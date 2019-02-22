EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  2105  58
Все про:Гриценко Анатолий (1233) Кропивницкий (Кировоград) (371) пресс-конференция (211)

 Гриценко дал пресс-конференцию в Кропивницком о ходе избирательной кампании. ВИДЕО

Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко дал пресс-конференцию в ходе поездки в Кропивницкий.

Прямая трансляция брифинга Гриценко была на Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриценко: "Генералы СБУ Юрий Федоров, Виктор Кононенко, Александр Довженко провоцируют насилие в стране"

Источник: https://censor.net.ua/v3113210
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко знищив УПЦ МП. Лиш за це одне йому колись памятник поставлять!
Арміній (Германаріх), був вірним слугою Риу до 35 років, апотім завів у Тевтобургський ліс 3 легіони Вара, де германці їх перерізали. Після цього, експансія Риму за Рейн припинилася.
Хто має вуха, нехай чує!
 показать весь комментарий
 
хай вже памятник ставлять.. землиці я підвезу Гриценко дає прес-конференцію в Кропивницькому про хід виборчої кампанії - Цензор.НЕТ 4275
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
слушай у нас проблем больше чем с этой московской церквью
 показать весь комментарий
 
так что за Томас я должен проголосовать за действующего? Я так не считаю
 показать весь комментарий
 
 
Якщо не за нього, то за Йулю або за Зєєєлю.
Так уже зірки склалися і байдуже що ви думаєте і наскільки шляхетні ваші наміри. Кожен голос не за Порошенка - голос за Йулю або за Зєєєлю-шлимазла.
 показать весь комментарий
 
 
Слышь я волен выбирать того кого хочу, по своей воли и эта воля от тебя не зависит
 показать весь комментарий
 
 
Главное- волю вовремя к мозгу подключить.
 показать весь комментарий
 
Цікаво Андрію, що на прямій трансляції Гриценка ти не згадуєш про нього як ймовірного президента. Невже він настільки страшний для банкової?
 показать весь комментарий
 
сегодня, что день шабаша? повылезало сегодня все и отовсюду
 показать весь комментарий
 
 
- Голосовали бумажками. За Дядьева было подано четыре записки. За Чарушникова - две. Кто‑то воздержался. По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношений с будущим губернатором, кто бы он ни был.
- Я штатским генералом буду, а тебе завидно? Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок. Насидишься у меня,- пригрозил Дядьев
- Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием, - пафосно ответил Чарушкин
- За баллотированного двух небаллотированных дают.(с)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Голова «Українського вибору» Віктор Медведчук є кумом не лише Володимира Путіна, але й Петра Порошенка.
Сенсаційну інформацію про родинні зв'язки Порошенка і Медведчука виданню ІНФОРМАТОР повідомив співрозмовник з оточення президента України.
У 2001 році Медведчук хрестив сина президента Михайла, стверджує інсайдер.
За словами співрозмовника, Порошенко покликав нині скандально відомого політика в куми, бо прагнув обзавестись зв'язками з впливовими людьми, а Медведчук на той час займав посаду віце-спікера Верховної Ради і був вхожим в кабінет президента Леоніда Кучми.
Також мало значення ще й те, що Медведчук - прихожанин УПЦ МП, як і сам Порошенко.

Михайло Порошенко Син Порошенка у футболці "RUSSIA"
Як розповів інсайдер, кумівство Порошенка і Медведчука залишається маловідомим фактом, оскільки через деякий час після хрестин сина Михайла політики опинилися в різних таборах і практично припинили спілкування, а визнання родинних зв'язків було не вигідним кожному із них.
Відзначимо, що кумом Путіна Медведчук став лише через три роки після того, як породичався з Порошенком.
Дарину Медведчук Володимир Путін і Світлана Медведєва охрестили у 2004 році.
Нагадаємо, з 1998 до 2000 року Петро Порошенко був членом партії СДПУ(о), яку очолював Віктор Медведчук.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко знищив УПЦ МП. Лиш за це одне йому колись памятник поставлять!
Арміній (Германаріх), був вірним слугою Риу до 35 років, апотім завів у Тевтобургський ліс 3 легіони Вара, де германці їх перерізали. Після цього, експансія Риму за Рейн припинилася.
Хто має вуха, нехай чує!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
хай вже памятник ставлять.. землиці я підвезу Гриценко дає прес-конференцію в Кропивницькому про хід виборчої кампанії - Цензор.НЕТ 4275
 показать весь комментарий
 
 
Їси шоколад з героїном?
Коли це Порошенко знищив УПЦ МП? Перейменування церкви на її сутність не впливає.
 показать весь комментарий
 
 
Уявіть собі, що вам прищепили рак. За 3-5 років ви помрете. Так і тут. Гриценко дає прес-конференцію в Кропивницькому про хід виборчої кампанії - Цензор.НЕТ 448
 показать весь комментарий
 
Ти припиняй це друже, вживання наркотиків це прямий шлях в астрал фантазій і неадекватності особистості.
 показать весь комментарий
 
 
кремлевские подстилки сегодня дают прес-конференции в унисон))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а де ліпєцкій виступає?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Перед дзеркалом. Так безпечніше.
 показать весь комментарий
 
 
Он сегодня в Польше, у вас там уже гугл забанили? До этой меморандумной пи#доты ему нет никакого дела
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Точняк! В Украине сцыкотно)
Гриценко дає прес-конференцію в Кропивницькому про хід виборчої кампанії - Цензор.НЕТ 7633
 показать весь комментарий
 
 
Ааа точняк, забыл вам же президент нужен который снег лопатой чистит и никуда не выезжает, хотя его и не выпускают никуда, стремно
 показать весь комментарий
 
 
А картинку с pikabu.ru взял???
Там, дофига "мастеров" фотошопа....
Вот и твои посты, такие-же "правдивые" как на pikabu.ru......
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
С пика Бу?
Це пика Пе!
Гриценко дає прес-конференцію в Кропивницькому про хід виборчої кампанії - Цензор.НЕТ 567
 показать весь комментарий
 
Палковнік Панталоній на підтанцьовці у Йулі.
Йому не звкати. він все життя під каблуком у жінки!
 показать весь комментарий
 
 
Андруша дуже дотепний, обізнаний та феєрично красномовний.
 показать весь комментарий
 
 
Мужик он, конечно умный, но веры ему нет. Это при нём продали огромную часть нашей армии. Вот ссылка на Цензор, почитайте.
 показать весь комментарий
 
 
Старые песни о главном:
"Хто всрався? Невістка. Так її ж нема! А он її спідниця висить".

При нем это как?
 показать весь комментарий
 
 
Как Анатолий Гриценко продавал армию - расследование
ВИДЕО
 показать весь комментарий
 
Юля дает, этот дает, скоро зеленка подключится....Нового ничего, бежим к президенству...
 показать весь комментарий
 
 
і тільки баба валя нічого не дає... бо ніхто і не просить
 показать весь комментарий
 
 
Гриценко дает пресс-конференцию в Кропивницком о ходе избирательной кампании. Гриценко дає прес-конференцію в Кропивницькому про хід виборчої кампанії - Цензор.НЕТ 7394
Лучше бы этот ОНОтоле давал в СБУ показания, КАК он со старухой - колясочницей продавал вооружение и военную технику ВСУ из оперативного резерва БМП по цене "ланоса"
 показать весь комментарий
 
 
Нас ждут весёлые времена . Зеленский - президент ; Пикалов контролирует ватных страусов ; Кошевой - премьер ; Лена всех выучит и вылечит ; Юрик заменит юрика ; Мика будет министром иностранных дел (шашлык его неповторимый) ; Крапов - министр обороны ; Жидков - наш Бог Гриценко дає прес-конференцію в Кропивницькому про хід виборчої кампанії - Цензор.НЕТ 6755 .
 показать весь комментарий
 
 
Ты давно "зраду" смотрел? 450 продажных тварей. Правительство видел какое, президент, мер Киева? И после этого, говоришь, что Зеленский клоун??? Тогда они кто?
 показать весь комментарий
 
 
Деякий час приглядався до Гриценка. Та коли прочитав в ЙОГО газеті, що він підтримує проект закону Петра Про виведений капітал, тобто дарує великому бізнесу 56 млрд гривень щорічно
(2% ВВП по підрахункам газети Вашінгтон Пост) вирішив, нехай за нього голосують буржуї.
 показать весь комментарий
 
 
Надо голосовать за Украину ! Красиво сказал , только голосовать не за кого . Гриценко дає прес-конференцію в Кропивницькому про хід виборчої кампанії - Цензор.НЕТ 4307
 показать весь комментарий
 
http://kievvlast.com.ua/…/pobeda-zelenskogo-pagubna-dlya-uk…Гриценко дає прес-конференцію в Кропивницькому про хід виборчої кампанії - Цензор.НЕТ 8723KIEVVLAST.COM.UAПобеда Зеленского пагубна для Украины - мнениеПобеда Владимира Зеленского на выборах президента приведет Украину к политической стагнации, ослаблении перед лицом Владимира Путина и охлаждении отношений со с....

 показать весь комментарий
 
 
погано йде трансляція і в Ю-т'юбі немає....
 показать весь комментарий
 
Гриценко -банальный пр0ект Порошенко..Сегодня была прессконференция ЮВТ.Где прямая трансляция?Предвзятость очевидна.Нужно Насирова вживую,всех 44 жалающих.
 показать весь комментарий
 
в последнее время склоняюсь к мнению что "Гриценко" - это такой себе "реестровый оппозиционер", "вечнонепроходной", его, как и в свое время "Яценюка" держат "вечно запасным", задача, которую выполняют для правящего олигархического режима "Гриценко", "Яценюк", "Ляшко", теперь вот еще "Кива" - это дробление протестного потенциала и канализация протестных настроений. И эту задачу они выполняют на 101%.
 показать весь комментарий
 
 
Значит так , за 50 танков - торговый комплекс в Киеве , за 10 самолётов - торговый комплекс в Одессе , за 10 вагонов боеприпасов - торговый комплекс в Днепре - Гриценко.
 показать весь комментарий
 
 
Гриценко раскрыл карты, показав, кто его таинственный спонсор
Борец с олигархами, кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко подписал меморандум о сотрудничестве с Федерацией Работодателей Украины олигарха Дмитрия Фирташа. Стороны обещают объединить усилия ради роста экономики.
В этом всем больше всего поражает удивительная, просто запредельная наглость полковника в работе со спонсорами. Ну, хоть через прокладочку какую-то это можно было оформить. Например, можно было придумать какое-нибудь ГО «За все хорошее, против всего плохого». Долго рассказывать, что нужно объединиться и потом с этим ГО подписать хоть десять меморандумов о сотрудничестве Гриценко и активистов.
Ничего такого решили не придумывать. Ребята взяли и просто на камеры подписали меморандум с Федерацией, которую еще в 2016 году возглавлял лично Дмитрий Фирташ, а сейчас его многолетний заместитель Дмитрий Олейник. Все прозрачно и честно, как дважды два, без каких-либо маскировок и намеков. Гриценко дає прес-конференцію в Кропивницькому про хід виборчої кампанії - Цензор.НЕТ 7053
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГриценко дал пресс-конференцию в Кропивницком о ходе избирательной кампании. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх