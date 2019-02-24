 Два человека погибли в столкновениях с нацгвардией на границе Венесуэлы. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", во время трансляции, которую вел бразильский телеканал Globo, были слышны выстрелы.

По сведениям журналистов, манифестанты шли к границе, чтобы забрать гуманитарную помощь. Они столкнулись с оцеплением, выставленным бойцами Нацгвардии, после чего начались столкновения. Во время беспорядков был также сожжен один из городских автобусов.

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"В южном городе Санта-Элена-де-Уайрен, недалеко от границы с Бразилией, по меньшей мере два человека были убиты в столкновениях с силами безопасности", - говорится в сообщении Reuters.

Правозащитная группа Penal Forum заявила, что зафиксировала 29 раненых людей и две жертвы по всей Венесуэле в столкновениях с войсками.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро закрыл сухопутную границу с Бразилией и Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить в республику с территории соседних государств гуманитарную помощь.

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Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки также заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Позже МИД Украины отреагировал на события, происходящие в Венесуэле. В сообщении отмечается: "Украина признает Хуана Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции".

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