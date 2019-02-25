 "Я не понял. Вроде бы попадание было", - снайпер "третьей силы" делает точный выстрел по российскому террористу на южном участке фронта под Мариуполем. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно позицию российских террористов и слышны короткие переговоры украинских бойцов.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир 8-го батальона украинского добровольческой армии Андрей Гергерт (июнь): "Мой орден, считаю, не лично мой - его получил весь батальон"
"Идет. Да, вижу",- после этих слов следует точный выстрел.
"Я не понял. Вроде бы попадание было. Да?" - говорит один из бойцов после выстрела.
Читайте также: "На карточке 0 грн, а наши потребности не закрыты", - воины 8-го батальона УДА "Аратта" просят украинцев о помощи. ФОТОрепортаж
...
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Минус один танк и укрытие с личным составом", - бойцы 54-й бригады уничтожили позицию российских террористов в Луганской области. ВИДЕО
Гуманный выстрел...
От звука до попадания более секунды. а значит твоя версия 400-500м не верна.
Если звук синхронизирован с видео - не более 600
А если НЕ синхронизирован - то прибавь еще время и дистанцию с учетом отставания звука !
В любом случае дистанция не менее 1000 м
Супер!
" Гори, гори ясно..." В результаті порушення заходів безпеки та необережного поводження з ************ в районі н.п. Горлівка відбувся святковий феєрверк зі знищенням складу БК окупантів. Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України! https://m.youtube.com/channel/UCR6KkyVO_4ZgX-HwIhCRgQg/featured …
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1099907094386491393
+ добрива
- И-э-эх! Гуляй, дяревня! Моего долбоящера поубили - нонче я барыня-меллиёнщица!!!
Извините за каламбурчик.
В пропахшей клопами и портянками избе проснулася Аксинья, ёкнуло сердчишко о муже, уехавшем воевать на Домбас - "не убили ль Ваньку бендеры-супостаты? Матушки-светы, а ежель сложил буйну-то головушку?...
...
...То-то радость привалить! То-то рублёв отвалють за долбо*бушку! Цельную няделю бухать будем - буду я первая барыня-миллиёнщица на дяревне!!!"
https://kenigtiger.livejournal.com/1950176.html
Степ…Морозець…Мій "Выхлоп" в порядку…
Він не схибить… Ціль знайде… Проб'є…
У чеченця забрав… А на згадку
кулю у лоба … хай крови поп'є
десь в дорозі... до раю чи аду...
Хай їх Бог розбирається з тим…
Мені ж виродку дати б лиш раду,-
за гріхи поквитатися з ним…
Що їм треба було,- цим хорошим
котрих вождь як баранів погнав?
Мали шахти, роботу та гроші,
тепло в домі і всі, з наших прав…
Та не стала для них Україна...
в поколіннях.. ким бути могла,-
Хоч пригріла, мов матінка сина,
все що треба Донбасу дала…
Козырились… Донбасс- это круто...
На колени не встанет Донбасс...
Замість посмішок… шкірились люто,
А тепер? Нашу землю від нас
вже намірились нагло забрати…
Ні, пацанчік! Цьому не бувать…
Ось.!.. Мій йде… Скамуфляжені шати…
Руки в крові… і... мать - перемать!..
Ну що, "Выхлоп", до справи, дружище…
Що той шолом, для тебе…- ніщо!..
Постріл… Холод… В степу вітер свище,
наліта на дірявий…. горщок.../////
в правую сторону-между позвоночным столбом и лопаткой.
сепар-не жилец-там крупные сосуды.четко над рюкзаком,даже если броник,то все равно-выше,там где нет бронеплиты.
В Макеевке пытались ликвидировать командира подразделения МВД ДНР. Он выжил, находится в Макеевке в ЦГБ, жизни ничто не угрожает. Взрывное устройство было собрано профессионалом. Его заложили под автомобиль, исполнителем же был делитант - сделал закладку так, что пострадал только автомобиль.
Взрыв в Макеевке произошел на улице Фонтанная вблизи жилмассива Ганзовка и Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.
«Взрывное устройство в Макеевке сработало по улице Фонтанная. В результате взрыва поврежден автомобиль марки Renault. Тип взрывного устройства уточняется», - отметили в пресс-службе.