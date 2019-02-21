 Главу Броварского райсовета забросали тухлыми яйцами. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Facebook-сообщество "СТОП-Корупція".
Тухлые яйца в Гришко бросали представители организации "Традиции и порядок". Они обвиняют его в хищении средств местного бюджета.
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Активисты утверждают, что семья Гришко владеет асфальтовыми и бетонными заводами и уже годами направляет бюджетные средства на свои предприятия. При этом, как говорят они, качество асфальта и бетона не соответствует нормам ДБН. Кроме того, Гришко якобы причастен к лоббированию интересов так называемой "Песчаной мафии".
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"После отказа Сергея Гришко остановить "дерибан" активисты забросали его яйцами. В сессионном зале произошла потасовка и драка. В ситуацию вмешались сотрудники правоохранительных органов", – говорится в сообщении.
цей видно, шо не все ще вкрав!
И, ещё, а как определили, что все яйца были тухлыми?
Нужно было вызвать беркут с Киева и повторить - "Бандеры лежать!"
Але винен у цьому Порошенко. Правда ж?
в свою квартиру кинь гранату
начнётся новый цикл вещаний про "до первого снега".
никто вас напризволяще не бросит
Известный телеведущий в рамках созданного им фонда Open Mind Foundations запускает проект "Выборы 2019», в котором сможет принять участие каждый украинец. Любой желающий сможет проголосовать на сайте и высказать свою эмоцию по отношению к кандидатам в президенты. Как только сайт соберёт достаточно данных для аналитики, Савик Шустер выйдет в эфир на ютьюб-канале проекта и лично осветит ход предвыборной кампании в Украине. Присоединяйтесь к нам! Впереди много интересного. Подробности на сайте: https://omf.fund
Зєєєля виявився шлимазлом, потрібно підключати важку артилерію!
- чем похожи курица и депутат?
- оба могут часами сидеть на яйцах.
- а чем отличаются?
- так курица хоть не безрезультатно...
Про ще один зв'язок нещодавно розповіли журналісти програми «Закрити зона» на каналі «Прямий». Свого часу «ПриватБанк» Ігоря Коломойського переказав фірмі Зеленського кругленьку суму у 6 мільйонів доларів США. При чому перераховані гроші були так, що говорити про просто платіж за щось не доводиться. Все було так. Після об'яви про перехід проектів «95-го кварталу» на канал Коломойського (тобто «1+1») «ПриватБанк» видав компанії«Укртатнафта» (контрольованій тоді Коломойським) кредит у 10 мільйонів доларів США. Ці гроші того ж дня попрямували на рахунки низки офшорних фірм, так чи інакше пов'язаних або з Коломойським особисто, або зі структурами «Привату». На одному з етапів цих переводів,сума у 6 мільйонів доларів США впала на рахунок кіпрської компанії «Green Family LTD».
Ця компанія стала загальновідомою завдяки розслідуванню журналістів «Радіо Свобода». Саме цю фірму кандидат Зеленський «забув» задекларувати - і не просто так. «Green Family LTD» на початку 2013 р. зареєструвала у Вінницькій області ТОВ «Квартал 95», яке в свою чергу виступило засновником студій «Вайсберг пікчерс", «Платінумфілм" і «Грін філмз». Всі вони навіть під час війни продовжують знімати фільми у Росії. В Росії фільми студій Зеленського йдуть в прокаті, й більше того - держава Росія виділяє студіям Зеленського гроші на зйомки фільмів.
Очевидно, 6 мільйонів доларів США були платнею Зеленському за перехід на канал Коломойського. $6 мільйонів - це дуже багато, рейтингових футболістів купують дешевше. Що мусить робити Колектив Зеленського за такі гроші? Відповідь - все що побажає той, хто «пані годує і танцює». Треба - розповідати про те, як видобувати електрику з протестувальників побитих на Майдані «Беркутом». Треба - їхати в Маріуполь виступати перед бійцями АТО. А треба…
А треба зараз Ігорю Коломойському банально врятуватися. У грудні 2016 р. Ігор Коломойський (який, як стверджують його фанати, «врятував Україну») нашу країну привів на межу катастрофи. Справа дійсно висіла на волосині. З'ясувалося, що «Приват-банк» - банкрут. Гроші з «Привату» (а свої кошти там тримала третина населення України) випарувалися у невідомому напрямку. Не до кінця зрозуміло, які цілі переслідували власники «Привату» - можливо, через фінансовий шантаж хотіли повернути собі контроль над «Укрнафтою». Банкрутство банку рівня «Привату» безперечно викликало б масові заворушення - і як раз тоді розпочиналася дурко-блокада ім. нардепів Семенченка, Соболєва та Парасюка. Але.
Дуже схоже на те, що на Коломойського цикнули з США, і той написав листа з проханням націоналізувати банк. Справа от у чому. Банкрутство «Привату» ледь не сталося через те, що на якомусь етапі Коломойський став користуватися «ПриватБанком» як своїм власним гаманцем. За схемами, схожими на ту, за якою заплатили Зеленському (тобто через видачу «своїй компанії» кредиту, який потім губився в офшорах), Коломойський виводив гроші на купівлю яхт, картин Пікассо тощо. Повторюся, йдеться не про прибутки Коломойського від діяльності «Привату», йдеться про кошти вкладників. З банку брали гроші, в банку виник дефіцит коштів, але до пори до часу ці схеми було можна приховувати. «Приват» по суті перетворився на величезний фінансовий пузир. Коли «Приват» був націоналізований, державі Україна довелося викласти 5,5 мільярдів доларів США (у воюючій країні !!!). На ці кошти в тому числі купили Зеленського.
На ці гроші в тому числі була придбана нерухомість у Сполучених Штатах Америки. І от тут Коломойський грандіозно проколовся. Справа в тому, що банк «Приват» отримував фінансування від Нацбанку України. А той серед іншого отримував допомогу від міжнародних фінансових установ. Таким чином вийшло так, що нерухомість в США Коломойський купив на вкрадені через «Приват» гроші міжнародних кредитів. У тому числі наданих США. ТАМ таких фокусів не пробачають. Цілком може бути й так, що й банкрутити «Приват» довелося через розслідування розпочате американцями.
Наразі Коломойському прилітає з усіх боків. Минулого року Лондонський суд за позовом банку «Приват» (уже державного) заарештував майна бізнесмена на 2 мільярди доларів і встановив обмеження на особисті витрати. Щойно Печерський суд Києва заарештував майно, що належить групі Приват, у тому числі «ДніпроАзоту», Нікопольського заводу феросплавів та кількох ГЗК. Держава Україна наполегливо намагається повернути кошти, вкрадені олігархом. В потилицю Коломойському дихають спецслужби США - наприкінці минулого року він покинув затишну Женеву та переїхав до Ізраїля, який, як відомо, нікому не видає своїх громадян. Очевидно, ситуація у Коломойського зараз - або пан, або пропав. На тлі таких подій прихильність до Зеленського каналу «1+1» (який теж отримував кредити в банку «Приват» ще й під відсоток нижчий за депозитний) стає напрочуд зрозумілою.
Привести до влади в Україні Зеленського для Коломойського неймовірно вигідно.
По-перше, не маючи досвіду політичної боротьби, Зеленський наділений нечуваний цинізмом. «І вашим, і нашим» - це його стиль дій протягом всієї кар'єри. Вчора розмірковувати зі сцени, як видобувати електрику з протестувальників, побитих «Беркутом», а сьогодні виступати перед вояками в АТО - принциповість там і не ночувала. Така людина погодиться на будь-які оборудки заради прибутку.
По-друге, Зеленський у Коломойського на фінансовому гачку - вже відомо, що канал «1+1» винний Зеленському 4 мільйони доларів. Знаючи Коломойського, легко збагнути, що цих грошей Зеленський може не побачити ніколи.
Й по-третє. Очевидно кожному, хто хоч трошки знається на українській політичній кухні, Зеленський може бути лише дуже слабким президентом. Досвіду керування не те що міністерством, а навіть ОТГ, він не має як такого. Він ніколи не спілкувався на рівних з міністрами та олігархами. Він не має команди, яка здатна перехопити керівництво державою. «Команда Зеленського» - це група «просто хороших хлопців і дівчат», а «хороший хлопець», як відомо, - не професія. Зеленському доведеться звертатися по допомогу до осіб, які здатні керувати державою, а таких чимало в структурах «Привату». Рука руку митиме - Зеленському дадуть грати «Слугу народу»на телевізорі (цинізму йому вистачить), а тим часом люди Коломойського спишуть олігарху всі його борги.
А оплачувати всю радість доведеться нам. Усім.
Запис програми "Закрита зона":
говорит страшно было - пипец...