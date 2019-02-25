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 Мы живем в долгу перед ними, - в Праге почтили память погибших Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТО

В столице Чехии Праге, возле символической могилы на известном Ольшанском кладбище, состоялась панихида памяти Героев Небесной Сотни, которые отдали жизнь за свободу и независимость Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В акции приняли участие представители посольства Украины в Чехии и неравнодушные украинцы. На могилу положили цветы, зажгли свечи, участники акции спели национальный гимн Украины.

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Собравшиеся призвали расследовать убийство участников массовых протестов в Киеве, которое произошло 5 лет назад.

"Все мы так или иначе пропустили через себя то, что произошло, где бы мы не были. Нет ни одного украинца, которого бы этот циничный расстрел мирных людей мог не коснуться и не пройти через его сердце и душу. Поэтому чрезвычайно важно нам всем помнить об этом. От этого зависит то, как мы будем дальше с этим жить. Мы живем в долгу перед теми ребятами и девушками – лучшими представителями нашего народа. Наверное, так суждено, что они должны были отдать жизнь за то, чтобы мы жили лучше. И если мы не доведем до логического завершения, то это будет означать, что мы предали их память", – сказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

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Мы живем в долгу перед ними, - в Праге почтили память погибших Героев Небесной Сотни 01
Мы живем в долгу перед ними, - в Праге почтили память погибших Героев Небесной Сотни 02

Источник: https://censor.net.ua/v3113498
 
   
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заодно надо помолиться и пожелать доброго здравия длюне, плешинскому, пасюкуа и другим неизвестным героям
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Вечная Слава Героям! Украина понад усе!
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Первым украинцем которых сжег себя на Крещатике,в знак протеста против захвата Чехословакии был Василь Макух,следом Олекса Гирнык,а потом и чех Ян Палах.Вечная Память!!!
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Горжусь тем,что в те трагические дни для Чехословакии я стал понимать что такое Кремлеавские шакалы...,хотя мне было всего 22 года...
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Цензор.НЕТВидеоОбществоМы живем в долгу перед ними, - в Праге почтили память погибших Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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