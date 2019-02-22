EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
  1932  34
Все про:армия РФ (5726) ДТП (5464) оккупация (6736) Россия (72099) Симферополь (586)

 Грузовик армии РФ въехал в жилой дом в оккупированном Севастополе. ВИДЕО камер наблюдения

В оккупированном Севастополе грузовой автомобиль армии РФ врезался в жилой дом в товариществе собственников недвижимости "Ахтиар" (район Казачинского шоссе).

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП зафиксировали камеры наблюдения установленный возле жилого дома.

...
Видео Sevastopol Life

"Въехала большая военная машина в дом, погнули газовую трубу, влупились в частный дом – лопнула стена, окно, повреждена металлическая лестница. Это мой дом, на ул. Глеба Успенского, 2", - рассказал собственник дома и председатель ТСН ИЖЗ "Ахтиар" Олег Нагурный.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Кот пострадал безвинно", - в оккупированном Симферополе "вандал" облил красной краской памятник "вежливым людям". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3113288
 
   
 Топ комментарии
 
Надеюсь, люди - не пострадали? Хотя, о чем я... Откуда там люди...
 показать весь комментарий
 
Интересно, а как он тормозит, когда домов рядом нет?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надеюсь, люди - не пострадали? Хотя, о чем я... Откуда там люди...
 показать весь комментарий
 
 
Це він подивився фільм «Т 34»
З боку виден напис «На Берлин»
 показать весь комментарий
 
 
LOL
чувак с уборщицей оперативно убежали Грузовик армии РФ въехал в жилой дом в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 896 Грузовик армии РФ въехал в жилой дом в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 896
 показать весь комментарий
 
 
ето севасский дом набросился на мирный военный кацапский грузовик и ну его корежить газовой трубой...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну и че ? Бывает.
 показать весь комментарий
 
Аха-ха... Грузовик армии РФ въехал в жилой дом в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 993 Походу водила на ручник не поставил. Рванул на перехват, но успел только в кабину запрыгнуть. Теперь хоть страховку получат, - слышал, что если водитель не за рулём был, то могут не засчитать страховым случаем.
 показать весь комментарий
 
 
А парень с девушкой убежали, чтобы не получить контузию от "непереводимой игры слов" сожаления и раскаяния кацапской солдатни
 показать весь комментарий
 
 
та он без вадилы лучше рулюет .чем с ним...припарковался между двух легковушек на раз-два Грузовик армии РФ въехал в жилой дом в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 6888
 показать весь комментарий
 
 
"Рюскемир" заказывали? Кстати,восстанавливать крысчане будут за свой счет.
 показать весь комментарий
 
 
Взрыв и стрельбу в колледже Керчи устроил студент. Он застрелился 372



опубликовано: 17 октября 2018 в 15:25
Читать полностью: https://news.tut.by/world/612070.html

Путин и взрывы домов в Москве в 1999 г.
Sep. 13th, 2013 at 9:22 PM
https://uglich-jj.livejournal.com/60537.html

Донецкий аэропорт
Грузовик армии РФ въехал в жилой дом в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 9294



Совпадения? Не думаю...
 показать весь комментарий
 
Называется забыл поставить на ручник.
 показать весь комментарий
 
А чего пешеходы дёру дали? Бандеровцы померещились?)))) Или испугались, что их сейчас виноватыми сделают?))
 показать весь комментарий
 
 
ну дык,кто виноват?вадилы,сами видите-не было за рулем,на него свалить не удастся Грузовик армии РФ въехал в жилой дом в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 7676
 показать весь комментарий
 
Чета грузовики разбушевались последнее время.
 показать весь комментарий
 
Будинок відтягли на штрафмайданчик? мабуть мешканці 1-го поверху подумали що дочекалися "камней с неба"?
 показать весь комментарий
 
 
Восток ни куда не торопится.. Грузовик армии РФ въехал в жилой дом в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 148
И вот случилось..

Грузовик армии РФ въехал в жилой дом в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 1064 Гурьянов Сергей‏ @Segozavr 60 мин.60 минут назад
В Казахстане с национальной валюты убрали надписи на русском языке. Тот случай, когда артефакты reichskleinodien покрываются слоем ржавчины.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияГрузовик армии РФ въехал в жилой дом в оккупированном Севастополе. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
 вверх