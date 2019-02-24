 Организатор детской порностудии задержан в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В результате предварительного расследования полицейские установили и задокументировали преступную деятельность 51-летнего мужчины. Фигурант прикрываясь деятельностью профессионального фотографа, подыскивал несовершеннолетних лиц женского пола. Злоумышленник входил с ними в доверительные отношения, а через некоторый промежуток времени склонял их к половому сношению с ним и его 22-летним подельником. Отснятый материал он за денежные средства сбывал через сеть интернет в страны Европейского Союза, Азии и стран Америки.

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За половые отношения и участие в порносъемках злоумышленник платил детям от 500 до 1500 гривен.

Во время обысков полицейские обнаружили и изъяли учебники по неврологии раннего детского возраста, подростковой психиатрии, поведению подростков, а также фотопленки, фотокамеры, записные книжки, платежки о перечислении организатору денежных средств от гражданина другого государства. Также банковские карточки, металлические цепи, аппаратуру для проведения съемок и деньги.

Кроме того, по месту жительства старшего мужчины полицейские обнаружили двух несовершеннолетних девушек, в отношении которых фигурант готовился совершить развратные действия и изготовить детскую порнографию.

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Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются мероприятия по установлению малолетних и несовершеннолетних детей, которые подвергались сексуальной эксплуатации. Уже установлено, что от преступной деятельности задержанного пострадали пять несовершеннолетних.

Следует отметить, что информация о преступной деятельности задержанного попала в средства массовой информации. Поэтому злоумышленник успел уничтожить часть доказательств.

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Мероприятия по установлению и документированию указанного преступления проводились в рамках сотрудничества с коллегами из Великобритании.