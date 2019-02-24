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Все про:ликвидация (401) Донбасс (18023) наемники РФ (770)

 "Лесник, Марат, Волчонок и Жого. Все "200е", - кадры выслеживания четырех террористов перед ликвидацией. ВИДЕО

Идентифицированы четверо террористов, ликвидированных украинскими бойцами на Донбассе.

Об этом пишет в Twitter блогер Necro Mancer‏, передает Цензор.НЕТ. Он цитирует подпись под видео, опубликованного в Facebook БФ "Повернись живим": "Лесник, Марат, Волчонок и Жого. Все "200е". Лесник выходил на связь, говорил укроповское ДРГ, они все раненые, просил помощи. Потом взрыв. От блиндажа огромная яма осталась". По данным активистов, это часть переговоров наемников "9 ОМСП 1 АК МО "ДНР".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бригада-200" пополнилась": В сети опубликовано фото ликвидированного на Донбассе террориста "ДНР" Пюры

По информации блогера, "политрук" наемников сообщил, что уничтоженных похоронят сегодня-завтра в Харцызске.

Также читайте: Вследствие вражеских обстрелов один боец ОС погиб и двое получили ранения, разрушены четыре дома в поселках Золотое и Новоалександровка, - штаб

В ответ на вопрос пользователя, Necro Mancer уточняет, что ликвидация произошла 8 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/v3113467
 
   
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Радуйся мать! Васку убили теперь за кредит расплатимся! Типичный случай лаптестана
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ежели мамка получитъ "мядаль" - то всё пучкомъ..
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Хрен там!Мамкам рашистов,с некоторых пор доставляют исключительно фарш из рожденной ими биомассы!А пенсии с компенсациями тепереча выплачивать не будут.Денег нет,но вы держитесь там...Котлеток приготовите...
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Земля зарытыми "талантами" богата.........(c)
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Радуйся мать! Васку убили теперь за кредит расплатимся! Типичный случай лаптестана
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Какой кредит,Вы это о чём?Его там никогда не было.
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якщо син приїхав в Україну, у іншу суверену державу вбивати - невже буде чекати що повернеться з почестями?
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Ну как же, на школе табличку повесят. Маме юные путинята воду натаскают, забор подправят, гавно из уличного клозета выкачают
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Максимальная табличка,это фамильё на магиле!Причем строго на строго запрещено даже упоминать о том,где он испустил свой русьський дух!
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Лєснік з Волчонком в одному бліндажі - це зрозуміло. А Марат і Жого - не по феншую у такій компанії. Хоча насправді всі вони без проду, без племені , без честі і без совісті. Але найголовніше - без щдорового глузду. Саме ці якості і зібрали їх в одному бліндажі. Як бачимо, для того, щоб таких покидьків на землі стало менше.
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"рускай офицер" в поисках... чего? он под стекломоем штоле?
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чик головку, на морковку....)) смерть ворогам України!!!!
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Приятно посмотреть...Порошенко решил немного рейтинг поднять...и видать уговорил немного озабоченых не мешать и до выборов не поднимать обеспокоенность...
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Первый, пошёл! "Лесник, Марат, Волчонок и Жого. Все "200е", - кадры выслеживания четырех террористов перед ликвидацией - Цензор.НЕТ 1762
Тебе Порох в сортире не видится? "Лесник, Марат, Волчонок и Жого. Все "200е", - кадры выслеживания четырех террористов перед ликвидацией - Цензор.НЕТ 5636
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Чуствуется по количеству высраного, а оно прямопропорционально количеству съеденого...И почему то это количество все меньше...
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Никогда не думал шо меня может радовать смерть человека . А ведь РАДУЕТ, по несколько раз такие видео пересматриваю . Хотя все правильно кацапскую мразь нельзя считать человеком
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Ось ваши Космосы...Доки ы Карени!))))
Простой пацан с села накрошил ванигрета с мухосрани!)))
https://www.youtube.com/watch?v=tC4DIrJeL08

Рекомендую к обязательному просмотру...
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это видео на изусть знал, пару лет назад, особо когда жаловался - ****, пацаны даите муху а тут... "Лісник, Марат, Вовченя і Жого. Всі "200-ті", - кадри вистежування чотирьох терористів перед ліквідацією - Цензор.НЕТ 732
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Где-то под Ростовом началась посевная :"Лесник, Марат, Волчонок и Жого. Все "200е", - кадры выслеживания четырех террористов перед ликвидацией - Цензор.НЕТ 6381
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там даже резинки от кальсон не осталось, что хоронить то? пусть макакам напишут в похоронке, пошел на удобрения.
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Надеюсь, никто еще не забыл грады из-за границы? Броневик, переданный дамбаскому быдлу жириновским? "Гумконвои" карлика в нашу страну? ...?
Против больных бешенством бывших людей соседней бывшей страны, а нынче банды, поможет только оружие массового поражения. Химическое, биологическое, ядерное - неважно, чтоб был город - нет города. По 3-4 утырка в день - очень мало. Вирус сожрал уже всю московию и бОльшую часть крыма и дамбаса. Только страх позволит удержать в рамках этих больных.
И дурак тот Президент, ученые которого не корпят над чертежами такого оружия. И дурак тот народ, который выберет такого Президента. Ибо московиты не оставят камня на камне от такой страны, они доказали это не раз и не два.
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Motherfucker, я розумію що новина прекрасна, але ж мotherfucker, чи не можна менше гіфок?
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В Луганске загадочно самоликвидировался заматамана казаков Козицына по кличке Маныч - подробности
24 февраля 2019, 13:30 - Военное обозрение
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когда вернем донбасс, надо будет все эти могилки сровнять с землей, а на месте массовых захоронений устроить обшественный туалет.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Лесник, Марат, Волчонок и Жого. Все "200е", - кадры выслеживания четырех террористов перед ликвидацией. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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