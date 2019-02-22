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 "Эти существа - просто русские бл#ди", - сестер Опанасюк из дуэта "Анна-Мария", участвующих в отборе на "Евровидение-2019", обматерили в прямом эфире. ВИДЕО

Участниц дуэта "Анна-Мария" Анну Опанасюк и Марию Опанасюк обматерил один из зрителей во время прямого эфира на телеканале ATR. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, звонок в прямой эфир прозвучал после неоднократных попыток ведущего Романа Скрыпина выяснить отношение девушек к российско-украинской войне.

Звонок от зрителя попал в эфир в середине 12 минуты записи.

"Роман, доброго вечера. Селям алейкум. Послушал вашу передачу. Эти существа - просто русские бл#ди и смысла с ними разговаривать нет. Я прошу прощения за то, что в прямом эфире. Слов нет просто. С уважением к вам и из неуважения к этим существам. До свиданья", - сказал зритель.

"Ну, такий дзвінок", - отреагировал Скрыпин.

...
Напомним, что родители участниц дуэта проживают в оккупированном Крыму. Мать - Лариса Опанасюк, занимает должность вице-премьера оккупационного правительства и награждена медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма". Отец - Александр Опанасюк в 2014 году перешел на службу РФ и был назначен оккупационными властями "судьей Верховного суда Крыма". В 2016 он ушел на пенсию.

В Украине супруги Опанасюк являются фигурантами уголовных производств о госизмене и базы "Миротворец". Но оба недоступны органам следствия, поскольку живут в аннексированном Крыму.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нацотбор на Евровидение-2019: в финал прошли MARUV, Brunettes Shoot Blondes и YUKO. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3113194
 
   
 Топ комментарии
 
Кстати, а чё эти пёZды делают у фашиздов?
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сложно не согласится со зрителем
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Під час 2-ї світової війни уявна донька зрадника, генерала Російської Визвольної Армії Власова А.А., який перейшов на бік нацистів, приїзджає до столиці давати концерт для батьків загиблих на фронті бійців. Як вам такий сюжет? Бурні та тривалі аплодисменти!
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Ватницы! Рафинированные - ватницы .
Роме респект, его от них явно тошнило, но он держался, как мог , только вздыхал, покряхтывал и отворачивался. На мой взгляд, это хорошо спланированная акция из раши . Этих рыжих бабизян вообще нельзя допускать до конкурса .
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Скрыпын смотрел на них все свое интервью как на ядовитых гадюк... "Ці істоти - просто російські бл#ді", - сестер Опанасюк із дуету "Анна-Марія", які беруть участь у відборі на "Євробачення-2019", обматюкали в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 4378
Через 2 минуты я смотрел на них также....
***** как они есть... - ни убавить, ни прибавить...
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Ну что вы прикопались к этим девченкам за позицию их родителей. Они в Украине . а родители в Крыму. У Климкина родственники в россии и ничего. У многих родня в россии но это не мешает им любить и защищать Украину. Эти девченки украинки и нефиг до них пристебываться. а звонивший да и ведущий просто придурки.
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Дети за родителей не отвечают.
Судить надо слова и дела самих этих девочек.
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Всяка гниль із пластмасовими мозгами "хочет петь", а руками працювать ледацюги!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Эти существа - просто русские бл#ди", - сестер Опанасюк из дуэта "Анна-Мария", участвующих в отборе на "Евровидение-2019", обматерили в прямом эфире. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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