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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Организатор детской порностудии задержан в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, который в различных арендованных фотостудиях столицы организовал, режиссировал, принимал участие и проводил фото-, видеосъемку материалов порнографического характера с участием малолетних и несовершеннолетних детей

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В результате предварительного расследования полицейские установили и задокументировали преступную деятельность 51-летнего мужчины. Фигурант прикрываясь деятельностью профессионального фотографа, подыскивал несовершеннолетних лиц женского пола. Злоумышленник входил с ними в доверительные отношения, а через некоторый промежуток времени склонял их к половому сношению с ним и его 22-летним подельником. Отснятый материал он за денежные средства сбывал через сеть интернет в страны Европейского Союза, Азии и стран Америки.

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За половые отношения и участие в порносъемках злоумышленник платил детям от 500 до 1500 гривен.

Организатор детской порностудии задержан в Киеве, - Нацполиция 01

Во время обысков полицейские обнаружили и изъяли учебники по неврологии раннего детского возраста, подростковой психиатрии, поведению подростков, а также фотопленки, фотокамеры, записные книжки, платежки о перечислении организатору денежных средств от гражданина другого государства. Также банковские карточки, металлические цепи, аппаратуру для проведения съемок и деньги.

Кроме того, по месту жительства старшего мужчины полицейские обнаружили двух несовершеннолетних девушек, в отношении которых фигурант готовился совершить развратные действия и изготовить детскую порнографию.

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Организатор детской порностудии задержан в Киеве, - Нацполиция 02

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются мероприятия по установлению малолетних и несовершеннолетних детей, которые подвергались сексуальной эксплуатации. Уже установлено, что от преступной деятельности задержанного пострадали пять несовершеннолетних.

Следует отметить, что информация о преступной деятельности задержанного попала в средства массовой информации. Поэтому злоумышленник успел уничтожить часть доказательств.

Организатор детской порностудии задержан в Киеве, - Нацполиция 03

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Мероприятия по установлению и документированию указанного преступления проводились в рамках сотрудничества с коллегами из Великобритании.

Источник: https://censor.net.ua/v3113462
 
   
 Топ комментарии
 
Кастрировать, через повешание!
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Вот за такое надо очень жестко наказывать !
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Приблизно так і буде - у буцигарні дізнається, що таке сісти на шкіряну палю.
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Або буде на бутилці час від часу сидіти, і байки сокамерникам розповідати
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Вот за такое надо очень жестко наказывать !
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Пока не показывают их лиц , все эти разговоры про борьбу пустой трёп и покривательство
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Ну шо сказать?
он сам выбрал свою статью.
легких денег старый кобель захотел и удовольствия заодно...
чем занимался на воле то же будет делать за решеткой.
только с совершеннолетними уже.
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Мерзость.
Правда, еще большая мерзость, это "потребители" продукции.
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Нужно просто понять и простить . Провести с ним беседу . Пусть налоги казёл в казну ПЛАТИТ , ато у госчиновников большие запросы , а налоги с кого брать ? Промышленность лежит , денег от евробляхеров на всех паразитовслуг народа явно не хватит . А он может заложил первый камень отечественной порноиндустрии так сказать, Голливуд переплюнуть собрался водиночку почти что . Только с одним единственным оруженосцем и верным копьём всегда расчехлённым и острым в его молодецкие 51 . А вы сразу обезоружить -кастрировать . Во всём выгоду нужно находить как наш Президент . Вот он торгует с агрессором во время войны , потому что говорит -,,Это нам выгодно" .Так этот чувак даже не таким уже мерзавцем кажется на фоне .Тоже может заявить что -,.Это же выгодно!. Яж деньги им платил и не дал бедным курочкам помереть с голоду.Да ещё всему обучил .Выйдут замуж всё уметь будут..." Так что всем кто оправдывает ЦИНИЗМ власти предлагаю идти до конца и оправдать и этого мутака тоже
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И отправить в в страну азии, где он сбывал продукцию...желательно в мусульманскую или в китай
Казнь педофила в арабской стране видео
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Да поняли уже все, что второй срок Порошенко РФ может не пережить, потому кремлешлюхи на разные голоса верещат - "цинизм власти, Мальдивы, офшоры, фабрика, зубожиння, злочинна влада" и т.п.
А дяденьку, понять, простить и посадить в темную холодную клетку, навсегда.
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По соседству с Барыгой . Может их в одну камеру поместить после суда ?
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Барыга - скупщик краденого, зачем сажать барыгу в клетку к педофилу?
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Ну если крышевание коррупции не тянет по-вашему на срок в одной камере с пидофилом то тогда и нечего жаловаться на то что мы самая бедная страна в Европе. Маємо те що маєм Організатора дитячої порностудії затримано в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4000
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Да тут кремлешлюхи в основном и жалуются, работа у вас такая...
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Да тяжёло кремлешлюхам .Согласен . Работа есть работа .Но вам не привыкать потому за неё и держитесь .
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Завжди пишуть про дитячу порнографію,коли треба когось прибрати.Хоча може тут і було таке.
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информация о преступной деятельности задержанного попала в средства массовой информации (с)
Как, интересно?
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паяльник йому в дупу вставити, щоб герой його мучав залишок нікчеми.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОрганизатор детской порностудии задержан в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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