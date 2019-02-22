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 Политика Украины
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 В нашем обществе стабильности не будет, потому что мы имеем "скурвленного "соседа, - Матиос. ВИДЕО

Стабильности в украинском обществе не будет до тех пор, пока Россия будет использовать "манкуртов" для вовлечения Украины под свое влияние.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире телеканала "Прямой"  высказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Эта стабильность не может быть никоим образом, когда мы имеем такого очень скурвленного – я не побоюсь этого слова, оно литературное – соседа, который всем своим естеством хочет нам вернуть в события столетней давности", - заявил Матиос.

По его словам, те проявления, которые фиксируются Службой безопасности, Нацполіцією, другими правоохранительными органами, свидетельствуют о массированное привлечение, "манкуртов".

"То есть в большей степени это украинцы, которые служат выполняют волю своих российских хозяев, которые повышают градус неуверенности, градус тревоги, градус противостояния и неприятия мнения друг друга. То есть сосед не хочет слышать соседа, брат не хочет слышать брата. У нас много коллизий, у нас много реформ, у нас много изменений, но эти изменения не являются безболезненными", - пояснил Матиос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Курченко руководит экономикой "ДНР-ЛНР" и все управленческие структуры этих образований беcправны перед его хотелками", - Матиос. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3113337
 
 
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"Эта стабильность не может быть никоим образом, когда мы имеем такого очень скурвленного Матиоса и остальных КГБшников ...Источник: https://censor.net.ua/v3113337
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война против россии как раз украинское общество объединило,появились тысячи добровольцев и волонтеров,а так же миллионы их поддерживающие,а скурвленные политики и чиновники,которые взятки уже почти жрут,как свиньи,подрывает эту веру
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"То есть в большей степени это украинцы, которые служат выполняют волю своих российских хозяев, которые повышают градус неуверенности, градус тревоги, градус противостояния и неприятия мнения друг друга. То есть сосед не хочет слышать соседа, брат не хочет слышать брата. У нас много коллизий, у нас много реформ, у нас много изменений, но эти изменения не являются безболезненными", - пояснил Матиос. Источник: https://censor.net.ua/v3113337»

Зрадофильі, что не так?
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Не будет стабильности там, где кучка воров при власти обворовала всю страну...
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Абдалла‏ @turkmendagz 10 ч.10 часов назад

россияне, когда вам через некоторое время скажут что ВВХ в последние годы жизни был не в своём уме, то не говорите что вы об этом не знали.
**** тут не знать, когда телевизор вам его каждый день показывал.
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там в Росии 86% в таком же путинском уме...
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В нашем обществе стабильности не будет, потому что мы имеем "скурвленного "соседа, - Матиос - Цензор.НЕТ 7761
Тётя Роза‏ @Anakoyher 5 ч.5 часов назад

- Изя, а почему Путин сказал, что у наших партнёров не будет возможности уничтожить наши перспективные ракеты?
- Потому, Сёма, что мультики с ними хранятся в облачных хранилищах и файлы эти надёжно запаролены.
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Да, когда смотришь на новые платежки жкх, разбитые после зимы дороги - появляются огенды ******* и начинают отрицать патужные рехформы.
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у тебя опять дороги разбило?ату меня целехонькие после зимы В нашем обществе стабильности не будет, потому что мы имеем "скурвленного "соседа, - Матиос - Цензор.НЕТ 8753.те,конечно,что в прошлом году ремонтировались
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Главное что есть на кого указать пальцем , ПРИ ЭТОМ ОБШИПАТЬ ЕВРОБЛЯХЕРОВ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ.
Матиос, а на какрй машине ездите вы? И жена и дети?
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а потом все кареті превратяться в гниліе тікві...
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и домик у Матиоса тоже на зарплату приобретен

В нашем обществе стабильности не будет, потому что мы имеем "скурвленного "соседа, - Матиос - Цензор.НЕТ 2791
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«В собственности семьи прокурора 3 машины - ЗИЛ ММ34502 (1992 года),
Шевроле Лачетти (2005 года), Nissan X- trail (2008 года) и прицеп. » Источник: https://censor.net.ua/n412697
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Пока ваша власть существует, никакой стабильности не будет.
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Властные бандиты в России кивают на Украину...
Властные бандиты в Украине кивают на Россию...
Вместе хорошо живут...
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Тимошенко и Зеленский диктаторы.
По предвыборной кампании, хорошо видно диктаторов которые рвутся к власти. Скажу прямо - Если прорвутся к власти Тимошенко или Зеленский, украинцы получат диктатора похлеще Януковича и Путина вместе взятых.
Кандидаты Зеленский и Тимошенко, на отрез отказались подпускать к себе всех журналистов, кроме журналистов Коломойского - Диктатура? Диктатура...
Проплаченный электорат Зеленского и Тимошенко, атакуют предвыборные палатки Порошенко. Режут, переворачивают, выгоняют - Диктатура? Диктатура...
Тем кто в интернете поддерживают Порошенко, регулярно приходят угрозы, регулярно атакуются ботами, регулярно банятся - Диктатура? Диктатура...
Телеканалы которые агитируют за Тимошенко и Зеленского не показывают достижений Порошенко, не приглашают политиков которые могут задавать неприятные вопросы - Диктатура? Диктатура...
Если эти люди придут к власти, они будут добиваться диктаторских законов, чтобы лишить украинцев права на самовыражение. За иное мнение, будут резать, сажать, расстреливать, затравливать. По телевизору будут говорить что все хорошо - Аля Россия...
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когда у нас прокуроры не будут миллионерами , алкаши генеральными , олигарх президентом , бизнесмен главным ментом ......... общество будет стабильно какие соседи бы не были
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Тогда начните с десепаратизацией внутри страны, гнобите коллаборантов не давайте им дышать.
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Це так ,тому треба виробляти антидот,максимально розривати любі зв'язки з росією.А на виборах, ті популісти які обіцяють ковбасу та газ по 2.20 забувають повідомити ,що бонусом буде російське панування та ГУЛАГ
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ нашем обществе стабильности не будет, потому что мы имеем "скурвленного "соседа, - Матиос. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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