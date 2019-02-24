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Все про:Венесуэла (139) Мадуро (21)

 Два человека погибли в столкновениях с нацгвардией на границе Венесуэлы. ВИДЕО

Национальная гвардия Венесуэлы применила силу для разгона протестующих на границе с Колумбией. Погибли по меньшей мере два человека и были сожжены три грузовика с гуманитарной помощью.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", во время трансляции, которую вел бразильский телеканал Globo, были слышны выстрелы.

По сведениям журналистов, манифестанты шли к границе, чтобы забрать гуманитарную помощь. Они столкнулись с оцеплением, выставленным бойцами Нацгвардии, после чего начались столкновения. Во время беспорядков был также сожжен один из городских автобусов.

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"В южном городе Санта-Элена-де-Уайрен, недалеко от границы с Бразилией, по меньшей мере два человека были убиты в столкновениях с силами безопасности", - говорится в сообщении Reuters.

Правозащитная группа Penal Forum заявила, что зафиксировала 29 раненых людей и две жертвы по всей Венесуэле в столкновениях с войсками.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро закрыл сухопутную границу с Бразилией и Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить в республику с территории соседних государств гуманитарную помощь.

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Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки также заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Позже МИД Украины отреагировал на события, происходящие в Венесуэле. В сообщении отмечается: "Украина признает Хуана Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции".

Также читайте: МИД Канады не пустил российских пропагандистов на заседание по кризису в Венесуэле

Источник: https://censor.net.ua/v3113431
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко = Мадуро... Довели народы до нищеты и хотят удержаться у власти любой ценой, даже ценой крови... Ворьё, конченное... Но конец будет один обоим ворам.
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мадуро выставил женщин из полиции в первые ряды - верным путём своих друзей из мордора идёт водила Два человека погибли в столкновениях с нацгвардией на границе Венесуэлы - Цензор.НЕТ 7265
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Вот что бывает, когда у власти популистские кретины.
Косу и прочих клоунов надо запретить на законодательном уровне как угрозу нац.безопасности..
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Совет форумчанПравила форума
 
а на не кацапский источник можно было ссылаться..?
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не могут у них всё на веника заточено Два человека погибли в столкновениях с нацгвардией на границе Венесуэлы - Цензор.НЕТ 2446 из газпёрд медиа
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а я гребу Два человека погибли в столкновениях с нацгвардией на границе Венесуэлы - Цензор.НЕТ 3707 новость ещё вчерашняя Два человека погибли в столкновениях с нацгвардией на границе Венесуэлы - Цензор.НЕТ 3707 там вон индейцы в плен анерала тамошней республиканской гвардии взяли
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Говорят, индейцы племени пемон, они же арекуна, взяли под контроль взлетку аэропорта Санта-Элена-де-Уайрен близ границы Венесуэлы с Бразилией. Если инфа подтвердится, то арекуна будут первыми в мире индейцами, захватившими комплекс С-300ВМ. Два человека погибли в столкновениях с нацгвардией на границе Венесуэлы - Цензор.НЕТ 6561
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похоже там движуха намечается не слабая..на их счастье парашестан от них далеко..
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та да, кацапов кинут, как пить дать
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Но у них же предвадитель ж Чингачкук, а это лучший человек в мире, как учили советы.Просто он головы белых ел иногда...
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сначала хотела тоже возмутиться, но это не только с русского эха, но и еще фейса, а там комменты такие о длинных руках вовы и о током будущем кацапии...голодном будущем
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максимально дистанцироваться от их источников информации..
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Цікаво, чи є в венесуельскій нацгвардії росіські іхтамнєти ...
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мадуро выставил женщин из полиции в первые ряды - верным путём своих друзей из мордора идёт водила Два человека погибли в столкновениях с нацгвардией на границе Венесуэлы - Цензор.НЕТ 7265
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полюбе типу гіркиних і інших уродів
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Ровно столько как и в украинской. Хотя уверен что в разы меньше чем в украинской.
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Как всем хорошо известно, в Московии получил широкое распространение вид спорта - давление продуктов бульдозерами или же их сжигание. Сегодня из Венесуэлы пришла информация о том, что Мадуро дал приказ своим войскам жечь грузовики с гуманитарной помощью, если они окажутся на территории Венесуэлы.
Абсурд ситуации в том, что в стране бушует голод и люди вышли на встречу грузовикам с едой, но грузовики жгут, а людей расстреливают резиновыми пулями и травят газами. Глядя на все это, просто интересно узнать у тех, кто топит за путинских прихвостней, они хотят, чтобы продукты жгли или все-таки давили? Как видно - без этого уже никак нельзя. Это входит в стоимость билета. Ведь те, кто голосовал за Уго Чавеса, вряд ли предполагали, что дело дойдет до голода и гуманитарной катастрофы, а теперь и рады бы выплюнуть эту дрянь, но без крови и трупов этого уже никак не сделать. Так что этим деятелям надо решить не только то, как будут уничтожаться продукты, но и то, сами ли они готовы стать трупами, как это сейчас происходит в Венесуэле, или все же хотят, чтобы таковыми стали их дети? Вопрос вполне логичный и ответ на него надо дать уже сейчас. Потом - будет поздно.
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Ти там було жиденя?чи телебачення свого жидівського надивилось
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огенсяну из армян лепших в ольгино выдаётся приз- поездка на родина в карабах под обстрел азербайджанской армии Дві людини загинули в сутичках із Нацгвардією на кордоні Венесуели - Цензор.НЕТ 1466
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Жиденя поцануте бете пара ла пінга
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Иди марикон не задерживайся
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не визжи как твой родич на синае в 1967м Дві людини загинули в сутичках із Нацгвардією на кордоні Венесуели - Цензор.НЕТ 1916
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И риторика как у ******** ватного,иди в ***** ******* жидовский.
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чёт тебя бомбит - как кацапа после пребывания в плену у хунты
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кацапчик, заволай «чичнякрууууто»
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а чего у тебя фамилия на армянский лад,
тебя армяне обидели ?
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Ще одне вилізло ***** кошерне,йди в сраку жид їбаний
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Типичному кацапу жиды всегда насрут в щи. Правда, лахта?
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Notiveraz360‏ @notiveraz360

Junto a líderes indígenas de la zona de la Gran Sabana, el general de brigada José Miguel Montoya mostró su desacuerdo en cuanto a las órdenes de represión emanadas desde Caracas en contra de la comunidad indígena #23Feb

Два человека погибли в столкновениях с нацгвардией на границе Венесуэлы - Цензор.НЕТ 7625 Cristian Crespo F.

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А де коктелі молотова... там дууже дешевий бензин
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наврядли там чёто подобное будет - слишком много активных эмигрировало Два человека погибли в столкновениях с нацгвардией на границе Венесуэлы - Цензор.НЕТ 5559 ну и колективос - титушня тамошняя с стволами в наличии Два человека погибли в столкновениях с нацгвардией на границе Венесуэлы - Цензор.НЕТ 5559
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Вот что бывает, когда у власти популистские кретины.
Косу и прочих клоунов надо запретить на законодательном уровне как угрозу нац.безопасности..
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Порошенко = Мадуро... Довели народы до нищеты и хотят удержаться у власти любой ценой, даже ценой крови... Ворьё, конченное... Но конец будет один обоим ворам.
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Здесь многие считают, что украинцам не обязательно жить по-человечески.
А вот, венесуэльцы заслуживают этого.
Да, порохоботы?
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иди отсель котлективос из под мордо книга Дві людини загинули в сутичках ііз Нацгвардією на кордоні Венесуели - Цензор.НЕТ 616 человек и пулемёт Дві людини загинули в сутичках ііз Нацгвардією на кордоні Венесуели - Цензор.НЕТ 6062
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Все? Аргументы и факты закончились?
Да, у тебя их и не было никогда, тупой шимус.
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ты убогий не в теме ты вчера накатил за твой праздник олень
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Одного взгляда достаточно, что бы понять, кто здесь убогий.
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Порошенко, ты ещё живой?.... Повесели тут людей, недолго тебе осталось.... Пикни ещё что нибудь, что бы дурь твоя тут всем видна была... Давай.
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Вас-бютарастов надо принудительно в Венесуелу выселять.
Нищие и ленивые любители халявы.
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31 марта увидим кто и куда будет выслан.
А чемоданчик начинай уже собирать. Дві людини загинули в сутичках із Нацгвардією на кордоні Венесуели - Цензор.НЕТ 8387
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У тюльки програма Мадуро. Так що, тут ти мимо.
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Два человека погибли в столкновениях с нацгвардией на границе Венесуэлы - Цензор.НЕТ 2666депутат Нац. собрания Венесуэлы, Фредди Суперлано, находящийся в Кукуте, Колумбия для координации поставки гум. помощи, был отравлен за завтраком и находится в тяжелом состоянии в больнице. Его ассистент умер от отравления Два человека погибли в столкновениях с нацгвардией на границе Венесуэлы - Цензор.НЕТ 9670 Ну кому то прилетит и не хило Два человека погибли в столкновениях с нацгвардией на границе Венесуэлы - Цензор.НЕТ 9670
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Сначала ты голосуешь за пупулистов, потом удивляешься, что страна развалилась.
БЮТанутые, вам всем надо на экскурсию в Венесуелу.
Вам и по 1000 там дадут.


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Мадуро-тот же самый Порошенко.Так что смотрите в Венесуэле наше будущее.
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Вас-идиотов где-то удерживают или вы на свободном выгуле?
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рука- лицо Дві людини загинули в сутичках ііз Нацгвардією на кордоні Венесуели - Цензор.НЕТ 2605 вас к повару набирают по инвалидности после служба в чвка вагнера или по тупости Дві людини загинули в сутичках ііз Нацгвардією на кордоні Венесуели - Цензор.НЕТ 1732
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Агенты кремля, зрадофилы которым не нравится покращення Мадуро, нападают на органы власти и полицию? Порохососы, что скажите, кто прав?
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Популизм, ручное управление экономикой, заигрывание с нищебродами...
Полная бездарность...

Дві людини загинули в сутичках із Нацгвардією на кордоні Венесуели - Цензор.НЕТ 1118
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Жулька це Уго Чавес + Мадуро, 2 в 1. Теж популстка та не терпить критику ніяку.
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Накуя нам венесуела когда в Украине похлеще и война и президент скот еще тот
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Poxoze sto nado budet siloj svergnut pridurka komunista Modura.V strane golod,a tot pridurok daze pomocy neprinimajet
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У всех дикторов конец один и очень плохой.И этот ДоДыра получит свое, а потом пойдет по цепочке.Слава Украине и Кавказу.Следующий вторник нашего общего праздника Базанта,Масленница,Ноуруз,Магеррамлик,Луперкалии посв.сыру-БэнДэр=Слуга Бога муж(пендир на одэри),ЮгуУлу(Яглы-масляной)=Сон Древний(Калигула=ГюльАга).Белый город и башня Кутафья в Кремле и Баку.Кибелла(ЮхуБэйУлу-Сна Бек Древний) Жечь костры и свечи дома.На улице костры нельзя трогать в этот день! ОТМЕЧАЙ ДРЕВНЕЙШИЕ ПРАЗДНИКИ СВОИХ ПРЕДКОВ.Слава Кавказу и Украине!
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И вас с праздником! Овец только не трогайте грязными лапами.
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Нацгвардия применила оружие... учитывая, что замначальника по работе с личным составом Нацгвардии Украины является бывший беркутовец (снятый на камеру во время избиения майдановцев), то гвардия создавалась на замену Беркуту. Дві людини загинули в сутичках із Нацгвардією на кордоні Венесуели - Цензор.НЕТ 7278
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомДва человека погибли в столкновениях с нацгвардией на границе Венесуэлы. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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