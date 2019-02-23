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 Политика Украины
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Все про:майдан (3885) Парасюк (221)

 "Я не жалею, что вышел на Майдан. Сейчас я не хочу майданов", - Парасюк. ВИДЕО

Сейчас украинское общество должно развиваться цивилизованно и меняться качественно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат участник Революции Достоинства Владимир Парасюк заявил в эфире программы "Право на владу" на "1+1".

"Я не жалею, что вышел на Майдан. И когда меня сейчас спрашивают, вышел бы ли я на Майдан - я бы сто раз вышел. Потому что это поиск истины. Хочу ли я сейчас майданов? Нет, сейчас я не хочу майданов. Я хочу, чтобы наше общество развивалось цивилизованно и менялось качественно", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Парасюк ударил полицейского в Мариуполе. Заведено уголовное дело. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3113375
 
   
 Топ комментарии
 
Нет, просто на поток денег сел - поэтому не хочет Майдана.
Никто из нынешней власти не хочет - все эти твари сыты и в тепле
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Место сидения определяет точку зрения ,депутатом быть конечно лучше чем протестующим.
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Логічно, теперішня "влада" категорично проти Майданів...
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Грубо кажучи, що побажаєш своїй дитині, печиво чи кулю від москалів?
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Ну как только депутатское место улетит из-под ног и денежки начнут заканчиваться - Поросюк тут же захочет майдан.
Мы уже подобное явление наблюдали на предыдущем с персонажами типа Порохатого, Яйценюка, Авакова, Пашинского...
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В результате майдана надо было люстрировать 10-к по итальянски или по румынски , тогда был бы результат ,а так как есть , прокакали укры майдан, очень жвоь🤔
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у вас на росії навіть до Майдану не дійшло.
сидіть і споглядайте невдахі..
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дивився якось документальний фільм про Парасюка. До Майдану він був звичайним відеооператором, знімав весілля на селі, тим і жив. Майдан дав йому грандіозний поштовх у гору. Він став знаменитим на всю країну і не тільки, став елітою української політики, отримав статус, оклади, надбавки та інші привілеї держ. службовця і як нардепа зокрема, телеефіри, популярність тощо. Уявіть скачок. Зараз його зірковий час. Як воно буде і чи буде він у політиці на випадок нового Майдану...може й буде, але краще не ризикувати, бо втрачати є що.
До речі, не маю нічого особисто до Парасюка, його вкладу в перемогу Майдану тощо. Краще нехай прості люди виходять у політику, а ніж ті, що там у владі десятиріччями сидять, і у яких вже із горла пре але ж вони ще на "компенсацію депутатського житла" претендують.
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Лично я не нахожу ни чего, за что стоит бороться, всё разграбили, продали. народ нищий и ничего ему не принадлежит. осталось только отвращение.
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Не так страшні кремлівські блохи, як українські гниди.
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Порошенко, это продление санкций против РФ на 5 лет.
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Это разбегающееся населеление, взрывающиеся стратегические склады, дерибан и обман Украины в следующие 5 лет. А что бы быдо "кому хуже" и санкции против обычных россиян. Элита РФ занята таким же грабежом ей эти санкции пох.
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Еліта москалів не бере зброю в руки і не лізе особисто на Донбас.
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а наскоко лет ПЕТЯ ОФШОРЕНКО скинет народ в нищету?!!
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подорослішав, тому що революції здійснюють романтики, а наслідками її користуються прагматики
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Антонина,прагматики-это лайт версия афоризма.)))
Бисмарк: «Революции готовят гении, делают романтики, а пользуются плодами - негодяи»
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А вам хочеться нових майданів? Розумні вчаться на чужих помилках...
Перший раз чую від Парасюка розумні речі.
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майданить бесполезно, это развод лохов. А вот показательные расстрелы с конфискацией всей правящей элиты , помогли бы.
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И бюджету помогли бы. Больше не пришлось бы газ повышать... Ляпота...
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Майдан на площади Тяньаньмень в Китае, апрель 1989 года, полностью изменили коммунистический Китай,хотя реформы начал Денсяопин в 1979 году,за 10 лет до Майдана.Точное количество убитых на Тяньаньмень неизвестно до сих пор.Их тысячи,матери погибших в той бойне до сих пор пишут письма Си Дзиньпину,хотя и прошло почти 30 лет.Где сегодня Китай?
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В звезде, на верхней полке! твой кетай! Если тебе на самом деле интересна тема кетая и его неразрешимых ПРОБЛЕМ, не нужно вопрошать здесь, на форуме, загугли, и не только в русскоязычном сегменте,ты опупеешь от "перспектив" поднебесных тоффаристчей! Там полна жопа огурцов на ближайшие лет 50-80, до конца века. А фасад, да - крутой! Комми всегда умели пыль в глаза пускать, очки втирать и тд и тп.
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Если ты про госдолг, то им пох! , напечатают скока нада!, надоела эта тема, в натури, скучно .
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Щось в мене дуже величезні сумніви про єврейство наших можновладців... Пора комісії створювати, черепи їм міряти, та в штани заглядати. Євреї в пустелі на камінні побудували кращу із держав, а ці на чорноземах лише гадити можуть де живуть. Прямо як кацапи. То може вони кацапами і є, а під євреїв лише косять?
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Если в других странах бабла "наевреить" то можно и на камнях строится... Евреи в православном (католическом) мире воспринимаются как Христопродавцы, в свою очередь у них, за тысячелетия, выработалось ответное отношение в соответствии с которым иноверцы, это бараны которых стригут!... Дыма без огня не бывает!
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Так вийшло, що в мене в рідні є євреї. Так що прекрасно знаю, де дим, де полум'я, а де і фіктивний визов пожежників
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Согласен с Парасюком, как ни странно. На волне майдана прийдут такие же воры, как и сейчас. Всё же два майдана нас чему-то научили, главное - не верить тем, кто нас уже обманул. Выбор всё-таки есть.
Третий майдан может иметь разный сценарий, всё зависит от режиссёра, но то что он будет самым кровавым, думаю все понимают.
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ХА ХА ХА

а без майдана воры не придет? А сейчас у власти кто не воры?! ну такой уже бред некоторые несут чтобы хоть как то оправдать пидаров у власти!!
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Парасюк,Парасюк.......лучше бы просто промолчал на мой взгляд,аналогичный вопрос можно задать казаку Гаврилюку и многим,многим прочим и получить точно такой же ответ.
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Смотрят Души Героев с небес

Может счастье поганого качества.
Может, горе не очень беда.
Люди думали - переиначится.
Не навеки терпеть холода.
Что-то нужно менять неизменное
И пожертвовать жертвой своей,
Позабыть все желания бренные,
Стать отчаянней, чище, светлей.
Ведь не боги нам Киев построили.
Наше солнце пусть светит для нас!
Помолились - и стали Героями.
Стал Легендой обычный рассказ.
Битва смертью наполнилась та еще.
Зло в агонии - страх еще тот!
И Победа, сквозь дым и пожарища,
Души наши срывала в полет.
Очень многие Светлые Души
Строго спрашивать станут с небес -
Кто Победу Святую разрушил?
Как растоптанный дьявол воскрес?
Почему люди снова в прострации?
Тут опять сатана правит бал?
Где итог долгожданной люстрации?
Кто Победу Святую забрал?
Может счастье поганого качества.
Может горе не очень беда.
Нужно верить, что переиначится.
Что народная кровь - не вода.
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Я не жалею, что успешно украл миллион, но теперь я думаю, что с воровством нужно покончить.
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Свобода или Смерть.Трагикомическая фантазия Леонида Филатова.
Выбирать вам
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"Я не жалею, что вышел на Майдан. Сейчас я не хочу майданов", - Парасюк.

Я думаю)) На его месте теперь, тоже не хотел бы "майданов"

Парасюк ДО Майдана


"Я не шкодую, що вийшов на Майдан. Зараз я не хочу майданів", - Парасюк - Цензор.НЕТ 1411



Парасюк ПОСЛЕ Майдана


"Я не шкодую, що вийшов на Майдан. Зараз я не хочу майданів", - Парасюк - Цензор.НЕТ 6855
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молодец Володя!! какой может быть майдан, если весь народ Украины готов переизбрать ПОРОШЕНКО в один тур!! а кремлевских зрадоботов мы отправим к саакашвили, пускай там себе майданят сколько влезет)))))
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К чему стадам дары Свободы?
А.Пушкин.
Служить кгбисту,товарищ Пушкин
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Аналогічно, не чекала від нього, я знала,що справжні націоналісти за Порошенко, владу критикують і це нормально, але розуміють, що йдемо правильним шляхом. Хто небудь знає, що Ярош був на форумі Порошенко?
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Беженцы из Африки бегут на Рай земной через Средиземное море на плотах.лодках,баркасах в Москву.Путин попадет в Рай,а они все сдохнут,капиталисты проклятые пиндосы
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Прямо парад жлобів. Насправді, все набагато простіше, чиста психологія - більшості мільйони Порошенко спати не дають, так підіть і заробіть, утирки, потом і кривавими мозолями, а не по форумах шарахаючись і заробляючи ботогроші, не стидно вам, причому в основному мужики. Якщо багатий, то не обов'язково олігарх.
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правильно сказал - какой может быть майдан если выборы на носу? Только полный дурак способен сейчас на майдан полезть.
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На Майдане 13-14 гг. Одновременно проходили два события.
Люди, которые собрались для того, чтобы уничтожить СИСТЕМУ, чтобы установить новые правила жизни, по которым будут жить ВСЕ, чтобы показать зажравшейся олигархам, что всех ДОСТАЛО!!!- эти люди совершали Революцию Достоинства.
Те, кто стоял на сцене, просил кулю пробить лоб, кто лез жирной жопой на трактор возле АП, кто поцарапался о ветку и рухнул, как раненый тюфяк, и т.д.- совершали Государственный переворот.
Их партнёры остались те же, что были у их папиредников. Те же плательщики и те же заказчики.
Эти подонки разделили между собой золотые батоны, влезли в теплые кресла таких же жирных жоп и стали ещё более жестоко и цинично грабить людей.
Было два события одновременно. Это Революция Достоинства и Государственный переворот. Только те, кто переворачивал, одели вышиванки, стали петь Гимн и орать "Слава Украине" по случаю, и без, чтобы приватизировать факт присутствия на Майдане
Пришло время сейчас расставить все на свои места. Те, кто выходил снести систему, могут это сделать сейчас. Именно эти люди потом будут судить тех, кто совершал переворот.
Участники переворота и их плательщики:
Порошенко
Яценюк
Аваков
Турчинов
Пашинский
Парубий
Ляшко и др.
.................
Ахметов
Медведчук
Пинчук и др.
................
Выгододержатели переворота
Кроме всех перечисленных
Мураев-
Рабинович
Шуфрич
Бойко
И многие десятки подонков, рвущих страну на части.
Участники Революции Достоинства
Небесная Сотня
Герои АТО, живые и погибшие
Узники политических репрессий
Те, кто выходят сегодня на Марши завершить начатое в 14 году.
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Февральская революция в России 1917 года,не была Майданом.царя арестовали.золото украл за Урал адмирал Колчак.До сих пор ищут.
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Шо вова блият .жизнь значит удалась
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Древняя столица России город Сарай-Бату,130 км от Астрахани.А вы думали Москва Петербург? Напрасно,Викторину по истории я выиграл благодаря этому древнему городу,основанному Чингизид Ханом
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Наша фирма оплачивала по двойному тарифу выход на первый майдан и все мы с мешками носков и рукавиц, купленными за счет конторы, ездили на майдан, там много студентов было с разных городов. Знали бы они, что первый майдан обернется вторым и катастрофой и уходом Украины в рабство к глобалистам и не было б третьего тура выборов, прихода некомпетентного Ющенко, зэка Януковича и бандита Порошенка.
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По статистике 25% населения революционеры, сорви-головы, которые толкают общество из застоя, а тем более неправды. Поэтому и третий Майдан и четвертый будут, пока "свет" не появиться.
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Рабство глобалистов происходит из воровства и обмана и желания людей убивать, то есть оно было и до первого майдана. А то что вы связываете ухудшение ситуации с первым майданом это ошибка. В 2006 и 2013 глобалисты ухудшили жизнь по всему региону, в Украине это было сделано под предлогом майданов. Но это предлог, а не причина.
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На Майдан не ходил,бо на работе был.Семью кормить нужно.
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Парасюк сказал все правильно. Майдан это крайняя мера против власти, которая насаждает несправедливость. А на ветке дохрена, кто против цивилизаци.
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на ветки дохрена тех кто против текущей власти! а если ты считаешь что текущая власть это цивилизация то это токо ты так считаешь! я лично считаю что текущая власть это МАРАДЕРЫ А МАРАДЕРОВ НАДО ВЕШАТЬ!!
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Если власть не хочет меняться цивилизовано, тогда приходит Майдан. Кстати, вы участвовали в протесте против повышения коммууналки?
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я много раз приходил на митинги и против повышения тарифов и против пенсионной реформы и против мед реформы... но людей было мало не более 1-2 тыс так что результат закономерен!!
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вподіми дупу с дивана -війди и повешай! много вас таких....
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так и янукович не хотел Майдана, сытый голодному не товарищ))
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Якщо виграє Юля, то майдани не потрібні, країна почне розвиватись. Якщо знову Шпигун собі у шахрайський спосіб перемогу вимутить, то тоді - або виходити, або емігрувати.
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как выйдешь- так и эмигрируешь, подстилка **********!!
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а ты кто если агитируешь за дальнейшее обнищаение народа? неужели патриот? вот токо вопрос чей? мабуть МАЛЬДИВСКИЙ патриот!!
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Соя, это вы скажите 3 млн. заробитчанам.
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Он же и сказал "цивилизовано". Хотя пеця и цивилизация не совместимы.
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Ты уже начинай агитацию за Пецю,чё скромничать..
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Вы Вова начали хорошо,но плохо закончили..
И народ не хочет жить в этом плохом,где простому человеку едва удается выживать......
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на работу не пробовал устроится, зубожилый?
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Я не свою жопу прикрываю,как ты убогий..
Я вижу как едва выживают старики,и помогаю им по мере сил..
А ты чмо вонючее,только жируешь и думаешь о себе..
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У меня до сих лежит оранжевый шарфик с первого майдан и смотрю на него с огромным сожалением, что был "третий тур", после которого пришел не компетентный Ющенко, за ним зэк Янукович и бандит Порошенко и страна просто разваливается
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Видать, владельцу «карающей ноги Парасюка» весьма понравилось сытно и бесхлопотно прогревать дупу в тёплом кресле народного депутата в уютном здании Верховной Рады - того и гляди - «карающая нога» усохнет и отвалится. А там, чего доброго, совсем другая «карающая нога» прилетит и, возможно, уже в голову самого Парасюка.
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Кучма - был самым нормальным президентом...Дважды избраться в Украине это не реально, но для Леонида Данилыча - это было как два пальца обоссать, т.к. при нем экономика и ВВП расли как на дрожжах почти по 10-15% в год и зарплаты прибавляли по 15-20% в год и с Россией все было окей. США и их прихвостням в европке это дико не нравилось, поэтому ЦРУ завалило журналиста Гонгадзе и через фейковый третий тур протащило своего прихвостня прыщавого бджоляра, а за ним все полетело к чертям в дупу "Я не шкодую, що вийшов на Майдан. Зараз я не хочу майданів", - Парасюк - Цензор.НЕТ 7299
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Свинью от корыта конечно не отогнать...
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И этого "змея съела". "Я не шкодую, що вийшов на Майдан. Зараз я не хочу майданів", - Парасюк - Цензор.НЕТ 8784

Жили два охотника, и ходили они за охотой. Идут дремучим лесом, глухою тропочкой; повстречался им старичок-святитель Никола. Они его не узнали и за человека посчитали.
И говорит он им: «Не ходите этой тропочкой, охотнички!» - «А что, дедушка?» - «Тут, други, через эту тропочку лежит превеликая змея, и нельзя ни пройти, ни проехать».- «Спасибо тебе, дедушка, что нас от смерти отвел!»
Дедушка и ушел.
Постояли охотники и подумали и говорят: «А что нам какая-то змея! С нами орудия много. Зараз убъем змею»
И пошли.
Дошли и видят: сундук с золотом на тропочке, и рассмехнулись друг с дружкой: «Вот он что, старый дурак, нам сказал! Кабы мы не пошли, он бы сундук-то взял, а топерь ее нам не прожить!» Сидят и думают, что делать. Один и говорит: «Ступай-ка домой за лошадью: мы его на себе-то не донесем». Один караулить остался, а другой за лошадью пошел. Который караулить остался и говорит тому, который домой пошел: «Ты зайди, брат, к хозяйке моей, хлебца кусочек привези!»
Товарищ пошел домой, приходит к своей жене и говорит: «Тут-то, жена, что намбог-то дал!» - «Чего дал?» - «Превеличающий сундук с золотом: нам не прожить, да и детям-то будет и внучатам! Ну-ка, затопи-ка печь, замеси пре-
сную лепешку на еду и на зелье! Я ему скажу, что его жена ему прислала!»
Завернула жена лепешечку на еду и на зелье и испекла сейчас. Он запрег лошадь и поехал. А товарищ ружье зарядил и думает: «Вот как он приедет, я его хлоп - все деньги-то мои! А дома скажу, что не видал его».
Подъезжает к нему товарищ, он прицелился да и хлоп его - и убил. Сам подбежал к телеге - прямо в сумку; лепешечки поел и сам умер.
А сундук тут остался.
Съела змея обоих!
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В том же 2013 году, когда цена за куб газа была 70 копеек, люди брали квартиры в кредит за 100-200 тысяч баксов, т.е. были уверены в завтрашнем дне. Уровень жизни наш был выше чем в Венгрии, Румынии и Болгарии и где-то еще лет пять до Польши. А теперь нам до Польши лет 50 и подымать экономику некому, т.к. все с мозгами выехали на заработки
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А я жалею, что вы вышли. Лучше бы его не было.
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не согласен! майдан нужен был!! другое дело что после майдана все решили что уже все дело сделано и оставили власть старой системе а система просто возродила те же правила что были при ЯКУНЕВИЧЕ токо в облегченном виде ив результате если играешь по тем же правилам закономерно получаешь ту же задницу!! поэтому текущая власть не сильно отличается от власти при ЯКУНЕВИЧЕ !!
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Выходить было нужно, но еще нужнее иметь план действий на будущее.
А не сразу отдавать инициативу кулям в лоба и бульдозеристам.
Украинцы на смерть идут легко, а честного лидера из своих выбирают тяжело.
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Для Вальцманов, Гройсманов, Яценюкоа, Порасюков, Гаврилюков майдан был огромным благом.
Других же развели как котят и устроили такую "цеевропу", что теперь по всем параметрам только с Африкой соревноваться.
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Хочу ли я сейчас майданов? Нет, сейчас я не хочу майданов.

Потому что в московии меня за активное участие в прошлом майдане посадят или даже убьют, а больше бежать мне некуда.
А тут мне хорошо, вот скоро при виде сзади и щеки начнут из-за ушей выглядывать ...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я не жалею, что вышел на Майдан. Сейчас я не хочу майданов", - Парасюк. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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