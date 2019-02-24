 Два человека погибли в столкновениях с нацгвардией на границе Венесуэлы. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", во время трансляции, которую вел бразильский телеканал Globo, были слышны выстрелы.
По сведениям журналистов, манифестанты шли к границе, чтобы забрать гуманитарную помощь. Они столкнулись с оцеплением, выставленным бойцами Нацгвардии, после чего начались столкновения. Во время беспорядков был также сожжен один из городских автобусов.
"В южном городе Санта-Элена-де-Уайрен, недалеко от границы с Бразилией, по меньшей мере два человека были убиты в столкновениях с силами безопасности", - говорится в сообщении Reuters.
Правозащитная группа Penal Forum заявила, что зафиксировала 29 раненых людей и две жертвы по всей Венесуэле в столкновениях с войсками.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро закрыл сухопутную границу с Бразилией и Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить в республику с территории соседних государств гуманитарную помощь.
Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки также заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
Позже МИД Украины отреагировал на события, происходящие в Венесуэле. В сообщении отмечается: "Украина признает Хуана Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции".
Абсурд ситуации в том, что в стране бушует голод и люди вышли на встречу грузовикам с едой, но грузовики жгут, а людей расстреливают резиновыми пулями и травят газами. Глядя на все это, просто интересно узнать у тех, кто топит за путинских прихвостней, они хотят, чтобы продукты жгли или все-таки давили? Как видно - без этого уже никак нельзя. Это входит в стоимость билета. Ведь те, кто голосовал за Уго Чавеса, вряд ли предполагали, что дело дойдет до голода и гуманитарной катастрофы, а теперь и рады бы выплюнуть эту дрянь, но без крови и трупов этого уже никак не сделать. Так что этим деятелям надо решить не только то, как будут уничтожаться продукты, но и то, сами ли они готовы стать трупами, как это сейчас происходит в Венесуэле, или все же хотят, чтобы таковыми стали их дети? Вопрос вполне логичный и ответ на него надо дать уже сейчас. Потом - будет поздно.
тебя армяне обидели ?
Junto a líderes indígenas de la zona de la Gran Sabana, el general de brigada José Miguel Montoya mostró su desacuerdo en cuanto a las órdenes de represión emanadas desde Caracas en contra de la comunidad indígena
#23Feb
Cristian Crespo F.
Косу и прочих клоунов надо запретить на законодательном уровне как угрозу нац.безопасности..
А вот, венесуэльцы заслуживают этого.
Да, порохоботы?
Да, у тебя их и не было никогда, тупой шимус.
Нищие и ленивые любители халявы.
А чемоданчик начинай уже собирать.
БЮТанутые, вам всем надо на экскурсию в Венесуелу.
Вам и по 1000 там дадут.
Полная бездарность...