 Мы живем в долгу перед ними, - в Праге почтили память погибших Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В акции приняли участие представители посольства Украины в Чехии и неравнодушные украинцы. На могилу положили цветы, зажгли свечи, участники акции спели национальный гимн Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Литургию памяти Небесной Сотни отслужили в Стамбуле, - консульство. ФОТОрепортаж

Собравшиеся призвали расследовать убийство участников массовых протестов в Киеве, которое произошло 5 лет назад.

"Все мы так или иначе пропустили через себя то, что произошло, где бы мы не были. Нет ни одного украинца, которого бы этот циничный расстрел мирных людей мог не коснуться и не пройти через его сердце и душу. Поэтому чрезвычайно важно нам всем помнить об этом. От этого зависит то, как мы будем дальше с этим жить. Мы живем в долгу перед теми ребятами и девушками – лучшими представителями нашего народа. Наверное, так суждено, что они должны были отдать жизнь за то, чтобы мы жили лучше. И если мы не доведем до логического завершения, то это будет означать, что мы предали их память", – сказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мемориал Героев Небесной Сотни не начнут строить, пока ГПУ не завершит следственные действия



