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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:выборы (21118) Россия (72087) СБУ (13245)

 "Ситуация "А" - звоните сюда, ситуация "Б" - звоните сюда, ситуация "С" - ноги в руки и бегите!" - СБУ пресекла попытку группы россиян вмешаться в выборы в Украине. ВИДЕО

СБУ пресекла попытку создания так называемых избирательных пирамид, которые планировалось использовать на выборах Президента Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сотрудники спецслужбы задокументировали деятельность преступной группировки, которая создана при участии граждан РФ и граждан Украины, долгое время сотрудничающих с российскими специальными структурами. На оперативных записях СБУ действующие лица группировки обсуждают вопросы финансировани и безопастности участников избирательной пирамиды.

Деятельность по вмешательству в выборы финансировалась "грязной" наличкой, которую незаконно обналичивали в Украине при содействии некоторых сотрудников правоохранительных органов.

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Источник: https://censor.net.ua/v3112978
 
 
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Обыски в БЮТ - это совпадение? Щас объявят, шо Юлька тут при делах.
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Якби це було 2 роки назад - ні. Сьогодні - так!
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Порохососов точно не удивит. Их уведомили уже. Копыта готовятся стучать по клавиатуре о "проклятой шпиёнке йульке".
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а юлесосы почему почему возбудились?
это вас за руку поймали?
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А нам тут лише про Петра розповідали. Виявляється, що росіяни все готували для фальсифікацій. І хто ж їхній кандидат?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Ситуация "А" - звоните сюда, ситуация "Б" - звоните сюда, ситуация "С" - ноги в руки и бегите!" - СБУ пресекла попытку группы россиян вмешаться в выборы в Украине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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