 Захваченный ВСУ террорист "ЛНР" заявлял, что он повар, но в сети нашли кадры о награждении его "орденом". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал офицер ВСУ Анатолий Штирлиц.
Он отметил: "Пленный боевик из состава ДРГ оккупантов. Я был поваром и готовил пищу, а в сети видео награждения его "орденом за мужество" фейковой недореспублики.
Воины Дырляндии - берите пример с братушаны, все выкладывайте в сеть, нам легче доказательства получать".
Иди в исконна рсуцкий сибирь, отними его у чукчей и лепи там из говна праваславных петухов...
Я считаю что нынешний пэтя - лучший из того что предлагают (клоун и йуля - рядом не валялись.)
Сладкого не люблю (хз почему), однако моя любимая женщина очень уважает конфетки пэти (твоё, кацап, мнение по этому вопросу меня совершенно не интересует)
Пэтя сою в конфетках не применяет (ну, хоть за это уж ему точно спасибо).
А ты, тварь свинорусская, вали к **...не мать в свой кацапстан, извергайся дерьмом по поводу Пэти, слюнявь пальчики, подсчитывая денужьку выданную феесбой, дёргай праваславную писю и мечтай о настоящих женщинах, нищ**род.
Эти задержанные в 2011 году в Ливии граждане Украины воевали на стороне режима Каддафи.
Хотя задержанные ливийцами граждане Украины работали в Ливии по контракту поварами, инженерами и строителями. Многие из них фотографировались с оружием в руках. После они это объясняли тем, что якобы просили оружие для эффектного фото у ливийских спецназовцев, которые воевали на стороне Каддафи.
Новая ливийская власть эти фотофакты рассматривала как доказательство причастности к сотрудничеству с режимом диктатора. Максим Шадров был в числе задержанных в Ливии украинцев. Соотечественники тогда развернули широкую кампанию по освобождению украинцев из ливийской тюрьмы.
https://antikor.com.ua/articles/6911-ukrainskij_povar_iz_livii_vsplyl_na_donbasse
И сылку свою прямо в свой расисянский (а может ты бурят???) воткни...
воюет на Донбассе против Украины и убивает украинцев...