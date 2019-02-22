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 Политика Украины
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 "Вы и ваш лидер - убийцы украинцев!" - Порошенко ответил российскому пропагандисту в кулуарах Генассамблеи ООН. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко в кулуарах Генассамблеи ООН пообщался с российским пропагандистом телеканала "Россия 1".

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео было показано в передаче "60 минут".

"24 украинских моряка находятся у вас незаконно в тюрьме. Вы обязаны перед ними извиниться, немедленно выпустить, потому что вы - агрессор, вы - нарушитель международного права и вы и ваш лидер - убийцы украинцев!", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос российского пропагандиста, когда отпустят главреда РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чего только стоила сцена с его умиленным поцелуем в живот российского карапуза": пропагандист Вышинский написал благодарственное письмо Путину. ФОТО

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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Источник: https://censor.net.ua/v3113142
 
   
 Топ комментарии
 
Единственный Президент в мире, который называет Хуйла - убийцей, при чём в открытую, все остальные европейские и американский лидеры деликатно называют его партнёром.
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А вот Юле, Зе или Толе так нельзя говорить почему-то?
Странно...
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я не испытываю симпатии к Порошенко, но тут все сказаное им не в бровь а в глаз!
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Охраннику нуно было чисто локотком лупонуть чтоб микрофончик в пасть залез на 30 см простите не я не мы.
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Вот дурень близорукий! Эту птичку надо было валить!
"Ви і ваш лідер - убивці українців!" - Порошенко відповів російському пропагандисту в кулуарах Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 3014
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Справжній і найзапекліший ворог України, це - барига і нинішня "влада".
Адже більшої шкоди Україні, аніж та що була завдана за останні чотири роки - ще ніхто не завдавав.
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Путлер и его банда тоже все время так говорят, тока в яндексе не переводят на мову... "Ви і ваш лідер - убивці українців!" - Порошенко відповів російському пропагандисту в кулуарах Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 6283
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я знову ж, в 2628-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Відповідь гідна похвали ! Треба віддати належне : миттєво знаходить слова та ще й на мовах, які всі розуміють.
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Я не порохобот. Но представьте, что бы на его месте сказал Зеленский или Юлька
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Они бы ответили на заданный вопрос, а не тарабанили лозунгами.
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Ну это несерьезно. Он похож на какого-то Чавеса или Мадуро говорящего с американскими журналистами.
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Вот кацапы и манкурты себя и показали. Мерзкие души.
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Прикольно !на месте зеленки - Коломойский !
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Дещица мог бы сформулировать куда более ёмко, дипломатично, оставив место слушателям для ассоциативного мышления. ну хотя бы так: "каждый украинец знает, кто такой путин и весь мир это знает. ваш лидер и вы - .....(дальше текст)". ))
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Президент що зберіг незалежність України, веде країну до світової спільноти далі від орди!
Постійно тролить ху##ла!
Цей клоун готовий стати перед ху##лом на коліна!
"Ви і ваш лідер - убивці українців!" - Порошенко відповів російському пропагандисту в кулуарах Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 9875
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вы и ваш лидер - убийцы украинцев!" - Порошенко ответил российскому пропагандисту в кулуарах Генассамблеи ООН. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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