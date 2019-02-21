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 Вор в законе по прозвищу Тенго Гальский снова задержан в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО

В Киеве Нацполиция снова задержала грузинского вора в законе по прозвищу Тенго Гальский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сотрудники полиции задержали фигуранта в ходе проведения санкционированного обыска в квартире на проспекте Науки в Киеве.

Правоохранители установили, что 36-летний злоумышленник в 2013 году был коронован в Санкт-Петербурге уголовными авторитетами и получил статус "вора в законе". В последнее время он постоянно проживал на территории Турции и Греции. В апреле 2018 мужчина задерживался правоохранителями в столице, после чего его выдворили за пределы Украины с запретом въезда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция повторно выдворила из Украины вора в законе Тенго Гальского, который "приехал лечиться". ВИДЕО

Вор в законе по прозвищу Тенго Гальский снова задержан в Киеве, - Нацполиция 01

"Недавно Тенго Гальский прибыл в столицу и, по оперативной информации, намеревался управлять криминальным миром: организовывать преступные "сходки", распределить сферы влияния и привлечь к преступной деятельности молодежь для сохранения "преступных традиций", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Решается вопрос о принудительном возвращении вора в законе в Грузию, с запретом въезда на территорию Украины общим сроком на 18 лет (до 2037 года).

Также смотрите: Прикидывался туристом: в Киеве задержан вор в законе Темо Сухумский. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3113085
 
 
 Топ комментарии
 
Саакашвили в Грузии принял норму: назвался вором в законе = 10 лет тюрьмы. Это реформа.
Порошенко в Украине принял в командование Нацгвардии бывшего полковника "Беркут", который избивал майдановцев. Это - профанация реформ.
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А тихенько втопити його в Дніпрі - ніяк?
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А границу он как пересек. Огородами наверно? Погранцы под дурака косят?
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Правильно - нефиг тут!!! Своих воров хватает!!
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Вопрос, как он попал в Украину...? Это так границы охраняют...?
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саакашвиловские посылки?
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Саакашвили в Грузии принял норму: назвался вором в законе = 10 лет тюрьмы. Это реформа.
Порошенко в Украине принял в командование Нацгвардии бывшего полковника "Беркут", который избивал майдановцев. Это - профанация реформ.
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Это правильно. Это для них как стаж. Раньше как было: нет стажа- ты не вор. А сейчас этих "скороспелых апельсинов" развелось- зону только в кино видели. Вор в законе по прозвищу Тенго Гальский снова задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9896
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значит правильно что их не сажают а высылают - ибо в зоне им только и радость. Будут там авторитет свой утверждать да опыт получать.. нехер!
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Тогда нужно 90% всей ВР пересадить. Хотя я ЗА!!!!
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Не-а.Саакашвилевские недопасадки.Чисто повезло не попасть в волну борьбы с ворами в законе,молодой видать был на тот момент,когда Саакашвили садил их всех очччень жёстко на всё подряд,на что их можно было натянуть.
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Ну зачем?Мало у нас в Днепре дерьма плавает?Домой,на родину,там их ой как любят и ждут.Целых 10 лет будут заботится и обхаживать.
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Обращение к всепропальщикам.
О вас, всепропальщиках мы знаем все. За 5 лет войны, вы полностью вывернули свое нутро, показав что вы за дружбу с Россией. С этим, никогда не согласиться большинство украинцев ибо Россия и русские, сделали Украине и украинцам столько зла, что эту кровь уже не смыть с рук русских никогда. Такие преступления, которые творили русские, не прощаются.
Уже очевидно что РФ проиграет Украине. Уже очевидно что, Россию, ждет неминуемый крах ибо санкции введены на десятилетия что гарантированно доведет Россию до нищеты. За плечами украинцев, стоят мощные союзники, которые давно сказали что поддержат Украину, если Россия прямо распустит руки. Очевидно что для русских, Путин и те кто его поддерживали, станут врагами и если начнется революция в РФ, а она начнется обязательно, то всех кто поддерживал Путина, будут развешивать на столбах.
Уже сейчас становится очевидным то, что будет сторона победителей и сторона проигравших. Что бы вам не говорила умирающая, путинская система, она в первую очередь умирающая без шансов на жизнь. Украина и украинский народ, который за европейские ценности, который за вступление Украины в ЕС и НАТО, уже фактически является стороной победителя.
Вы всепропальщики, живете надеждой на чудо, которого не произойдет потому что за Украиной - Правда и вы это знаете. Именно сейчас, у Вас есть возможность перейти на сторону победителей, чтобы не порвести остаток своей жизни чувствуя себя пораженным. Присоединяйтесь и вступайте в борьбу против пятой колоны в Украине - Лучше поздно, чем никогда. Придет время и вместе отпразднуем победу подняв флаг Украины над головой...
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А где же иван петрович сидоров,что забанили писюна?
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Поддерживаю. Вот хороший пример настоящего патриота Украины .
https://www.youtube.com/watch?v=AneHOpXXnvI&t=5s
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Ха-ха-ха...Неутомимый!Я прям хочу с ним познакомится.Столько не растраченной энергии у чувака...Можно повампирить.
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Не, повампирить можно более готично )))
Приблизительно так: ********* - Reich mir die Hand
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Мне не нравится запах крови,а по переизбытку энергии у вора в законе,можно пройтись.Она у них отличается от обычных людей.С привкусом металла и такая холодненькая,слегка гаденькая,но очччень полезная.Такая редко встречается.У большинства ментов например другая,больше смахивает на среднестатистического уголовника,в зависимости от спецификации.Короче долгая тема.
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В Киеве может быть только один вор в законе - два не уживутся.
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Та "потеряйте" уже его... и найдите труп бомжа для кремации... Тем более цепочки на шее фээсбэшного ублюдка хватит еще и на кремацию его окружения.
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А границу он как пересек. Огородами наверно? Погранцы под дурака косят?
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Ну так в тому городі росте "капуста" яку дуже ********** погранзайці.
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Наверняка у него паспортов больше, чем в твоей квартире м2
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Вы их хоть департируете или как всегда было побеждает все
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езжай дядя домой у нас своих воров и в законе и при власите хватает....
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а) затримали;
б) зфоткали;
в) відпустили (до побачення) Вор в законе по прозвищу Тенго Гальский снова задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3657
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Не "спортивна", а "англійська": у спортивній ще зважувать потрібно!
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Какой он "вор", золота на себя нацепил.
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А украинские законы нельзя изменить, чтобы бандиты со всех стран не ломились в Украину.
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МВД не надоело фиглярствовать?, бесконечные комедии с высылкой воров максимум на три дня уже реально не смешат. Неужели в Украине нельзя принят закон для ужесточения наказания пойманным авторитетным ворам?
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в смысле? на фига нам кормить чужого вора? вышлют - пусть его грузины кормят. Там как раз за звание вора в законе десятку дают.
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А "законных" воров когда?
Забыл - они свои...
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Дубинку в жопу видео на камеру 100% больше не приедет
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А що відповість нам Аваков? Як пояснить яким чином злодій приїхав до України? Та і СБу мусить зацікавитись- чому до України їде криміналітет. І тими хто допомагає ворогу. Бо то вже не просто порушення перетину кордону - а більш серйозний злочин.
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Поддерживаю. Вопрос к МВД- как небатоно попал в Украину?
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Показал паспорт - Петренко Вано ********* - гражданин Турции, едет к троюродной бабушке в Конотоп ...
Что, каждый пограничник обязан знать всех воров в лицо?
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а что, у нас аваков - руководитель погранслужбы? и давно?
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Сколько раз отпустили, столько раз и отп...дить надо было. Нашли кому толерантность демонстрировать.
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В Королевстве Нидерланды трава лучше...
А полиция хуже.
Никогда бы Тенгу к себе в королевство не пустили.
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Пару воров фсбшных на петушиную хату и охота пропадет сама собой посещать Украину
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И шо их всех сюда так тянет - мэдом намазано, чы чым?
Тут же такая полицейская полиция - почти еженедельно кого-нить из них ловит... Вор в законе по прозвищу Тенго Гальский снова задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6709 Вор в законе по прозвищу Тенго Гальский снова задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1933
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Там где есть нормальные законы и те кто будет их приводить к исполнению без альтернатив, такого дерьма не было бы.
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С такими нужно поступать по ихним же законам. Макнуть его головой в унитаз с одновременной видеосьемкой и последующим распространением отснятого видео.
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Не, они ему обратный билет купят, правда эконом класс.
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Усім бандерівцям - смачної вечері та чергова порція русофобії 😍😍😍
Иностранное оружие в Украине / украинский язык в России / Соловьев идет в Верховную Раду | Вечер с Яниной Соколовой #14
Обережно на 11:44 - там без попередження з'явиться скаба... я аж від монітора відсахнувся Вор в законе по прозвищу Тенго Гальский снова задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9671
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действительно угарный, смотрибильный продукт,что называется годнота..но единственный,на мой взгляд все остальные про украинские блоггеры сильно не дотягивают
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Теперь ясно как работает ментовская статистика. Вор в законе по прозвищу Тенго Гальский снова задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5832 Вор в законе по прозвищу Тенго Гальский снова задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5832 Вор в законе по прозвищу Тенго Гальский снова задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5832 Юга это называл спортивной ыбалкой. Вор в законе по прозвищу Тенго Гальский снова задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2438
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бумеранги = они такие, почти всегда возвращаются...
кроме тех, что вібирают свободу))
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Ого , на 18 лет депортировали !!! А в прошлом году на сколько ?
В следующем году , когда будут депортировать , нужно лет на сорок , и без права переписки !!! Что б письма поздравительные к дню рождения до пацанов не доходили !
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а каким боком он вьехал если запрещен вьезд
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авкян, ну так поцелуй его в очередной раз в жопу и отпусти... нахер это освещать в СМИ???)))
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одного и того же по десять раз ловят...поймали - штраф 500 000евро и со страны нафиг...поймали опять - штраф 500 000евро и со страны нафиг...и так до бесконечности...после бесконечности задумаются...
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Ну да, они же таскают с собой по 500тыс евров в каждом кармане и еще лимон в барсетке ...
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"Решается вопрос о принудительном возвращении вора в законе в Грузию, с запретом въезда на территорию Украины общим сроком на 18 лет (до 2037 года)". Так запрет на въезд у него уже был. И он въехал с ветерком. Вор в законе по прозвищу Тенго Гальский снова задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2979
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Порошенко развел по всей Украине криминальную малину.
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вы кацапы уже абы пёрднуть - любую ахинею лепите, уже не смешно даже. в новости про запах цветов напишите "говно порошенко" - лишь бы упомянуть порошенко рядом с говном.
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Почему о ворах всё время пишут, а о тех кто трудился всю жизнь честно никогда не пишут? И ещё и платят им нищенскую пенсию, за которую невозможно оплатить навязанные коммунальные услуги? Это справедливо? Украина самая несправедливая страна для своего народа.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВор в законе по прозвищу Тенго Гальский снова задержан в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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