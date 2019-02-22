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 Политика Украины, Общество
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 "Минус один танк и укрытие с личным составом", - бойцы 54-й бригады уничтожили позицию российских террористов в Луганской области. ВИДЕО

Бойцы 54-й бригады уничтожили танковую позицию российских террористов в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал волонтер Юрий Мысягин и опубликовал видеозапись с беспилотника.

...
"Не надо было танки прятать в 3 км от линии соприкосновения. Как они там могли оказаться, если по всем договорённостям должны быть отведены глубоко в тыл!
Раз не соблюдаете и нарушаете, ну тогда "выгребайте". Может, обдроченцы думали, что пройдет и никто не обнаружит. 54-я бригада ВСУ думала совсем по-другому. Танки были обнаружены. Убедились, что действительно есть жесткие нарушения. Несколько пристрелочных, а потом по целям. Минус один поврежденный танк и укрытие, в котором находился личный состав", - пишет Мысягин в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Работают прицельно и точно", - командир батальона террористов "Пятнашка" россиянин Кузин пожаловался на украинских военных. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3113204
 
   
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Кацапы должны жить в тундре или украинском перегное. Так держать!
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В украинском перегное они не живут, а гниют. Да и у себя в "Вяликом Атечестве" тоже не живут, а заживо гниют, аж сюда воняет.
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Слободянюк Григорий Діалог Захарченка і Мотороли: "Ну что, дошел до Киева?" - "Да. С грунтовыми водами".
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Если попадание в 40 см от танка то никакое там повреждение двигателя быль не может от осколков, тем более судя по разрывам били не особо большим калибром.
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а откуда большой калибр? Мы ж не свиньи, договорености соблюдаем!
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По чем видно, что это Т-72? И того, из миномета врядли танку что-то серьезное сделаешь. Хотя в блиндаж хорошо попало, а личный состав - это главное!
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Горелая кацапятина конечно мерзко пахне. (живая ненамного лучше), но "этот дух нам сладок и приятен"
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Это же какой-то позор...Трупчинова и Лолиту под суд. Сдали нас своим партнерам задешево "Минус один танк и укрытие с личным составом", - бойцы 54-й бригады уничтожили позицию российских террористов в Луганской области - Цензор.НЕТ 399
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константен А чи не пішли б ви нахер зі своїм скигленням?
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Это был сарказм...погуглите смысл данного термина. Кто не спамит- тот москаль. "Минус один танк и укрытие с личным составом", - бойцы 54-й бригады уничтожили позицию российских террористов в Луганской области - Цензор.НЕТ 833
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Я тоже сомневаюсь, что осколками можно повредить танк
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Повреждение двигателя разрывом мины рядом с танком, чушь полная.
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увы, танк, конечно, выжил. Но то железяка, коих у Рашки сраной тысячи. А вот то, что скотомогильники Помойки пополнятся мусором - это отлично!
Может, хоть слезы матерей, вдов, деток осиротелых промоют скотам россиянским зрение?!!
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Молодці, майстерна робота. На таке приємно дивитись.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Минус один танк и укрытие с личным составом", - бойцы 54-й бригады уничтожили позицию российских террористов в Луганской области. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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