 Уничтожение дзота наемников РФ возле Ясиноватой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer, сопроводив подписью: "И снова чей-то несчастный дзот на ЯБП".
14281 83
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
+40
не в тему но пад столом
+39
на 7 сек. видно как сепары погнали в сторону расположения ближайшей стиральной машинки...чистить кальсоны обделанные от лютой ненависти к украм))))
+38
Героям Слава!
Но редакторам на заметку: дот и дзот - это немного разное.
Ну що, дружно голосуємо за Йулю?
И под всяким я имею в виду не только хорошее. Потому что очень многие люди ставят вопрос таким образом, что, мол, неужели комик на посту Президента - это хуже, чем олигарх на этом же посту? Вопрос, кстати, отнюдь не праздный. Потому что ну разве может стать хуже, чем было, если поменяются цвета флага? На, например, цветов на флаге станет три? Например, черный, красный и синий. Ведь не начнут же людей тащить на подвал, убивать за авто, а по городам не начнут же лупить "грады". Так ведь?
Жители Донбасса в 14-м году тоже сделали выбор. Не все, конечно. Но достаточно многие, чтобы выбор был сделан, и последствия обрели плоть и кровь. Много крови. Ведь выйти на улицу с плакатом "Путин введи войска" - это выбор. Осознанный и однозначный. Просто они не подумали о последствиях этого выбора. Им казалось, что куда уж хуже: укропы выгнали Януковича, и сейчас сюда поедут поезда дружбы от страшного Правого Сектора. Хуже не бывает, да? И им пришел в голову простой и понятный сценарий развития событий: он позовут путина, и бравые русские витязи ссаными тряпками погонят укропов в их львовское логово. Ну, вы же знаете: русские своих не бросают, да?
Им не пришло в голову, что проклятые укропы могут упереться рогом и не побегут в свой Львов. Что гореть будет не Киев, а Дебальцево. Что война пройдет по их городам, а не по далеким Карпатам. Что они просят объявить своей стране войну, в конце концов. Они не оценили риски, не обдумали последствия и заплатили за это цену - нищету, разруху, войну, смерть. А ведь им казалось, что хуже некуда. Оказалось: есть. И будет еще хуже.
Сейчас гогочущие долбое*ы предлагают выбрать Президентом известную кремлевскую подстилку Юлю. Или известного комика Вову. Или известного продажного 3,14ора Аталотия. И они заверяют, что падать уже некуда. Что не будет хуже.
И у меня возникает вопрос: а вы точно все обдумали? Точно-точно? Вы совершенно уверены, что результатом вашего выбора не станут горящие города? ВАШИ города? Жители дамбаса были уверены, что все просчитали. Что их ставка - верняк, и проиграли всё. Буквально ВСЁ. Свободу, жизни, имущество, экологию, промышленность… you name it.
Так что если вы уверены, то бюллетень в руки, и вперед - доверяйте руль чуваку без опыта. Гнарр смог, почему бы Вове не смочь? Просто держите в уме одну простую мысль: если вы ошиблись, то ваш дом и вся ваша жизнь могут сгореть. И виноваты в этом будете только вы сами. И, кстати, не забывайте про потомков - они тоже когда-нибудь прочитают про вас в учебнике и либо похвалят, либо покрутят пальцем у виска, и вздохнут "во дебилы были". Последствия они такие. Иногда на века."
не той уже Миргород, Хорол річка не та..
інформаційну операцію завершено,і вам з цим жити
на одном склоне снег лежит - туда солнце не заглядывает, а на другом - трава зеленеет
нууу..я подумал так.... а как было.?..так может и было!
👍👍👍👍👍👍👍 .....
почти по Ремарку - на западном участке фронта у кацапни без перемен,
жмуры по графику....
Отправил официальное поздравление
Гарне привітання з салютом
он там удже 4 года стоит.
из него было убито 100500 укр мсолдат.
и только сегодня решилисьвыстрелить??
нечем было енти 4 года стрелять??