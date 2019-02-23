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 Уничтожение дзота наемников РФ возле Ясиноватой. ВИДЕО

Уничтожена дерево-земляная огневая точка, расположенная на Ясиноватском блокпосту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer, сопроводив подписью: "И снова чей-то несчастный дзот на ЯБП".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли в результате подрыва микроавтобуса на противотанковой мине вблизи оккупированной Оленовки, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3113406
 
 
 Топ комментарии
 
на 7 сек. видно как сепары погнали в сторону расположения ближайшей стиральной машинки...чистить кальсоны обделанные от лютой ненависти к украм))))
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на 7 сек. видно как сепары погнали в сторону расположения ближайшей стиральной машинки...чистить кальсоны обделанные от лютой ненависти к украм))))
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Это один самый шустрый... остальные остались - им же телевизор рассказал что укропы не умеют стрелять...
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3 ка или 8 ра сдавали зачёт Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 6291 скорей всего сдали Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 6291
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Давно не читал мантры про то, как Порошенко лично запретил стрелять. Неужели методички обновили? Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 6052
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Так він , дійсно, "запрєтіл" використовувати одну міну на одного касаба - не економно, якось, а от вистріл - попадання ... і цілий ДОТ з усім "содєржимим" ...То діло.
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Красиво!
Но редакторам на заметку: дот и дзот - это немного разное.
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там и то и другое рядом Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 6234 но шмаки бум не плохой Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 531
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Что там гавкал карликовый фюрерок? На миру и смерть красна? Мечта любого кацапа - подохнуть под такой фейерверк. И дамбаское быдло учится у больных на голову...
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Там вроде кацики закон приняли в своей помойке, что бояра не должна стоить дешевле самой поганой ихней паленки...
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Поповнюють бюджет. Денег нет но ви держитесь. Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 2039
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За все це Порошенко відповідатиме, правда ж Юлія Володимирівна? Вся лугандонія чекає цього моменту, не підведіть, не киньте їх, як тих бабульок після вашого мінитгу!
Ну що, дружно голосуємо за Йулю?
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Так, голосуємо. Вибирати є з кого. Тимошенко, Зеленський, Садовий, Гриценко. Більше жодного кандидата не існує. Це муляжі. Фантікі от канфєт. Хоть і с картінкой свірєпого Тузіка.
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Ви про Порошенка забули, а дарма, бо це єдино правильний вибір.
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"Видите ли, в результатом Вашего выбора всякое может быть.
И под всяким я имею в виду не только хорошее. Потому что очень многие люди ставят вопрос таким образом, что, мол, неужели комик на посту Президента - это хуже, чем олигарх на этом же посту? Вопрос, кстати, отнюдь не праздный. Потому что ну разве может стать хуже, чем было, если поменяются цвета флага? На, например, цветов на флаге станет три? Например, черный, красный и синий. Ведь не начнут же людей тащить на подвал, убивать за авто, а по городам не начнут же лупить "грады". Так ведь?
Жители Донбасса в 14-м году тоже сделали выбор. Не все, конечно. Но достаточно многие, чтобы выбор был сделан, и последствия обрели плоть и кровь. Много крови. Ведь выйти на улицу с плакатом "Путин введи войска" - это выбор. Осознанный и однозначный. Просто они не подумали о последствиях этого выбора. Им казалось, что куда уж хуже: укропы выгнали Януковича, и сейчас сюда поедут поезда дружбы от страшного Правого Сектора. Хуже не бывает, да? И им пришел в голову простой и понятный сценарий развития событий: он позовут путина, и бравые русские витязи ссаными тряпками погонят укропов в их львовское логово. Ну, вы же знаете: русские своих не бросают, да?
Им не пришло в голову, что проклятые укропы могут упереться рогом и не побегут в свой Львов. Что гореть будет не Киев, а Дебальцево. Что война пройдет по их городам, а не по далеким Карпатам. Что они просят объявить своей стране войну, в конце концов. Они не оценили риски, не обдумали последствия и заплатили за это цену - нищету, разруху, войну, смерть. А ведь им казалось, что хуже некуда. Оказалось: есть. И будет еще хуже.
Сейчас гогочущие долбое*ы предлагают выбрать Президентом известную кремлевскую подстилку Юлю. Или известного комика Вову. Или известного продажного 3,14ора Аталотия. И они заверяют, что падать уже некуда. Что не будет хуже.
И у меня возникает вопрос: а вы точно все обдумали? Точно-точно? Вы совершенно уверены, что результатом вашего выбора не станут горящие города? ВАШИ города? Жители дамбаса были уверены, что все просчитали. Что их ставка - верняк, и проиграли всё. Буквально ВСЁ. Свободу, жизни, имущество, экологию, промышленность… you name it.
Так что если вы уверены, то бюллетень в руки, и вперед - доверяйте руль чуваку без опыта. Гнарр смог, почему бы Вове не смочь? Просто держите в уме одну простую мысль: если вы ошиблись, то ваш дом и вся ваша жизнь могут сгореть. И виноваты в этом будете только вы сами. И, кстати, не забывайте про потомков - они тоже когда-нибудь прочитают про вас в учебнике и либо похвалят, либо покрутят пальцем у виска, и вздохнут "во дебилы были". Последствия они такие. Иногда на века."
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Эти животные ,вроде , своих не бросают !? А этот "шахтёр" нарушил правила ..... бежал как сайгак ... Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 4233
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Тут последний месяц замес локальный на замесе Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 109 пока проверяем про комбата дыры с погоняло грек Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 109
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димок димок від машин мов дівочи літа,
не той уже Миргород, Хорол річка не та..


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Красиво ! Там один "бурят как я рад" ноги делал .... спаслось животное ?
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На перегной кацапо-фашисткую падаль! Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 3752
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Притула красава - за словом в карман не лезет. Ну а Марув - обычная поп-шлюха без Родины и флага. У нас половина эстрады такой, к сожалению.
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ну от, маєте "погони": на ЄвроБ їде "гідно представляти Україну" русская гражданка Марув (11) - і #двєгадіни дістали утішні 2 бали
інформаційну операцію завершено,і вам з цим жити
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а война ведь гражданская только трупы везут на московию и какого отечества их отечество скопытилось в 91м Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 8847 Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 4714 Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 9370
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Бывшего «министра ДНР» Алексея Красильникова задержали в России за кражу зарядки от мобильника и депортируют в Украину.
Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 6028
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что то разтерялся - в начале ролика мало снега а с 22 секунды много, это комбинация двух видео одного дзота, только с разных сторон снято ( с южной на северную и с северной на южную) ?
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это у развязки на ясеноватую там любил тусить одно время куриный маршал под ней Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 1896
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да... так часто весной бывает... (когда то плюс то минус)
на одном склоне снег лежит - туда солнце не заглядывает, а на другом - трава зеленеет
нууу..я подумал так.... а как было.?..так может и было!
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Вах! Вах! Вах!.. 😁😁😁😁😁😁

👍👍👍👍👍👍👍 .....
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На 0:38 чи не пряме попадання в носітєля рюзьке міра? Бо кольори такі, точно козломорде луснуло
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бк рванул и судя по всему явно не патроны Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 6127
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пердак сдетонировал у ихтамтута. Знищення ДЗОТу найманців РФ біля Ясинуватої - Цензор.НЕТ 4018
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то все 3 ящика водяры, на 23e заготовленые, рванули....
почти по Ремарку - на западном участке фронта у кацапни без перемен,
жмуры по графику....
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еноты это хорошо Уничтожение ДЗОТ наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 2311Сегодня знаковый, можно сказать культовый, день в новейшей истории 93 ОМБр. С сегодняшнего дня официально @93OMBR имеет свой нарукавный знак. Утвержденный, официальный и установленного образца (ц)Роман Донік
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Мда...а китайский новый год продолжается....
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Плюсую. Даже если это приурочено к выборам, пусть выборы проводят по несколько раз в год.
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Дай Боже здоровья всем пагибшим за наварассию
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Дай Боже здоровья всем червям, жрущим погибших за новороссию! Там реально сплошные токсины, алкоголь и наркота. Тяжело пришлось бы червям, если бы впопучленцы не были говном еще при жизни.
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Знищення ДЗОТу найманців РФ біля Ясинуватої - Цензор.НЕТ 6342
Отправил официальное поздравление
Гарне привітання з салютом
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а почему только сегодня бахнули дот ентот??

он там удже 4 года стоит.

из него было убито 100500 укр мсолдат.

и только сегодня решилисьвыстрелить??

нечем было енти 4 года стрелять??
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А в чем это та тушка,что пронеслась было одето?Плащ накидка или шо то за тряпка на нём?
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у украинца простое кредо - видишь коцапа, стреляй.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияУничтожение дзота наемников РФ возле Ясиноватой. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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