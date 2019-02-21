 В оккупированном Крыму могут быть размещены ядерные боеприпасы, - Чубаров. ВИДЕО

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о возможном размещении Россией в оккупированном Крыму ядерных боеприпасов, которые могут быть донесены ракетами и стратегической авиацией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
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"То, что в Крыму могут быть размещены ядерные боеприпасы, которые могут быть донесены к месту использования соответствующими ракетами и самолетами, уже ни для кого не секрет", - заявил он.
Кроме того, Чубаров заметил, что Украина вместе с международными партнерами еще ищет механизмы и четкий план по деоккупации Крыма, чтобы заставить Россию вернуться в рамки международного права.
который рассказывал, как в ночь захвата крымского парламента в симферополе,
позвонил чубарову и попросил его прислать татар под парламент в симферополь защищать здание от рос спецназа.
на что чубаров ответил, что чего вы звоните мне в 2 часа ночи,
это ваши проблемы защита парламента.
ну вот и результат=парламент захвачен уместе со всем крымом и татарами чубарова выгнали.
а мог выставить 10 000 чел, так чтобы человечки не попали в парламент.
но не выставил, и на след день тоже не выставил.да убили бы спецназы 100 чел татар, но получило бы все енто огласку, скандал, .....
как отетил тогда чубаров на вопрос, где сейчас татары,
татары охраняют свои села.
так что все его выступления - полная туфта.
нужно было защищать свой крым.
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Как в воду глядел философ.