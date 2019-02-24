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 "Вы должны говорить, что Крым оккупирован, что у нас идет война": Джамала со слезами на глазах обратилась к дуэту ANNA MARIA. ВИДЕО

Член жюри Национального отбора Евровидение-2019, певица Джамала со слезами на глазах объяснила дуэту ANNA MARIA, что Крым является оккупированной территорией Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН,  после выступления в финале Нацотбора Анна и Мария Опанасюк признались, что им обидно, что больше обсуждают не столько их, сколько их родителей.

Отметим, родители певицы живут в аннексированном Крыму и поддерживают оккупантов. Более того, матери артисток вручили медаль "за возвращение Крыма России".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Эти существа - просто русские бл#ди", - сестер Опанасюк из дуэта "Анна-Мария", участвующих в отборе на Евровидение-2019, обматерили в прямом эфире. ВИДЕО

"Мы сделали свой выбор, а родители – свой. Мы не можем его изменить. Если бы встал вопрос – выбрать конкурс или родителей, мы, как и любой нормальный человек, выбрали родителей. Мы, украинские певицы, мы родились в Крыму. Мы не нарушали украинских законов, мы не давали концертов в России. Мы любим Украину", - заверили певицы.

В ответ на их слова расплакалась член жюри Джамала, для которой Крым является Родиной.

"Я так же плачу, потому что выбрала родителей, потому что не могу к ним поехать, потому что они на оккупированной территории. Как вы можете говорить в интервью, что "Крым – наша родина?". Вы должны говорить, что Крым аннексирован, что Крым оккупирован, что у нас идет война. Вам надо это признать", - возмущенно обратилась к Анне и Марии Джамала.

На что артистки ответили, что уважают позицию Джамалы, однако "у каждой семьи свои обстоятельства", о которых "не все знают, но все их судят".

...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Гастролирующая в РФ певица MARUV победила в украинском отборе на "Евровидение-2019". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3113429
 
   
 Топ комментарии
 
"У каждой семьи есть обстоятельства"...родителей они выбрали ...А на конкурс зачем поперлись.? Или думали пропетляете и никто не узнает, что ваша мать,.мать их так, пособница оккупантов, а вы сами коцапские бл...ди. прикрывающиеся українською мовою...Депутаты,ау, где закон о коллаборантах ???
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Порошенко не давали можливість ,умисно, продати свій бізнес в рашке. Це такі ,як ти цього не знають, і спекулюють.
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кто о чем, а кацап о гомосексуализме. Иди вон башку об мавзолей разбей, мокша
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Кацап , да от тебя же за версту несёт рюцким миром , весь интернет им завонял уже .Ты шо , думаешь что тебе тут поверят шо ты не москаль . ?"Ви маєте говорити, що Крим окуповано, що у нас триває війна", - Джамала зі сльозами на очах звернулася до дуету ANNA MARIA - Цензор.НЕТ 7575.
Каждый же твой ватный коммент пропитан паРашей .
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Деякі артисти і функціонери від культури і спорту намагаються "втюхівати" суспільству, що ці напрямки нашого буття --поза політикою. Це просто дебільство і намагання банального заробітку для розкішного життя. Люди культури і спорту в першу чергу повинні прославляти свій народ, свою державу, свою історію, свій бит. Це публічні люди і в них подвійна відповідальність за їхню поведінку. Більшість функціонерів--це такіж продажні , як і артисти.
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Люди культури і спорту в першу чергу повинні прославляти свій народ, свою державу, свою історію, свій бит.

Динамо Киев

6 ЧЕ ЧЕ
7 Беньямин ВЕРБИЧ
9 Фран СОЛЬ

17 Феррейра Перейра СИДКЛЕЙ

20 Витор БУЭНО

23 Йосип ПИВАРИЧ

44 Тамаш КАДАР
94 Томаш КЕНДЗЁРА
99 Миккель ДУЭЛУНД

Что они прославляют в первую очередь? Они знают что такое Крым и где он находится? Их беспокоит война в Донбассе?



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интересно получается, виновата Джамала, но не ватные головы. как надоели эти неприкасаемые ольгинцы на этом сайте, куда катится цензор....
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Раз уж речь зашла о родственниках в Крыму, нате вот еще:

16 марта президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим ООС. Тогда в прессе появились сообщения о том, что он имеет родственников в Крыму и получал от них деньги.
Сергей Наев официально подтвердил, что в Крыму сейчас проживает его родной младший брат. Подарки он объяснил тем, что тот продал квартиру умершего отца, а определенную сумму наследства перечислил ему, что и указано в декларации. Также Сергей Наев подтвердил, что поддерживает родственные связи с братом.
Брат, согласно открытым данным, работает в региональном подразделении Пенсионного фонда России и появлялся в эфире телерадиокомпании "Крым". Там отметили, что он является "руководителем группы организации и учета процесса инвестирования ОПФРФ по Республике Крым". То есть, по сути брат Наева работает на оккупационную администрацию Крыма. Сергей Наев подтвердил, что с братом поддерживает связь, но "за его действия не отвечает".
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І що з того ? У вас є докази що Наєв працює на окупанта ?
Подібний поділ стався в багатьох сім'ях. Я читала про одну волонтерку, то за проукраїнську позицію в Криму її власний батько строчив на неї доноси.
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Та што ты тут истеришь козломордый?
У половины граждан Украины есть какая-нибудь родня
либо в Мокшандии, либо в оккупированных ОРДЛО или Крыму...
Что большинству из них не мешает оставаться патриотами
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Это настоящий фэн-шуй - кацапских ****** ткнули носом в их собственное дерьмо! Браво!
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Джамала не хочет рассказать, как зарабатывают родители в Крыму? как они успешно кормят и поят оккупантов и руснявых курортников? Пансион содержат для отдыхаюших кацапчиков? Так еще и налоги стране агрессору платят. Ай-я-яй
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А чего это Джамала корчит из себя такую патриотку? После её гастролей в РФ когда еще не прошло и года после оккупации Крыма. Теперь других морали учит. Лицемерка.
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Фейс Скрипіна коли гурт Анна-Марія не може згадати чій Крим і несе маячню про "іскуцтва внє палітікі
"Ви маєте говорити, що Крим окуповано, що у нас триває війна", - Джамала зі сльозами на очах звернулася до дуету ANNA MARIA - Цензор.НЕТ 3672 .
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Гебня их отправила на украинский отбор евровидения и провокация удалась, куча вони в интернете, а сколько еще будет на кисель-тв
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Усика своего благодарите. С его крымнашем и гастролями по Раше. Почему ему можно, а Марув нельзя?
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Нельзя и Усику и некому. Если признать, что Крым российский, то ты предатель. Я так считаю. Крым - это Украина. Россия - агрессор и с ней у на с военное положение. Признаем российским Крым, придется признать российским Лугандон. Дальше Харьков и Киев. Не надо премыкаться перед теми, ко имеет какое-то влияние на Запад. Главное - это независимость!
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Идиотизм организаторов зашкаливает! Сначала самим допустить к конкурсу артистов с сомнительной репутацией, затем самим же устроить на этом фоне грандиозный скандал.
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Наверное правильно было бы сказать-вы должны ОСОЗНАТЬ.
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Їм потрібно було не лізти в це діло. А в Криму є чимало українських патріотів.
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Євробачення - це багато шуму з нічого. Просто шоу з піснями-одноденками. Але бувають винятки. На щастя, а тепер бачимо, що, на жаль, у цьому році винятком стала група Brunettes Shoot Blondes з піснею Houston. Якщо це не супер - то щось близько до цього. Чому вона не стала переможцем - тому що піпл голосує. Шкода.
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Улицы на Брайтоне запружены авто --

Едут эмигранточки в меховых пальто!
Едут в рестораны, на танцы и растраты --
Рассказать всем мансы, показать караты!

...чёй-то припомнилось из позапрошлой жизни...*)
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оставьте вату в покое - они не Украина и поетому от имени Украины, ни петь,
ни чирикать даже не имеют права....
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Вы должны говорить, что Крым оккупирован, что у нас идет война": Джамала со слезами на глазах обратилась к дуэту ANNA MARIA. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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