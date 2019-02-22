 Захваченный ВСУ террорист "ЛНР" заявлял, что он повар, но в сети нашли кадры о награждении его "орденом". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал офицер ВСУ Анатолий Штирлиц.

Он отметил: "Пленный боевик из состава ДРГ оккупантов. Я был поваром и готовил пищу, а в сети видео награждения его "орденом за мужество" фейковой недореспублики.

Воины Дырляндии - берите пример с братушаны, все выкладывайте в сеть, нам легче доказательства получать".

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