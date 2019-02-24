 "Лесник, Марат, Волчонок и Жого. Все "200е", - кадры выслеживания четырех террористов перед ликвидацией. ВИДЕО

Об этом пишет в Twitter блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ. Он цитирует подпись под видео, опубликованного в Facebook БФ "Повернись живим": "Лесник, Марат, Волчонок и Жого. Все "200е". Лесник выходил на связь, говорил укроповское ДРГ, они все раненые, просил помощи. Потом взрыв. От блиндажа огромная яма осталась". По данным активистов, это часть переговоров наемников "9 ОМСП 1 АК МО "ДНР".
По информации блогера, "политрук" наемников сообщил, что уничтоженных похоронят сегодня-завтра в Харцызске.
В ответ на вопрос пользователя, Necro Mancer уточняет, что ликвидация произошла 8 февраля.
Тебе Порох в сортире не видится?
Простой пацан с села накрошил ванигрета с мухосрани!)))
https://www.youtube.com/watch?v=tC4DIrJeL08
Рекомендую к обязательному просмотру...
Против больных бешенством бывших людей соседней бывшей страны, а нынче банды, поможет только оружие массового поражения. Химическое, биологическое, ядерное - неважно, чтоб был город - нет города. По 3-4 утырка в день - очень мало. Вирус сожрал уже всю московию и бОльшую часть крыма и дамбаса. Только страх позволит удержать в рамках этих больных.
И дурак тот Президент, ученые которого не корпят над чертежами такого оружия. И дурак тот народ, который выберет такого Президента. Ибо московиты не оставят камня на камне от такой страны, они доказали это не раз и не два.
24 февраля 2019, 13:30 - Военное обозрение