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 Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне "Ягорлык", - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Продолжается системная работа по усилению ракетного потенциала и противовоздушной обороны нашей страны - одной из приоритетных задач, определенных Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов после боевых стрельб зенитных ракетных комплексов С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор" на полигоне "Ягорлык", сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 01
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 02

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По его словам, перед украинской промышленностью была поставлена ​​задача в кратчайшие сроки за относительно небольшие средства провести "полное восстановление и глубокую модернизацию имеющихся зенитных ракетных комплексов, повысить их боевые характеристики до уровня современных требований".

Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 03
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 04
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 05
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 06
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 07
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 08

"Во время стрельб были успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей", - сказал Турчинов, добавив, что глубокая модернизация комплексов позволила значительно расширить их боевые возможности и эффективность боевого применения в сложных условиях радиоэлектронной и помеховой обстановки по всем классам целей.

Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 09
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 10
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 11

Также, по словам Секретаря СНБО Украины, благодаря усилиям производственников повышена надежность и значительно снижено энергопотребление, созданы комфортные условия для личного состава, повышены эргономические характеристики, а для обслуживания указанной техники теперь необходимо меньшее количество людей.

Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 12
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 13

"По результатам стрельб подтверждены заявленные производителями тактико-технические характеристики этих комплексов", - сказал Турчинов, добавив, что уровень выполненных отечественными предприятиями работ свидетельствует о существенном усилении их производственно-технологических возможностей.

Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 14
Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне Ягорлык, - Турчинов 15

"Оборонным бюджетом на 2019 запланировано дальнейшее наращивание ракетного потенциала страны, усиление противовоздушной обороны и защиты Черноморского и Азовского побережья нашей страны", - резюмировал Секретарь СНБО Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3113184
 
   
 Топ комментарии
 
Всім кандидатам в президенти слід включити в предвиборну програму- залишу Турчинова Секретарем РНБО. Успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне "Ягорлык", - Турчинов - Цензор.НЕТ 2929
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Пока все пистят - Турчинов спокойно занимается ракетами. Молодец. Украинский потенциал надо развивать в этой области и сохранить специалистов
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Тебя дурачка снова выпустили из дурки? Или под галаперидолом строчишь
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Газовая турбина там по жизни была (чтобы основной движок не гонять во время дежурства на стоянке). Абэшка для обеспечения РПК энергией.
А вот ракетный канал... Успішні випробування і бойові стрільби ракетних комплексів відбулися на полігоні "Ягорлик", - Турчинов - Цензор.НЕТ 5194
Хотя, очень давно у нас (в Украине) была разработана такакак Донец (2А6 Шилка+какие-то ракеты на полках гусениц).
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А, вспомнил про ракеты. Там прицепили контейнеры от десятой стрелы по бортам башни. И вроде как на шасси от танка всю эту беду установили.
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Сравнил пуски модернезированых ракет и игру членом на фано зеленским в одном из кв.95. Не, лучше ракеты.
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Так точно , я не могу себе представить вазелина главнокомандующим .
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Успішні випробування і бойові стрільби ракетних комплексів відбулися на полігоні "Ягорлик", - Турчинов - Цензор.НЕТ 8259Именно Турчинов объявил мобилизацию, и Украина начала сопротивление российскому вторжению. Политико-правовые решения украинской власти в критический момент спасли Украину от силового захвата. Источник: https://censor.net.ua/r3113048
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Турчинов - найбільш гідний бути президентом. Шкода, що відмовився балотуватися.
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Велика подяка пану Олександру Турчинову за його інтузіазм, патріотизм та ультрафанатизм до військової справи України. Це саме той кандидат в Президенти України ( як би він балотувався), якого безмежно поважає та любить вся моя родина. Йому було найтяжче в 2014 році, коли великий, нажаль, відсоток зрадників серед працівників МВС, СБУ та військових у Криму ( і не тільки в Криму) , був одною із причин, що дала можливість кремлю окупувати український півострів.
Серетарю РНБО пану Турчинову необхідно надати більш потужні повноваження, що в перспективі піде лише на користь Україні.

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Турчинов, верни на место Крым, а потом высовывайся, полководец..
юлькина харя
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУспешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов прошли на полигоне "Ягорлык", - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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