты ждут, что я выстрелю в живую мишень, они зафиксируют мою огневую точку и ликвидируют меня", - рассказал снайпер.(c)
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отличный выстрел,бойцы!
в правую сторону-между позвоночным столбом и лопаткой.
сепар-не жилец-там крупные сосуды.четко над рюкзаком,даже если броник,то все равно-выше,там где нет бронеплиты.
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Укроп пуля исцеляет в сек, реклама гарантия если не закапывать.
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Вот я не понимаю, почему руссиш швайнэ считают украинских карателей злыми? Смотрите как все гуманно. Кацапенок не мучился совсем.
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Даже напоследок как-то озорно моргнул и закатил вылупленные глазенки.
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"Я не зрозумів. Нібито влучання було", - снайпер "третьої сили" здійснює точний постріл по російському терористу на південній ділянці фронту під Маріуполем - Цензор.НЕТ 2250.В Макеевке | В Донецке | Новости | Опер. Сводки запись закрепленадва часа назадДействия"Я не зрозумів. Нібито влучання було", - снайпер "третьої сили" здійснює точний постріл по російському терористу на південній ділянці фронту під Маріуполем - Цензор.НЕТ 2638 СРОЧНО "Я не зрозумів. Нібито влучання було", - снайпер "третьої сили" здійснює точний постріл по російському терористу на південній ділянці фронту під Маріуполем - Цензор.НЕТ 2638 (Обновлено в 12:45 )«Сегодня в г. Макеевке произошел подрыв взрывного устройства. Поврежден автомобиль, ранен командир МВД ДНР, находится в больнице Взрыв в Макеевке произошел на улице Фонтанная вблизи жилмассива Ганзовка и Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.
В Макеевке пытались ликвидировать командира подразделения МВД ДНР. Он выжил, находится в Макеевке в ЦГБ, жизни ничто не угрожает. Взрывное устройство было собрано профессионалом. Его заложили под автомобиль, исполнителем же был делитант - сделал закладку так, что пострадал только автомобиль.

Взрыв в Макеевке произошел на улице Фонтанная вблизи жилмассива Ганзовка и Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

«Взрывное устройство в Макеевке сработало по улице Фонтанная. В результате взрыва поврежден автомобиль марки Renault. Тип взрывного устройства уточняется», - отметили в пресс-службе.
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Ось вам приклад вирішення мовного питання!
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Ні, слова були, на російській мові, але за Україну!
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Не існує в Україні ніякого мовного питання
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Работы там нет. Какая разница, где подыхать.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я не понял. Вроде бы попадание было", - снайпер "третьей силы" делает точный выстрел по российскому террористу на южном участке фронта под Мариуполем. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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