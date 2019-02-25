 "Я не понял. Вроде бы попадание было", - снайпер "третьей силы" делает точный выстрел по российскому террористу на южном участке фронта под Мариуполем. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно позицию российских террористов и слышны короткие переговоры украинских бойцов.

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"Идет. Да, вижу",- после этих слов следует точный выстрел.

"Я не понял. Вроде бы попадание было. Да?" - говорит один из бойцов после выстрела.

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