 У меня на руке браслет. Со мной постоянно находятся два представителя "Альфы", - Мангер отрицает возможность влиять на следствие. ВИДЕО

Об этом заявил глава Херсонского облсовета Владислав Мангре, , комментируя заявление отца Екатерины Гандзюк о том, что, по его мнению, "Мангер влияет на следствие и прибегает к запугиванию свидетелей", передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"У меня на руке браслет. Со мной постоянно находятся два представителя "Альфы" Службы безопасности Украины. Я нахожусь под залогом. Поэтому я не имею возможности со всеми, с кем хотелось бы из близких, общаться. У меня очень ограниченный круг с кем я общаюсь", - заявил Мангер.
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.
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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.
Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.
Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.
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