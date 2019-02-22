 Фура с кирпичами протаранила машину, вылетела на Крещатик и перевернулась. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

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По предварительной информации, оба водителя спали в грузовике на улице Лютеранской. Когда они проснулись, то грузовик уже мчался вниз, но тормоза не срабатывали.

На пути своего движения Renault протаранил Toyota, снес дорожный знак и ситилайт. А в конце грузовик скатился по ступеням в арку и вылетел на Крещатик. Кабина грузовика перевернулась и была сдавлена весом кирпичей, которые высыпались из прицепа.

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Предварительно, у грузовика сорвало гидравлику, пока водители отдыхали. К счастью, обошлось без пострадавших. Оба водителя самостоятельно выбрались из кабины, их осмотрели медики. Травмы у обоих мужчин незначительные.

На данный момент место происшествия оцеплено, на месте работают полицейские и коммунальщики. Детали инцидента устанавливаются.













Фото: Информатор