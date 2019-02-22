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Все про:плен (1755) терроризм (18010)

 Захваченный ВСУ террорист "ЛНР" заявлял, что он повар, но в сети нашли кадры о награждении его "орденом". ВИДЕО

С помощью информации из сети удалось установить, что захваченный террорист "ЛНР", который заявлял, что служил поваром, был полноценным террористом, которого даже наградили "орденом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал офицер ВСУ Анатолий Штирлиц.

Он отметил: "Пленный боевик из состава ДРГ оккупантов. Я был поваром и готовил пищу, а в сети видео награждения его "орденом за мужество" фейковой недореспублики.

Воины Дырляндии - берите пример с братушаны, все выкладывайте в сеть, нам легче доказательства получать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские спецназовцы в ходе боя на Донбассе ликвидировали четверых диверсантов, одного террориста захватили в плен, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/v3113341
 
   
 Топ комментарии
 
пригожин тоже говорит, что повар
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Уже можешь идти за каляску или за зе...
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Ну самый реальный надо полагать Петя с томосом.......
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Очевидно Вам с Вашим томосом - к психиатру.
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Ну, я делаю вывод из написаного. Это Пете нужно с томосом хотя бы из диакона МП перейти в ПЦУ......
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Во вас, кацапьё, пэтя-шоколадная фабрика в область зада пнул... Ажно методички пукинские горят Захоплений ЗСУ терорист "ЛНР" заявляв, що він кухар, але в мережі знайшли кадри про нагородження його "орденом" - Цензор.НЕТ 4531 Захоплений ЗСУ терорист "ЛНР" заявляв, що він кухар, але в мережі знайшли кадри про нагородження його "орденом" - Цензор.НЕТ 4531 Захоплений ЗСУ терорист "ЛНР" заявляв, що він кухар, але в мережі знайшли кадри про нагородження його "орденом" - Цензор.НЕТ 4531
Иди в исконна рсуцкий сибирь, отними его у чукчей и лепи там из говна праваславных петухов...
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Иди соевый, такого говна нализался, что через экран воняет....
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Значицца так...
Я считаю что нынешний пэтя - лучший из того что предлагают (клоун и йуля - рядом не валялись.)
Сладкого не люблю (хз почему), однако моя любимая женщина очень уважает конфетки пэти (твоё, кацап, мнение по этому вопросу меня совершенно не интересует)
Пэтя сою в конфетках не применяет (ну, хоть за это уж ему точно спасибо).
А ты, тварь свинорусская, вали к **...не мать в свой кацапстан, извергайся дерьмом по поводу Пэти, слюнявь пальчики, подсчитывая денужьку выданную феесбой, дёргай праваславную писю и мечтай о настоящих женщинах, нищ**род.
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Понятное дело, торговцам совестью, Петя лучшее говно, Но даже лучшее, все равно остается говном.А то, кто это говно рекламирует, не лучше.....
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Окстись свинорусская поскудь, букв укроповских ничитаешься, у тебя скрепы духовные лопнут и хромосома дополнительная отвалится. Как с кален подниматься будешь???
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Кого більше будуть чмирити, той і буде моїм кандидатом.
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В эту компанию еще и клетчатое одеяло добавь .
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Так Порошенка якраз і чмирять більше всього! Але Ваш принцип про те, кого більше чмирять є невірним.
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Того хто більше сала за шкуру залив кацапам та від кого ***** падучка бере, того й на українських каналах та інтернеті "чмирять" найбільше.
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А Кошулинського у який рядок записали?
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Він поза конкурсом як порядна людина.
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с этой таблицы следует, что один только путин хороший.
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Нормальный парень. выложил в сеть свои фото, теперь я не я и лошадь не моя. Я повар. Только таких поваров нужно не единицами, а сотнями отлавливать....
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В 14 році я моніторив сепарські сайти і знаю які там були настрої. Вони вважали шо вже фсьо і завтра будуть в Києві проводити парад пабєди, тому і викладали все в Неті нахваляючись своїми херойствами.
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Ну и что? Победителей не судят. А пока, кто победитель вопрос остается открытым....
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ЗЬІ. Дав принципе все они повара, такую кашу на Донбасе заварили...
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Так деяким терористам давали невеликий термін ув'язнення, бо нібито вони лише на блокпосту стояли. 😏
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Тепер сєпар буде чєртям в пеклі драники на пательні на смолі смажити раз "поваром" був ..😕😕😕
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А в инете есть куча не "замазанных" фото
Захоплений ЗСУ терорист "ЛНР" заявляв, що він кухар, але в мережі знайшли кадри про нагородження його "орденом" - Цензор.НЕТ 3777
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в инете вообще до...уя чего есть люся...
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Когда обьединённые силы оппозиции Ливии штурмовали столицу Триполи и освобождали её от войск диктатора Каддафи, то им попались так называемые "украинцы"
Эти задержанные в 2011 году в Ливии граждане Украины воевали на стороне режима Каддафи.
Хотя задержанные ливийцами граждане Украины работали в Ливии по контракту поварами, инженерами и строителями. Многие из них фотографировались с оружием в руках. После они это объясняли тем, что якобы просили оружие для эффектного фото у ливийских спецназовцев, которые воевали на стороне Каддафи.
Новая ливийская власть эти фотофакты рассматривала как доказательство причастности к сотрудничеству с режимом диктатора. Максим Шадров был в числе задержанных в Ливии украинцев. Соотечественники тогда развернули широкую кампанию по освобождению украинцев из ливийской тюрьмы.
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Что вам, б...дям пукинским такое дают курить? Поделитесь рецептом...
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Сгинь, рашист... тут с людьми общаюсь, а не рашистским биомусором как ты.
https://antikor.com.ua/articles/6911-ukrainskij_povar_iz_livii_vsplyl_na_donbasse
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Да я понял, что ты с травой (как минимум) сильно общаешься Захоплений ЗСУ терорист "ЛНР" заявляв, що він кухар, але в мережі знайшли кадри про нагородження його "орденом" - Цензор.НЕТ 6222
И сылку свою прямо в свой расисянский (а может ты бурят???) воткни...
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Теперь же, например один из назвавшихся поваром у Каддафи, одессит Шадров был отпущен из ливийской тюрьмы по неоднократным просьбам украинского правительства и ...
воюет на Донбассе против Украины и убивает украинцев...
Захоплений ЗСУ терорист "ЛНР" заявляв, що він кухар, але в мережі знайшли кадри про нагородження його "орденом" - Цензор.НЕТ 1734
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Захватили ми в 14 тоже такого вот "повара" из Оплота, под Красногоровкой. Потом сознался как добивал нашиз и делал "контрольки"... с#ка сепарская
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я знову ж, в 2629-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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теперь к тегу #йапростостоялнаблокпосту, добавился #йапростобылповаром
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Х#йло так страхуется, медальки за оккупацию Крыма тоже куче народу раздал. только никогда это никому не помогало.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЗахваченный ВСУ террорист "ЛНР" заявлял, что он повар, но в сети нашли кадры о награждении его "орденом". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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