 Прощание с бойцом 24-й ОМБр Василием Богоносюком, погибшим на Донбассе, прошло на Тернопольщине. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете местного издания Ternopil Live, передает Цензор.НЕТ.

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"Он всегда каждому любил помочь. Мне очень трудно говорить о нем, потому что он еще и мой недалекий сосед, но о нем можно только самое лучшее", - говорит в сюжете Ольга Добровольская, председатель Кривеньковского сельского совета.

Завуч кривеньковской школы Лариса Боднар рассказывает: "Совсем недавно была его встреча, 15 января. Он принес детям флаг своей части с подписями собратьев. Он говорил очень мало. Говорил, что нельзя ему рассказывать и просил даже фото в интернет не забрасывать. Мы так и сделали, как он просил. Какими были его слова? Любите Украину, уважайте родителей и главное - будьте, дети, здоровыми".

Василий Богданович Богоносюк родился в 18 октября 1980 года. В 2014 году ушел добровольцем на фронт. Четыре раза подписывал контракт, служил старшим солдатом 24-й отдельной механизированной бригады. Погиб воин от пули снайпера 20 февраля около 17:00 в районе города Марьинка Донецкой области.

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Находясь на наблюдательном посту, старший солдат Богоносюк заметил движение со стороны врага, заблаговременно предупредил боевых побратимов и открыл огонь. При смене боевой позиции получил ранение пулей снайпера и был эвакуирован в ЦРБ г. Курахово. Врачебно-сестринская бригада 66-го военно-медицинского госпиталя до последнего боролась за жизнь воина, дважды запускала после остановки сердце, но ранения оказались несовместимыми с жизнью.

У Героя остались жена и двое детей.