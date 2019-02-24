 "Вы должны говорить, что Крым оккупирован, что у нас идет война": Джамала со слезами на глазах обратилась к дуэту ANNA MARIA. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, после выступления в финале Нацотбора Анна и Мария Опанасюк признались, что им обидно, что больше обсуждают не столько их, сколько их родителей.

Отметим, родители певицы живут в аннексированном Крыму и поддерживают оккупантов. Более того, матери артисток вручили медаль "за возвращение Крыма России".





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"Мы сделали свой выбор, а родители – свой. Мы не можем его изменить. Если бы встал вопрос – выбрать конкурс или родителей, мы, как и любой нормальный человек, выбрали родителей. Мы, украинские певицы, мы родились в Крыму. Мы не нарушали украинских законов, мы не давали концертов в России. Мы любим Украину", - заверили певицы.

В ответ на их слова расплакалась член жюри Джамала, для которой Крым является Родиной.

"Я так же плачу, потому что выбрала родителей, потому что не могу к ним поехать, потому что они на оккупированной территории. Как вы можете говорить в интервью, что "Крым – наша родина?". Вы должны говорить, что Крым аннексирован, что Крым оккупирован, что у нас идет война. Вам надо это признать", - возмущенно обратилась к Анне и Марии Джамала.

На что артистки ответили, что уважают позицию Джамалы, однако "у каждой семьи свои обстоятельства", о которых "не все знают, но все их судят".