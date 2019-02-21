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 Политика Украины
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Все про:Газ (9025) Кучма (1726) НАТО (6236) Россия (72087) Евросоюз (12311)

 "Назовите в Европе хоть одного действующего лидера, который сказал, что мы примем Украину в НАТО?", - Кучма. ВИДЕО

Второй президент Украины раскритиковал закрепление в Конституции курса на вступление в НАТО и в ЕС и предположил, что Европа всегда будет дружить с Россией из-за газа.

Об это Леонид Кучма заявил на совместном брифинге с Леонидом Кравчуком и Виктором Ющенко, соощает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.юа".

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"Если бы записи куда-то давали какие-то подвижки, я за них двумя руками. Но не один я, а много политиков в этом плане задают вопрос – назовите в Европе хоть одного действующего лидера, который сказал, что мы примем Украину в НАТО?", – задал Кучма риторический вопрос.

Читайте на Цензор.НЕТ: Меркель, Олланд и Путин не верили в выполнение Минских соглашений, поэтому и не подписали их, - Кучма

"Поймите, и я в этом уверен, что при принятии таких кардинальных решений ЕС всегда будет смотреть на большого соседа, на Россию, по простой причине – там находится 40-50% геологических запасов мира", – сказал первый президент.

Также Кучма высказал скептическое отношение к попыткам отказаться от российского газа.

"Мы говорим: "Мы будем из Европы газ получать". А чей газ мы получаем из Европы дороже, чем получали бы напрямую? Российский газ", – отметил Кучма.

Также на Цензор.НЕТ: Вступили в силу изменения в Конституцию о курсе Украины на членство в ЕС и НАТО

При этом экс-политик добавил, что он "вообще был первым президентом, который подписал акт о сотрудничестве Украины с НАТО".

Источник: https://censor.net.ua/v3113047
 
   
 Топ комментарии
 
Не пора ли пенсионеру заткнуться и пить узвар в кресле-качалке??!!
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Об это Леонид Кучма заявил на совместном брифинге с Леонидом Кравчуком и Виктором Ющенко-- это три импотента которые распродали Украину так же похерели ядерный пртенциал -- идите в жопу "Назовите в Европе хоть одного действующего лидера, который сказал, что мы примем Украину в НАТО?", - Кучма - Цензор.НЕТ 4376 "Назовите в Европе хоть одного действующего лидера, который сказал, что мы примем Украину в НАТО?", - Кучма - Цензор.НЕТ 4376 "Назовите в Европе хоть одного действующего лидера, который сказал, что мы примем Украину в НАТО?", - Кучма - Цензор.НЕТ 4376
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Пусть он назовет хоть одного европейского лидера, корторый скажет - мы НЕ возьмем Украину в НАТО.
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Назовите хоть одного европеиского лидера которыи поставил уголовника премьер министром,и проталкивал ого в президенты.
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І це все говорить те падло, що здало останню ядерну зброю і залишило нас ні з чим!! "Назвіть в Європі хоч одного діючого лідера, який сказав, що ми приймемо Україну в НАТО?", - Кучма - Цензор.НЕТ 2017
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Не оставил ядерную зброю патриотам - Оффшоренку с Гройсманом!... Это ваабще!...
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....золотые слова , от которых РЫЖИЙ должен просто здохнуть !!!
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Нахлебников и просителей нигде не любят...
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Вот агент кремля и провокатор...а если его послушать, то получается Пэтя и Грося 4 года нам ****** в глаза за европейский газ. Не, лучше хай Кучма будет агентом, шатуном и юлеботом.
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Старість не радість . Правління всіх трьох привело до теперішньої ситуації . Під лавкою їх місце .
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Заткнись, рыжий сморчок! Не спугни НАТу ! Сиди и радуйся, шо ты с таким счастьем и на свободе .
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Дурнуватий кучма вже має Альцгеймера. Трамп спеціально дав вказівку зміти 5 статтю НАТО заради членства України в НАТО. А той дебіл своє торочить.
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Жалкая та страна, которая
развивается не ради себя и своих граждан, а ради того, чтобы соответствовать
каким-то «критериям»…
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Назовите в Европе хоть одного действующего лидера, который сказал, что мы примем Украину в НАТО?", - Кучма. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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