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 Более 1,8 тысячи обращений о нарушениях на выборах уже поступило в полицию, - Аваков. ВИДЕО

Национальная полиция Украины открыла 89 уголовных производств и составлено 422 административных протокола из-за нарушений на избирательной кампании.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в эфире 1+1, передает Цензор.НЕТ.

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"Всего у нас 89 уголовных дел, у нас 422 административных протокола. У нас всего 1871 обращения, распределены равномерно, чтобы никто не говорил, что речь идет о том, что МВД подыгрывает оппозиции, а Генпрокуратура подыгрывает президенту", - подчеркнул Аваков.

Он также сообщил, что 454 обращения касается партии "Блок Петра Порошенко", 353 - "Батькивщины", 169 - "Самопомичи", 131 - "Гражданской позиции", 122 - "Радикальной партии".

Чаще правоохранители фиксируют случаи подкупа, незаконной наружной рекламы и хулиганства, в частности, вмешательство в ход митингов.

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Источник: https://censor.net.ua/v3113482
 
 
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очень уж люмпен оскорблен, что поехал за свои деньги на мальдивы, а люмпен не может. Ведь люмпен надеялся, что свои деньги раздаст ему, а он как вышло...
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Дай как угадаю - все нарушения что от Юли - Аваков не разглядел...
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- Шалом! - крикнул Серый Волк. - Фуууух! - облегченно вздохнули три поросёнка. Более 1,8 тысячи обращений о нарушениях на выборах уже поступило в полицию, - Аваков - Цензор.НЕТ 9081
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБолее 1,8 тысячи обращений о нарушениях на выборах уже поступило в полицию, - Аваков. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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