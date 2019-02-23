 "Задача - сбор подписей и личных данных": Журналистка программы "Гроші" устроилась в штаб агитаторов БПП и слила подробности их работы. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

Начала журналистка с простой работы с людьми, после чего ее повысили по "карьерной лестнице" - до бригадира над волонтерами, и она рассказала подробности работы агитаторов.

По словам журналистки, у агитаторов присутствует договор волонтера, которым они должны "прикрыться в случае проблем".

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Также она сообщила, что в штабе партии людей учат, как искать минусы в кандидатурах других участников президентских выборов.

Коломиец рассказала, что задача агитаторов заключается в сборе подписей и личных данных у населения. По данным журналистки, за одну заполненную анкету агитаторам выдают 10 грн.

При этом они должны говорить, что работают на общественных началах как волонтеры.

Корреспондент рассказала, что за 1,5 миллиона подписей, партии пришлось заплатить 1,5 млн грн.

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