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Все про:Евровидение (659) отбор (109)

 Гастролирующая в РФ певица MARUV победила в украинском отборе на "Евровидение-2019". ВИДЕО

23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2019".

В финале национального отбора соревновались шесть исполнителей: группы Freedom jazz, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, KAZKA и ANNA MARIA, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на UA: Перший.

Зрители и члены жюри (Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов) проголосовали за исполнителей так:
Freedom jazz получили 6 баллов от судей и 4 балла от зрителей
YUKO получили 4 балла от судей и 1 балл от зрителей
MARUV получила 5 баллов от судей и 6 баллов от зрителей
Brunettes Shoot Blondes получили 2 балла от судей и 3 балла от зрителей
KAZKA получили 3 балла от судей и 5 баллов от зрителей
ANNA MARIA получили 1 балл от судей и 2 балла от зрителей
Наибольшее суммарное количество голосов - 11 баллов - получила MARUV с песней "Siren Song".

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"Общественный вещатель предоставил победителю нацотбора на ознакомление договор с условиями участия в международном песенном конкурсе "Евровидение". Официальное объявление представителя от Украины на "Евровидении-2019" состоится по завершении проверки музыкантов на соответствие условиям и после подписания договора", - отмечается в сообщении.

Как сообщает Обозреватель, после выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".

Певица призналась, что несколько стран предлагали ей представлять их на Евровидении. Однако она отказалась, потому что является украинкой. А ее позиция заключается в том, что только граждане могут представлять собственную страну. Она не призналась, кто именно предложил, однако уточнила, что среди них была Турция.

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Ведущий Сергей Притула спросил, каким образом сосуществует патриотизм с гастролями в РФ. Ведь "у нас с Россией очень большие проблемы, которые называются военная агрессия".

"Я на этот вопрос отвечала во многих интервью. Хочу напомнить, что конкурс Евровидение – его создали после Второй мировой войны для того, чтобы страны объединялись. Чтобы появился общий праздник, что-то целое, интересное, чтобы делились культурой. Я считаю – это круто и классно. Нужно это поддерживать", – ответила Корсун.

Она уточнила, что это не политический конкурс, а по всем вопросам посоветовала идти в Верховную Раду.

"У меня много зрителей и из Украины, из России и Турции. Все они приезжают на разные концерты, в разные точки мира. У них есть свои чаты, фаны, которые между собой общаются. Неважно, с какой ты страны, на каком языке разговариваешь. После меня хорошее настроение, классное ощущение", – добавила певица.

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Притула уточнил у нее, неужели после выступления в условном Геленджике к певице приходит какой-нибудь мужчина и говорит: "Я послушал вашу музыку и решил отложить автомат Калашникова и не поеду больше на Донбасс".

"Такого я не слышала выражения. Я уверена, что многие люди, кто живут в России, они отлично относятся к тем, которые живут в Украине и слушают украинскую музыку, восхищаются ей. Не все плохие, нельзя судить всех по одному человеку, по президенту всю страну. Не может быть четыре миллиона или миллиарда, по-моему, там жителей России, всех откровенно плохих, которые хотят воевать", – сказала она.

На это Притула пошутил: "Вы знаете, четыре миллиарда – это наверно мечта их президента, а четыре миллиона – это наша".

Судья Андрей Данилко напомнил, что сейчас напряженная ситуация. "Я желаю вам как-то справиться. Как? Я не знаю".

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На вопрос Джамалы, которая смоделировала ситуацию с пресс-конференцией в Тель-Авиве "чей Крым" певица все же ответила: "Ukraine, of course (Украина, конечно же)".

Напомним, MARUV (Анна Корсун) в апреле 2019 года выступит в нескольких российских городах. В частности, в Москве. В 2018 году она участвовала конкурсе "Новая волна" в Сочи.

Вокалистка группа лейбла Ивана Дорна YUKO является гражданкой Российской Федерации, однако уже получила вид на жительство в Украине. Когда ведущий нацотбора Сергей Притула спросил у участников YUKO, почему они ездили с гастролями в Россию, солистка дуэта ответила, что она выступала у себя дома.

Родители участниц дуэта "Анна Мария" проживают в оккупированном Крыму. Мать - Лариса Опанасюк, занимает должность вице-премьера оккупационного правительства и награждена медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма". Отец - Александр Опанасюк в 2014 году перешел на службу РФ и был назначен оккупационными властями "судьей Верховного суда Крыма". В 2016 он ушел на пенсию.

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В Украине супруги Опанасюк являются фигурантами уголовных производств о госизмене и базы "Миротворец". Но оба недоступны органам следствия, поскольку живут в аннексированном Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/v3113414
 
 
 Топ комментарии
 
Навіщо взагалі цей конкурс Україні?
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Для MARUV (Анна Корсун) нет 13 тысяч убитых россиянами украинцев, для них только один Путлер виноват который якобы лично убил 13 тысяч украинцев и оккупировал Крым и Донбасс, такие в 1945 в Германии говорили "а мы не знали что евреев сжигать не хорошо виноват Гитлер его и судите". Одним словом это российские коллаборанты которые в случае победы россиян говорили бы совершенно другие слова.
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Відверто кажучи я вже не в тому віці щоб таке мене цікавило... Ну, а кому це подобається то вже є вибір їхнього смаку.. Ми росли на бітлах, ледцеппелін ,аббі і т.п. Такщо так якось..😃
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З нами Бог та Україна Та справа не в музиці навіть.Ви подивіться скільки людей в Києві проросійських,а скільки бандитів заїжджає.А все тому,що українці добренькі до ворогів.
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Це проблема всіх великих міст і не лише в Україні. Подивіться що робиться зараз в Парижі чи в Римі.. Купа емігрантів, а з ними гора проблем.. Так що Київ в порівнянні це ще тихе курортне містечко..😃
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З нами Бог та Україна Ну в Польщі і Чехії немає мігрантів.Це лівацька політика.В нас такого ще не повинно бути.В нас повно саме проросійських сил.Усі ті кримінальні авторитети пов'язані з Московією.Як можна здолати їх,якщо вони в тилу сидять,не зрозуміло.
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Не знаю, як в Чехії а в Польщі проблем не менше.. Всі великі і малі міста переповнені бандерівцями. Дійшло до того що подекуди місцеві поляки пересуваються лише вдень і лише по одному короткими перебіжками аби їх не підстрелили. А що вночі робиться то навіть не до оповідання.. Уряд Польщі навіть був змушений звернутися до Трампа щоб той ввів американську армію в країну, аби хоч якось захистити поляків від бандерівського терору..😕😕😕
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чудак человек, а ты сам то голосовал чи видел выступленик чи так ********* из за заголовка сатьи. можешь свой скудный к исскуству мозг не напрягать
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зрители дали само больше ей, давай бджол еще разок чи память у кого то не того
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Скрыпин о нацотборе на "Евровидение": У вас глаза на жопе выросли, что вы столько ваты напихали в отбор?
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#Грішин‏ @grishyn_ua 3 часа назад

Тут @skrypin дивиться Євробачення і не може зрозуміти, чому конкурс став таким заполітизованим.

Гастролирующая в РФ певица MARUV победила в украинском отборе на "Евровидение-2019" - Цензор.НЕТ 6507
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ванек сиди там бабло заратывай а про украинце забудь, ну не твое это, козак не твое
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При первом интервью она опозорит Украину . Интелект зашкаливает .
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Она еще сказала ,что в РФ проживает 4 млрд) граждан и послала нах Раду и всех депутатов. Что она в Израиле скажет можно только догадываться.))
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И такие же как здесь зрители будут впитывать её "философию"...
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та таке жюри як Вірка пердючка що сама зажигала на расії.
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Я смотрела ее интервью. Талантливая девочка из Днепропетровской области, сама пишет песни, училась в Харькове. Участвовала в "Голосе Украины", кстати была в команде Лазарева, вылетела в прямых эфирах. Потом была на Х-Факторе в команде Каменских, которая ее не взяла в прямые эфиры "из-за сложного характера". Потом ее долго мурыжил продюсер Никитин (Казка-его группа), но не взял из-за того, что у нее есть свое мнение. Она просидела несколько месяцев в нищете, ела мивину и ходила пешком, поломался ноутбук и она не могла писать песни. Обратилась к знакомому музыканту, чтобы помог со студией, и они вместе написали хит, набравший в Ютубе почти 90 млн. просмотров https://www.youtube.com/watch?v=CTwiB1uw9sQ.
После этого ей стали предлагать концерты, на которые она конечно соглашалась - на любые, хоть в России, хоть в Турции, хоть где угодно. Она сама себе продюсер, композитор, аранжировщик и певица. Многие украинцы работают в России, чтобы выжить, но далеко не все они зажравшиеся сволочи, ради денег готовые предать свою страну (как Лобода, например, которая сейчас судья российского Голоса).
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Я вже плачу : «ходила пішки « . Бідна , тому й роздіта, тільки шеста не вистачало.
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Она никак не могла добиться популярности, пока ей рос. продюсер не предложил раздеться и петь с голой -опой и все -пошла популярность, просмотры, стала талантом и звиздой.)
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Сказка для лоха зе-инфантила
Откуда вас столько зебилов в стране?
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А какое отношение все перечисленное имеет к выступлению на Евровидении как представителя Украины ? Да первые же кто начнёт трубить о том , что Украина даже на конкурс выставляет задницы лесбиянок , будет ваш мордер . То что она глупа , и не знает элементарных вещей , это не главное , а вот то , что она плюет на тысячи погибших , это уже позиция .
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Евровидение? и там певцы?
ну тогда вася с манькой на пригорке - покорители Ельбруса...
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да там есть певцы, например АВВА стала знаменитой после Евровидение - так что.
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не слежу за евровидением, не моя музыка - интереса ноль.

етого, прошлого, следующего - какая разница,
если кацапы умудрились и ети мяукания превратить в политику?
славяне голосусуют за ето, а не славяне за то - наплевать....
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Абба и без всякого Евровиденья были уже звёздами . И кто кроме них??
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серёзно? и в каком году они победили и в каком создана група - ну чтоб понять, как давно они были известны за приделами Скандинавии.
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странно, выставили видео такое видео, где чтоб понять кто выиграл надо перекрутить конец или смотреть всё 3 часа и 42 минуты - отличная работа.
о песне и выступление - если проидут в финал то это уже успех - личное мнение.и как, как поддержать Украину, если на сцене рекламируется ......, и это скорее вульгарно чем секси - в этом году вы без моей поддержки
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у меня есть последняя надежда, что умные люди этой дуре переделают постановку номера. По сравнению с тем что было в 1-ом полуфинале, сегодня все было почти пристойно.
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тогда то первое нельзя без предупреждение показывать во многих странах
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поздравляю, если ещё его отправить чуть подработать к исполнению в Стокгольм - то весма возможно гранд при ваш.
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Для MARUV (Анна Корсун) нет 13 тысяч убитых россиянами украинцев, для них только один Путлер виноват который якобы лично убил 13 тысяч украинцев и оккупировал Крым и Донбасс, такие в 1945 в Германии говорили "а мы не знали что евреев сжигать не хорошо виноват Гитлер его и судите". Одним словом это российские коллаборанты которые в случае победы россиян говорили бы совершенно другие слова.
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"нє митьйом так катаньєм"... замість крисячок місцева покацаплена ***** буде "рекламувати" українок, повзаючи по підлозі з розкаряченими лаптями.. а перед тим дасть вбивцям-окупантам на параші під вивіскою "за мір с мишебраттями!" ТЬФУ НУДИТЬ ВІД ВАС БРИДКІ ЧОРТОВІ *****!!!
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А ты считаешь, что лицом Украины должна быть жо?
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От Украины в Тель-авив поедет ..лядь.
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ну, якщо співає як...., поводиться як...., виглядає як.... - то так вона і ....
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Почитал коменты...ваты море...дебилов тьма и каждый будучи никем в этой жизни лезет с оценками и советами...тутпублика ничем не лучше кацапов...такие же упоротые.
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чудак шо за оследние 5 лпт будку построил? ты ли это
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шо даже протитутки не дают, друже бувае души гуся
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Ватная шлюха представляет Украину на евровидении
Ватная зе-шлюха - лидер президентской гонки
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А почему Пете можно там заводы держать во время войны? И торговать с рашей. До конца уже договаривай.
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кому колаборанти - кому "лєйся пєстня на просторє"

Bohdana Shevchenko‏ @bbshevch

6 квітня - Москва - концерт представників України на Євробаченні. Співачка MARUV, що гастролює в РФ, перемогла в українському відборі на "Євробачення-2019" - Цензор.НЕТ 605
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Этот выбор называется …. из всех ВАТ выбрали самую "сладкую" ...
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А почему Зеле можно кино на рассее снимать, а мару песни там же петь нельзя??
И то и другое хочет ПРЕДСТАВЛЯТЬ УКРАИНУ. Одна ватка их и поддерживает)))

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А це все через Порошенка-барига винуватий.. Нада всих на вилах винести i зiрвать Киiв!! ЗРАДА
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Яка ганьба.! Україну на сцені буде представляти проститутка...
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а проститутка не худшее что есть в этом мире.

а точнее - вполне нормальные представители этого мира...
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проститутки - они просто честнее...
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З критикою за політичну безпринципність повністю згодний, а ось як артистка вона більш ніж підходить. Ми в 21 сторіччі ніби живемо, що тут такого. Складається враження, що Maruv - це індикатор закомплексованості левової частки населення України.
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номер откровенно пошлый. Напоминаю, нас будут смотреть приличные люди из приличных стран, а не аудитория каналов "кино для взрослых"
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чему удивлятся.у нас за ватого клоуна зелю голосовать будут некоторые.
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лучше всех пели крымские барышни-сепаратистки - енто факт.

но их засудилию, а могли занять призовое место на евро.

судии тупые в прошлом году выбрали придурка - 27 место-последнее.

ента джамала так старается, что типа только сама она лучшая, все остальные на 27.

ну и в ентом тоже будет 27.
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Если евровидение вне политики пусть участники поют от себя лично,а не от страны.
А то какой то развод гибридный получается как и в спорте.
Вся страна болеет за свою команду,а не за этих личностей и их личные достижения,а потом оказывается что спорт и музыка в не политики.
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Не только страна болеет, а еще и оплачивает поездку из нашего бюджета.
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они не пели, а голосили. Как типичные кацапки.
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Випадково побачивши розкарячених телиць на екрані, я подумав, шо перший канал почав транслювати порнуху з вебкамери, а виявляється це нині так співають. Жах.
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Я Вас прошу, пусть "девочка" таки подрыгает своими ножками.
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"Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко заявив, що артисти, які гастролювали в РФ або не визнають територіальної цілісності України, не можуть брати участь у фіналі національного відбору на Євробачення-2019. Про це він написав у своєму Twitter. "Тому, щоб ситуація не зайшла в глухий кут, підтримую тих, хто вважає, що, з огляду на негативний суспільний резонанс і загрози інформаційній безпеці України, такі артисти не можуть брати участі в конкурсній частині фіналу національного відбору на Євробачення-2019""
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с добрый утром! проснулся, когда закончился конкурс.
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это он утром написал но видимо ничего не предпринял.
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Гузель Хасановататарка которая поет в рф .голос ангельский я не прополитику никого не оскорбляю ..но просто послушайте это не калека на кресле с поющими зубамиСпівачка MARUV, що гастролює в РФ, перемогла в українському відборі на "Євробачення-2019" - Цензор.НЕТ 9336
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Но этой-то "философия" известна и она представляет страну, а фанаты не различают - она представляет как певица или общественный деятель, который им разъясняет - что к чему...
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если слушаете Анну Корсун то вы против Пэтра а значит автоматически вы агенты кремля ....бу-гагагага поровши
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Гастролировала в России, а после Евровидения будет по всему миру! На вопрос чей Крым получили ответ? Теперь у Порошенко спросите чей, а то может он забыл, сегодня в жовкве сказал, что воюет с украинским агрессором. И хватит обсирать выбор Украины.
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Должны были ехать две маленькие ляди, но вчера, а поедет одна лядь, но большая , но уже сегодня.
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Дуже шкода що а міжнародному конкурсі Україну не представляють УКРАЇНСЬКІ виконавці , а все якийсь іноземний суржик! Невже Країна яка має Співучу Націю не може знайти Гідного представника! Здається мені що не має бажання їх допустити до конкурсу! Саботаж як у владі так в культурі яку втрачаємо саме як НАЦІОНАЛЬНУ !
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Дуже шкода що а міжнародному конкурсі Україну не представляють УКРАЇНСЬКІ виконавці , а все якийсь іноземний суржик! Невже Країна яка має Співочу Націю не може знайти Гідного представника! Здається мені що не має бажання їх допустити до конкурсу! Саботаж як у владі так і в культурі, яку втрачаємо саме як НАЦІОНАЛЬНУ !
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Вате расскажут что не все 4 мил их убийцы - вот они за нее и проголосуют, тем более школа Лазарева - Жирик его судить собирался
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Нормаль.По крайней мере лучше безголосой Каzки или крымских сепарок
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Одна из самых мелодичных стран мира,если не самая, умудрилась допустить в финал три курвы!
Отправьте фанатов с хитом Путин *****,ла ла ла ла ла ла ла ла! Гордости больше за страну будет.
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Это был не национальный отбор, а какой то вато-отбор.
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Об'єктивно Марув у фіналі була кращою... Тож не дивно що вона перемогла в нашому відборі... Інша справа чому таких взагалі допускають до всяких відборів? Риторичне питання, але якщо врахувати що це тема СТБ (який ні разу не ватний) то тут нічого дивного... Ватний продюсер Квінта, ватний Данилко в журі, який думаю і сам гоп-гоп десь в підмосков'ї час від часу видає, Філатов - рускояичний "патріот".... От і маємо...
П.С. Європа любить секас і всякі збочення тож ризикну припустити що у Марув є шанс привезти перемогу в Україну))) А винен у всьому буде однозначно Порошенко...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГастролирующая в РФ певица MARUV победила в украинском отборе на "Евровидение-2019". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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