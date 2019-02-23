 "Я не жалею, что вышел на Майдан. Сейчас я не хочу майданов", - Парасюк. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат участник Революции Достоинства Владимир Парасюк заявил в эфире программы "Право на владу" на "1+1".

"Я не жалею, что вышел на Майдан. И когда меня сейчас спрашивают, вышел бы ли я на Майдан - я бы сто раз вышел. Потому что это поиск истины. Хочу ли я сейчас майданов? Нет, сейчас я не хочу майданов. Я хочу, чтобы наше общество развивалось цивилизованно и менялось качественно", - заявил он.

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