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 Общество
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Все про:Евровидение (659) Притула Сергей (1) MARUV (1)

 Притула пошутил над словами MARUV о населении России: "4 млрд – это, наверное, мечта их президента, а 4 млн – это наша мечта". ВИДЕО

Певица MARUV, которая победила в Национальном отборе и представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, оконфузилась во время финала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на вопрос ведущего Сергея Притулы о том, как ее патриотизм может сосуществовать с гастролями в напавшей на Украину России, победительница Нацотбора ответила, что конкурс "Евровидение" появился после Второй мировой войны якобы для того, чтобы объединить страны.

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После этого Притула уточнил, кого же именно ей удалось объединить своей песней.

"У меня много зрителей из Украины, из России, из Турции. Все они приезжают на разные концерты. У них есть свои чаты, они общаются, есть свои фаны – "марувианцы", которые между собой общаются. И не важно с какой ты страны… Многие люди, живущие в России, отлично относятся к тем, кто живет в Украине. Они слушают украинскую музыку, восхищаются ней. Не все плохие, нельзя судить всех по одному человеку – по президенту. Не может быть 4 миллиона, или 4 миллиарда, по-моему (проживает в России. - Ред.), жителей России, которые все откровенно плохие и хотят воевать", - заявила певица.

"Вы знаете, 4 млрд – это, наверное, мечта их президента, а 4 млн – это наша мечта", - саркастически отметил ведущий.

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Источник: https://censor.net.ua/v3113433
 
   
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Оцените уровень шутки Притулы и шутки гнусавого клоуна Зеленского... Притула пошутил над словами MARUV о населении России: "4 млрд – это, наверное, мечта их президента, а 4 млн – это наша мечта" - Цензор.НЕТ 3333
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А какие шутки у Зеленского? Он актер. Сам говорил, что шутки для 95 квартала пишут около 50 человек, а не актеры 95 квартала.
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левел интеллекта у MARUV на уровне плинтуса Притула пошутил над словами MARUV о населении России: "4 млрд – это, наверное, мечта их президента, а 4 млн – это наша мечта" - Цензор.НЕТ 6474
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мені їхній виступ не сподобався
занадто прісний та нецікавий, вона скуто рухалась, поганенько співала..
якось нагадало село-стайл..
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Музыканты и спортсмены самые необразованные слои населения, быдло. И именно они имеют доступ к СМИ для проталкивания своих мыслей-мировозрения. Притула пошутил над словами MARUV о населении России: "4 млрд – это, наверное, мечта их президента, а 4 млн – это наша мечта" - Цензор.НЕТ 5895
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Євробачення - це багато шуму з нічого. Просто шоу з піснями-одноденками. Але бувають винятки. На щастя, а тепер бачимо, що, на жаль, у цьому році винятком стала група Brunettes Shoot Blondes з піснею Houston. Якщо це не супер - то щось близько до цього. Чому вона не стала переможцем - тому що піпл голосує. Шкода.
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Может это визжащее олицетворение тупости специально выбрали,чтобы провалиться 100%. Украине через год у себя только еще одного конкурса Евровидения не хватало.😊
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Говорит подсознание: отпор украинскому агрессору
https://m.lenta.ru/news/2019/02/24/porosh/
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Так на россии 4 миллиона и осталось, остальные это мясо и зомби. Хотя возможно из 4-х 2 уже свалили
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Притула був би найкращим кандидатом на Євробачення.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПритула пошутил над словами MARUV о населении России: "4 млрд – это, наверное, мечта их президента, а 4 млн – это наша мечта". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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