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 Фура с кирпичами протаранила машину, вылетела на Крещатик и перевернулась. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В пятницу, 22 февраля, в Киеве по адресу Крещатик, 21 фура Renault Magnum скатилась по ступеням и перевернулась. Грузовик был полностью загружен кирпичами. К счастью, обошлось без пострадавших. Инцидент произошел около 06:20.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

...

По предварительной информации, оба водителя спали в грузовике на улице Лютеранской. Когда они проснулись, то грузовик уже мчался вниз, но тормоза не срабатывали.

На пути своего движения Renault протаранил Toyota, снес дорожный знак и ситилайт. А в конце грузовик скатился по ступеням в арку и вылетел на Крещатик. Кабина грузовика перевернулась и была сдавлена весом кирпичей, которые высыпались из прицепа.

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Предварительно, у грузовика сорвало гидравлику, пока водители отдыхали. К счастью, обошлось без пострадавших. Оба водителя самостоятельно выбрались из кабины, их осмотрели медики. Травмы у обоих мужчин незначительные.

Фура с кирпичами протаранила машину, вылетела на Крещатик и перевернулась 01

На данный момент место происшествия оцеплено, на месте работают полицейские и коммунальщики. Детали инцидента устанавливаются.

Фура с кирпичами протаранила машину, вылетела на Крещатик и перевернулась 02
Фура с кирпичами протаранила машину, вылетела на Крещатик и перевернулась 03
Фура с кирпичами протаранила машину, вылетела на Крещатик и перевернулась 04
Фура с кирпичами протаранила машину, вылетела на Крещатик и перевернулась 05
Фура с кирпичами протаранила машину, вылетела на Крещатик и перевернулась 06
Фура с кирпичами протаранила машину, вылетела на Крещатик и перевернулась 07
Фото: Информатор

Источник: https://censor.net.ua/v3113164
 
 
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Водилы наложили кирпичей тоже прилично....хорошо, что выжили.. Фура с кирпичами протаранила машину, вылетала на Крещатик и перевернулась - Цензор.НЕТ 7797
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Побывать в столице на Крещатике - мечта многих.
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это знак что не стоит подделывать выборы
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Кто этих дебилов на фуре впустил в центр города?
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Вы умнее водителей? Думаете, они под запрещающие знаки сюда пробрались?
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тепер ще туди треба підвезти цементу з піском і можна щось збувати, якийсь арт-об'єкт.
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Надо было 3-4 кирпича под колеса класть, чтоб потом самому не наложить кирпичей...
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Задыхаясь и прикрывшись рукой так, как это делают мужчины, входя в воду, Эрнест Павлович медленно стал красться вдоль перил. Он стал похож на Арлекина, подслушивающего разговор Коломбины с Паяцем. Жизни не было. А между тем он явственно услышал шум пробежавшего по улице грузовика. Значит, где‑то жили!(c)
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Там тонн 20-30 держать на ручнике хм... Я легковушку колесами в бордюр упираю когда оставляю на спуске.
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під колесо в таких випадках підкладають металевий утримувач, якщо на ухилі зупинка з вантажем.
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так и я ж за это если бы подперли то проснулись бы в целой фуре.
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А что ***,киевляне Крещатик ещё не обстроили,кирпичи туда фурами загоняют?
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Гурген маленький палатка для шашлики строил
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Мне вот тоже интересно, что они там строить собрались? А как эта фура собиралась там развернуться?
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Похоже на ручнике стояла не фура а водятлы. Чудо, что без жертв.
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цих будівельників взагалі хтось перівіряє гальма? Найбільше дороги розвалюють перевантажені вантажівки, від жадоби наберуть побільше, що гальма відмовляють.
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У будівельників гальма вже давно відмовили..
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я всегда говорил что не место фурам в городе... из за них одни проблемы, всегда аварии и пробки.. ФУРЫ - не для города! особенно убрать их с окружной днём, пусть ночью там передвигаются, Кличко ау!
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Для дебилов, которые сами не в состоянии понять элементарные вещи, есть специальный пункт в ПДД:

"15.7 На спусках і підйомах, де спосіб поставлення не регламентується засобами регулювання руху, транспортні засоби необхідно ставити під кутом до краю проїзної частини так, щоб не створювати перешкод іншим учасникам дорожнього руху і виключити можливість для самовільного руху цих засобів.
На таких ділянках допускається ставити транспортний засіб уздовж краю проїзної частини, повернувши керовані колеса таким чином, щоб виключалась можливість самовільного руху транспортного засобу."

Но настоящий "водила" правила не читает - это для лохов.
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"Предварительно, у грузовика сорвало гидравлику" - ох ці журналісти, на таких машинах гідравліки нема у гальмівній системі,має місце факт звичайнї халатності до тех стану авто.
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Стояло на тормозе на уклоне. Вес большой. Ночью тормоз ослаб/отсырел и оно поехало.
В таких случаях нужно блокировать колёса во избежание подобных случаев
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияФура с кирпичами протаранила машину, вылетела на Крещатик и перевернулась. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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