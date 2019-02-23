 Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer, сопроводив подписью: "И снова чей-то несчастный ДЗОТ на ЯБП".
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+14
Героям Слава!
+11
на 7 сек. видно как сепары погнали в сторону расположения ближайшей стиральной машинки...чистить кальсоны обделанные от лютой ненависти к украм))))
+7
Давно не читал мантры про то, как Порошенко лично запретил стрелять. Неужели методички обновили?
Но редакторам на заметку: дот и дзот - это немного разное.
Ну що, дружно голосуємо за Йулю?
не той уже Миргород, Хорол річка не та..