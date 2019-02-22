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Все про:концлагерь (27) Польша (4692) Порошенко (16412) священник (123)

 Памятник священномученику Ковчу, фигура которого объединяет украинцев, поляков и евреев, возведут в Люблине, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины, во время визита в Польшу, в Люблине заявил о том, что в городе воздвигнут памятник украинскому священнику Омеляну Ковчу, который до своей смерти в концлагере исполнял обязанности священника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Петра Порошенко.

В сообщении отмечается: "Ровно год назад Совет города Люблин единогласно принял решение о предоставлении разрешения на установку памятника украинскому греко-католическому священнику, капеллану Украинской Галицкой Армии, Праведнику Украины, блаженному священномученику Омеляну Ковчу.

Фигура отца Омельяна Ковча объединяет украинский, польский, еврейский и другие народы. Он является примером глубокой духовности и самопожертвования. Он показал нам пример истинной любви к ближнему, той любви, которой учит нас Господь.

Сегодняшним событием мы подчеркиваем величие не только отца Омеляна, но и большую ценность нашего единства. Призываю - беречь нашу дружбу, беречь наше единство, беречь те европейские ценности, которые сейчас объединяют наши народы".

Также смотрите: Порошенко почтил память мучеников концлагерей в польском музее "Майданек". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3113327
 
 
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Президент відповідає за зовнішню політику, це його прямий обов'язок приймати участь в організації таких заходів.
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Таки да. Прямий конституційний обов'язок, з яким він непогано справляється.
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Замолить грехи нужно перед выборами, типа все равны на пару месяцев Памятник священномученику Ковчу, фигура которого объединяет украинцев, поляков и евреев, возведут в Люблине, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9768
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Щось я незрозумів, читаю: "памятника украинскому греко-католическому священнику, капеллану Украинской Галицкой Армии", так це ж ще 1919 -1920 роки, чи що.....і в Польщі концлагер в ті часи, чи я щось не так зрозумів...Источник: https://censor.net.ua/v3113327
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПамятник священномученику Ковчу, фигура которого объединяет украинцев, поляков и евреев, возведут в Люблине, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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