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 Мангер хочет, чтобы его дело расследовало ГБР и готов пройти полиграф. ВИДЕО

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства активистки Катерины Гандзюк, обратился в суд с просьбой передать его дело, в котором сейчас следствие ведет СБУ, в Госбюро расследований.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий, об этом Мангер заявил в суде, после завершения заседания. 

"Я в суде лицо первой категории, как председатель областного совета. Мое дело не имеет права вести СБУ. Я попросил, чтобы его передали в ГБР", - заявил Мангер.

"Ведь во время первого заседания было много документов не просто ложных, а сфальсифицированных. Я обратился к следователю и хочу открытого расследования", - добавил глава Херсонского облсовета.

Также он заявил, что его адвокаты подали ходатайство о проверки его на полиграфе. 

Также, по сообщению корреспондента, после выхода Мангера из зала, суда активисты зажгли файера.

Видео - Олег Богачук

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

Читайте также: За Мангера внесли почти 2,5 млн грн залога, - адвокат Ильченко

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

Источник: https://censor.net.ua/v3113091
 
 
 Топ комментарии
 
Мангер то хочет.
ДА ВЛАСТЬ НЕХОЧЕТ. И ОТЕЦ КАТИ УЖЕ НЕХОЧЕТ. ОНИ УЖЕ НАЗНАЧИЛИ ВИНОВАТОГО.
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Полиграф пройти? Это... ну давай, хуле...

Мангер хочет, чтобы его дело расследовало ГБР и готов пройти полиграф - Цензор.НЕТ 4382
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Людям внушили дурацкое представление, что полиграф - критерий истины... Это совсем не так...
Это - без отношения к Мангеру...
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Согласен, но всё же. Как мне кажется, там замешано несколько людей, не один он.
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для обвинения нескольких людей полиграфа мало.

нужны факты.
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Гандзюк перед смертью назвала Мангера как заказчика её убийства и "Батькивщину", как прикрытие Мангера.. вот и фсё!
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не, ну ясное дело.. баба Йуля это Святое, а все остальное тлен..
Мангер хочет, чтобы его дело расследовало ГБР и готов пройти полиграф - Цензор.НЕТ 6478
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Мангер то хочет.
ДА ВЛАСТЬ НЕХОЧЕТ. И ОТЕЦ КАТИ УЖЕ НЕХОЧЕТ. ОНИ УЖЕ НАЗНАЧИЛИ ВИНОВАТОГО.
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а он ниувинаватый !!!

ниучём !
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Полиграф пройти? Это... ну давай, ****...


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Знаменитым в Украине мальдивцем является пеця.
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Ну да съездил человек отдохнуть за свои деньги. Что не так? Жулька вот по заграницам за народные катается!
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Та ты шо? Из бюджета взяла? Или из твоих взносов?
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Основная проблема сего "дела" в том, что Гандзюк была платным агентом (так!) одесского главы СБУ. Она была послана для сбора компромата против Менгера. Цинично использовалась маска "бАрца за людев" и "актЭвитски". Дело очень и очень непростое. Типа сейчас в суде решается вообще роль всяких агентов власти в народе. Особенно когда она, чувствуя поддержку власти, позволяла себе выражения типа "я бы эту суку растсорила в кислоте" (так!). Гандзюк - это и есть простой и достаточно воночий доноситель, как бы кому-то это не нравилось. Я понимаю почему защитнички не явились. Потому не стоит упрощать и ху*йню всякую про Порошнко нести. ОК?
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В СэСэСэре платные агенты получали плюс 15% зарплаты. А чтио сейчас надо типа платить таким ублюдкам? 20%? 50? Или убрать вообще такую категорию типа "граждан"?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМангер хочет, чтобы его дело расследовало ГБР и готов пройти полиграф. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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