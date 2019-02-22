 В Днепре женщина выскочила на дорогу перед грузовиком. ВИДЕО 18+

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись смертельного происшествия опубликовала на своей странице в соцсети Татьяна Лупова. Случилось оно около 9 часов утра в центре Днепра на площади Героев Майдана.

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По данным издания "Днепр вечерний" женщина, попавшая под колеса грузовика коммунальной службы, скончалась на месте. По словам водителя, он пропускал пешеходов на переходе, но из-за ограниченного обзора не заметил женщину, которая решила перебежать дорогу в последний момент.

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