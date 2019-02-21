 В оккупированном Крыму могут быть размещены ядерные боеприпасы, - Чубаров. ВИДЕО

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о возможном размещении Россией в оккупированном Крыму ядерных боеприпасов, которые могут быть донесены ракетами и стратегической авиацией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"То, что в Крыму могут быть размещены ядерные боеприпасы, которые могут быть донесены к месту использования соответствующими ракетами и самолетами, уже ни для кого не секрет", - заявил он.

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Кроме того, Чубаров заметил, что Украина вместе с международными партнерами еще ищет механизмы и четкий план по деоккупации Крыма, чтобы заставить Россию вернуться в рамки международного права.