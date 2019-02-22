 В Днепре женщина выскочила на дорогу перед грузовиком. ВИДЕО 18+

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись смертельного происшествия опубликовала на своей странице в соцсети Татьяна Лупова. Случилось оно около 9 часов утра в центре Днепра на площади Героев Майдана.
По данным издания "Днепр вечерний" женщина, попавшая под колеса грузовика коммунальной службы, скончалась на месте. По словам водителя, он пропускал пешеходов на переходе, но из-за ограниченного обзора не заметил женщину, которая решила перебежать дорогу в последний момент.
...
Жалко в этом случае всех, да и шла женщина никак не по зебре, а с боку от нее, водитель никак ее не видел и не ожидал увидить там
Сам видел такую дуру. Красный. РАФ. Уплотняються в цепочке. Скорость 2 - 3км/ч. Она.Смотрит в сторону светофора,уже мимо нее проплыло зеркало! Делает шаг вперед... и вытирает всю грязь с бока. Пока до ее ног доехало заднее колесо,отскочила назад.
Ну это что?