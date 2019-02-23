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Все про:Бурятия (18) стриптиз (31)

 "Ох, оживились мальчики!": Бурятских полицейских с 23 февраля поздравляла стриптизерша. ВИДЕО

Полицейских из Октябрьского отдела города Улан-Удэ с 23 февраля поздравляла стриптизерша.

Как передает Цензор.НЕТ, видео эротического танца для бурятских полицейских было опубликовано в сети. 

Российские СМИ пишут, что министерство внутренних дел уже начало проверку: "По выявленному в сети интернет видеоматериалу в МВД по Республике Бурятия назначена служебная проверка, в ходе которой будут установлены должностные лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики. По итогам проверки они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".

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Где именно сделали видеозапись, не уточняется. Однако местные telegtam-каналы утверждали, что таким образом с 23 февраля своих коллег решили поздравить сотрудники Октябрьского отдела полиции Улан-Удэ, а действо происходит там же, в актовом зале. 

На видео можно заметить, что многие "виновники" торжества смутились, опустили глаза в пол и на полуобнажённую девушку почти не смотрят. Женщины, присутствующие в зале, громко смеются и снимают танец на камеру, изредка комментируя происходящее: "Ох, оживились мальчики!". 

Смотрите также: "Смотрели на девушек, платили деньги и получали интимные услуги", - после "ряда негласных следственных действий" полиция закрыла стриптиз-клуб в Киеве. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3113378
 
 
 Топ комментарии
 
Я не пойняв? Які, до біса, "стріптізьорши"??? Де скрєпи, де "духовнасть"? Всіх звільнити, нах. На наступне 23 лютого запросити "Бурановскіх бабушек".
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а може вони по хлопчиках ? "Ох, оживились мальчики!": Бурятских полицейских с 23 февраля поздравляла стриптизерша - Цензор.НЕТ 2762
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Это ещё не самое дно. На 8 марта для их тёток будут отжигать бурятские кавалеристы.
"Ох, оживились мальчики!": Бурятских полицейских с 23 февраля поздравляла стриптизерша - Цензор.НЕТ 9046
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Так Дибенко до Бурятії не добіг після "перемоги", тілько до самари.
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Прикольна буряточка "Ох, пожвавішали хлопчики!" Бурятських поліцейських із 23 лютого вітала стриптизерка - Цензор.НЕТ 4831 я б собі рабинею взяв "Ох, пожвавішали хлопчики!" Бурятських поліцейських із 23 лютого вітала стриптизерка - Цензор.НЕТ 2829
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Я не пойняв? Які, до біса, "стріптізьорши"??? Де скрєпи, де "духовнасть"? Всіх звільнити, нах. На наступне 23 лютого запросити "Бурановскіх бабушек".
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Ну если бабки еще и по стриптизу выступят.... В тырнет не выкладывать. У людей обострение язвы весеннее начнется.
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А чого стриптиз під піндоську ворожу пісню,а не під гімн московії чи народну бурятську? "Ох, пожвавішали хлопчики!" Бурятських поліцейських із 23 лютого вітала стриптизерка - Цензор.НЕТ 3716
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виглядає абсурдно як і вся раіська...
клоуни мордаті
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Ну не знаю, может у вас это и табу, а во многих странах стриптиз развивается семимильными шагами.
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в тому то і справа, що вони навіть не дивились, а тупо ржали..
сумбурно все це виглядало і ніяково.
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ага) сурово вони виглядають коли їх дохлими з танків витягують )))
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Это ещё не самое дно. На 8 марта для их тёток будут отжигать бурятские кавалеристы.
"Ох, оживились мальчики!": Бурятских полицейских с 23 февраля поздравляла стриптизерша - Цензор.НЕТ 9046
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може буряти іншого стриптизу окрім як Кобзона без перуки не бачили.
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Кто-то, великий и наблюдательный, сказал следующее: хотя удовольствие, доставляемое процессом развращения, и само по себе и не мало, еще большее удовольствие - любоваться собственной развращенностью.
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Мля , дебилы. Ладно бы после службы в кабаке, а то на работе.Конченные.
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Эти идийоты полицейские Улан-Удэ , в 2018 г , умудрились после какого то праздника-попойки , изнасиловать ( групповое ) свою молодую начальницу .После случившегося дело замяли в срочном порядке , начальницу повысили в должности , аж в Хурал попала в министерство . Но инфа все равно просочилась в сми , статьи писать о случившемся запретили , но в комментах йой !! ...))))
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Які у мальчіков типово русссскіє обличча.
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День защітніка атєчєства на Кримі. Ватостополь.

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Почему с зале нет партретов членина и сралина??? Или перед выходом тёлки сняли, что б в гробу не переворачивались? "Ох, пожвавішали хлопчики!" Бурятських поліцейських із 23 лютого вітала стриптизерка - Цензор.НЕТ 6379
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Цензор.НЕТВидеоКурьезы"Ох, оживились мальчики!": Бурятских полицейских с 23 февраля поздравляла стриптизерша. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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