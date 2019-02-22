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 "Наверно, патрулька кого-то таки поймала", - Шевченко обнародовал кадры задержания в Сумах подозреваемых в подкупе избирателей. ВИДЕО

Таких полицейских действий в стране в день - десятки, если не сотни. Но только один этот случай вызвал алогичную прокурорскую атаку. Наверно, патрулька кого-то таки поймала, что вызвало такой политический крик в банальной, казалось бы, ситуации

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

...
"Таких полицейских действий в стране в день - десятки, если не сотни. Но только один этот случай вызвал алогичную прокурорскую атаку. Судите сами. Во время выезда на вызов по 102 в Сумах - сообщение о подозрительных лицах - им проводят согласно соответствующей статье закона о Нацполиции поверхностную проверку. Лица нервничают и кому-то звонят, жалуются на обыск. Хотя никакого обыска нет. Во время поверхностной проверки у одного обнаружен предмет очень похож на оружие, разрешение на него лицо не предъявляет, утверждая, что на этот ствол он не нужен, а в сумке есть еще деньги. Поскольку установить разновидность оружия можно только в райотделе во время детального осмотра, так же как и содержимое сумки - на лицо как на потециально опасного стрелка из неизвестно тогда еще оружия, вежливо одевают наручники и увозят в участок. Туда тут же прилетают прокуроры уровня заместителя областного и начинается хайп. Вопрос - почему? И кому звонили задержанные? И где у этих помещений хоть минимальный признак политического штаба кого-то из кандидатов? Наверно, патрулька кого-то таки поймала, что вызвало такой политический крик в банальной, казалось бы, ситуации", - рассказал Шевченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У задержанного в Сумах по подозрению в подкупе избирателей при себе был револьвер, - Антон Геращенко. ВИДЕО+ФОТО

Наверно, патрулька кого-то таки поймала, - Шевченко обнародовал кадры задержания в Сумах подозреваемых в подкупе избирателей 01
Наверно, патрулька кого-то таки поймала, - Шевченко обнародовал кадры задержания в Сумах подозреваемых в подкупе избирателей 02
Наверно, патрулька кого-то таки поймала, - Шевченко обнародовал кадры задержания в Сумах подозреваемых в подкупе избирателей 03

Ранее полиция задержала двух граждан в Сумах по подозрению в подкупе избирателей. На их спасение бросились прокуроры и сотрудники СБУ. Позже выяснилось, что у задержанного в Сумах по подозрению в подкупе избирателей при себе был револьвер.

Источник: https://censor.net.ua/v3113257
 
   
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Хто підняв руку на святих апостолів Петра?
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В центрі Києва на вулиці Б. Хмельницького виявили проплачених атігаторів. Ось хто їх проплатив: код ЄРДПО:39721371.Директор:Воронков А.В.
Засновники компанії мають бізнес в Криму та є помічниками депутата від партії «Удар».

Деталі тут:
Наш телеграм"Наверно, патрулька кого-то таки поймала", - Шевченко обнародовал кадры задержания в Сумах подозреваемых в подкупе избирателей - Цензор.НЕТ 8077: https://t.me/stopgnida

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Хто підняв руку на святих апостолів Петра?
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Архангели рюкзакяна. У них там "тіпа" якась війна.
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В центрі Києва на вулиці Б. Хмельницького виявили проплачених атігаторів. Ось хто їх проплатив: код ЄРДПО:39721371.Директор:Воронков А.В.
Засновники компанії мають бізнес в Криму та є помічниками депутата від партії «Удар».

Деталі тут:
Наш телеграм"Наверно, патрулька кого-то таки поймала", - Шевченко обнародовал кадры задержания в Сумах подозреваемых в подкупе избирателей - Цензор.НЕТ 8077: https://t.me/stopgnida

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Как стало известно из информированных источников, с целью сбить рейтинг Тимошенко и Зеленского, в штабе Петра Порошенко принято решение за неделю до выборов заявить, что есть неопровержимые доказательства того, что Зеленский является внебрачным сыном Юлии Владимировны от Медведчука.

Брехня. В штабе Порошенко доподлинно известно, что это Медведчук является внебрачным сыном Юлии Владимировны от Зеленского (Исаака Абрамовича Зеленского, советского революционного и партийного деятеля).
🤣
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Що за фігня ?! Затримання відбулося в понеділок 18.02 , а на відео - дата 21.02 ... "Наверно, патрулька кого-то таки поймала", - Шевченко обнародовал кадры задержания в Сумах подозреваемых в подкупе избирателей - Цензор.НЕТ 7776
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Ну вот можешь же что-тот разумное сказать!
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За даними SumyToday, інцидент трапився у понеділок, 18 лютого в партійому офісі Блока Петра Порошенка. На двох співробітників завели кримінальне провадження, яке наступного дня закрили.
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Гіперлупа доять чи саджають?

ПОЛІТИКА

Обвинение Омеляна в незаконном обогащении передали в суд
Сьогодні о 15:20•Українські новини

Обвинение министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении передали в суд.

Полный текст новости ожидайте в ближайшее время.

Как сообщали Українські Новини, Национальное антикоррупционное бюро было намерено в пятницу вручить обвинительный акт в незаконном обогащении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении Омеляну в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
Омеляну грозит до 10 лет тюрьмы.
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Подивіться як формують паралельну реальнысть. Вчора СБУ завалило Йульчино-Зєєєліну виборчу піраміду.
Сьогодні тут 6 Йульок, 2 Гиця, Аваков, Геращенко, ще цей перець. Намагаються створити враження що то не Йулька фальшуванняготувала за підтримки, та під прикриттям МВС, а хтось інший!
Просто запльовують кількістю.
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время предвыборного карнавала. бразильские школы карнавального подкупа нервно курят ))
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Посмотрим, чем закончиться противостояние МВД и прокурорских.
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ну , як ж може бути "альтернатива" , коли обидва годуються з одного корита ... одразу після виборів все заспокоїться , як тільки стане відомо хто буде новим Харантом ...))
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Авакян не предполагает, что сынка вновь за рюкзаки прихватят? Или Беня-юля-зеля твёрдо гарантируют тишину?
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Наверное свидейтелей святого пятра словили иначе прокуроские бы и пальцем не пошевелили)))Шоу должно продолжаться.
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Аваков против Порошенко... "Напевно, патрулька когось таки зловила", - Артем Шевченко оприлюднив кадри затримання в Сумах підозрюваних у підкупі виборців - Цензор.НЕТ 2931
Нормально так...
Ставлю на Авакова....

П.С. - украинский народ "победившей Революции Достоинства" - вы наблюдайте..., это интересно...
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Lvbnhj - да...

Авакян с юлей..
Это аксиома уже...
Наверное будет кровь, ну если следовать логики.... "Напевно, патрулька когось таки зловила", - Артем Шевченко оприлюднив кадри затримання в Сумах підозрюваних у підкупі виборців - Цензор.НЕТ 9284
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"...Это ответные действия. Впервые мы видим, как полиция и МВД в ответ на действия пропрезидентских силовиков против Тимошенко, проводит акцию против структуры БПП.
Задержание в Сумах, очевидно, имеет своей целью разогнать встречную информационную волну в связи с обысками в Запорожье, и показать Петру Порошенко, что действия его штаба также осуществляются под контролем.
Это очень сильный политический сигнал. МВД и полиция очевидно, становятся на сторону оппозиции. Уникальный случай в истории Украины. Власть идет на выборы в условиях жесткой политической конкуренции и полиция принимает сторону оппонентов действующего президента.
Думаю, что в ближайший месяц последуют дальнейшие столкновения между правоохранительными органами в связи с приближением даты выборов и эскалацией психоза в главных политических штабах", - написал Юрий Бутусов.
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Якась ліва відмазка про "десятки" випадків.
Бо саме цей випадок відрізняється тим, що затримано УЧАСНИКІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ. А щодо учасників виборчого процесу є законодавчі обмеження на причини і спосіб затримання.
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А если у участника "ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ" неустановленный пистолет (наркотики, атомная бомба ...) тоже нельзя задерживать?
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Читайте Закон і буде вам щастя. А претензії до Закону - у ВР передайте.
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Затримали підозрілих з пістолетом і грошима. Таких сотні ловлять щодня.
Тільки чомусь витягати їх приїхали чини з обласної прокуратури.
І звідкіля поліції знати що вони участники виборчого процессу? Ні на офісі ні на лобі у них нічого про це не написано
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Ще раз повторюю - щодо учасників виборчого процесу є законодавчі обмеження на причини і спосіб затримання. Тому й приїхали представники прокуратури. А далі справу передадуть до ДБР, щоб з'ясувати чи не було порушень Закону з боку працівників поліції.
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Сьогодні підійшов до *барижного * намету .Бабульки якраз розвертались ..
Запитав по приколу - *А дозвіл на встановлення є ? * Бачили б їхні розширені *зеньки * ! "Напевно, патрулька когось таки зловила", - Артем Шевченко оприлюднив кадри затримання в Сумах підозрюваних у підкупі виборців - Цензор.НЕТ 4610
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Якщо за сцаря , то відповідно "виборчий процес" , якщо за інших кандидатів , то це "злочинна піраміда". Якось так.
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"..друзям - все , ворогам - закон !" (с) - стара добра істина ...
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Це головне гасло мафіозної держави.
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Бандюки-депутати приймають закони.щоб не можна було ні затримати ні посадити потенційного злочинця. Все робиться щоб неможна їх було притягнути до відповідальності. А те ,що країгна завалена зброєю, тисячі порушень кожного дня--це їх не тутбує.
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В патрульной работают дебилы, не могущие флобер от оружия отличить? Ну тогда можно и к столбу добараться.
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тогда можно и к столбу добараться.

а чим , по вашому , мєнти весь час і займаються ? ..))
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Вообще-то, пистолет Флобера определяется сразу (там патроны специфические 4мм)...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Наверно, патрулька кого-то таки поймала", - Шевченко обнародовал кадры задержания в Сумах подозреваемых в подкупе избирателей. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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