 Грузовик армии РФ въехал в жилой дом в оккупированном Севастополе. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП зафиксировали камеры наблюдения установленный возле жилого дома.

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"Въехала большая военная машина в дом, погнули газовую трубу, влупились в частный дом – лопнула стена, окно, повреждена металлическая лестница. Это мой дом, на ул. Глеба Успенского, 2", - рассказал собственник дома и председатель ТСН ИЖЗ "Ахтиар" Олег Нагурный.

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