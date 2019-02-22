 "Наверно, патрулька кого-то таки поймала", - Шевченко обнародовал кадры задержания в Сумах подозреваемых в подкупе избирателей. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
"Таких полицейских действий в стране в день - десятки, если не сотни. Но только один этот случай вызвал алогичную прокурорскую атаку. Судите сами. Во время выезда на вызов по 102 в Сумах - сообщение о подозрительных лицах - им проводят согласно соответствующей статье закона о Нацполиции поверхностную проверку. Лица нервничают и кому-то звонят, жалуются на обыск. Хотя никакого обыска нет. Во время поверхностной проверки у одного обнаружен предмет очень похож на оружие, разрешение на него лицо не предъявляет, утверждая, что на этот ствол он не нужен, а в сумке есть еще деньги. Поскольку установить разновидность оружия можно только в райотделе во время детального осмотра, так же как и содержимое сумки - на лицо как на потециально опасного стрелка из неизвестно тогда еще оружия, вежливо одевают наручники и увозят в участок. Туда тут же прилетают прокуроры уровня заместителя областного и начинается хайп. Вопрос - почему? И кому звонили задержанные? И где у этих помещений хоть минимальный признак политического штаба кого-то из кандидатов? Наверно, патрулька кого-то таки поймала, что вызвало такой политический крик в банальной, казалось бы, ситуации", - рассказал Шевченко.
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Ранее полиция задержала двух граждан в Сумах по подозрению в подкупе избирателей. На их спасение бросились прокуроры и сотрудники СБУ. Позже выяснилось, что у задержанного в Сумах по подозрению в подкупе избирателей при себе был револьвер.
Засновники компанії мають бізнес в Криму та є помічниками депутата від партії «Удар».
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Брехня. В штабе Порошенко доподлинно известно, что это Медведчук является внебрачным сыном Юлии Владимировны от Зеленского (Исаака Абрамовича Зеленского, советского революционного и партийного деятеля).
🤣
ПОЛІТИКА
Обвинение Омеляна в незаконном обогащении передали в суд
Сьогодні о 15:20•Українські новини
Обвинение министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении передали в суд.
Полный текст новости ожидайте в ближайшее время.
Как сообщали Українські Новини, Национальное антикоррупционное бюро было намерено в пятницу вручить обвинительный акт в незаконном обогащении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.
13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении Омеляну в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
Омеляну грозит до 10 лет тюрьмы.
Сьогодні тут 6 Йульок, 2 Гиця, Аваков, Геращенко, ще цей перець. Намагаються створити враження що то не Йулька фальшуванняготувала за підтримки, та під прикриттям МВС, а хтось інший!
Просто запльовують кількістю.
Нормально так...
Ставлю на Авакова....
П.С. - украинский народ "победившей Революции Достоинства" - вы наблюдайте..., это интересно...
Авакян с юлей..
Это аксиома уже...
Наверное будет кровь, ну если следовать логики....
Задержание в Сумах, очевидно, имеет своей целью разогнать встречную информационную волну в связи с обысками в Запорожье, и показать Петру Порошенко, что действия его штаба также осуществляются под контролем.
Это очень сильный политический сигнал. МВД и полиция очевидно, становятся на сторону оппозиции. Уникальный случай в истории Украины. Власть идет на выборы в условиях жесткой политической конкуренции и полиция принимает сторону оппонентов действующего президента.
Думаю, что в ближайший месяц последуют дальнейшие столкновения между правоохранительными органами в связи с приближением даты выборов и эскалацией психоза в главных политических штабах", - написал Юрий Бутусов.
Бо саме цей випадок відрізняється тим, що затримано УЧАСНИКІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ. А щодо учасників виборчого процесу є законодавчі обмеження на причини і спосіб затримання.
Тільки чомусь витягати їх приїхали чини з обласної прокуратури.
І звідкіля поліції знати що вони участники виборчого процессу? Ні на офісі ні на лобі у них нічого про це не написано
Запитав по приколу - *А дозвіл на встановлення є ? * Бачили б їхні розширені *зеньки * !
а чим , по вашому , мєнти весь час і займаються ? ..))