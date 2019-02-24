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Все про:танк (641) учения (2009)

 Подготовка танкистов на новейшем тренажере в "Десне" - видео младшего лейтенанта Бабкина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Качественная подготовка специалистов в украинской армии набирает обороты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал командир взвода бригады быстрого реагирования НГУ младший лейтенант Дмитрий Бабкин.

"Я вчера сидел за рычагами танка Т-64БВ в качестве механика-водителя и подорвался на танковой мине(...

Хорошо, что это был тренажёр...

Даже, если вам это не интересно - знайте, что качественная подготовка специалистов в нашей армии набирает обороты.

Какого качества тренажеры смотрите сами.

И это не штучная подготовка пилотов военной авиации, а массовая подготовка танкистов!

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Наш Т-64БВ, не говоря про Т-64БМ "Булат", и совсем уже умалчивая про БМ "Оплот", легко надерёт жопу любому уралмашевскому Т-72, благодаря более продвинутой системе управления огнём.

Т-64 - это не значит, что танк который вы видите, буквально был создан в 64-м году, это говорит лишь о его "породе", о "родословной".) Т-64 - создавался как танк для прапорщиков, в отличие от Т-72, который, как бы, и моложе, но он создавался под сержантов, т.е. с более простом боевым модулем, но, с немного более выносливой ходовой и неприхотливым двигателем.

НО! Когда спрашиваешь у наших бывалых танкистов, на чем бы они хотели, если, вдру,г опять придется, воевать (не сильно ударяться в грёзы и мечты об "Оплотах") - они уверенно отвечают - на Т-64БВ. Пусть он немного проигрывает в ходовой, зато быстрей перезаряжается, быстрей наводится на цель и производит выстрел! А там, порой, всё решают секунды...

И это не мультик про ракету с непредсказуемой траекторией)

И да, Слава Украине!

фото сделаны в учебном центре Вооруженных Сил Украины "Десна". На фото не я)"

Подготовка танкистов на новейшем тренажере в Десне - видео младшего лейтенанта Бабкина 01
Подготовка танкистов на новейшем тренажере в Десне - видео младшего лейтенанта Бабкина 02
Подготовка танкистов на новейшем тренажере в Десне - видео младшего лейтенанта Бабкина 03
Подготовка танкистов на новейшем тренажере в Десне - видео младшего лейтенанта Бабкина 04

Источник: https://censor.net.ua/v3113430
 
   
 Топ комментарии
 
ничего.. придет Гриценко и продаст тринажоры.. а придет Йулька - ликвидирует Армию "ведь мы мирная нация и ни один танк не должен выехать из ангара"
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так, теперь я знаю что хочу на день рождения.
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так, теперь я знаю что хочу на день рождения.
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Ну фсе. Теперь можно подключать ету приставку к интернету и играть онлайн с врагами
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ничего.. придет Гриценко и продаст тринажоры.. а придет Йулька - ликвидирует Армию "ведь мы мирная нация и ни один танк не должен выехать из ангара"
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шо ти несеш... звідки ви лізете порохоботи...
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А останется петюня- будет делать эти тренажеры на своей Петинской кузне из картона и фольги по цене " стелс" Подготовка танкистов на новейшем тренажере в "Десне" - видео младшего лейтенанта Бабкина - Цензор.НЕТ 8278
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їх буде робити Тігіпко, що купив цей завод
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как дерипаско алюминий в николаеве???
порошок не зря продал предателю завод
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Абраша! тебя забанили в Гугле и ты не можешь выяснить простую вещь, что "ЛенКузня" не делает танковые тренажеры?. у вас, зрадофилов, мозх как у хомячка.. его потенциала хватает только на испражнение мелким калом
производитель танковых тренажеров НПП «ЭНЕРГИЯ 2000»: ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ТРЕНАЖЕРНОЙ ТЕМЫ
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После Порошенко, который один тренажёр поставил, а десять продал, продавать уже нечего. А боевых медалей, и генеральских званий напродавал и кумовьям и нараздавл столько, что другие не успеют за ним.
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С днем советской армии друзья! по старой доброй традиции! Подготовка танкистов на новейшем тренажере в "Десне" - видео сержанта Бабкина - Цензор.НЕТ 9390


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Так ему же за эту символику срок светит.
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похоже на фейк, все таки не стоит забывать что у нас выборы. Но слова, сказанные о просьбе у ***** на коленях о мире - из истории не выкинешь! Это то, что утопило этого "артиста" в своем собственном дерьме в реальности, оторванной от сцены
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Не фейк, два часа провисело где-то с 7 до 9 утра, пока не напихали, потом удалили.
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Помним, помним Советскую Армию...
Особенно Иловайск...

«Следствие установило, что в оккупированной боевиками Горловке Безлер устраивал настоящие застенки. Захваченные Безлером военные ВСУ, правоохранители и гражданские подвергались жестоким пыткам, некоторые были убиты.
"Людям простреливали ноги, ломали кости молотками, пытали током и раскаленным паяльником. Пленных душили, кастрировали и снимали с них скальп", - сказал Луценко.
Свидетели отмечают, что подчиненные Беса каждый вечер строили пленных и расстреливали каждого пятого. Их также заставляли ходить по заминированному полю - в результате чего погибли десятки человек. Один из свидетелей присутствовал во время расстрела свыше 30 пленных.
Источник: https://censor.net.ua/n3113370»
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прикупить хочеш???
тебе не поможет
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А зачем видео складов выкладывать? Есть карты гугл и яндекс....Новых никто не построил...
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глупая затея выкладывать устройство и принцип тренировок ВСУ на всеобщее обозрение
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симулятры используются при обучении, никаких секретов.
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У нас таких "танкистов" пол страны.
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тобто, півкацапії?
Тоді НАТО "дрожит" Підготовка танкістів на новітньому тренажері в "Десні" - на відео сержанта Бабкіна - Цензор.НЕТ 4309
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От тебя мы ничего умного и не ждали.
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Ми також "нє ждалі" від Вас, що Ви розповідатимете тут про кацапські секрети.
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Нам давно известен твой главный "секрет". Підготовка танкістів на новітньому тренажері в "Десні" - на відео сержанта Бабкіна - Цензор.НЕТ 6452
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С офшорными другом Ахметова разве будем понты колотить.
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Кроме очевиднйо пользы нашим танкистам, очень больша помощь нашему ВПК, пусть работают....
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При Порошенко это сделали. А шо даст армии жуля и зероо. Поменяют оружие на фотоаппараты и сдадут пол Украины *****. Только Порошенко враг для раши, если верить их прессе. Ни жуля, ни зерооо-зеленский. Враг моего врага мой друг. Поэтому я выбираю Порошенко.
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Ю і ЗЕ можуть просто залишити СТРАТЄГА Муженка начальником Генштабу. І тоді нам перемога гарантована.
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Это сделали до Порошенко, при Порошенко продали сотни должностей в армии, стали продавать ордена и медали, Порошенко декларировал но застопорил НАТОвские реформы, Порошенко обещал, но не поднял зарплату военным на 30 процентов с января 2013 года. Порошенко обещал реформы правоохранителей, но главных воров в СБУ - не тронул, Порошенко и дальше олигархам помогает грабить страну, за что правильно называется Офшоренко, Порошенко балабол, без него такие тренажёры могли бы быть в любой части где нужную, а не для пиара только в Десне.
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А если бы Порося не вараволо , представляете какая была бы армия
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пруф про воровсво.
Зачем владельцу успешной корпорации, приносящей доходьі воровать?
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Неправильно, нужно задавать вопрос по другому: зачем тому кто украл в 90-х, и создал партию рыгов воровать , т.е зачем вору создавшему партию воров воровать? Потому что это суть вора, поэтому он и поддерживает воров-олигархов, а они поддерживают его или не мешают. И тогда все понятно.
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Конура какая-то. Конура по стандартам нато Підготовка танкістів на новітньому тренажері в "Десні" - на відео сержанта Бабкіна - Цензор.НЕТ 3601


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Все правильно в начальной стадии обучения ситуации боя нужно моделировать и чем больше таких упражнений тем опытнее бойцы...
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Только если бы Офшоренко со своими олигархами меньше крал, таких тренажеров было бы больше и в каждой части по натовским стандартам было бы учебное подразделение, но с Порошенковских бандой воров нам это не светит, вот такие единичные пиара разве что.
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В нашей украинской армии нужно больше восторженных идиотов-младших лейтенантов играющих на компьютерах.

,,На Белград, мы победим,, как кричал Йозеф Швейк
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"Пусть он немного проигрывает в ходовой, зато быстрей перезаряжается, быстрей наводится на цель и производит выстрел! А там, порой, всё решают секунды..."
Это потому-что лейтенант Бабкин считает, что на Т-72 до сих пор стоят прицелы (и СУО вообще) 80-х годов.
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Он считает так как ему сказали Порошенковские совковые генералы.
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Скажите Пете что ета коробка уже давно устарела. Уже лет 15 дети играют в World of Tanks и War Thunder
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Когда мужа нет, остаётся только на танке ездить.
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щоб поїздити у вашому розумінні, не обов'язково і "мужа" мати.
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не буду коментировать тренажёр, ясно что эта в разы цивилизованнее чем рассеянская система:

Как учат водить танк. Методические указания))
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тренажёр/ -впечатляет. Это не советская детская качалка с киноэкраном.
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Ось тепер я бачу, що армія готується до війни. Раніше, головне було гарно зустріти перевіряючого, нагодувати, подарувати пакунок, поводити по визначеним доріжкам.
Підтримую нові методи бойової підготовки, У це варто вкладати гроші. Слава Україні !
Ми обов"язково переможемо у цій війні. У мене служили солдати 10 національностей з усього СРСР, українці найкращі.
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Це тільки в Десні, а в НАТО у кожній в/ч такі, в РФ в кожному окрузі такі навчальні центри як в нас Десна, Порошенко не турбує оборона і безпека країни, його турбують офшори, його монополії на замовлення і вибори як гарант особистої безпеки.
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"Донецьк - це Україна" - екс-найкращий тенісист світу Євген Кафельников поставив на місце прихильницю окупантів

Екс-перша ракетка світу Євген Кафельников прокоментував статус якоїсь Олени Плотнікової, яка написала: "руська з Донецька (раніше була Україна)"."Лохушка (або лошок)! Донецьк - це і є (і завжди залишиться) Україна, а не те, що ти у себе в профілі написала", - наголосив 45-річний Кафельников у Твіттері.
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Видео конечно хорошее,особенно для противника,и обнадеживающие.Но мне кажется что любые подготовки наших ВСУ должны быть не для всеобщего обозрения или возможно это скрытая сдача врагу подготовки наших танкистов?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПодготовка танкистов на новейшем тренажере в "Десне" - видео младшего лейтенанта Бабкина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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