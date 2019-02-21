 Вор в законе по прозвищу Тенго Гальский снова задержан в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сотрудники полиции задержали фигуранта в ходе проведения санкционированного обыска в квартире на проспекте Науки в Киеве.
Правоохранители установили, что 36-летний злоумышленник в 2013 году был коронован в Санкт-Петербурге уголовными авторитетами и получил статус "вора в законе". В последнее время он постоянно проживал на территории Турции и Греции. В апреле 2018 мужчина задерживался правоохранителями в столице, после чего его выдворили за пределы Украины с запретом въезда.
"Недавно Тенго Гальский прибыл в столицу и, по оперативной информации, намеревался управлять криминальным миром: организовывать преступные "сходки", распределить сферы влияния и привлечь к преступной деятельности молодежь для сохранения "преступных традиций", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.
Решается вопрос о принудительном возвращении вора в законе в Грузию, с запретом въезда на территорию Украины общим сроком на 18 лет (до 2037 года).
Порошенко в Украине принял в командование Нацгвардии бывшего полковника "Беркут", который избивал майдановцев. Это - профанация реформ.
О вас, всепропальщиках мы знаем все. За 5 лет войны, вы полностью вывернули свое нутро, показав что вы за дружбу с Россией. С этим, никогда не согласиться большинство украинцев ибо Россия и русские, сделали Украине и украинцам столько зла, что эту кровь уже не смыть с рук русских никогда. Такие преступления, которые творили русские, не прощаются.
Уже очевидно что РФ проиграет Украине. Уже очевидно что, Россию, ждет неминуемый крах ибо санкции введены на десятилетия что гарантированно доведет Россию до нищеты. За плечами украинцев, стоят мощные союзники, которые давно сказали что поддержат Украину, если Россия прямо распустит руки. Очевидно что для русских, Путин и те кто его поддерживали, станут врагами и если начнется революция в РФ, а она начнется обязательно, то всех кто поддерживал Путина, будут развешивать на столбах.
Уже сейчас становится очевидным то, что будет сторона победителей и сторона проигравших. Что бы вам не говорила умирающая, путинская система, она в первую очередь умирающая без шансов на жизнь. Украина и украинский народ, который за европейские ценности, который за вступление Украины в ЕС и НАТО, уже фактически является стороной победителя.
Вы всепропальщики, живете надеждой на чудо, которого не произойдет потому что за Украиной - Правда и вы это знаете. Именно сейчас, у Вас есть возможность перейти на сторону победителей, чтобы не порвести остаток своей жизни чувствуя себя пораженным. Присоединяйтесь и вступайте в борьбу против пятой колоны в Украине - Лучше поздно, чем никогда. Придет время и вместе отпразднуем победу подняв флаг Украины над головой...
https://www.youtube.com/watch?v=AneHOpXXnvI&t=5s
Приблизительно так: ********* - Reich mir die Hand
б) зфоткали;
в) відпустили (до побачення)
Забыл - они свои...
Что, каждый пограничник обязан знать всех воров в лицо?
А полиция хуже.
Никогда бы Тенгу к себе в королевство не пустили.
Тут же такая полицейская полиция - почти еженедельно кого-нить из них ловит...
Иностранное оружие в Украине / украинский язык в России / Соловьев идет в Верховную Раду | Вечер с Яниной Соколовой #14
Обережно на 11:44 - там без попередження з'явиться скаба... я аж від монітора відсахнувся
кроме тех, что вібирают свободу))
В следующем году , когда будут депортировать , нужно лет на сорок , и без права переписки !!! Что б письма поздравительные к дню рождения до пацанов не доходили !