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 Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой. ВИДЕО

Уничтожена долговременная замаскированная огневая точка, расположенная на Ясиноватском блокпосту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer, сопроводив подписью: "И снова чей-то несчастный ДЗОТ на ЯБП".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли в результате подрыва микроавтобуса на противотанковой мине вблизи оккупированной Оленовки, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3113406
 
   
 Топ комментарии
 
на 7 сек. видно как сепары погнали в сторону расположения ближайшей стиральной машинки...чистить кальсоны обделанные от лютой ненависти к украм))))
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Давно не читал мантры про то, как Порошенко лично запретил стрелять. Неужели методички обновили? Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 6052
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на 7 сек. видно как сепары погнали в сторону расположения ближайшей стиральной машинки...чистить кальсоны обделанные от лютой ненависти к украм))))
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Это один самый шустрый... остальные остались - им же телевизор рассказал что укропы не умеют стрелять...
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Давно не читал мантры про то, как Порошенко лично запретил стрелять. Неужели методички обновили? Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 6052
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Красиво!
Но редакторам на заметку: дот и дзот - это немного разное.
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там и то и другое рядом Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 6234 но шмаки бум не плохой Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 531
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Что там гавкал карликовый фюрерок? На миру и смерть красна? Мечта любого кацапа - подохнуть под такой фейерверк. И дамбаское быдло учится у больных на голову...
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Там вроде кацики закон приняли в своей помойке, что бояра не должна стоить дешевле самой поганой ихней паленки...
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За все це Порошенко відповідатиме, правда ж Юлія Володимирівна? Вся лугандонія чекає цього моменту, не підведіть, не киньте їх, як тих бабульок після вашого мінитгу!
Ну що, дружно голосуємо за Йулю?
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Эти животные ,вроде , своих не бросают !? А этот "шахтёр" нарушил правила ..... бежал как сайгак ... Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 4233
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Тут последний месяц замес локальный на замесе Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 109 пока проверяем про комбата дыры с погоняло грек Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 109
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димок димок від машин мов дівочи літа,
не той уже Миргород, Хорол річка не та..


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Красиво ! Там один "бурят как я рад" ноги делал .... спаслось животное ?
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На перегной кацапо-фашисткую падаль! Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 3752
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а война ведь гражданская только трупы везут на московию и какого отечества их отечество скопытилось в 91м Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 8847 Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 4714 Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 9370
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Бывшего «министра ДНР» Алексея Красильникова задержали в России за кражу зарядки от мобильника и депортируют в Украину.
Уничтожение дота наемников РФ возле Ясиноватой - Цензор.НЕТ 6028
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