 Уничтожение дзота наемников РФ возле Ясиноватой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer, сопроводив подписью: "И снова чей-то несчастный дзот на ЯБП".

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