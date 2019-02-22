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 Тимошенко провела пресс-конференцию по фальсификациям на выборах. ВИДЕО

Кандидат в президента Юлия Тимошенко провела пресс-конференцию посвященную, в том числе фальсификациям выборов.

Цензор.НЕТ транслировал прямую трансляцию брифинга Юлии Тимошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/v3113197
 
   
 Топ комментарии
 
А она в курсе, что выборов еще не было?
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Я невинувата , то все Петя ....🤔
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віп агітатори та другани порошенка. чи я обманюю?
Тимошенко проводит пресс-конференцию по фальсификациям на выборах - Цензор.НЕТ 8849
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фоточку чего тебе, бот? билборда *********? или фото Сум с высоты птичьего полета с геолокацией свиных морд *********?
зы а с чего ты вдруг ВОНУ в мою собственность записал?
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Міністерство пропаганди яким керує один з кумів соєвого сцаря , має бути ліквідовано , так як перетворилось на філіал ординсьго Ольгіно.
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Голова «Українського вибору» Віктор Медведчук є кумом не лише Володимира Путіна, але й Петра Порошенка.
Сенсаційну інформацію про родинні зв'язки Порошенка і Медведчука виданню ІНФОРМАТОР повідомив співрозмовник з оточення президента України.
У 2001 році Медведчук хрестив сина президента Михайла, стверджує інсайдер.
За словами співрозмовника, Порошенко покликав нині скандально відомого політика в куми, бо прагнув обзавестись зв'язками з впливовими людьми, а Медведчук на той час займав посаду віце-спікера Верховної Ради і був вхожим в кабінет президента Леоніда Кучми.
Також мало значення ще й те, що Медведчук - прихожанин УПЦ МП, як і сам Порошенко.

Михайло Порошенко Син Порошенка у футболці "RUSSIA"
Як розповів інсайдер, кумівство Порошенка і Медведчука залишається маловідомим фактом, оскільки через деякий час після хрестин сина Михайла політики опинилися в різних таборах і практично припинили спілкування, а визнання родинних зв'язків було не вигідним кожному із них.
Відзначимо, що кумом Путіна Медведчук став лише через три роки після того, як породичався з Порошенком.
Дарину Медведчук Володимир Путін і Світлана Медведєва охрестили у 2004 році.
Нагадаємо, з 1998 до 2000 року Петро Порошенко був членом партії СДПУ(о), яку очолював Віктор Медведчук.
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не ну шо ты за бред тут печатаешь - для кого ,для чего - ты шо всех за дебилов держишь - мы же не цапы ,на такое не ведемся)))
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не факт що ти не кацап, пишеш кацапською, президента любиш більше чим Україну. чим ти не кацап? та ще й брехливий. Тимошенко проводить прес-конференцію щодо фальсифікацій на виборах - Цензор.НЕТ 4744
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https://lb.ua/news/2019/02/21/420360_bas_soprano_faltset_finalnaya.html

Хороший аналитический расклад.
....одно понятно наверняка,ключевая угроза второго срока порошенко - полная узурпация власти,закручивание гаек,"обезжирование" оппонентов.Ведь преград больше не останется.
Адепты теории "орифлейм" забывают об одном,на месте кровопролитных битв остается вызженная земля.Всегда.Даже если она,битва,электоральная.
Не велика ли цена?
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Тошнить мене від Пєті, тошнить мене від Юлі. Однак від бариги тошнить більше. Будемо обирати зі сльозами на очах.
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Соевые болванчики, вам Юлька чёткую перспективу нарисовала - фальсификации, майдан, Ростов, .. хотите повторить?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТимошенко провела пресс-конференцию по фальсификациям на выборах. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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