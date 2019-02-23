 "Задача - сбор подписей и личных данных": Журналистка программы "Гроші" устроилась в штаб агитаторов БПП и слила подробности их работы. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете программы "Гроші".
Начала журналистка с простой работы с людьми, после чего ее повысили по "карьерной лестнице" - до бригадира над волонтерами, и она рассказала подробности работы агитаторов.
По словам журналистки, у агитаторов присутствует договор волонтера, которым они должны "прикрыться в случае проблем".
Также она сообщила, что в штабе партии людей учат, как искать минусы в кандидатурах других участников президентских выборов.
Коломиец рассказала, что задача агитаторов заключается в сборе подписей и личных данных у населения. По данным журналистки, за одну заполненную анкету агитаторам выдают 10 грн.
При этом они должны говорить, что работают на общественных началах как волонтеры.
Корреспондент рассказала, что за 1,5 миллиона подписей, партии пришлось заплатить 1,5 млн грн.
канал? И этим все сказано.
Звичайна рутинна роботв
МА-ЯЧ-НЯ!
Это по 1 грн. за подпись?))))))
Источник:https://censor.net.ua/v3113369
але хліб в Києві починається - з 10-15грн )))
я не купую хліб - є хлібопічка)!
за 10 грн не знаю хто може щось зробити, але може по селам, комусь це цікаво...
Порошенко и весь олигархат, считал и считает, что всех и вся можно купить!
Держись Арсен!
"Журналистка... добившись руководящих постов". Сюжет снят 1+1... Видео выложено на сайт ПриколыЮмор...
ВСЁ.
21.02.2019 14:41
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В синагоге идут выборы раввина. Все предлагают Рабиновича. Встает Хаймович:
- Я могу сказать свое мнение?
- Пожалуйста, говорите.
- Вот вы предлагаете Рабиновича, а между прочим у него дочь - проститутка.
- Хаймович, что вы говорите! У Рабиновича вообще нет дочери. У него четыре сына - и все!
- Ну, я сказал свое мнение, а вы решайте.
А реально- качаем Кронос, старенькая, но... Данных - хоть продавай.
Или кто-то считает, что в водоканале,с которым вы договор заключали, экземпляры договоров под семью печатями?
Бред.
А треба було взяти *за зябри * !