 Тимошенко провела пресс-конференцию по фальсификациям на выборах. ВИДЕО

Цензор.НЕТ транслировал прямую трансляцию брифинга Юлии Тимошенко.
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+26
А она в курсе, что выборов еще не было?
+24
Я невинувата , то все Петя ....🤔
+20
віп агітатори та другани порошенка. чи я обманюю?
Цензор.НЕТ транслировал прямую трансляцию брифинга Юлии Тимошенко.
зы а с чего ты вдруг ВОНУ в мою собственность записал?
Сенсаційну інформацію про родинні зв'язки Порошенка і Медведчука виданню ІНФОРМАТОР повідомив співрозмовник з оточення президента України.
У 2001 році Медведчук хрестив сина президента Михайла, стверджує інсайдер.
За словами співрозмовника, Порошенко покликав нині скандально відомого політика в куми, бо прагнув обзавестись зв'язками з впливовими людьми, а Медведчук на той час займав посаду віце-спікера Верховної Ради і був вхожим в кабінет президента Леоніда Кучми.
Також мало значення ще й те, що Медведчук - прихожанин УПЦ МП, як і сам Порошенко.
Михайло Порошенко Син Порошенка у футболці "RUSSIA"
Як розповів інсайдер, кумівство Порошенка і Медведчука залишається маловідомим фактом, оскільки через деякий час після хрестин сина Михайла політики опинилися в різних таборах і практично припинили спілкування, а визнання родинних зв'язків було не вигідним кожному із них.
Відзначимо, що кумом Путіна Медведчук став лише через три роки після того, як породичався з Порошенком.
Дарину Медведчук Володимир Путін і Світлана Медведєва охрестили у 2004 році.
Нагадаємо, з 1998 до 2000 року Петро Порошенко був членом партії СДПУ(о), яку очолював Віктор Медведчук.
Хороший аналитический расклад.
....одно понятно наверняка,ключевая угроза второго срока порошенко - полная узурпация власти,закручивание гаек,"обезжирование" оппонентов.Ведь преград больше не останется.
Адепты теории "орифлейм" забывают об одном,на месте кровопролитных битв остается вызженная земля.Всегда.Даже если она,битва,электоральная.
Не велика ли цена?