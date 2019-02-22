 Фура с кирпичами протаранила машину, вылетела на Крещатик и перевернулась. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.
По предварительной информации, оба водителя спали в грузовике на улице Лютеранской. Когда они проснулись, то грузовик уже мчался вниз, но тормоза не срабатывали.
На пути своего движения Renault протаранил Toyota, снес дорожный знак и ситилайт. А в конце грузовик скатился по ступеням в арку и вылетел на Крещатик. Кабина грузовика перевернулась и была сдавлена весом кирпичей, которые высыпались из прицепа.
Предварительно, у грузовика сорвало гидравлику, пока водители отдыхали. К счастью, обошлось без пострадавших. Оба водителя самостоятельно выбрались из кабины, их осмотрели медики. Травмы у обоих мужчин незначительные.
На данный момент место происшествия оцеплено, на месте работают полицейские и коммунальщики. Детали инцидента устанавливаются.
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"15.7 На спусках і підйомах, де спосіб поставлення не регламентується засобами регулювання руху, транспортні засоби необхідно ставити під кутом до краю проїзної частини так, щоб не створювати перешкод іншим учасникам дорожнього руху і виключити можливість для самовільного руху цих засобів.
На таких ділянках допускається ставити транспортний засіб уздовж краю проїзної частини, повернувши керовані колеса таким чином, щоб виключалась можливість самовільного руху транспортного засобу."
Но настоящий "водила" правила не читает - это для лохов.
В таких случаях нужно блокировать колёса во избежание подобных случаев