 Главу Броварского райсовета забросали тухлыми яйцами. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Facebook-сообщество "СТОП-Корупція".

Тухлые яйца в Гришко бросали представители организации "Традиции и порядок". Они обвиняют его в хищении средств местного бюджета.

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Активисты утверждают, что семья Гришко владеет асфальтовыми и бетонными заводами и уже годами направляет бюджетные средства на свои предприятия. При этом, как говорят они, качество асфальта и бетона не соответствует нормам ДБН. Кроме того, Гришко якобы причастен к лоббированию интересов так называемой "Песчаной мафии".

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"После отказа Сергея Гришко остановить "дерибан" активисты забросали его яйцами. В сессионном зале произошла потасовка и драка. В ситуацию вмешались сотрудники правоохранительных органов", – говорится в сообщении.