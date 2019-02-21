 "Ситуация "А" - звоните сюда, ситуация "Б" - звоните сюда, ситуация "С" - ноги в руки и бегите!" - СБУ пресекла попытку группы россиян вмешаться в выборы в Украине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, сотрудники спецслужбы задокументировали деятельность преступной группировки, которая создана при участии граждан РФ и граждан Украины, долгое время сотрудничающих с российскими специальными структурами. На оперативных записях СБУ действующие лица группировки обсуждают вопросы финансировани и безопастности участников избирательной пирамиды.
Деятельность по вмешательству в выборы финансировалась "грязной" наличкой, которую незаконно обналичивали в Украине при содействии некоторых сотрудников правоохранительных органов.
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