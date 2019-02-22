 Грузовик армии РФ въехал в жилой дом в оккупированном Севастополе. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП зафиксировали камеры наблюдения установленный возле жилого дома.
Видео Sevastopol Life
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"Въехала большая военная машина в дом, погнули газовую трубу, влупились в частный дом – лопнула стена, окно, повреждена металлическая лестница. Это мой дом, на ул. Глеба Успенского, 2", - рассказал собственник дома и председатель ТСН ИЖЗ "Ахтиар" Олег Нагурный.
З боку виден напис «На Берлин»
чувак с уборщицей оперативно убежали
опубликовано: 17 октября 2018 в 15:25
Читать полностью: https://news.tut.by/world/612070.html
Путин и взрывы домов в Москве в 1999 г.
Sep. 13th, 2013 at 9:22 PM
https://uglich-jj.livejournal.com/60537.html
Донецкий аэропорт
Совпадения? Не думаю...
И вот случилось..
Гурьянов Сергей @Segozavr 60 мин.60 минут назад
В Казахстане с национальной валюты убрали надписи на русском языке. Тот случай, когда артефакты reichskleinodien покрываются слоем ржавчины.