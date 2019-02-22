 "Боги маркетинга": в проморолике израильского ЗРК "Barak-8" на выставке в Индии уничтожаются Ка-50 и Су-35, которые рекламируют в павильоне РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети пользователь Viktoria Soloduhina и публикует израильский рекламный ролик.
"Израильтяне продолжают прикалываться над российским военпромом. Сняли рекламный ролик, где израильский ЗРК "Barak-8" уничтожает российские вертолеты Ка-50 и самолеты Су-35.
Самое смешное, что премьера мультфильма и его дальнейшая демонстрация состоялась на военной выставке в Индии, где рекламируются те самые Ка-50 и Су-35. Боги маркетинга!" - пишет автор публикации.
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неужели у Израиля 200 лет назад была спутниковая связь, ретрансляторы, вооружение и ПВО - как у Украины сегодня? ))
Отставание есть.. лет на 10. Хватит панику разводить.
И шоб в понедельник - БЫЛО ВСЁ ГОТОВО.. включая рабочий вариант и 100% готовность выпускать массово.
А не будет - значит лично вы - коррупционер! и т.д. по списку..
повтор: волонтеры используют готовую микропроцессорную базу и прочие детали ИНОСТРАННЫХ разработок. А значит - хуже чем в Израиле.
Сделайте ЛИЧНО за 5 лет процессор ЛУЧШЕ чем Интел (разработка и производство Израиля, кстати!). А до этого - у вас лишь сплошной "пустопорожний треп".)
Напиши резюме в яке -небуть КБ чи хоча б радником в РНБО...
Сделайте ЛИЧНО за 5 лет процессор ЛУЧШЕ чем Интел (разработка и производство Израиля, кстати!). А до этого - у вас лишь сплошной "пустопорожний треп".)
Таким людям - "вынь да положь".. сейчас и немедленно! А то что нет мат-тех базы, научных разработок, технологий.. банальных микропроцессоров именно под такие системы, не говоря уже о Софте и материалах, технологических линиях и тысячах составляющих - им пофиг!
Главное - "мы отстали!" А кто разрабатывать будет? когда все "знатоки" - на цензоре осану "зраде" поют..
Или Израиль вот так взял да подарил Украине ВСЁ - от исследований до технологий, станков а заодно и технологов, ученных и программеров?)
п.с. без обид, надеюсь.. Но сначала повторите хотя бы сборку банального ПК у себя дома. Если справитесь - тогда сделайте ЗА ПЯТЬ ЛЕТ - процессор уровня (хотя бы!) Intel i5-9600K (он к 2025 конечно устареет, но повторите разработку и ПРОИЗВОДСТВО его, и цену баксов в 100 для продажи.. а уж спрос будет)
Дядя, не пори херни, пожалуйста. Знаешь, иногда лучше помолчать.
Впрочем, в реале будет что-то ближе к нашей украинской серии Metro в жёсткой смеси со Сталкером.
Непередбачуваними траєкторіями"(с)
Его можно использовать и в качестве ёршика для миквы.
(Кто в курсе, что такое каноничная ортодоксальная миква - таки поймёт)
А это видео реального уничтожения российского ЗРПК Панцирь С1 в Сирии
- Всем шалом. Говорит Азазель-главный. Таки кладите себе в уши мои слова: если в квадрате Алеф-Гимель-125 каких-то там ваших поцев как всегда нет, так будьте мне известны, шо через 59 секунд их там так не будет, шо совсем )))0)0))
Таки накаркали...))))