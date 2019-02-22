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Все про:Венесуэла (138) МИД РФ (1203) Захарова (179)

 МИД РФ заявил об "украинском следе" в Венесуэле. ВИДЕО

Соединенные Штаты Америки собираются купить для Венесуэлы крупную партию оружия, задействовав при этом украинское предприятие.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в заявила на брифинге в пятницу.

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По ее словам, у РФ якобы есть данные о том, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос приобретения "в одной из восточноевропейских стран" крупной партии вооружения и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы".

Захарова отметила, что речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, подствольных и автоматических гранатометов, переносных ЗРК, боеприпасах к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения.

"Доставку груза в Венесуэлу планируется осуществить в начале марта несколькими партиями через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов Международной экспедиторской компании", - заявила представитель МИД РФ, подчеркнув, что в данной истории прослеживается "украинский след".

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"В этой абсолютно неприглядной истории прослеживается и украинский след. В частности, как мы понимаем, будет задействовано государственное предприятие "Антонов"", - сказала Захарова.

Она добавила, что администрация США под видом доставки гуманитарной помощи, запланированной на 23 февраля, стягивают к границе Венесуэлы спецсилы и технику.

"На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация: подстрекаемое, руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым "гуманитарным конвоем", чреватое столкновением сторонников и противников действующей власти и формирующее удобный предлог силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны", - сказала Захарова.

"Подготовка провокации ведется Вашингтоном и делается это все по правилам военной науки", - добавила представитель МИД.

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Источник: https://censor.net.ua/v3113252
 
   
 Топ комментарии
 
да, тяжко им там без кокса приходится
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Каравул биндеровцы наступают МИД РФ заявило об "украинском следе" в Венесуэле - Цензор.НЕТ 1351
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сегодня праздник у девчат
сегодня будет пьянка
и щечки девичьи горят
к похмелья спозаранку...

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Не она реально кокс нюхает. Это ихний спикер!!! Посмотрите на ее внешний вид, как будто из сарая вылезла.
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Самое интересное: никаких действий Украины и США в Венесуэле еще нет, А "украинский след" уже есть!
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КацаПсины Мавзолейные,смотрите не перепутайте,в Сирии и Венесуэле вы за власть Асада и Мадуры,на донбассе вы против власти.зато за обдроченцев Кремля,ВагнерНетов и ИхТамНетов,смотрите не пэрэпутайте,Кутузовы... МЗС РФ заявило про "український слід" у Венесуелі - Цензор.НЕТ 5110бо Папанов обидецца
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Во-первых, все, что появится у опозиции в Венесуэле, можно купить в любом военторге.
Во-вторых, все это найдут венесуэльские нефтяники и трактористы в полях и в джунглях.
В-третьих, а докажите. МЗС РФ заявило про "український слід" у Венесуелі - Цензор.НЕТ 9203

А вот вагнеровским кацапам в Венесуэле теперь не позавидуешь...
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Ой, та дай Бог шоб так i було!
Хай подх#йловники знают, шо мы завсегда готовы помочь, конвертировать их тухлые, нахер никому не нужные тушки в "груз 200"...
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амеры если возьмут и повторят за рашей гумконвои бамбаса, то и правильно сделают-клин клином вышибается МЗС РФ заявило про "український слід" у Венесуелі - Цензор.НЕТ 476
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Чтобы увидеть, к чему приводит власть глобалистов и либералов, достаточно посмотреть на Украину. Вывезли всё ядерное оружие, уничтожена промышленность, вывозится лес, янтарь, щебень, песок, рабочая сила. Уничтожается население медреформой и палеными вакцинами. Гоните этих упырей Цирконами, Сарматами и ядерными ракетами стучите им по лбу как можно чаще
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русский, а твой фюрер тоже глобалист и либерал? Заработать триллионы долларов на углеводоровах и держать свое поголовье полуголодным и в дерьме по уши - это ж каким агентом рептилоидов надо быть? МЗС РФ заявило про "український слід" у Венесуелі - Цензор.НЕТ 5075
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от блин...спалили Сеню-террориста-русофоба
думает где он так долго пропадал... загорел и бороду отрастил...?
ото ж бо воно і є!!!
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Тут всему виной не украинский след, а аргентинский кокс.
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У машки в носу опять обнаружены следы кокаина.
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страннаяя она..
а чем оппозиции воевать - рогатками?
немытая на Донбасс петушков на палочке обдроченцам подгоняет?
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Нашли визитку Яроша в Каракасе,? Неужели МЗС РФ заявило про "український слід" у Венесуелі - Цензор.НЕТ 1038...,Кстати судно с 9,5 тоннами Кокаина Путлера арестованное в Кабо-Верде шло из Венесуэлы,надо же как то смыть позор и пролёт сей.вот и придумали многоходовочку барана КГбэшного МЗС РФ заявило про "український слід" у Венесуелі - Цензор.НЕТ 1038
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Мадуре дали 17 ярдов зелени из фонда Пригожина для поддержки штанов и национальной бумаги боливара,Николас купил кокс в Колумбии и хотел переправить Хмырю СкреПоносному.все логично. МЗС РФ заявило про "український слід" у Венесуелі - Цензор.НЕТ 8812
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомМИД РФ заявил об "украинском следе" в Венесуэле. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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