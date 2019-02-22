 В нашем обществе стабильности не будет, потому что мы имеем "скурвленного "соседа, - Матиос. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире телеканала "Прямой" высказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"Эта стабильность не может быть никоим образом, когда мы имеем такого очень скурвленного – я не побоюсь этого слова, оно литературное – соседа, который всем своим естеством хочет нам вернуть в события столетней давности", - заявил Матиос.
По его словам, те проявления, которые фиксируются Службой безопасности, Нацполіцією, другими правоохранительными органами, свидетельствуют о массированное привлечение, "манкуртов".
"То есть в большей степени это украинцы, которые служат выполняют волю своих российских хозяев, которые повышают градус неуверенности, градус тревоги, градус противостояния и неприятия мнения друг друга. То есть сосед не хочет слышать соседа, брат не хочет слышать брата. У нас много коллизий, у нас много реформ, у нас много изменений, но эти изменения не являются безболезненными", - пояснил Матиос.
Всё чётко и по делу.
Зрадофильі, что не так?
россияне, когда вам через некоторое время скажут что ВВХ в последние годы жизни был не в своём уме, то не говорите что вы об этом не знали.
**** тут не знать, когда телевизор вам его каждый день показывал.
Тётя Роза @Anakoyher 5 ч.5 часов назад
- Изя, а почему Путин сказал, что у наших партнёров не будет возможности уничтожить наши перспективные ракеты?
- Потому, Сёма, что мультики с ними хранятся в облачных хранилищах и файлы эти надёжно запаролены.
Матиос, а на какрй машине ездите вы? И жена и дети?
Шевроле Лачетти (2005 года), Nissan X- trail (2008 года) и прицеп. » Источник: https://censor.net.ua/n412697
Властные бандиты в Украине кивают на Россию...
Вместе хорошо живут...
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