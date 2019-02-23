 "Я не жалею, что вышел на Майдан. Сейчас я не хочу майданов", - Парасюк. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат участник Революции Достоинства Владимир Парасюк заявил в эфире программы "Право на владу" на "1+1".
"Я не жалею, что вышел на Майдан. И когда меня сейчас спрашивают, вышел бы ли я на Майдан - я бы сто раз вышел. Потому что это поиск истины. Хочу ли я сейчас майданов? Нет, сейчас я не хочу майданов. Я хочу, чтобы наше общество развивалось цивилизованно и менялось качественно", - заявил он.
Мы уже подобное явление наблюдали на предыдущем с персонажами типа Порохатого, Яйценюка, Авакова, Пашинского...
сидіть і споглядайте невдахі..
До речі, не маю нічого особисто до Парасюка, його вкладу в перемогу Майдану тощо. Краще нехай прості люди виходять у політику, а ніж ті, що там у владі десятиріччями сидять, і у яких вже із горла пре але ж вони ще на "компенсацію депутатського житла" претендують.
Бисмарк: «Революции готовят гении, делают романтики, а пользуются плодами - негодяи»
Перший раз чую від Парасюка розумні речі.
Третий майдан может иметь разный сценарий, всё зависит от режиссёра, но то что он будет самым кровавым, думаю все понимают.
а без майдана воры не придет? А сейчас у власти кто не воры?! ну такой уже бред некоторые несут чтобы хоть как то оправдать пидаров у власти!!
Может счастье поганого качества.
Может, горе не очень беда.
Люди думали - переиначится.
Не навеки терпеть холода.
Что-то нужно менять неизменное
И пожертвовать жертвой своей,
Позабыть все желания бренные,
Стать отчаянней, чище, светлей.
Ведь не боги нам Киев построили.
Наше солнце пусть светит для нас!
Помолились - и стали Героями.
Стал Легендой обычный рассказ.
Битва смертью наполнилась та еще.
Зло в агонии - страх еще тот!
И Победа, сквозь дым и пожарища,
Души наши срывала в полет.
Очень многие Светлые Души
Строго спрашивать станут с небес -
Кто Победу Святую разрушил?
Как растоптанный дьявол воскрес?
Почему люди снова в прострации?
Тут опять сатана правит бал?
Где итог долгожданной люстрации?
Кто Победу Святую забрал?
Может счастье поганого качества.
Может горе не очень беда.
Нужно верить, что переиначится.
Что народная кровь - не вода.
Выбирать вам
Я думаю)) На его месте теперь, тоже не хотел бы "майданов"
Парасюк ДО Майдана
Парасюк ПОСЛЕ Майдана
А.Пушкин.
Служить кгбисту,товарищ Пушкин
Люди, которые собрались для того, чтобы уничтожить СИСТЕМУ, чтобы установить новые правила жизни, по которым будут жить ВСЕ, чтобы показать зажравшейся олигархам, что всех ДОСТАЛО!!!- эти люди совершали Революцию Достоинства.
Те, кто стоял на сцене, просил кулю пробить лоб, кто лез жирной жопой на трактор возле АП, кто поцарапался о ветку и рухнул, как раненый тюфяк, и т.д.- совершали Государственный переворот.
Их партнёры остались те же, что были у их папиредников. Те же плательщики и те же заказчики.
Эти подонки разделили между собой золотые батоны, влезли в теплые кресла таких же жирных жоп и стали ещё более жестоко и цинично грабить людей.
Было два события одновременно. Это Революция Достоинства и Государственный переворот. Только те, кто переворачивал, одели вышиванки, стали петь Гимн и орать "Слава Украине" по случаю, и без, чтобы приватизировать факт присутствия на Майдане
Пришло время сейчас расставить все на свои места. Те, кто выходил снести систему, могут это сделать сейчас. Именно эти люди потом будут судить тех, кто совершал переворот.
Участники переворота и их плательщики:
Порошенко
Яценюк
Аваков
Турчинов
Пашинский
Парубий
Ляшко и др.
.................
Ахметов
Медведчук
Пинчук и др.
................
Выгододержатели переворота
Кроме всех перечисленных
Мураев-
Рабинович
Шуфрич
Бойко
И многие десятки подонков, рвущих страну на части.
Участники Революции Достоинства
Небесная Сотня
Герои АТО, живые и погибшие
Узники политических репрессий
Те, кто выходят сегодня на Марши завершить начатое в 14 году.
И народ не хочет жить в этом плохом,где простому человеку едва удается выживать......
Я вижу как едва выживают старики,и помогаю им по мере сил..
А ты чмо вонючее,только жируешь и думаешь о себе..
Жили два охотника, и ходили они за охотой. Идут дремучим лесом, глухою тропочкой; повстречался им старичок-святитель Никола. Они его не узнали и за человека посчитали.
И говорит он им: «Не ходите этой тропочкой, охотнички!» - «А что, дедушка?» - «Тут, други, через эту тропочку лежит превеликая змея, и нельзя ни пройти, ни проехать».- «Спасибо тебе, дедушка, что нас от смерти отвел!»
Дедушка и ушел.
Постояли охотники и подумали и говорят: «А что нам какая-то змея! С нами орудия много. Зараз убъем змею»
И пошли.
Дошли и видят: сундук с золотом на тропочке, и рассмехнулись друг с дружкой: «Вот он что, старый дурак, нам сказал! Кабы мы не пошли, он бы сундук-то взял, а топерь ее нам не прожить!» Сидят и думают, что делать. Один и говорит: «Ступай-ка домой за лошадью: мы его на себе-то не донесем». Один караулить остался, а другой за лошадью пошел. Который караулить остался и говорит тому, который домой пошел: «Ты зайди, брат, к хозяйке моей, хлебца кусочек привези!»
Товарищ пошел домой, приходит к своей жене и говорит: «Тут-то, жена, что намбог-то дал!» - «Чего дал?» - «Превеличающий сундук с золотом: нам не прожить, да и детям-то будет и внучатам! Ну-ка, затопи-ка печь, замеси пре-
сную лепешку на еду и на зелье! Я ему скажу, что его жена ему прислала!»
Завернула жена лепешечку на еду и на зелье и испекла сейчас. Он запрег лошадь и поехал. А товарищ ружье зарядил и думает: «Вот как он приедет, я его хлоп - все деньги-то мои! А дома скажу, что не видал его».
Подъезжает к нему товарищ, он прицелился да и хлоп его - и убил. Сам подбежал к телеге - прямо в сумку; лепешечки поел и сам умер.
А сундук тут остался.
Съела змея обоих!
А не сразу отдавать инициативу кулям в лоба и бульдозеристам.
Украинцы на смерть идут легко, а честного лидера из своих выбирают тяжело.
Других же развели как котят и устроили такую "цеевропу", что теперь по всем параметрам только с Африкой соревноваться.
Потому что в московии меня за активное участие в прошлом майдане посадят или даже убьют, а больше бежать мне некуда.
А тут мне хорошо, вот скоро при виде сзади и щеки начнут из-за ушей выглядывать ...