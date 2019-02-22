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 "Боги маркетинга": в проморолике израильского ЗРК "Barak-8" на выставке в Индии уничтожаются Ка-50 и Су-35, которые рекламируют в павильоне РФ. ВИДЕО

Израильтяне на военной выставке в Индии продемонстрировали проморолик своего ЗРК "Barak-8", в котором они успешно уничтожили российские вертолеты Ка-50 и самолеты Су-35.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети пользователь Viktoria Soloduhina и публикует израильский рекламный ролик.

"Израильтяне продолжают прикалываться над российским военпромом. Сняли рекламный ролик, где израильский ЗРК "Barak-8" уничтожает российские вертолеты Ка-50 и самолеты Су-35.
Самое смешное, что премьера мультфильма и его дальнейшая демонстрация состоялась на военной выставке в Индии, где рекламируются те самые Ка-50 и Су-35. Боги маркетинга!" - пишет автор публикации.

Смотрите: Российский "Панцирь" уничтожен тихоходным израильским "дроном-камикадзе", - российские СМИ

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Израиль уничтожил еще один российский комплекс ПВО "Панцирь". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3113243
 
   
 Топ комментарии
 
Израильский концерн Israel Aerospace Industries выпустил анимационный промо-ролик, в котором показано применение беспилотника-камикадзе Mini Harpy. Целью для него выступил российский комплекс ПВО С-400.

"Боги маркетинга": в проморолике израильской ЗРК "Barak-8" на выставке в Индии уничтожаются Ка-50 и Су-35, которые рекламируют в павильоне РФ - Цензор.НЕТ 6087
А это видео реального уничтожения российского ЗРПК Панцирь С1 в Сирии
"Боги маркетинга": в проморолике израильской ЗРК "Barak-8" на выставке в Индии уничтожаются Ка-50 и Су-35, которые рекламируют в павильоне РФ - Цензор.НЕТ 9476
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Совет форумчанПравила форума
 
еще бы тренировали спецназ на мишенях с изображением путина
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Головне в ролику не те що збивають російські літаки та гелікоптери, а те що РЛС та ЗРК ППО працюють абсолютно автономно, абсолютно без обслуговуючого персоналу! Тобто ******** розвиток озброєнь дозволяє знищувати РЛС та ЗРК керованими ракетами першочергово і тому ізраїльські військові вирішили відділити РЛС та ЗРК від персоналу! Саме це мало б привернути увагу українських фахівців, які ще досі модернізовують радянське озброєння і ніяк не можуть вийти на новий рівень проектування систем ППО! У нас досі немає надійного швидкісного військового шифрованого радіозв'язку, який дозволив би передавати дані он-лайн та координувати дії автоматизованих модулів різноманітного озброєння між собою! Ми досі не маємо супутникового зв'язку та систем ретрансляторів зв'язку на БПЛА! Ми відстали від Ізраїлю на 200 років! Ми навіть від СРСР відстали, бо зараз ми не маємо цілісної вертикалі військового управління, у нас відсутні цілі напрямки техніки та озброєнь! А чергове мурло в телеекрані нас знову заспокоює і розповідає ідіотські казки що в нас відродилась армія! Корупція та ідіотизм у нас відродився!
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"...не маємо супутникового зв'язку та систем ретрансляторів зв'язку на БПЛА! Ми відстали від Ізраїлю на 200 років!"

неужели у Израиля 200 лет назад была спутниковая связь, ретрансляторы, вооружение и ПВО - как у Украины сегодня? ))
Отставание есть.. лет на 10. Хватит панику разводить.
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Це нам потрібно буде 200 років щоб наздогнати Ізраїль! Ми 5 років тупо просрали, в той час як військова інженерна думка зробила гігантський крок вперед!
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вам потрибно перестать орать "всё пропало" и идти делать систему круче чем у Израиля!
И шоб в понедельник - БЫЛО ВСЁ ГОТОВО.. включая рабочий вариант и 100% готовность выпускать массово.
А не будет - значит лично вы - коррупционер! и т.д. по списку..
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У волонтерів вже готові частини бойових систем, які влада 5 років відмовляється розробляти, тому Ваші слова це пустопорожній трьоп! Влада свідомо зриває цікаві розробки та блокує закупівлі цікавих розробок в ЗСУ! Гроші отримують тільки заводи рошена на безглузді катери!
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На базі прив'язних БПЛА розроблених ентузіастами-волонтерами можна організовувати військову систему зв'язку та ДРЛОіУ, але ніхто не хоче нічого робити! Всі хочуть тільки піаритись на тупих пусках застарілих ракет, які не влучать в ціль вже за 30-40км від РЛС, бо РЛС не побачить низьколетящу ціль!
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сразу видно - вы очееееень далеки как от научно-технических разработок так и от реального производства. Наладьте производство у себя дома - ТВ, СВЧ или хотя бы фенов.. с НУЛЯ, без использования импортных деталей и производственных линий.

повтор: волонтеры используют готовую микропроцессорную базу и прочие детали ИНОСТРАННЫХ разработок. А значит - хуже чем в Израиле.
Сделайте ЛИЧНО за 5 лет процессор ЛУЧШЕ чем Интел (разработка и производство Израиля, кстати!). А до этого - у вас лишь сплошной "пустопорожний треп".)
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Так йди розробнику ти наш,впроваджуй свої новітні ідеї в діючі системи! А то такий талант пропадає на Цензорі. Все знає що треба для українців-яку зброю робити та що впроваджувати.
Напиши резюме в яке -небуть КБ чи хоча б радником в РНБО...
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волонтеры используют готовую микропроцессорную базу и прочие детали ИНОСТРАННЫХ разработок. А значит - хуже чем в Израиле.
Сделайте ЛИЧНО за 5 лет процессор ЛУЧШЕ чем Интел (разработка и производство Израиля, кстати!). А до этого - у вас лишь сплошной "пустопорожний треп".)
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людям, привыкшим только кричать "всё пропало" - нельзя объяснить что такое технологии и новые разработки, производственный процесс и тп. И почему в Германии и Франции НЕТ систем как у Израиля (наверное тоже.. коррупция).
Таким людям - "вынь да положь".. сейчас и немедленно! А то что нет мат-тех базы, научных разработок, технологий.. банальных микропроцессоров именно под такие системы, не говоря уже о Софте и материалах, технологических линиях и тысячах составляющих - им пофиг!
Главное - "мы отстали!" А кто разрабатывать будет? когда все "знатоки" - на цензоре осану "зраде" поют..

Или Израиль вот так взял да подарил Украине ВСЁ - от исследований до технологий, станков а заодно и технологов, ученных и программеров?)

п.с. без обид, надеюсь.. Но сначала повторите хотя бы сборку банального ПК у себя дома. Если справитесь - тогда сделайте ЗА ПЯТЬ ЛЕТ - процессор уровня (хотя бы!) Intel i5-9600K (он к 2025 конечно устареет, но повторите разработку и ПРОИЗВОДСТВО его, и цену баксов в 100 для продажи.. а уж спрос будет)
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Пишіть простіше: у них просто нема Гройсмана та Бойко тому, все є. Вони вже посадили одного премьера та одного президента за дрібниці не варті уваги, в нашому розумінні. Тому, можуть собі дозволити і високі технології.
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в Германии, Франции, Британии и т.д. тоже нет гройсмана... И технологий НЕТ как у Израиля.
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Чому волонтери можуть робити передові розробки, яких немає ані в США ані в Ізраїлі, а влада замовчує ці розробки і не закуповує їх для ЗСУ, а американці вивчають наш досвід і будуть активно застосовувати ці розробки в себе!
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"Чому волонтери можуть робити передові розробки, яких немає ані в США ані в Ізраїлі"

Дядя, не пори херни, пожалуйста. Знаешь, иногда лучше помолчать.
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Ага, и именно поэтому Израиль покупает украинские "Кольчуги".
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купил.. ОДНУ. а не "кольчуги". Израиль может позволить себе купить и посмотреть "как работает". Даже ради интереса, заодно и проверив её ТТХ
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Не Ми 5 років тупо просрали, а Порошенко, Яценюк и Гройсман тупо просрали.
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З початку у Ізраїлю навіть радіостанцій не було. Коли в 73-му вони воювали на стареньких Центуріонах проти арабів на Т-55 та Т-62 то, на відміну від арабів не мали навіть нічних прицілів на танках. Але вони мали яйця і надійне керівництво. Тому зараз вони мають багато чого.
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у кацапов на одном фин форуме (профинанс) - подрыв скреп.. орут что "это руссофобия и сионизм". Причем больше всех орёт кацапка, живущая в США))
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нее.. просто ржака: кацапка из США озабоченна "происками сионистов". Но сама в расею возвращаться не хочет)
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ви не в курсі - назва ЗРК "Barak-8" це на честь Барака Обами?
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российский военный хлам годится только как мишени для израильского цахала
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третья мировая война - это, походу, война мультфильмов! 😂
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которые ты будешь смотреть из бомбоубежища,если добежишь
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Очень грустная шутка. Вопрос без обид. Думаешь в тайге - тундре отсидеться?
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И кушать нарисованную еду и шарится в нарисованном и-нете? Желаю успехов...
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Fallout получится. Только очень хардкорный и без сохранений.
Впрочем, в реале будет что-то ближе к нашей украинской серии Metro в жёсткой смеси со Сталкером.
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Это был сарказм по поводу путинских мультфильмов, на которые израильские военные отвечают тоже мультфильмами (с юмором)
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"Enemy jet fighters and helicopters" очень правильное определение.
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Терпеть не могу рекламу по телику, сразу переключаю. Но эту бы смотрел с превиликим удовольствием
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Путлер первым начал показывать мультики. Ну, что же, на всякий хитрый роисский мультик найдется израильский. С винтом.
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Ща Фуйло новых мультиков напилит, с Ютуба старых амерских роликов накопипастит, парой сцен из стрелялки "Хищник против Чужого" доболтает, и все, порядок, всрусский нарот отмщён! Готово! Снимай Оливер Соловьев новую гейройскую кинуху про ботоксного за...уппенфюрера!
"Боги маркетинга": в проморолике израильской ЗРК "Barak-8" на выставке в Индии уничтожаются Ка-50 и Су-35, которые рекламируют в павильоне РФ - Цензор.НЕТ 971
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ууу русофобы)) всегда можно будет сказать что это сирийские))
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И шо тут нового? Так весь мир знает , там где торгует Изя, Ивану нема чего делать "Боги маркетинга": в проморолике израильской ЗРК "Barak-8" на выставке в Индии уничтожаются Ка-50 и Су-35, которые рекламируют в павильоне РФ - Цензор.НЕТ 130. Тоже мне нашли конкурента - парашу "Боги маркетинга": в проморолике израильской ЗРК "Barak-8" на выставке в Индии уничтожаются Ка-50 и Су-35, которые рекламируют в павильоне РФ - Цензор.НЕТ 130 "Боги маркетинга": в проморолике израильской ЗРК "Barak-8" на выставке в Индии уничтожаются Ка-50 и Су-35, которые рекламируют в павильоне РФ - Цензор.НЕТ 130!
"Боги маркетинга": в проморолике израильской ЗРК "Barak-8" на выставке в Индии уничтожаются Ка-50 и Су-35, которые рекламируют в павильоне РФ - Цензор.НЕТ 6520
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Усатого - Пиписькова, что ли?
Его можно использовать и в качестве ёршика для миквы.
(Кто в курсе, что такое каноничная ортодоксальная миква - таки поймёт"Боги маркетингу": в проморолику ізраїльського ЗРК Barak-8 на виставці в Індії знищуються Ка-50 та Су-35, які рекламують у павільйоні РФ - Цензор.НЕТ 9936)
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І в фінальних титрах: "При виробництві окрім кацапів, - жодна тварина не постраждала!" "Боги маркетинга": в проморолике израильской ЗРК "Barak-8" на выставке в Индии уничтожаются Ка-50 и Су-35, которые рекламируют в павильоне РФ - Цензор.НЕТ 8049
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Кацапы в отместку могу снять, как они Ил-20 херачат.
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Даже интересно- кого еще они могли сбивать? Не F-35 же.
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Евреи, красавчики, как бы намекают: "Ваш противник купил русский самолет или вертолет-есть прекрасное решение !!! Только у нас и только для вас ЗРК "Barak-8" !!!"
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Израильский концерн Israel Aerospace Industries выпустил анимационный промо-ролик, в котором показано применение беспилотника-камикадзе Mini Harpy. Целью для него выступил российский комплекс ПВО С-400.

"Боги маркетинга": в проморолике израильской ЗРК "Barak-8" на выставке в Индии уничтожаются Ка-50 и Су-35, которые рекламируют в павильоне РФ - Цензор.НЕТ 6087
А это видео реального уничтожения российского ЗРПК Панцирь С1 в Сирии
"Боги маркетинга": в проморолике израильской ЗРК "Barak-8" на выставке в Индии уничтожаются Ка-50 и Су-35, которые рекламируют в павильоне РФ - Цензор.НЕТ 9476
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Сообщение оператора ЦАХАЛ в радиоэфире:
- Всем шалом. Говорит Азазель-главный. Таки кладите себе в уши мои слова: если в квадрате Алеф-Гимель-125 каких-то там ваших поцев как всегда нет, так будьте мне известны, шо через 59 секунд их там так не будет, шо совсем )))0)0))
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в отличии от кацев, єти таки могут и сделать.
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так у них одинаковая политика как у раши так у израиля. Защита своих интересов на чужой территории. Защита русско-еврейскоговорящих, убийство неугодных на чужой территории.
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Шикарний фільм... Так низько діти Мойсея козлорожих ще не опускали..😃😃😃😃😃😃😃
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Та ви за них не хвилюйтеся, в червні 1967 вони так опустили москалів що, в тих шуба загорнулася. Коли за шість днів змішали з лайном армії чотирьох совкових сателітів озброєних ******** радянською зброєю та сотнями радників.
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Не знаю за 1967 рік, але трохи знаю за 1972.. Брат тоді служив в І ПВО під Києвом і чисто випадково опинився під Асуаном.. Так що як там що було трохи розповідав..
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Если бы это происходило в жизни, да еще в одном из вертолетов сидело х/о, то это было бы вообще замечательно ! "Боги маркетингу": в проморолику ізраїльського ЗРК Barak-8 на виставці в Індії знищуються Ка-50 та Су-35, які рекламують у павільйоні РФ - Цензор.НЕТ 2620
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Что-то пошли все мультиками оружие продвигать.
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Израиль тоже умеет рисовать мультики.
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Не - вот странные люди... А по кому ещё должны собираться стрелять те кто потенциально купит ПВО Израиля вместо ПВО РФ??? По самолётам и вертолётам НАТО? Так те у кого будут такие планы - купят у РФ.
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после "Шестидневной войны" козлорылые знают, что так и может быть в реальности
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Боги маркетинга": в проморолике израильского ЗРК "Barak-8" на выставке в Индии уничтожаются Ка-50 и Су-35, которые рекламируют в павильоне РФ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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