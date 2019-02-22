 МИД РФ заявил об "украинском следе" в Венесуэле. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в заявила на брифинге в пятницу.
Захарова отметила, что речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, подствольных и автоматических гранатометов, переносных ЗРК, боеприпасах к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения.
"Доставку груза в Венесуэлу планируется осуществить в начале марта несколькими партиями через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов Международной экспедиторской компании", - заявила представитель МИД РФ, подчеркнув, что в данной истории прослеживается "украинский след".
"В этой абсолютно неприглядной истории прослеживается и украинский след. В частности, как мы понимаем, будет задействовано государственное предприятие "Антонов"", - сказала Захарова.
Она добавила, что администрация США под видом доставки гуманитарной помощи, запланированной на 23 февраля, стягивают к границе Венесуэлы спецсилы и технику.
"На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация: подстрекаемое, руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым "гуманитарным конвоем", чреватое столкновением сторонников и противников действующей власти и формирующее удобный предлог силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны", - сказала Захарова.
"Подготовка провокации ведется Вашингтоном и делается это все по правилам военной науки", - добавила представитель МИД.
не чокаясь
сегодня праздник у девчат
сегодня будет пьянка
и щечки девичьи горят
к похмелья спозаранку...
Во-вторых, все это найдут венесуэльские нефтяники и трактористы в полях и в джунглях.
В-третьих, а докажите.
А вот вагнеровским кацапам в Венесуэле теперь не позавидуешь...
Хай подх#йловники знают, шо мы завсегда готовы помочь, конвертировать их тухлые, нахер никому не нужные тушки в "груз 200"...
думает где он так долго пропадал... загорел и бороду отрастил...?
ото ж бо воно і є!!!
а чем оппозиции воевать - рогатками?
немытая на Донбасс петушков на палочке обдроченцам подгоняет?