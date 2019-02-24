 Подготовка танкистов на новейшем тренажере в "Десне" - видео младшего лейтенанта Бабкина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал командир взвода бригады быстрого реагирования НГУ младший лейтенант Дмитрий Бабкин.
"Я вчера сидел за рычагами танка Т-64БВ в качестве механика-водителя и подорвался на танковой мине(...
Хорошо, что это был тренажёр...
Даже, если вам это не интересно - знайте, что качественная подготовка специалистов в нашей армии набирает обороты.
Какого качества тренажеры смотрите сами.
И это не штучная подготовка пилотов военной авиации, а массовая подготовка танкистов!
Наш Т-64БВ, не говоря про Т-64БМ "Булат", и совсем уже умалчивая про БМ "Оплот", легко надерёт жопу любому уралмашевскому Т-72, благодаря более продвинутой системе управления огнём.
Т-64 - это не значит, что танк который вы видите, буквально был создан в 64-м году, это говорит лишь о его "породе", о "родословной".) Т-64 - создавался как танк для прапорщиков, в отличие от Т-72, который, как бы, и моложе, но он создавался под сержантов, т.е. с более простом боевым модулем, но, с немного более выносливой ходовой и неприхотливым двигателем.
НО! Когда спрашиваешь у наших бывалых танкистов, на чем бы они хотели, если, вдру,г опять придется, воевать (не сильно ударяться в грёзы и мечты об "Оплотах") - они уверенно отвечают - на Т-64БВ. Пусть он немного проигрывает в ходовой, зато быстрей перезаряжается, быстрей наводится на цель и производит выстрел! А там, порой, всё решают секунды...
И это не мультик про ракету с непредсказуемой траекторией)
И да, Слава Украине!
фото сделаны в учебном центре Вооруженных Сил Украины "Десна". На фото не я)"
порошок не зря продал предателю завод
производитель танковых тренажеров НПП «ЭНЕРГИЯ 2000»: ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ТРЕНАЖЕРНОЙ ТЕМЫ
Особенно Иловайск...
«Следствие установило, что в оккупированной боевиками Горловке Безлер устраивал настоящие застенки. Захваченные Безлером военные ВСУ, правоохранители и гражданские подвергались жестоким пыткам, некоторые были убиты.
"Людям простреливали ноги, ломали кости молотками, пытали током и раскаленным паяльником. Пленных душили, кастрировали и снимали с них скальп", - сказал Луценко.
Свидетели отмечают, что подчиненные Беса каждый вечер строили пленных и расстреливали каждого пятого. Их также заставляли ходить по заминированному полю - в результате чего погибли десятки человек. Один из свидетелей присутствовал во время расстрела свыше 30 пленных.
Источник: https://censor.net.ua/n3113370»
тебе не поможет
Тоді НАТО "дрожит"
Зачем владельцу успешной корпорации, приносящей доходьі воровать?
,,На Белград, мы победим,, как кричал Йозеф Швейк
Это потому-что лейтенант Бабкин считает, что на Т-72 до сих пор стоят прицелы (и СУО вообще) 80-х годов.
Как учат водить танк. Методические указания))
Підтримую нові методи бойової підготовки, У це варто вкладати гроші. Слава Україні !
Ми обов"язково переможемо у цій війні. У мене служили солдати 10 національностей з усього СРСР, українці найкращі.
Екс-перша ракетка світу Євген Кафельников прокоментував статус якоїсь Олени Плотнікової, яка написала: "руська з Донецька (раніше була Україна)"."Лохушка (або лошок)! Донецьк - це і є (і завжди залишиться) Україна, а не те, що ти у себе в профілі написала", - наголосив 45-річний Кафельников у Твіттері.