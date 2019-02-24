 "Вы должны говорить, что Крым оккупирован, что у нас идет война": Джамала со слезами на глазах обратилась к дуэту ANNA MARIA. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, после выступления в финале Нацотбора Анна и Мария Опанасюк признались, что им обидно, что больше обсуждают не столько их, сколько их родителей.
Отметим, родители певицы живут в аннексированном Крыму и поддерживают оккупантов. Более того, матери артисток вручили медаль "за возвращение Крыма России".
"Мы сделали свой выбор, а родители – свой. Мы не можем его изменить. Если бы встал вопрос – выбрать конкурс или родителей, мы, как и любой нормальный человек, выбрали родителей. Мы, украинские певицы, мы родились в Крыму. Мы не нарушали украинских законов, мы не давали концертов в России. Мы любим Украину", - заверили певицы.
В ответ на их слова расплакалась член жюри Джамала, для которой Крым является Родиной.
"Я так же плачу, потому что выбрала родителей, потому что не могу к ним поехать, потому что они на оккупированной территории. Как вы можете говорить в интервью, что "Крым – наша родина?". Вы должны говорить, что Крым аннексирован, что Крым оккупирован, что у нас идет война. Вам надо это признать", - возмущенно обратилась к Анне и Марии Джамала.
На что артистки ответили, что уважают позицию Джамалы, однако "у каждой семьи свои обстоятельства", о которых "не все знают, но все их судят".
Каждый же твой ватный коммент пропитан паРашей .
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6 ЧЕ ЧЕ
7 Беньямин ВЕРБИЧ
9 Фран СОЛЬ
17 Феррейра Перейра СИДКЛЕЙ
20 Витор БУЭНО
23 Йосип ПИВАРИЧ
44 Тамаш КАДАР
94 Томаш КЕНДЗЁРА
99 Миккель ДУЭЛУНД
Что они прославляют в первую очередь? Они знают что такое Крым и где он находится? Их беспокоит война в Донбассе?
16 марта президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим ООС. Тогда в прессе появились сообщения о том, что он имеет родственников в Крыму и получал от них деньги.
Сергей Наев официально подтвердил, что в Крыму сейчас проживает его родной младший брат. Подарки он объяснил тем, что тот продал квартиру умершего отца, а определенную сумму наследства перечислил ему, что и указано в декларации. Также Сергей Наев подтвердил, что поддерживает родственные связи с братом.
Брат, согласно открытым данным, работает в региональном подразделении Пенсионного фонда России и появлялся в эфире телерадиокомпании "Крым". Там отметили, что он является "руководителем группы организации и учета процесса инвестирования ОПФРФ по Республике Крым". То есть, по сути брат Наева работает на оккупационную администрацию Крыма. Сергей Наев подтвердил, что с братом поддерживает связь, но "за его действия не отвечает".
Подібний поділ стався в багатьох сім'ях. Я читала про одну волонтерку, то за проукраїнську позицію в Криму її власний батько строчив на неї доноси.
У половины граждан Украины есть какая-нибудь родня
либо в Мокшандии, либо в оккупированных ОРДЛО или Крыму...
Что большинству из них не мешает оставаться патриотами
.
Едут эмигранточки в меховых пальто!
Едут в рестораны, на танцы и растраты --
Рассказать всем мансы, показать караты!
...чёй-то припомнилось из позапрошлой жизни...*)
ни чирикать даже не имеют права....