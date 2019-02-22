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 Происшествия, Общество
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 В Днепре женщина выскочила на дорогу перед грузовиком. ВИДЕО 18+

В Днепре женщина попала под колеса грузовика во время попытки перейти дорогу. Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись смертельного происшествия опубликовала на своей странице в соцсети Татьяна Лупова. Случилось оно около 9 часов утра в центре Днепра на площади Героев Майдана.

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По данным издания "Днепр вечерний" женщина, попавшая под колеса грузовика коммунальной службы, скончалась на месте. По словам водителя, он пропускал пешеходов на переходе, но из-за ограниченного обзора не заметил женщину, которая решила перебежать дорогу в последний момент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Фура с кирпичами протаранила машину, вылетела на Крещатик и перевернулась. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3113216
 
 
 Топ комментарии
 
Соболезную родным, но что же она делала? Ещё бы под грузовиком полезла.
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водитель не мог избежать этой трагедии
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Пешеход такой же участник движения как и водитель и несет такую же ответственность за безопасность себя и окружающих. Почитайте ПДД.
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Соболезную родным, но что же она делала? Ещё бы под грузовиком полезла.
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Установите светофор . Это место , и пересечение Мономаха и Глинки - место скопления непуганых идиотов .
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нет там сам водитель не мог избежать такого
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Да он из-за высоты кабины её просто и не мог видеть.
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понятно с видео хорошо, тем более она одну машину проскочила
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Кого вы имеете в виду,водителей или пешеходов?
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Глупый вопрос . Конечно пешеходов . В наушниках и капюшоне .
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Да она вообще никак не реагировала на такой большой автомобиль,то ли задумалась,то ли глупая,но так шагнуть под самосвал........это нечто.
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Посмотрите на светофоры в районе Озерки, половина пешеходов прется на красный. Лесные жители.
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я не знаю как сейчас но ,пару лет назад в Днепре были серьезные проблемы с уважением к пешеходным переходам и светофорам, как со стороны пешеходов, так и в большей части со стороны водителей.
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Пешеход, когда тебя задавят на пешеходном переходе помни - ты был прав!
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я сам водитель с большим стажем, но водитель МАЗа стоял уже на пешеходном, а если бы стал за пару метров, то явно обзор с кабины был бы больше.
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Он стоял где-то за 10 метров до перехода. Лучше смотереть оригинал видео, на Цензоре оно не пропорционально пожато. Увидеть ее он никак не мог в принципе, она подбежала сзади четко держась в мертвой зоне двери грузовика, как будто специально хотела умереть.
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по поводу качества видео соглашусь, но она не могла быть на одной линии с правой дверью, он ее захватил по центру передка, о чем свидетельствует запись и ее расположение после наезда (она распологается по левой стороне грузовика). по поводу самоубийства не берусь судить.
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На видео с нормальной пропорцией хорошо видно что она нырнула под машину прямо из мертвой зоны правой двери. Ее голова заканчивается ниже стекла двери, каких либо шансов ее увидеть она не оставила. И кстати видно что там метров 10 еще до перехода..
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Вы уверенны ,что она пошла бы именно по зебре или все так же под машиной?
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я ни вкоем случае не пытаюсь обвинить водителя, видео очень не качественное, сам часто замечаю (как водитель) когда машины становятся уже на самой зебре а не перед ней хотя бы за метр.
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Я понял,просто я хоть и не водитель ,но сколько раз видел как пешеходы переходят дорогу. Я уверен,что в 90% случаев виноваты пешеходы.
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В Киеве тоже куча таких конченых мест(раньше топчик был на м Левобережная, но потом там светофор поставили, сейчас есть возле большинства рынков) где пешиходы просто прут потоком, а светофора нет, хрен там нормально проедишь.

Жалко в этом случае всех, да и шла женщина никак не по зебре, а с боку от нее, водитель никак ее не видел и не ожидал увидить там
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пешеход априори это слепой и глухой человек. если нет светофора и это не трасса, то на пешеходном переходе он не должен смотреть по сторонам, где там кто едет. темболее грузовой транспорт должен езьдить до рассвета, что делал грузовик в городе в час пик?
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Хмм, а в ПДД написано по другому. Но зачем вам ПДД, вы же умнее всех и наверняка опора этой страны
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ну и чё написано про слепых и глухих в пдд?
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Что для перехода ими улицы есть специально оборудованные переходы. Так же они должны быть в сопровождении других лиц и с тростью.
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вы хоть раз в европу выезжали? в некоторых странах даже легковым автомобилем запрещено в город вьезжать. а у нас совок, смотри чтоб не задавили(((
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Совок у тебя в голове. Это коммунальный грузовик который имеет право там ездить.
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это и отличает нас от европейцев. мы устанавливаем правила, а они думают как избежать подобных случаев, как сделать так чтобы это было невозможно. например комунальщики могут ездить только с 1 ночи до 5 утра.
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Там рядом с этим переходом круглосуточно ведется строительство станции метро и туда часто ездит большегрузная техника, да и коммунальщики работают в 3 смены, ночами тоже само собой убирают. Никто не будет останавливать жизнь города из-за умалишенных кидающихся под авто.
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далеко нам даже до испании, там до 10 утра в городах запрещены стройки, также с 14 до 17, потому что люди, а не быдло, хотят отдыхать или поспать после обеда. мне кажется мы и через 100 лет не будим жить как люди.
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Ну не знаю, и в Австрии и в Германии не раз видел что коммунальные грузовики вывозят мусор среди дня.
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один раз видел в испании яму на дороге, перед ней чутли не очередь стояла, чтоб вьехать и бабло со страховщиков получить, но полиция быстро ямку огородила. а у нас на дорогах гибнет в 100 раз больше чем на войне и всем пофиг. это и есть совок.
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Если человек сам не беспокоится о своей безопасности , то кто же будет это делать ? Центр города, сплошной поток машин... водитель не мог видеть.
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Пешеход такой же участник движения как и водитель и несет такую же ответственность за безопасность себя и окружающих. Почитайте ПДД.
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Больше похоже на самоубийство. Жаль прохожих, что стали свидетелями трагической глупости.
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водителю не за что такой прилет и моральный и юридический.
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Была в "слепой зоне".
Сам видел такую дуру. Красный. РАФ. Уплотняються в цепочке. Скорость 2 - 3км/ч. Она.Смотрит в сторону светофора,уже мимо нее проплыло зеркало! Делает шаг вперед... и вытирает всю грязь с бока. Пока до ее ног доехало заднее колесо,отскочила назад.
Ну это что?
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Видео очень сильно сжато по горизонтали, на самом деле это было метрах в 10 от пешеходного перехода, женщина тупо выбежала из-за маршрутки и нырнула под грузовик коммунальщиков прямо из слепой зоны. Шансов как либо избежать наезда у водителя просто не было.
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Похоже на самоубийство. Она лезла под грузовик. У Дніпрі жінка вискочила на дорогу перед вантажівкою - Цензор.НЕТ 842
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Пешеходи не перестают удивлять.Идет с телефоном, и смотрит в лругую строну от движения, две подружки встречаются посреди проезжей части среди потока и начинают обниматься, идет спокойно по тротуару, подходит к дороге и кидается бегом на другую сторону-дескать он бегает бистрее машини...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Днепре женщина выскочила на дорогу перед грузовиком. ВИДЕО 18+
 
 
 
 
 
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