Редактор Цензор.НЕТ 22.02.19 13:4122.02.19 13:41 Гриценко дает пресс-конференцию в Кропивницком о ходе избирательной кампании. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко дает пресс-конференцию в ходе поездки в Кропивницкий.Цензор.НЕТ дает прямую трансляцию брифинга Гриценко. Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриценко: "Генералы СБУ Юрий Федоров, Виктор Кононенко, Александр Довженко провоцируют насилие в стране"Источник: https://censor.net.ua/v3113210 x Мне нравится 4
Сенсаційну інформацію про родинні зв'язки Порошенка і Медведчука виданню ІНФОРМАТОР повідомив співрозмовник з оточення президента України.
У 2001 році Медведчук хрестив сина президента Михайла, стверджує інсайдер.
За словами співрозмовника, Порошенко покликав нині скандально відомого політика в куми, бо прагнув обзавестись зв'язками з впливовими людьми, а Медведчук на той час займав посаду віце-спікера Верховної Ради і був вхожим в кабінет президента Леоніда Кучми.
Також мало значення ще й те, що Медведчук - прихожанин УПЦ МП, як і сам Порошенко.
Михайло Порошенко Син Порошенка у футболці "RUSSIA"
Як розповів інсайдер, кумівство Порошенка і Медведчука залишається маловідомим фактом, оскільки через деякий час після хрестин сина Михайла політики опинилися в різних таборах і практично припинили спілкування, а визнання родинних зв'язків було не вигідним кожному із них.
Відзначимо, що кумом Путіна Медведчук став лише через три роки після того, як породичався з Порошенком.
Дарину Медведчук Володимир Путін і Світлана Медведєва охрестили у 2004 році.
Нагадаємо, з 1998 до 2000 року Петро Порошенко був членом партії СДПУ(о), яку очолював Віктор Медведчук.
Йому не звкати. він все життя під каблуком у жінки!