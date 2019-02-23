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 "Задача - сбор подписей и личных данных": Журналистка программы "Гроші" устроилась в штаб агитаторов БПП и слила подробности их работы. ВИДЕО

Корреспондент телепрограммы "Гроші" Вита Коломиец устроилась под прикрытием в сеть агитаторов штаба партии "БПП" и рассказала подробности их работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

Начала журналистка с простой работы с людьми, после чего ее повысили по "карьерной лестнице" - до бригадира над волонтерами, и она рассказала подробности работы агитаторов.

По словам журналистки, у агитаторов присутствует договор волонтера, которым они должны "прикрыться в случае проблем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замглавы фракции БПП Березенко фигурирует в уголовных производствах по выборам, - Аваков

Также она сообщила, что в штабе партии людей учат, как искать минусы в кандидатурах других участников президентских выборов.

Коломиец рассказала, что задача агитаторов заключается в сборе подписей и личных данных у населения. По данным журналистки, за одну заполненную анкету агитаторам выдают 10 грн.

При этом они должны говорить, что работают на общественных началах как волонтеры.

Корреспондент рассказала, что за 1,5 миллиона подписей, партии пришлось заплатить 1,5 млн грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Наверно, патрулька кого-то таки поймала", - Шевченко обнародовал кадры задержания в Сумах подозреваемых в подкупе избирателей. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3113369
 
 
 Топ комментарии
 
Життя по новому? А Юлька все равно виноватая?)
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Ну и говнюк этот шоколадник...
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Бо вона вкрала все і соєвим нема шо красти.. бєснуются "Задача - сбор подписей и личных данных": Журналистка программы "Гроші" устроилась в штаб агитаторов БПП и слила подробности их работы - Цензор.НЕТ 3570
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Життя по новому? А Юлька все равно виноватая?)
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Наши Гроши работают на кремль и подрывают боеспособность БПП
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Бо вона вкрала все і соєвим нема шо красти.. бєснуются
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Да.да вона все вкрала и у Пэти, и у Яныка ( золотой батон), и у Ющера, и у Кучмы и даже у Путина. Такая варофка, но никто не найдет этого украденного, наверно у себя в огороде закопала.
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И где твой савок? Что ж это за армия и флот что не уберегли?😷
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Ну и говнюк этот шоколадник...
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он просто вынужден так делать или ты за путина?
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Та такие унижения пошел сердобольный, и все ради нас, шоб агенты кремля не напали с рукой путина
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Ну все! Сейчас порохоботы устроят шабаш с криками "выфсеврете", ""этопровокациякремля" т.д.
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Знайома. живе у селі. Паше на Петра. У січні заплатили як агітатору 1500 гривень, на початку лютого дали аванс 500 гривень. І ніякої злочинної організації. Вона з ідейних міркувань отримує гроші із штабу петра.
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Знов питаю: "Який населений пункт?"
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Теперь барышню нужно будет охранять, как свидетеля...Кондитер такого не простит.
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Ну и что тут такого? Волонтеры- не волонтеры , но 1.5 млн людей добровольно записывали свои данные, или под дулом пистолета?
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Журналистка гроши - огент кремля. Штаб бпп - патриоты и торговые портнеры. Да, соя?
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Запретить проклятых журналистов.Другого выхода нет "Задача - сбор подписей и личных данных": Журналистка программы "Гроші" устроилась в штаб агитаторов БПП и слила подробности их работы - Цензор.НЕТ 9643
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Корреспондент рассказала, что за 1,5 миллиона подписей, партии пришлось заплатить 1,5 млн грн.Источник: https://censor.net.ua/v3113369 1 грн за підпис
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І 10 грн за заповнену анкету. Щось з арифметикою?
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У журналістки? Не знаю. Мабуть погано навчалася в школі.
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Мабуть не тільки. А 1+1, то, певно, не тільки назва, а й межа їхнього знання математики
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«Деньги» («Гроші» - укр.) - спецпроект социальных расследований телеканала 1+1. И чей этот канал? И этим все сказано.
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Разве за это люди отдали свои жизни на Майдане? Сволочи, совести у вас нет.
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не побачив жодного негативу для БПП в цій інформації
Звичайна рутинна роботв
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рутинно красти.. рутинно підкупати.. рутинно брехати.. рутинна робота бпп "Задача - сбор подписей и личных данных": Журналистка программы "Гроші" устроилась в штаб агитаторов БПП и слила подробности их работы - Цензор.НЕТ 5493
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Та шо ти можеш побачити з шоколадними медальками на очах
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10 грв за подпись?? Слепой траст очень хочет остатся дальше у кормушки и грабить народ!
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Так Вита Коломиец огенд крымля? Нужно срочно свечку поставить!
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Ну і що потім з цими "данними" робити, окрім як віднести у туалет? Тільки не белькотіть мені тут про "фальсифікацію виборів", бо за наявності у ДВК десятка членів від різних кандидатів та ще десятка спостерікачів, щось зфальшувати неможливо технічно.
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А если кандидаты - карманные пешки Пети, соответственно и их представители и наблюдатели - тоже? Неспроста так много левых кандидатов на этих выборах...
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Тобто, ні від ТЮ, ні від клоуна, ні від настаящіва паловніка нікого не буде?

МА-ЯЧ-НЯ!
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Если из 10 человек прикормленных наблюдателей от Пеци будет 7 - то пресонуть / подкупить / убрать с глаз долой остальных троих не составит труда. А потом иди и жалуйся в карманные суды.
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Потужно.. Без масштабних фальсифікацій - петя нездатен буде зайняти навіть третє місце 31 березня.. Прогнив і петя, і навколо петі все прогнило..
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А в чому фальсифікації? Навіть можливі.
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"Корреспондент рассказала, что за 1,5 миллиона подписей, партии пришлось заплатить 1,5 млн грн."
Это по 1 грн. за подпись?))))))
Источник:https://censor.net.ua/v3113369
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Написано ж, що по 10 грн за заповнену анкету. "Наші гроші" вміють гроші рахувати... "Задача - сбор подписей и личных данных": Журналистка программы "Гроші" устроилась в штаб агитаторов БПП и слила подробности их работы - Цензор.НЕТ 8523
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Це ти нездатний відрізнити підпис від анкети.
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Ну точно - анкети окремо, а підписи під ними - окремо. Зовсім ТЮкнулись?
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Мб, в анкете 10 подписей? У нас тоже, видел, собирали подписи
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Также она сообщила, что в штабе партии людей учат, как искать минусы в кандидатурах других участников президентских выборов. Кремлёвский Фюрер лучше отдаст 1 млрд долларов на президентскую компанию в Украине ,чем платить 5 млрд долларов на военное вторжение в Украину. Разве можно в годы войны менять Главнокомандующего ? Для кого эти выборы,для Московии? Все кандидаты так красиво говорят ,что думаешь всё завтра коммунизм,Рай и ...,и просыпаешься и с подъезда воняет парашей,опять переселенец с Донбасса обосрал лифтовую площадку. Источник: https://censor.net.ua/v3113369...
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Так барыга эту войну сделает вечной, и что, пока копыта не отбросит его терпеть?
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Московская Орда всегда делала войны затяжные,читайте историю...на горизонте стоял столб дыма вдалеке горел пригород, многие горожане думали ,что их это не коснётся,ведь это продолжалось около года,а потом однажды всё это приблизилось к их граду и пошло пожары,смерть,насильство ,грабёж...
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10гр. Интересно спички сколько у вас стоят?
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И шо ты, Елена, хочешь поджечь ? Рейхстаг?
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сірники специфічний товар))) 3.5--4грн, краще запальничка!
але хліб в Києві починається - з 10-15грн )))
я не купую хліб - є хлібопічка)! "Задача - сбор подписей и личных данных": Журналистка программы "Гроші" устроилась в штаб агитаторов БПП и слила подробности их работы - Цензор.НЕТ 3969
за 10 грн не знаю хто може щось зробити, але може по селам, комусь це цікаво...
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Два Майдана, которые слил Порошенко, ничего не изменили!

Порошенко и весь олигархат, считал и считает, что всех и вся можно купить!
Держись Арсен!

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Брехня!!! Вита Коломиец - агент кремля! Программа Гроши - проэкт путина и финансируется из России! Эти слова скоро услышим от порохоботов и всех прямо-кривых каналов............
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)))) Вже було "Задача - сбор подписей и личных данных": Журналистка программы "Гроші" устроилась в штаб агитаторов БПП и слила подробности их работы - Цензор.НЕТ 8286 Юрий Бойко 6bf70126

"Журналистка... добившись руководящих постов". Сюжет снят 1+1... Видео выложено на сайт ПриколыЮмор...
ВСЁ.
21.02.2019 14:41
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😀😀

В синагоге идут выборы раввина. Все предлагают Рабиновича. Встает Хаймович:
- Я могу сказать свое мнение?
- Пожалуйста, говорите.
- Вот вы предлагаете Рабиновича, а между про­чим у него дочь - проститутка.
- Хаймович, что вы говорите! У Рабиновича во­обще нет дочери. У него четыре сына - и все!
- Ну, я сказал свое мнение, а вы решайте.
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а на этой волне борьбы между собой как и в 2010 году.... ссерфенгуют опи.дационники ....
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Персональные данные- как звучит!?
А реально- качаем Кронос, старенькая, но... Данных - хоть продавай.
Или кто-то считает, что в водоканале,с которым вы договор заключали, экземпляры договоров под семью печатями?
Бред.
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10 гривен за подпись? Нихрена себе "подкуп избирателей"!!! Ржунимагу!!!
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Ржи, только не обделайся шоколадной субстанцией
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І 1,5 млн грн за 1,5 млн підписів. Така от "АРІХМЄТІКА"
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Болт М32 барыге, а не сетку 😂. Молодец Аваков, хоть чем то радует
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Приходили такі "волонтери" з опитуванням. Задавали два питання - чи підете ви на вибори і чи будете голосувати за баригу. Кажу їм що на вибори піду, а за баригу голосувати не буду. Ліпше вже проголосую за Зеленського. А вони кажуть - ну от майже скрізь одне і те ж саме.
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Телеканал Бєні "1+1" - найправдивіший телеканал... " Ловкость рук и никакого мошеничества". Трохи відео, трохи голосів за кадром і багато-багато коментарів.. І вуаля... Сенсація готова! 😁😁😁😁😁
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это "кино" с журношлюхой снимала студия квартал 95?
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Путин нападет из за етой передачи, дорасшатфвались лодки
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Путин напал уже. А кто этого не видит тот идиот или слепой. Но ты явно не слепой!
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...Два тижні тому сусідку нафф послав з її *анкетою *
А треба було взяти *за зябри * ! "Задача - сбор подписей и личных данных": Журналистка программы "Гроші" устроилась в штаб агитаторов БПП и слила подробности их работы - Цензор.НЕТ 1248
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Порошенко обеднел если верить не тебе а журналу Форбс!
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Агитировать и покупать голоса это разные вещи!!! Пусть агитируют..а я как избиратель сам взвешу все За и ПРОТИВ и проголосую так как считаю правильным
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А у джульки или слуги коломойского разве не так????
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Непонятны удивления. Ну кто будет за бесплатно тянуть за наших,рвущихся к корыту сволочей??? Бесплатно их разве что вздернут.
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10 гривен для агитатора - это страшная коррупция! Где тут состав преступления?
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Особенность сетки, которую создает прогнившая соевая банда в тщетной надежде удержаться у власти, состоит в том, что подкуп избирателей планируют обеспечить за счет местных бюджетов. Областные и городские советы провели перераспределение внутри бюджетных статей, чтобы обеспечить необходимый ресурс, и выделение бабла обязующимся голосовать за соевого мародера маскируют под выделение соцпомощи. То есть если раньше подкуп совершался за черный нал, который еще нужно было найти, то паталогический жлоб падлашенко решил провернуть дело за государственный счет!!! По сравнению с нынешним БПП-шным ворьем пенькобежец с азировом просто первоклашки в коротких штанишках
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Все таки Ющенко был порядочный человек.Увидел, что проиграл - и ушел достойно. А эта шоколадная людына так изворачивается, такое изобретает... мне он чужого напоминает из последего фильма, помните, уже вроде скинули его с корабля, а он когтем раз - зацепился и висит ...😁
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Задача - сбор подписей и личных данных": Журналистка программы "Гроші" устроилась в штаб агитаторов БПП и слила подробности их работы. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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