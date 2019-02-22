 Гриценко дал пресс-конференцию в Кропивницком о ходе избирательной кампании. ВИДЕО

Прямая трансляция брифинга Гриценко была на Цензор.НЕТ.
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+10
давай.. объеденяйся!
+10
Порошенко знищив УПЦ МП. Лиш за це одне йому колись памятник поставлять!
Арміній (Германаріх), був вірним слугою Риу до 35 років, апотім завів у Тевтобургський ліс 3 легіони Вара, де германці їх перерізали. Після цього, експансія Риму за Рейн припинилася.
Хто має вуха, нехай чує!
Арміній (Германаріх), був вірним слугою Риу до 35 років, апотім завів у Тевтобургський ліс 3 легіони Вара, де германці їх перерізали. Після цього, експансія Риму за Рейн припинилася.
Хто має вуха, нехай чує!
+10
хай вже памятник ставлять.. землиці я підвезу
Так уже зірки склалися і байдуже що ви думаєте і наскільки шляхетні ваші наміри. Кожен голос не за Порошенка - голос за Йулю або за Зєєєлю-шлимазла.
- Я штатским генералом буду, а тебе завидно? Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок. Насидишься у меня,- пригрозил Дядьев
- Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием, - пафосно ответил Чарушкин
- За баллотированного двух небаллотированных дают.(с)
Сенсаційну інформацію про родинні зв'язки Порошенка і Медведчука виданню ІНФОРМАТОР повідомив співрозмовник з оточення президента України.
У 2001 році Медведчук хрестив сина президента Михайла, стверджує інсайдер.
За словами співрозмовника, Порошенко покликав нині скандально відомого політика в куми, бо прагнув обзавестись зв'язками з впливовими людьми, а Медведчук на той час займав посаду віце-спікера Верховної Ради і був вхожим в кабінет президента Леоніда Кучми.
Також мало значення ще й те, що Медведчук - прихожанин УПЦ МП, як і сам Порошенко.
Михайло Порошенко Син Порошенка у футболці "RUSSIA"
Як розповів інсайдер, кумівство Порошенка і Медведчука залишається маловідомим фактом, оскільки через деякий час після хрестин сина Михайла політики опинилися в різних таборах і практично припинили спілкування, а визнання родинних зв'язків було не вигідним кожному із них.
Відзначимо, що кумом Путіна Медведчук став лише через три роки після того, як породичався з Порошенком.
Дарину Медведчук Володимир Путін і Світлана Медведєва охрестили у 2004 році.
Нагадаємо, з 1998 до 2000 року Петро Порошенко був членом партії СДПУ(о), яку очолював Віктор Медведчук.
Арміній (Германаріх), був вірним слугою Риу до 35 років, апотім завів у Тевтобургський ліс 3 легіони Вара, де германці їх перерізали. Після цього, експансія Риму за Рейн припинилася.
Хто має вуха, нехай чує!
Коли це Порошенко знищив УПЦ МП? Перейменування церкви на її сутність не впливає.
Там, дофига "мастеров" фотошопа....
Вот и твои посты, такие-же "правдивые" как на pikabu.ru......
Це пика Пе!
Йому не звкати. він все життя під каблуком у жінки!
"Хто всрався? Невістка. Так її ж нема! А он її спідниця висить".
При нем это как?
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Лучше бы этот ОНОтоле давал в СБУ показания, КАК он со старухой - колясочницей продавал вооружение и военную технику ВСУ из оперативного резерва БМП по цене "ланоса"
(2% ВВП по підрахункам газети Вашінгтон Пост) вирішив, нехай за нього голосують буржуї.
Борец с олигархами, кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко подписал меморандум о сотрудничестве с Федерацией Работодателей Украины олигарха Дмитрия Фирташа. Стороны обещают объединить усилия ради роста экономики.
В этом всем больше всего поражает удивительная, просто запредельная наглость полковника в работе со спонсорами. Ну, хоть через прокладочку какую-то это можно было оформить. Например, можно было придумать какое-нибудь ГО «За все хорошее, против всего плохого». Долго рассказывать, что нужно объединиться и потом с этим ГО подписать хоть десять меморандумов о сотрудничестве Гриценко и активистов.
Ничего такого решили не придумывать. Ребята взяли и просто на камеры подписали меморандум с Федерацией, которую еще в 2016 году возглавлял лично Дмитрий Фирташ, а сейчас его многолетний заместитель Дмитрий Олейник. Все прозрачно и честно, как дважды два, без каких-либо маскировок и намеков.