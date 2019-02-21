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 Политика Украины, Общество
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Все про:Киселев Дмитрий (612) Кравчук (846) пропаганда (2190) Соловьев (34)

 "Смотрю Соловьева, Киселева и не могу поверить, что есть люди с такой животной ненавистью к Украине", - Кравчук. ВИДЕО

Вступление Украины в Евросоюз и НАТО это историческая неизбежность и способ защиты от России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию Настоящее время сказал первый Президент Украины Леонид Кравчук.

"Курс на ЕС и курс на НАТО - этот курс неизбежен для нас. Мы исторически и фактически - европейская страна. Второе - защита Украины от такого соседа, от таких действий России... Я абсолютно уверен, что все нерешенные проблемы и с Россией в том числе, очень легко можно было решить мирным путем. Россия не захотела. Если она ведет себя так по отношению к Украине... Я слушаю передачи, телепередачи Киселева, Соловьева и других. Это трудно поверить, что есть такие люди с такой ненавистью, животной ненавистью к Украине.  Поетому нам нада защищаться", - сказал Кравчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сережа сидит в тюрьме в Германии. По плохой статье - терроризм, оружие", - пропагандист Киселев о племяннике, воевавшем за "ДНР". ВИДЕО

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича", - кремлевская пропагандистка Скабеева. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3113026
 
 
 Топ комментарии
 
Это потому, что вас вводит в заблуждение их внешнее сходство с людьми.
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" Каловьева и Сикелева " он смотрит ! Нифигасе у деды нервы . Я и 5 минут их не могу выдержать 😳
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просто история... а для кого-то грабли истории..
"Смотрю Соловьева, Киселева и не могу поверить, что есть люди с такой животной ненавистью к Украине", - Кравчук - Цензор.НЕТ 5454
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к чему картиночка из Крокодила?
Кстати он 1982 года, еще жив брежнев был когда этот номер создавался. А ровно через 9 лет СССР умер)) А "несчастный" парусник США стала самой сильной страной на планете, еще сильней чем при СССР
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картиночка к тому, что Рашка наступила на грабли истории..
9 лет понадобилось, что бы развалился Совок..
тоже самое случится с Рашкой..
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США и были самые сильные в мире, просто совкам рассказывали другое, как сейчас северокорейцам
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Это потому, что вас вводит в заблуждение их внешнее сходство с людьми.
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Старик отстал от жизни и не видел обновлённой таблицы Дарвина.
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Я думаю Кравчуку не нужно смотреть на этих рептилоидов - здоровье не то уже. И второе, нужно было раньше подумать о защите государства и не уничтожать с Кучмой ядерное оружие .
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Это где ж он их смотрит? А пересічним низзя смотреть?
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Да-да, рвет, рвет. Спи, спи, маленький. Укольчик получил - теперь спи.
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Просочился через дырку сливного бачка. "Дивлюся Соловйова, Кисельова і не можу повірити, що є люди з такою тваринною ненавистю до України", - Кравчук - Цензор.НЕТ 1788
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Чем она их рвет? А Штатах об этом сливном бачке никто и не знает, кроме местной кацапни.
А что же из ее высказываний можно цитировать? Выдайте нам ее пЭрлы, пожалуйста.
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Есть перл - правда не её, а мужа: это красноречивое молчание под сопровождение характерного запаха. "Дивлюся Соловйова, Кисельова і не можу повірити, що є люди з такою тваринною ненавистю до України", - Кравчук - Цензор.НЕТ 4327
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" Каловьева и Сикелева " он смотрит ! Нифигасе у деды нервы . Я и 5 минут их не могу выдержать 😳
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А надо иногда,чтобы понимать то, о чём сказал Кравчук. До многих ещё не доходит,что под боком страна-тварюга.
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Майкл, не соглашусь с вами, что " иногда надо". Их мозготрахательные передачки отравляют сознание и пагубно влияют на психику. Я не смотрю сРУ СМИ с нашей Оранжевой революции и не жалею 😉
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Я пробовал. Больше 2-3 минут не выдерживаю - маузер в кобуре чесаться начинает.
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60 минут ежедневно по 10 минут как прививка от мышебратского синдрома.
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Иди ты спать пьяница пока китайцы лес грузить не позвали.
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Я так понимаю, все пропало? Осталось посыпать волосы на голове пеплом и раздирать ногтями лицо в кровь?
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С какого переляку твоя Лугандония стала всем Донбассом?
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Будешь очередной раз получать зарплату,
хорошо посмотри на своего боса Медведчука
- он ни чем не лучше Соловьева с Кисилевым...
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Какое же Кравчук мерзкое брехло! Он сам участвовал в рабзиянском шоу и мерзко лизал жопу Скабеевой.
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Нужно быть полным садо-мазо смотреть такое дерьмо.
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Дальновиднее дядя в свое время быть нужно было, вот и не было бы у нас сегодня многих проблем! А то флот оставил, автономию Крыму дал, ядерное оружие сдал а теперь сидишь на царской пенсии и вякаешь!
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А какого хэ ты в прямом эфире по скайпу отвечаешь на их вопросы?
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Это даже не столько ненависть, сколько животная страсть к баблу
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Всю жизнь прожил, а так и не понял.. Мде, хитрый лис..якийсь тупенький.
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По национальности они евреи как и лейба маркович,у каждого своя роль в спектакле для гоев.
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вот флюгер вонючий. то одно то другое..

Один Леня дозбазарился ядерное оружие за филькину грамоту отдать, а второй Леня это говно подписал в Будапеште.
теперь силит ************.
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"Я абсолютно уверен, что все нерешенные проблемы и с Россией в том числе, очень легко можно было решить мирным путем. Россия не захотела". "Дивлюся Соловйова, Кисельова і не можу повірити, що є люди з такою тваринною ненавистю до України", - Кравчук - Цензор.НЕТ 8851

Мудак не становится к старости мудрецом- он становится старым мудаком. С кем ты "порешать" собрался, дурень? С тем, что должно перестать существовать в современном мире от слова "совсем"? Там должно быть то, что было в Германии после 1945-го: только зоны оккупации под контролем стран НАТО и Украины в том числе.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Смотрю Соловьева, Киселева и не могу поверить, что есть люди с такой животной ненавистью к Украине", - Кравчук. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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