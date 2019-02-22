 В нашем обществе стабильности не будет, потому что мы имеем "скурвленного "соседа, - Матиос. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире телеканала "Прямой" высказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Эта стабильность не может быть никоим образом, когда мы имеем такого очень скурвленного – я не побоюсь этого слова, оно литературное – соседа, который всем своим естеством хочет нам вернуть в события столетней давности", - заявил Матиос.

По его словам, те проявления, которые фиксируются Службой безопасности, Нацполіцією, другими правоохранительными органами, свидетельствуют о массированное привлечение, "манкуртов".

"То есть в большей степени это украинцы, которые служат выполняют волю своих российских хозяев, которые повышают градус неуверенности, градус тревоги, градус противостояния и неприятия мнения друг друга. То есть сосед не хочет слышать соседа, брат не хочет слышать брата. У нас много коллизий, у нас много реформ, у нас много изменений, но эти изменения не являются безболезненными", - пояснил Матиос.

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