EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  69  1
Материалы по теме:
Все про:Гандзюк (243) Мангер (62)

 У меня на руке браслет. Со мной постоянно находятся два представителя "Альфы", - Мангер отрицает возможность влиять на следствие. ВИДЕО

Владислав Мангер заявляет, что круг его общения ограничен и он находится под круглосуточным наблюдением "Альфы" СБУ.

Об этом заявил глава Херсонского облсовета Владислав Мангре, , комментируя заявление отца Екатерины Гандзюк о том, что, по его мнению, "Мангер влияет на следствие и прибегает к запугиванию свидетелей", передает корреспондент Цензор.НЕТ.

...
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"У меня на руке браслет. Со мной постоянно находятся два представителя "Альфы" Службы безопасности Украины. Я нахожусь под залогом. Поэтому я не имею возможности со всеми, с кем хотелось бы из близких, общаться. У меня очень ограниченный круг с кем я общаюсь", - заявил Мангер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отец Гандзюк заявил о слежке и угрозах, в госохране ему отказывают. ВИДЕО

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

Читайте также: За Мангера внесли почти 2,5 млн грн залога, - адвокат Ильченко

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

Источник: https://censor.net.ua/v3113207
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Граждане! Уважайте пружинный матрац в голубых цветочках! Это - семейный очаг, альфа и омега меблировки, общее и целое домашнего уюта, любовная база, отец примуса
Человек, лишенный матраца, - жалок. Он не существует. Он не платит налогов, не имеет жены, знакомые не занимают ему денег до среды, шоферы такси посылают ему вдогонку оскорбительные слова, девушки смеются над ним - они не любят идеалистов.(с)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУ меня на руке браслет. Со мной постоянно находятся два представителя "Альфы", - Мангер отрицает возможность влиять на следствие. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх