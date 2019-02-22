 "Боги маркетинга": в проморолике израильского ЗРК "Barak-8" на выставке в Индии уничтожаются Ка-50 и Су-35, которые рекламируют в павильоне РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети пользователь Viktoria Soloduhina и публикует израильский рекламный ролик.

"Израильтяне продолжают прикалываться над российским военпромом. Сняли рекламный ролик, где израильский ЗРК "Barak-8" уничтожает российские вертолеты Ка-50 и самолеты Су-35.

Самое смешное, что премьера мультфильма и его дальнейшая демонстрация состоялась на военной выставке в Индии, где рекламируются те самые Ка-50 и Су-35. Боги маркетинга!" - пишет автор публикации.

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