 "Смотрю Соловьева, Киселева и не могу поверить, что есть люди с такой животной ненавистью к Украине", - Кравчук. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию Настоящее время сказал первый Президент Украины Леонид Кравчук.
"Курс на ЕС и курс на НАТО - этот курс неизбежен для нас. Мы исторически и фактически - европейская страна. Второе - защита Украины от такого соседа, от таких действий России... Я абсолютно уверен, что все нерешенные проблемы и с Россией в том числе, очень легко можно было решить мирным путем. Россия не захотела. Если она ведет себя так по отношению к Украине... Я слушаю передачи, телепередачи Киселева, Соловьева и других. Это трудно поверить, что есть такие люди с такой ненавистью, животной ненавистью к Украине. Поетому нам нада защищаться", - сказал Кравчук.
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Кстати он 1982 года, еще жив брежнев был когда этот номер создавался. А ровно через 9 лет СССР умер)) А "несчастный" парусник США стала самой сильной страной на планете, еще сильней чем при СССР
9 лет понадобилось, что бы развалился Совок..
тоже самое случится с Рашкой..
А что же из ее высказываний можно цитировать? Выдайте нам ее пЭрлы, пожалуйста.
хорошо посмотри на своего боса Медведчука
- он ни чем не лучше Соловьева с Кисилевым...
Один Леня дозбазарился ядерное оружие за филькину грамоту отдать, а второй Леня это говно подписал в Будапеште.
теперь силит ************.
Мудак не становится к старости мудрецом- он становится старым мудаком. С кем ты "порешать" собрался, дурень? С тем, что должно перестать существовать в современном мире от слова "совсем"? Там должно быть то, что было в Германии после 1945-го: только зоны оккупации под контролем стран НАТО и Украины в том числе.